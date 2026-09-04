La mejor configuración, equipo y eidolones de Cyrene para el HSR 2026

La mejor configuración de Cyrene apenas se centra en su propio daño, ya que es un personaje de Hielo de 5 estrellas del Camino del Recuerdo cuya verdadera función es lanzar las habilidades definitivas de todos sus compañeros de equipo a la vez. Su Zona añade discretamente una instancia adicional de Daño Verdadero a cada golpe que asesta tu equipo, y su Talento convierte los turnos de tus aliados en combustible para los suyos propios.

He recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de «Trace», la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de Cyrene en HSR, además de los umbrales de SPD que determinan qué parte de su kit se activa realmente.

TL;DR – La mejor configuración de Cyrene de un vistazo

Aquí tienes la versión resumida de la mejor configuración de Cyrene en HSR; más abajo se explica en detalle cada elección.

El mejor cono de luz «Este amor, para siempre» Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «El telón de los recuerdos nunca cae» Mejor conjunto de reliquias La prueba revivida de Sacerdos (2 piezas)



Mensajero atravesando Hackerspace (2 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Vonwacq vivaz (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: % de PV o daño



crítico Botas: Vel



. Esfera planar: % de PV o daño



de hielo Cuerda de enlace: % de PV Prioridad de estadísticas secundarias Velocidad > Probabilidad de crítico > Daño crítico > % de PV Mejor equipo (general) Castorice (DPS)



7 de marzo • Evernight (híbrido)



Cyrene (apoyo)



Hyacine (apoyo) Mejor equipo (F2P) Cualquier DPS que ya tengas (DPS)



Cyrene (Apoyo)



Pionero del recuerdo (Apoyo)



Dan Heng • Permansor Terrae (Apoyo)

Cómo jugar con Cyrene: rotación y consejos

Cyrene comienza con su técnica, que inmoviliza a los enemigos durante 30 segundos y activa su zona en cuanto empieza el combate. A partir de ahí, el ciclo es sencillo: lanza su habilidad para renovar la zona y, a continuación, deja que actúen tus aliados. Cada turno de un aliado le aporta un punto de «Recuerdo», y necesita 24 de ellos antes de que se desbloquee su habilidad definitiva.

Una vez que se activa esa primera habilidad definitiva, todo cambia. Invoca a su memosprite Demiurgo, dispara todas las habilidades definitivas de tus compañeros de equipo a la vez, aumenta su tasa de crítico en un 25 % y hace que la Zona sea permanente durante el resto del combate. A partir de ahí, el umbral se reduce a 12 puntos de «Recuerdo», por lo que su segunda y tercera habilidades definitivas llegan mucho más rápido que la primera.

Aprovecha el turno de Demiurge para potenciar a un «Heredero de Chrysos» en lugar de para atacar. La mejora se adapta a cada personaje y suele valer más que el daño de hielo adicional.

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Los mejores conos de luz para Cyrene

«Este amor, para siempre» es su habilidad característica y la elección más clara. Le proporciona el gran aumento de velocidad que necesita para superar su umbral de velocidad, y luego añade una mejora de daño crítico para los aliados y aumenta el daño que reciben los enemigos. Esos dos efectos para todo el equipo se potencian una vez que ha gastado sus cargas iniciales de habilidad definitiva, que es precisamente cuando el resto de tu alineación empieza a golpear con más fuerza.

«Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo» es la alternativa limitada más potente. Además, potencia su SPD y aumenta el DMG que reciben todos los enemigos después de que Demiurge utilice su habilidad Memosprite. El efecto de vulnerabilidad no se acumula si varios aliados llevan el mismo cono, así que utilízalo solo en una unidad, lo que lo convierte en una opción ideal para las alineaciones de Castorice y Evernight.

«El telón de la memoria nunca cae» es la opción gratuita y cubre lo esencial. La velocidad que proporciona es suficiente para alcanzar su punto de ruptura, y aumenta el daño de los aliados después de que ella utilice su habilidad. El único inconveniente es que no puede reactivar el beneficio una vez que su habilidad definitiva se ha activado, por lo que su utilidad disminuye en combates prolongados.

«La victoria en un abrir y cerrar de ojos» es la alternativa económica si las otras tres están fuera de tu alcance. Le otorga algo de daño crítico y un aumento de daño después de que Demiurge potencie a un aliado, lo que le permite seguir contribuyendo sin necesidad de una inversión significativa.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«La prueba revivida de Sacerdos» (2 piezas) junto con «Mensajero atravesando Hackerspace» (2 piezas) es su configuración predeterminada. Cyrene prioriza la velocidad por encima de todo, y combinar dos conjuntos de SPD es la forma más fiable de conseguirla. Cualquier combinación de dos piezas con bonificaciones de SPD funciona, así que construye tu equipo en torno a las piezas que tengan mejores estadísticas secundarias en lugar de buscar una combinación concreta.

«Liberadora que rehace el mundo» (4 piezas) es la alternativa para equipos que no necesitan que ella tenga una velocidad extrema. Prydwen la considera su mejor opción para el daño de equipo, siempre que se pueda alcanzar cómodamente los 180 de SPD, y encaja bien en alineaciones con Castorice en las que el ritmo viene de otra parte. El inconveniente es que la mejora requiere que su Habilidad Definitiva esté activa antes de que surta efecto.

La línea «Águila del crepúsculo» (4 piezas) ocupa un distante tercer puesto. Adelanta su acción cada vez que usa su habilidad definitiva después de la primera, lo que sí que supone más turnos, aunque exige una gran cantidad de tiradas de la estadística secundaria de SPD para que resulte competitiva.

El conjunto «El vivaz Vonwacq»» (2 piezas) es el conjunto de adornos planares al que hay que aspirar. Hacerla avanzar al comienzo de la batalla le proporciona tres acciones en el ciclo inicial con una SPD lo suficientemente alta, y esa ventaja inicial es lo que le permite lanzar su primera habilidad definitiva a tiempo. «Amphoreus, La Tierra Eterna» (2 piezas) es la opción de reserva, ya que aumenta su tasa de CRIT y eleva la SPD de los aliados una vez que Demiurgo está en el campo de batalla.

Prioridades de estadísticas de Cyrene

La velocidad determina su eficacia, y el resto son estadísticas secundarias. Su orden de estadísticas secundarias es sencillo:

Prioridad 1: SPD, hasta 180 y luego hasta 200

SPD, hasta 180 y luego hasta 200 Prioridad 2: tasa de CRÍTICO

tasa de CRÍTICO Prioridad 3: Daño crítico, luego % de PV

🎯 Objetivos ideales de estadísticas: Intenta alcanzar más de 5.000 HP fuera de combate y fíjate como objetivo el umbral de 180 SPD en batalla, con 200 SPD como meta ambiciosa. Las estadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las bonificaciones porcentuales.

La marca de 180 no es arbitraria. Es el umbral que activa su habilidad de bonificación «Causalidad» en «Trichotomy», y cada punto por encima de ella se convierte en PEN de RES al hielo tanto para ella como para Demiurge. A partir de 200 de SPD, simplemente tiene más turnos, lo que significa más «Recollection» y una habilidad definitiva más rápida.

Prioridades de «Cyrene's Trace»

Su habilidad y la de su Memosprite son la base de la configuración. Todo lo demás es secundario.

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: ¡He aquí que la esperanza alza el vuelo! Baja Añade una sola instancia de daño de hielo y un punto de Recuerdo. Mégalo en último lugar. Ataque básico mejorado: «To Love and Tomorrow» ♪ Bajo Solo aparece tras su habilidad definitiva y, principalmente, aporta daño en lugar de utilidad. Habilidad: Florecimiento, Elíseo del Más Allá Máximo Aumenta el multiplicador de daño real que la zona aplica a cada aliado alcanzado. Subla esto primero al máximo. Habilidad definitiva: Verso • Voto ∞ Medio Aumenta la tasa de CRÍTICO que obtienen ella y Demiurgo. Desbloquéalo después del talento. Talento: Los corazones se unen como uno solo Alto Aumenta la bonificación de daño para todo el equipo que ella proporciona con solo estar en el campo de batalla. Habilidad de Memosprite: Esta oda, a todas las vidas Máximo Potencia la mejora especial que Demiurgo otorga a un heredero de Chrysos. Sube esto al máximo primero. Talento de Memosprite: Esperando, en cada pasado Bajo Solo aumenta los PV máximos que ella y Demiurgo comparten. Déjalo para el final.

Materiales de ascensión de Cyrene (ascensión máxima)

Su botín de «Sombra estancada» es la «Aleta desgarrada de la sirena marina», y su material de personaje es la línea «Carne pisoteada por el miedo».

Material Total Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 Torso rociado de gloria 15 Aleta desgarrada de sirena marina 65 Guía del viajero 290 Crédito 888 000

Materiales de «El rastro de Cyrene» (rastros máximos)

Consíguelos en sus respectivos dominios unas semanas antes de que tengas previsto subirle de nivel. La «Anamnesis del Trueno Diurno» procede del «Avatar del Cielo»: un jefe semanal del que solo puedes obtener materiales tres veces por semana.

Material Total Bija de la Conciencia 18 Carne pisoteada por el miedo 41 Brotes de Manas 69 Pecho desgarrado por el valor 56 Flor de Alaya 139 Torso rociado de gloria 58 Anamnesis del Trueno Diurno 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Cyrene (general, F2P y alternativas)

Cyrene necesita tener al menos dos «Herederos de Chrysos» a su lado. Estos le proporcionan «Recuerdo» adicional al inicio del combate y de nuevo durante la lucha, y son los únicos personajes que reciben sus potenciadores de memosprite personalizados. Sus alineaciones más débiles son aquellas en las que es la única unidad de «Remembrance», ya que su primera habilidad definitiva tarda entonces una cantidad de tiempo incómodamente larga en cargarse.

El mejor equipo de Cyrene en general

El mejor equipo de Cyrene (en general) Función Cyrene Apoyo Castorice DPS 7 de marzo • Evernight Híbrido Hyacine Apoyo

Esta es la formación mono-Remembrance, y es, con diferencia, el equipo de Cyrene más utilizado. Hyacine se carga más rápido que nadie, ya que su elevada SPD natural y las acciones posteriores de Little Ica le proporcionan dos acumulaciones de Recollection a la vez. Castorice es la clave: la mejora de Cyrene le permite que Newbud se desborde hasta un 200 %, y contra dos enemigos o menos, ese desbordamiento se convierte en una detonación muy potente contra un solo objetivo.

Evernight ocupa la cuarta plaza por una razón. La mejora de Cyrene sobre ella es permanente, lo que aumenta su escalado de daño crítico, su generación de Memoria y el daño de su habilidad Memosprite. Además, todos los miembros de este equipo infligen daño real, así que ninguno es un mero acompañante.

El mejor equipo de Cyrene para jugadores F2P

El mejor equipo de Cyrene (F2P) Función Cyrene Apoyo Cualquiera DPS Pionera del Recuerdo Apoyo Dan Heng • Permansor Terrae Apoyo

El «Remembrance Trailblazer» es la pieza clave gratuita en este caso, y Cyrene cuenta con una mejora específica para ellos que convierte los PV máximos de Demiurge en ATA pura y su tasa de CRIT en la de ellos. Esa mejora también le da a Demiurge un turno extra gratuito tras el «Ataque básico potenciado» del «Pionero», lo que acorta considerablemente su tiempo de preparación.

Dan Heng • Permansor Terrae es la única unidad de banner limitado de este equipo, pero, en realidad, cualquier apoyo de tipo «sustentador» que ya tengas en tu cuenta puede ocupar ese puesto, y la plaza de DPS queda realmente libre, siempre que el equipo siga contando con dos «Herederos de Chrysos» para potenciar su primera habilidad definitiva.

Las mejores alternativas para el equipo de Cyrene

Tribbie sustituye a Evernight como apoyo de los Herederos de Chrysos, aportando RES PEN al equipo y una instancia adicional de daño adicional desde su Zona cuando lanza un ataque de seguimiento. La mejora que Cyrene le aplica es modesta, así que reserva el objetivo de memosprite para otra persona

Phainon sustituye a Castorice como hipercarry. Cyrene le permite permanecer dentro de su habilidad definitiva indefinidamente al renovar sus turnos extra y restaurar «Azote», y además le aporta potenciadores de CRIT y pequeñas cantidades de daño de fuego.

Mydei es la mejor opción si quieres que su habilidad definitiva cause un daño devastador cuando lo desees. Cada vez que se activa la habilidad definitiva de Cyrene, se desencadena su ataque «Godslayer Be Gods» con un gran aumento del daño crítico, por lo que ya no tiene que infligirse daño a sí mismo para alcanzarlo.

Hysilens la convierte en una especialista en daño prolongado. La mejora que Cyrene le aplica es casi permanente, ya que aumenta el daño que inflige en un 120 % y permite que su habilidad alcance a los cinco objetivos; además, al volver a aplicarla, regenera 60 de energía.

Eidolones de Cyrene: cuáles merecen la pena

El nivel E2 es el punto de parada práctico. Es la diferencia entre que Cyrene llegue en el turno cuatro o en el turno siete, y todo lo que vaya más allá es un lujo más que una necesidad.

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Épicas, nacidas de la nada Bajo Otorga 6 puntos de Recuerdo y 12 rebotes adicionales cuando Demiurgo activa su habilidad Memosprite durante «Minueto de flores y plumas».



La recompensa solo se obtiene después de que ella ya haya usado su habilidad definitiva, por lo que no soluciona su problema de lentitud. Tómala solo de camino a E2. E2: Un mañana en trece matices Máximo Otorga 12 puntos de Recuerdo al inicio del combate, aproximadamente la mitad de lo que cuesta su primera Habilidad Definitiva, y aumenta el multiplicador de Daño Real en un 6 % por cada aliado potenciado por Demiurge, hasta un máximo del 24 %.



Este es el único Eidolón que soluciona su verdadera debilidad. E3: Por tu ser, tal y como he escrito Medio Habilidad definitiva y talento hasta el nivel 15; habilidad Memosprite hasta el nivel 10. Cifras puras en las dos habilidades que potencian los beneficios de su equipo, por lo que es un paso sólido, aunque poco emocionante. E4: Por favor, sigue escribiendo, con una sonrisa Medio Añade un 6 % de daño de rebote por cada uso de «Minueto de flores y plumas», acumulándose hasta 24 veces. Le abre un auténtico papel de daño en las últimas fases de los combates largos, aunque la progresión es muy lenta. E5: Mirada impregnada de flores pasadas Bajo Habilidad hasta el nivel 15, Ataque básico y Talento de Memosprite hasta el nivel 10. Útil solo por los niveles de habilidad, pero llega demasiado tarde como para poder planificar en torno a ella. E6: Recuerdo, entonado en ondas Alto Potencia a todos los aliados un 100 % con su primera habilidad definitiva y, al activarse repetidamente, reduce la DEF de todos los enemigos un 20 % y potencia al equipo un 24 %.



Una mejora considerable que la mayoría de los jugadores nunca alcanzarán.

Veredicto: ¿Merece la pena invertir en Cyrene2026?

Clasificación de Cyrene Valoración general EX Valoraciones en la fase final del juego Recuerdo del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Dentro de una formación «Chrysos Heir» o «mono-Remembrance», Cyrene no tiene prácticamente rival, ya que aporta una bonificación de daño para todo el equipo, un modificador de «Daño Verdadero» con cada golpe, una activación masiva de la habilidad definitiva y una mejora a medida para el aliado al que señale. Fuera de ese contexto, tarda en entrar en juego, y una apoyo que se pasa los primeros turnos cargando supone un verdadero inconveniente.

Así que la respuesta sincera depende de tu plantilla. Si tienes a Castorice, Evernight, Hyacine, Phainon o Mydei, esta configuración de Cyrene potenciará a todos ellos a la vez y ella debe ocupar uno de los primeros puestos en tu lista de inversiones en HSR. Si no tienes a ninguno de ellos, sus potenciadores pierden eficacia y tu cuenta sacará más partido a otras opciones.

Una advertencia que merece la pena mencionar: su valor está ligado a personajes que ya existen, lo que hace que su vida útil sea más fácil de predecir que la de la mayoría de los personajes de apoyo y más difícil de prolongar una vez que la saga actual llegue a su fin.

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