Evanescia: Beste Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Trace-Priorität, Wertungspriorität, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Evanescia-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Aufschlüsselung der Materialien, damit du genau weißt, was du farmen musst, bevor du ihre Traces vorantreibst.

Evanescia ist eine 5-Sterne-DPS-Charakterin mit physischem „Elation“-Schaden, die direkt nach ihrer Veröffentlichung jede Rangliste anführte. Sie generiert und verbraucht ihre eigenen „Zertifizierter Knaller“-Stapel, ohne stark auf einen bestimmten Support angewiesen zu sein, was sie zu einer der fehlertolerantesten Premium-DPS-Wahlen in HSR macht.

TL;DR – Der beste Evanescia-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Bis die Blumen wieder blühen Beste F2P-Alternative zum Light Cone „Mushy Shroomys Abenteuer“ Bestes Relikt-Set Das ewig glorreiche Magical Girl (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Punklorde Stage Zero“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN



Stiefel: GESCHWINDIGKEIT



Planare Sphäre: Physischer SCHADEN



Verbindungsseil: Energieregeneration Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate > Krit-Schaden > Geschwindigkeit > Angriffsprozente Bestes Team (insgesamt) Evanescia (DPS)



Elation Trailblazer (Unterstützung)



Yao Guang (Unterstützung)



Huohuo (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Evanescia (DPS)



Elation Trailblazer (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)



Tingyun (Unterstützung)

So spielst du Evanescia: Rotation und Tipps

Evanescias Spielablauf basiert auf zwei miteinander verbundenen Ressourcen: „Punchline“, die sie durch ihre Fähigkeit „Disziplin: Endgültiges Urteil“ aufbaut, und „Zertifizierter Knaller“, die ihr Talent „Jugend: Halcyon Evermore““ in die Folgeangriffe „Elation“ und „Master Fox“ umwandelt.

Wenn ihr einen Kampf mit ihrer Technik „Blütenfall: Blumige Erinnerungen““ eröffnet, erhaltet ihr sofort 20 „Zertifizierter Knaller“, noch bevor der erste Zug überhaupt beginnt – es lohnt sich also, diese Technik jedes Mal einzusetzen, wenn sie verfügbar ist.

Wechsle danach ihre Fertigkeit je nach gegnerischer Formation zwischen Einzelziel- und Flächen-Schaden ab und versuche, ihre ultimative Fähigkeit „Swordsong: Verweigerte Absolution““ für Runden aufzuheben, in denen „Master Fox“ bereits bereit ist, einen Folgeangriff anzuschließen. Auf diese Weise kannst du den enormen, skalierenden Schaden deiner ultimativen Fähigkeit entfesseln, während deine „Zertifizierter Knaller“-Stapel ihren absoluten Höchststand erreicht haben.

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Die besten Lichtkegel für Evanescia

„Bis die Blumen wieder blühen“ ist Evanescias charakteristischer Lichtkegel und speziell auf ihr Kit zugeschnitten: Er gewährt den kritischen Schaden, auf den sich ihr Talent skaliert, sowie zusätzliche Energieregeneration, um ihren ultimativen Loop am Laufen zu halten. Dies ist der mit Abstand größte Schadenssprung, der ihr zur Verfügung steht, da ihr Talent einen Teil ihres Krit-Schadens direkt in „Elation“ umwandelt.

Das heutige „Good Luck“ ist ein exklusiver „Light Cone“ aus dem Battle Pass, der auf Stufe 5 einen massiven reinen Bonus von 20 % auf die Krit-Rate gewährt und beim Auslösen ihrer „Elation“-Fähigkeit bis zu 40 % zusätzliche „Elation“-Werte liefert. Dank der integrierten kritischen Trefferquote lassen sich Evanescias Werte viel einfacher ausbalancieren – behalte einfach deine Werte im Auge, damit du deine kritische Trefferquote nicht versehentlich über die Obergrenze hinaus erhöhst.

„Ein kleiner Kurzurlaub“ ist eine gute 4-Sterne-Alternative, die Evanescia zusätzlichen „Elation“-Schaden und eine höhere Verteidigungsignoranz gewährt und ihre offensiven Stat-Slots recht gut ausfüllt.

„Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ ist die stärkste Option, die für F2P-Spieler zugänglich ist. Sein Verwundbarkeitsmodifikator multipliziert den teamweiten Schaden, sodass es eine phänomenale Basiswahl ist, die sich hervorragend skaliert, wenn du Evanescia zusammen mit anderen auf „Elation“ fokussierten Sub-DPS-Einheiten einsetzt.

„Morgen gemeinsam“ (insbesondere in Stufe 5) ist eine hervorragende Alternative, wenn du komplett F2P spielst und nur begrenzte Ressourcen für „Light Cone“-Ziehungen hast. Es ist während des „Cosmic Data Roaming“-Events bis zur Stufe 5 kostenlos erhältlich.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „The „Das immer ruhmreiche Magical Girl“ ist Evanescias beste Reliktwahl. Es bietet den KRIT-SCHADEN, den ihr Talent benötigt, sowie zusätzliche DEF-Ignorierung, die ihren Elation-Schaden skaliert, was es zu einer nahezu perfekten Ergänzung für die Art und Weise macht, wie ihr Kit tatsächlich Schaden verursacht.

Für den Planar-Ornament-Slot wird die 2-teilige Kombination „Punklorde Stage Zero“ empfohlen. Sie steigert sowohl den Krit-Schaden als auch die „Elation“-Generierung und verstärkt damit dieselben Wertungsprioritäten wie ihr Hauptrelikt-Set, anstatt ihren Build in zwei Richtungen zu spalten.

Evanescias Wertungsprioritäten

Priorität 1: Kritische Trefferquote

Kritische Trefferquote Priorität 2: CRIT-Schaden

CRIT-Schaden Priorität 3: Geschwindigkeit

Geschwindigkeit Priorität 4: ATK%

🎯 Ideale Werte: Strebe außerhalb des Kampfes eine kritische Trefferquote von etwa 100 % und einen kritischen Schaden von über 200 % an, und ziele im Kampf auf den Geschwindigkeits-Breakpoint von 134 ab. Pauschale Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Zu viel Geschwindigkeit über das hinaus, was die Rotation deines Teams tatsächlich benötigt, kann hier kontraproduktiv sein, da die Stapel von Evanescias „Zertifizierter Knaller“ nach einer bestimmten Zeit ablaufen. Zusätzliche Züge, die nicht für ihre Ultimative oder ihre Fertigkeit genutzt werden, können den Aufbau verschwenden, anstatt ihn zu verlängern. Daher lohnt es sich, ihre Geschwindigkeitsinvestition an die tatsächliche Rotationslänge ihres Teams anzupassen, anstatt sie isoliert zu maximieren.

Evanescias Trace-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grundlegende ATK: Lehrplan: Überraschungstest Niedrig Selten die Hauptschadensquelle, sobald ihre Fähigkeit und ihre ultimative Fähigkeit verfügbar sind. Zuletzt aufleveln. Fähigkeit: Disziplin: Endgültiges Urteil Am höchsten Ihre wichtigste Quelle für „Punchline“-Punkte und ein großer Teil ihres Einzelziel- und Flächen-Schadens. Diese Fähigkeit zuerst auf das Maximum bringen. Ultimate: Schwertgesang: Verweigerte Absolution Am höchsten Trifft alle Gegner mehrfach und ist das Herzstück ihres Burst-Schadensfensters. Talent: Jugend: Halcyon Evermore Hoch Wandelt KRIT-SCHADEN in „Begeisterung“ um und treibt die Folgeangriffe von Meisterin Fox an – den Kern ihres gesamten Fähigkeiten-Sets. Bonusfähigkeit (A2): Alle Festlichkeiten beobachten Hoch Eine pauschale Erhöhung der Krit-Rate um 30 % sowie zusätzliche Ultimate-Abpraller gegen einzelne Ziele, was ihre Kernwertpriorität direkt unterstützt. Bonusfähigkeit (A4): Alle Wahrheiten abwägen Mittel Fügt den Angriffen von Master Fox einen „Verwundbarkeit“-Debuff hinzu – ein solider, aber nicht unverzichtbarer Schadensmultiplikator. Bonusfähigkeit (A6): Die besten Blüten Mittel Ermöglicht es ihr, den ablaufenden „Zertifizierter Knaller“ eines Teamkameraden in ihren eigenen umzuwandeln, wodurch ihre Verfügbarkeit in längeren Kämpfen stabilisiert wird.

Evanescias Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Whimsy-Wachs 15 Traumgewebestahl 15 Lucid Awl 15 Invasives Gerinnsel 65 Guthaben 308.000

Evanescias Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Die flauschigen, handgezeichneten Storyboards 15 Whimsy Wax 41 Die „Fluffy“-Serien-Gedenkausgabe 72 Dreamweave Steel 56 Die „Fluffy“-Sammlerausgabe 139 Lucid Awl 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Evanescia-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder für Evanescia, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Evanescia-Team insgesamt

Bestes Evanescia-Team (Gesamt) Rolle Evanescia DPS Elation-Pionier Unterstützung Yao Guang Unterstützung Huohuo Unterstützung

„Elation Trailblazer“ passt perfekt als hervorragende, leicht einsetzbare Unterstützerin in dieses Team und gewährt durch ihre ultimative Fähigkeit eine kostenlose Auslösung der „Elation“-Fähigkeit, wodurch der „Zertifizierter Knaller“-Zyklus von „Evanescia“ ohne zusätzliche Vorbereitungen am Laufen bleibt.

Yao Guang ist eine der besten Premium-Unterstützerinnen für Evanescia, da sie die Erzeugung von „Elation“ erhöht und eine Resistenzverringerung für alle Typen gewährt – beides Faktoren, die Evanescias eigenen Schaden direkt skalieren.

Huohuo rundet das Team als beste Sustain-Option ab, da ihr Energie-Regenerations-Effekt dem gesamten Team hilft, seine Ultimates schneller zu erreichen – einschließlich Evanescias eigenem energieintensiven Burst.

Bestes F2P-Evanescia-Team

Bestes Evanescia-Team (F2P) Rolle Evanescia DPS Elation-Pionier Unterstützung Asta Unterstützung Tingyun Unterstützung

Diese Aufstellung setzt Asta für teamweite SPD- und Feuer-DMG-Unterstützung sowie Tingyun für ihre pauschale Energiezufuhr und ATK-Buffs ein, was Evanescias Burst-Loop mit 240 Kosten direkt verbessert.

Beste Alternativen für das Evanescia-Team

Sparkle ist ein direkter Ersatz für Yao Guang: Sie tauscht die RES-PEN-Reduzierung und die Erzeugung von „Elation“ gegen einen großen, teamweiten CRIT-DMG-Buff und zusätzliche Züge durch ihre Fertigkeit und ihre ultimative Fähigkeit ein, wodurch sich Evanescias eigene Burst-Windows schneller wiederholen.

„Sunday“ fungiert als weiterer auf kritische Treffer ausgerichteter Unterstützer, der die kritische Trefferquote des gesamten Teams erhöht und zusätzliche Aktionsschritte gewährt, was gut zu Evanescias eigener, stark auf kritische Treffer ausgerichteter Priorität bei den Sekundärwerten passt.

Dan Heng Permansor Terrae kann ihrem Team durch seine Folgeangriffe und stapelbaren Schilde eine zuverlässigere Schadensuntergrenze und beständige Ausdauer bieten.

Bronya tauscht einen Teil von Yao Guangs „Elation“-spezifischem Wert gegen einen pauschalen Angriffsbonus und einen sofortigen zusätzlichen Zug durch ihre ultimative Fähigkeit ein – nützlich für Spieler, die sie bereits von einem älteren Account besitzen.

Hyacine ist eine auf Heilung ausgerichtete Alternative zu Huohuo für Teams, die eine beständigere HP-Regeneration gegenüber reiner Energiewiederherstellung benötigen, insbesondere gegen Gegner mit stärkeren, anhaltenden Schadensmustern.

Egal, welche Alternative du einsetzt: Du solltest immer im Hinterkopf behalten, dass der Schaden von Evanescia davon abhängt, wie konsequent ihr Team ihren „Zertifizierter Knaller“-Balken auffüllt und ihre Energie in ihre ultimative Fähigkeit fließen lässt – und nicht von einer einzelnen festen Unterstützung.

Evanescias Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: „Home: Ein Gebet im Tanz“ Am höchsten Gewährt 20 % RES-Penetration aller Art und löst nach jedem Angriff von „Meisterfuchs“ eine zusätzliche „Elation“-Fähigkeit aus – eine große und kostengünstige Schadenssteigerung für ein einzelnes Eidolon. E2: Reise: Ein Wunsch für Everbloom Hoch Fügt 36 % kritischen Schaden sowie zusätzliche „Zertifizierter Knaller“-Generierung hinzu und stärkt damit direkt ihre Hauptstat-Priorität. E3: Klinge: Ein Festmahl aus dem Bösen Niedrig Verbesserungen für Ultimativangriff, Basisangriff und „Elation“-Fähigkeit. Eine geringfügige, aber kostspielige Verbesserung gegenüber reinen Schadenswerten. E4: Wiese: Eine Ruine durch Laster Mittel 15 % Verteidigungsignorierung bei all ihrem Schaden – eine unkomplizierte und zuverlässige Schadenssteigerung. E5: Arkadien: Ein Blick auf das Schicksal Niedrig Stufenanstieg bei Fertigkeiten, Talenten und „Begeisterung“. Ähnliches Profil mit niedriger Priorität wie bei E3. E6: Jungfrau: Ein Schritt in die Träume Hoch Verlängert die Dauer von „Zertifizierter Knaller“ um eine Runde und erhöht den Begeisterung-Schaden um 15 % – ein starker Abschluss für eine vollständige Investition.

Für Spieler, die nur teilweise investieren, ist E1 der sinnvolle Endpunkt, da es im Verhältnis zu seinen Kosten die größte Schadenssteigerung liefert und nicht erfordert, alle sechs Eidolons zu sammeln.

Fazit: Lohnt es sich, „Evanescia“ zu bauen2026?

Evanescias Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Evanescia lohnt sich für fast jeden, der sie zieht. Sie ist eine autarke „Elation“-DPS, die kein komplettes Premium-Support-Team benötigt, um zu funktionieren, und ihr unglaublicher Schaden hält in jedem Endspielmodus stand.

Ihr charakteristischer „Light Cone“ und gut gerollte Relikte sind die beiden wichtigsten Upgrades, da beide direkt in den CRIT-DMG einfließen, den ihr Talent in Elation umwandelt. Wenn ihr eines (idealerweise beide) dieser beiden Elemente abhakt, ist sie eine hervorragende Investition, ganz gleich, welche Aufstellung ihr derzeit habt.

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Häufig gestellte Fragen