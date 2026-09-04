Beste Cyrene-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Der beste Cyrene-Build befasst sich kaum mit ihrem eigenen Schaden, da sie ein 5-Sterne-Eis-Charakter auf dem „Pfad der Erinnerung“ ist, dessen eigentliche Aufgabe darin besteht, die Ultimaten aller Teamkameraden gleichzeitig abzufeuern. Ihre Zone fügt jedem Treffer deines Teams unauffällig einen zusätzlichen „True DMG“-Effekt hinzu, und ihr Talent verwandelt die Züge deiner Verbündeten in Treibstoff für ihre eigenen.

Ich habe die Lichtkegel, Relikte, Trace-Priorität, Stat-Priorität, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Cyrene-Build in HSR zusammengestellt, sowie die SPD-Schwellenwerte , die darüber entscheiden, wie viel von ihrem Kit tatsächlich aktiviert wird.

TL;DR – Der beste Cyrene-Build auf einen Blick

Hier ist die Kurzfassung des besten Cyrene-Builds in HSR, wobei jede Auswahl weiter unten ausführlich erklärt wird.

Bester „Light Cone“ „Diese Liebe, für immer“ Beste F2P-Light-Cone-Alternative „Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ Bestes Relikt-Set Sacerdos’ erneut durchlebte Tortur (2-teilig)



Bote auf der Reise durch den Hackerspace (2-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Der lebhafte Vonwacq (2-teilig) Hauptwerte Körper: HP% oder Krit. Schaden



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP% oder Eis-Schaden



Verbindungsseil: HP% Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden > HP% Bestes Team (insgesamt) Castorice (DPS)



7. März • Evernight (Hybrid)



Cyrene (Unterstützung)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Beliebiger DPS, den du bereits besitzt (DPS)



Cyrene (Unterstützung)



Remembrance Trailblazer (Unterstützung)



Dan Heng • Permansor Terrae (Unterstützung)

So spielst du Cyrene: Rotation und Tipps

Cyrene beginnt mit ihrer Technik, die Gegner 30 Sekunden lang an Ort und Stelle einfriert und ihre Zone in dem Moment aktiviert, in dem der Kampf beginnt. Von da an ist der Ablauf einfach: Wirke ihre Fähigkeit, um die Zone zu erneuern, und lass dann deine Verbündeten handeln. Jeder Zug eines Verbündeten bringt ihr einen „Recollection“-Punkt ein, und sie benötigt 24 davon, bevor ihre ultimative Fähigkeit freigeschaltet wird.

Sobald diese erste ultimative Fähigkeit wirkt, ändert sich alles. Sie beschwört ihren Memosprite „Demiurge“, feuert alle ultimativen Fähigkeiten deiner Teamkameraden gleichzeitig ab, erhöht ihre Krit-Rate um 25 % und macht die Zone für den Rest des Kampfes dauerhaft. Danach sinkt die Schwelle auf 12 Erinnerungspunkte, sodass ihr zweites und drittes Ultimatum weitaus schneller eintreten als das erste.

Nutze Demiurges Zug, um einen Chrysos-Erben zu verstärken, anstatt anzugreifen. Der Buff ist auf den jeweiligen Charakter zugeschnitten und in der Regel wertvoller als der zusätzliche Eis-Schaden.

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Beste Lichtkegel für Cyrene

„Diese Liebe, für immer“ ist ihre Spezialfähigkeit und die klare erste Wahl. Sie verschafft ihr den großen Geschwindigkeitsschub, den sie benötigt, um ihre Geschwindigkeitsschwelle zu überwinden, fügt dann einen Krit-Schadens-Buff für Verbündete hinzu und erhöht den Schaden, den Gegner erleiden. Diese beiden teamweiten Effekte werden stärker, sobald sie ihre anfänglichen Ultimates-Ladungen aufgebraucht hat – genau dann, wenn der Rest deiner Aufstellung am stärksten zuschlägt.

„Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken“ ist die stärkste limitierte Alternative. Sie erhöht zudem ihre Geschwindigkeit und den Schaden, den alle Gegner erleiden, nachdem Demiurge seine Memosprite-Fähigkeit eingesetzt hat. Der Schwächungseffekt ist nicht stapelbar, wenn mehrere Verbündete denselben Kegel tragen. Setze ihn daher nur bei einer Einheit ein – wodurch er sich nahtlos in Castorice- und Evernight-Aufstellungen einfügt.

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist die Free-to-Play-Lösung und deckt das Wesentliche ab. Die dadurch gewährte Geschwindigkeit reicht aus, um ihren Breakpoint zu erreichen, und sie erhöht den Schaden der Verbündeten, nachdem sie ihre Fähigkeit eingesetzt hat. Der einzige Haken ist, dass sie den Buff nicht erneut aktivieren kann, sobald ihre ultimative Fähigkeit abgefeuert wurde, sodass ihr Wert in einem langen Kampf nachlässt.

„Sieg im Handumdrehen“ ist die kostengünstige Alternative, falls die anderen drei Optionen nicht in Reichweite sind. Es gewährt ihr etwas Krit-Schaden und einen Schadensbonus, nachdem Demiurge einen Verbündeten gestärkt hat, wodurch sie auch ohne nennenswerte Investition weiterhin einen Beitrag leistet.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Sacerdos’ erneut durchlebte Tortur““ (2 Teile) in Kombination mit „Messenger Traversing Hackerspace“ (2 Teile) ist ihre Standardausrüstung. Cyrene legt größten Wert auf Geschwindigkeit, und das Kombinieren von zwei SPD-Sets ist der zuverlässigste Weg, dies zu erreichen. Jede Kombination aus zwei SPD-Boni funktioniert, also baue dein Team lieber um die Teile herum auf, die die besseren Sekundärwerte haben, anstatt einer bestimmten Kombination hinterherzujagen.

„Der Welterneuerer“ (4-teilig) ist die Alternative für Teams, die keine extreme Geschwindigkeit von ihr benötigen. Prydwen stuft dies als ihre stärkste Option für den Teamschaden ein, vorausgesetzt, man erreicht immer noch problemlos 180 SPD, und es eignet sich für Castorice-Aufstellungen, bei denen das Tempo aus anderen Quellen stammt. Der Haken ist, dass der Buff erst wirksam wird, wenn ihre ultimative Fähigkeit aktiv ist.

„Eagle of Twilight Line“ (4-teilig) liegt weit abgeschlagen auf Platz drei. Es rückt ihre Aktion jedes Mal vor, wenn sie nach der ersten ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, was zwar mehr Züge bedeutet, aber eine große Anzahl an SPD-Sekundärwert-Würfen erfordert, bevor es konkurrenzfähig ist.

„Der lebhafte Vonwacq““ (2-teilig) ist das Planar-Ornament-Set, das man anstreben sollte. Wenn man sie zu Beginn des Kampfes vorrückt, erhält sie im Eröffnungszyklus drei Aktionen bei ausreichend hoher SPD, und dieser Vorsprung sorgt dafür, dass sie ihre erste Ultimate rechtzeitig einsetzen kann. „Amphoreus, The Eternal Land“ (2-teilig) dient als Backup, erhöht ihre CRIT-Rate und steigert die SPD der Verbündeten, sobald Demiurge auf dem Feld ist.

Cyrene – Prioritäten bei den Werten

Die Geschwindigkeit entscheidet darüber, wie gut sie ist, und der Rest ist nur Füllmaterial. Die Reihenfolge ihrer Sekundärwerte ist einfach:

Priorität 1: SPD, bis 180 und dann 200

SPD, bis 180 und dann 200 Priorität 2: Krit-Rate

Krit-Rate Priorität 3: Krit-Schaden, dann HP%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 5.000+ HP an und ziele im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 180 ab, mit 200 SPD als Stretch-Ziel. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Die 180er-Marke ist nicht willkürlich gewählt. Sie ist der Auslöser für ihre Bonusfähigkeit „Causality in Trichotomy“, und jeder einzelne Punkt darüber wandelt sich in Eis-RES-PEN für sie und Demiurge um. Ab 200 SPD ist sie einfach öfter an der Reihe, was mehr „Recollection“ und eine schnellere Ultimative Fähigkeit bedeutet.

Cyrene’s Prioritäten bei der Spurensuche

Ihre Fähigkeit und die ihres Memosprites bestimmen den Build. Alles andere ist nur noch Feinarbeit.

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Lo, die Hoffnung erhebt sich! Niedrig Fügt einen einzelnen Eis-Schaden und einen Erinnerungspunkt hinzu. Verbessere diese Fähigkeit zuletzt. Verbesserter Basisangriff: Zur Liebe und zum Morgen ♪ Niedrig Erscheint erst nach ihrer ultimativen Fähigkeit und dient hauptsächlich der Schadenssteigerung statt der Unterstützung. Fähigkeit: Blüte, Elysium des Jenseits Am höchsten Erhöht den Multiplikator für den „Wahren Schaden“, den die Zone auf jeden getroffenen Verbündeten anwendet. Diese Fähigkeit zuerst auf das Maximum bringen. Ultimate: Verse • Vow ∞ Mittel Erhöht die Krit-Rate, die sie und Demiurge erhalten. Wähle diese Fähigkeit nach dem Talent. Talent: Herzen vereinen sich Hoch Skaliert den teamweiten Schadensbonus, den sie allein durch ihre Anwesenheit auf dem Spielfeld gewährt. Memosprite-Fähigkeit: Diese Ode an alle Leben Höchste Verstärkt den speziellen Buff, den der Demiurg einem Chrysos-Erben gewährt. Maximiere dies zuerst. Memosprite-Talent: Warten, in jeder Vergangenheit Niedrig Erhöht lediglich die maximalen HP, die sie und Demiurge gemeinsam haben. Hebe es dir für den Schluss auf.

Cyrene’s Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Ihr „Stagnant Shadow“-Drop ist die „Zerrissene Flosse der Meeressirene“, und ihr Charaktermaterial ist die Reihe „Von Angst zerfressenes Fleisch“.

Material Gesamt Von Angst zerfressenes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Von Ruhm besprengter Oberkörper 15 Zerrissene Flosse einer Meeressirene 65 Reiseführer 290 Guthaben 888.000

Cyrene-Spurenmaterialien (maximale Anzahl an Spuren)

Sammelt diese Materialien einige Wochen vor dem geplanten Levelaufstieg in den jeweiligen Domänen. Die „Daythunder-Anamnesis“ stammt vom „Avatar des Himmels“: einem wöchentlichen Boss, von dem ihr nur dreimal pro Woche Materialien sammeln könnt.

Material Gesamt Bija des Bewusstseins 18 Von Angst zertrampeltes Fleisch 41 Keimling des Manas 69 Von Mut zerrissene Brust 56 Blume von Alaya 139 Von Ruhm übergossener Oberkörper 58 Tagdonner-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Cyrene-Teams (insgesamt, F2P und Alternativen)

Cyrene möchte mindestens zwei Chrysos-Erben an ihrer Seite haben. Diese versorgen sie zu Beginn des Kampfes und auch währenddessen mit zusätzlicher „Erinnerung“, und sie sind die einzigen Charaktere, die ihre maßgeschneiderten Memosprite-Buffs erhalten. Am schwächsten ist sie in Aufstellungen, in denen sie die einzige „Remembrance“-Einheit ist, da das Aufladen ihrer ersten ultimativen Fähigkeit dann unangenehm lange dauert.

Das beste Cyrene-Team insgesamt

Bestes Cyrene-Team (insgesamt) Rolle Cyrene Unterstützung Castorice DPS 7. März • Evernight Hybrid Hyacine Unterstützung

Dies ist die „Mono-Remembrance“-Aufstellung, und sie ist mit großem Abstand das am häufigsten eingesetzte Cyrene-Team. Hyacine lädt am schnellsten aller Charaktere auf, da ihre hohe natürliche SPD und Little Icas Folgeaktionen jeweils zwei „Recollection“-Stapel übertragen. Castorice ist der Clou: Cyrenes Buff ermöglicht es ihr, „Newbud“ auf bis zu 200 % zu überladen, und gegen zwei oder weniger Gegner wandelt sich diese Überladung in eine sehr starke Detonation gegen ein einzelnes Ziel um.

Evernight belegt nicht ohne Grund den vierten Platz. Cyrenes Buff auf sie ist permanent und steigert ihre CRIT-DMG-Skalierung, ihre Memoria-Generierung sowie den Schaden ihrer Memosprite-Fähigkeit. Jedes Mitglied dieses Teams verursacht zudem echten Schaden, sodass hier niemand nur mitläuft.

Bestes F2P-Cyrene-Team

Bestes Cyrene-Team (F2P) Rolle Cyrene Unterstützung Beliebig DPS Pionier der Erinnerung Unterstützung Dan Heng • Permansor Terrae Unterstützung

Der „Remembrance Trailblazer“ ist hier die entscheidende kostenlose Einheit, und Cyrene verfügt über einen speziellen Buff für ihn, der Demiurges maximale HP in reine ATK und dessen CRIT-Rate in die des Trailblazers umwandelt. Dieser Buff gewährt Demiurge zudem einen kostenlosen zusätzlichen Zug nach dem verstärkten Basisangriff des „Trailblazers“, was ihre Aufbauphase erheblich verkürzt.

Dan Heng • Permansor Terrae ist die einzige Einheit aus einem limitierten Banner in diesem Team, aber eigentlich kann jeder Support vom Typ „Sustain“, den du bereits in deinem Account hast, diesen Platz einnehmen, und der DPS-Platz ist tatsächlich frei, vorausgesetzt, das Team verfügt noch über zwei Chrysos-Erben, um ihre erste Ultimative-Fähigkeit aufzuladen.

Beste Alternativen für das Cyrene-Team

Tribbie springt als „Chrysos-Erbe“-Unterstützer für Evernight ein und sorgt für RES-PEN für das Team sowie eine zusätzliche Instanz von „Zusatzschaden“ aus ihrer Zone, wenn sie einen Folgeangriff startet. Cyrenes Buff auf sie ist bescheiden, also spar dir das Memo-Sprite-Ziel für jemand anderen auf

Phainon ersetzt Castorice als Hypercarry. Cyrene ermöglicht es ihm, unbegrenzt in seiner ultimativen Fähigkeit zu verbleiben, indem sie seine zusätzlichen Züge auffrischt und „Scourge“ wiederherstellt, und sie fügt zusätzlich CRIT-Buffs sowie kleine Feuer-Schadenswerte hinzu.

Mydei ist die richtige Wahl, wenn du möchtest, dass ihre ultimative Fähigkeit auf Kommando etwas Brutales bewirkt. Jede ultimative Fähigkeit von Cyrene löst seinen „Godslayer Be Gods“-Angriff mit einem erheblichen Krit-Schaden-Bonus aus, sodass er sich nicht mehr selbst bluten lassen muss, um diesen zu erreichen.

Hysilens verwandelt sie in eine Spezialistin für Schaden-über-Zeit. Cyrenes Buff auf sie ist nahezu permanent, erhöht ihren verursachten Schaden um 120 % und lässt ihre Fertigkeit alle fünf Ziele treffen; wird er erneut angewendet, regeneriert er 60 Energie.

Cyrene-Eidolons: Welche lohnen sich?

E2 ist die praktische Grenze. Es ist der Unterschied zwischen Cyrenes Ankunft in Runde vier und ihrer Ankunft in Runde sieben, und alles darüber hinaus ist eher Luxus als eine notwendige Maßnahme.

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Epics – Auf einer leeren Tafel geboren Niedrig Gewährt 6 Erinnerungspunkte und 12 zusätzliche Sprünge, wenn Demiurge während „Minuet of Blooms and Plumes“



ihre Memosprite-Fähigkeit auslöst. Die Rückerstattung erfolgt erst, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit bereits eingesetzt hat, sodass sie nichts gegen ihr Problem mit der langsamen Geschwindigkeit ausrichten kann. Nimm sie nur auf dem Weg zu E2. E2: Ein Morgen in dreizehn Schattierungen Am höchsten Gewährt zu Beginn des Kampfes 12 Erinnerungspunkte – etwa die Hälfte dessen, was ihre erste ultimative Fähigkeit kostet – und erhöht den Multiplikator für echten Schaden um 6 % pro Verbündetem, der von Demiurge gestärkt wird, bis zu 24 %.



Dies ist das einzige Eidolon, das ihre eigentliche Schwäche behebt. E3: Durch dein Wesen, wie ich es geschrieben habe Mittel Ultimative Fähigkeit und Talent auf Stufe 15, Memosprite-Fähigkeit auf Stufe 10. Reine Zahlen bei den beiden Fähigkeiten, die ihre Team-Buffs skalieren – also ein solider, aber wenig aufregender Schritt. E4: Bitte schreib weiter, mit einem Lächeln Mittel Fügt pro Einsatz von „Minuet of Blooms and Plumes“ 6 % Abprallschaden hinzu, der sich bis zu 24-mal stapeln lässt. Dies eröffnet ihr in langen Kämpfen gegen Ende eine echte Schadensrolle, auch wenn der Aufbau sehr langsam ist. E5: Blick, getränkt in Yesterbloom Niedrig Fähigkeit auf Stufe 15, Basisangriff und Memosprite-Talent auf Stufe 10. Allein schon wegen der Fähigkeitsstufen nützlich, aber es wird erst zu spät verfügbar, um es in die Planung einzubeziehen. E6: Erinnerung, gesungen in Wellen Hoch Verstärkt jeden Verbündeten bei ihrer ersten ultimativen Fähigkeit um 100 %, senkt anschließend die Verteidigung aller Gegner um 20 % und verstärkt das Team bei wiederholten Auslösungen um 24 %.



Eine erhebliche Verbesserung, die die meisten Spieler jedoch nie erreichen werden.

Fazit: Lohnt es sich, Cyrene zu bauen2026?

Cyrene – Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

In einer „Chrysos Heir“- oder „Mono-Remembrance“-Aufstellung ist Cyrene nahezu unübertroffen: Sie sorgt für einen teamweiten Schadensbonus, einen „True DMG“-Rider bei jedem Treffer, eine Massenaktivierung der Ultimaten und einen maßgeschneiderten Buff für den Verbündeten, auf den sie zeigt. Außerhalb dieses Kontexts braucht sie lange, um auf Touren zu kommen, und eine Unterstützerin, die die ersten paar Züge mit Aufladen verbringt, ist ein echter Nachteil.

Die ehrliche Antwort hängt also von deinem Kader ab. Wenn du Castorice, Evernight, Hyacine, Phainon oder Mydei besitzt, wird dieser Cyrene-Build sie alle auf einmal stärken, und sie gehört ganz oben auf deine HSR-Investitionsliste. Wenn du keinen von ihnen besitzt, sind ihre Buffs weniger wirkungsvoll, und dein Account ist anderswo besser aufgehoben.

Ein Hinweis, der erwähnenswert ist: Ihr Wert ist an bereits vorhandene Charaktere gebunden, wodurch ihre Lebensdauer leichter vorherzusagen ist als bei den meisten Unterstützern – und schwieriger zu verlängern, sobald die aktuelle Saga zu Ende geht.

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Häufig gestellte Fragen