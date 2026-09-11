La mejor configuración de Cipher, equipo y eidolones para HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Cipher en HSR, junto con listas completas de materiales para sus trazas y ascensos , para que sepas exactamente qué debes farmear.

Como brillante sub-DPS y aplicadora de debuffs de «Nihilismo Cuántico», Cipher cambia por completo el rumbo de la batalla al convertir el ataque colectivo de tu equipo en devastadoras ráfagas de daño verdadero. Dado que su kit depende en gran medida de alcanzar umbrales extremos de Velocidad (como su crucial umbral de 170 SPD para desbloquear enormes estadísticas de CRIT incorporadas), configurarla correctamente puede parecer como caminar por la cuerda floja.

Resumen: la mejor configuración de Cipher de un vistazo

Mejor cono de luz «Las mentiras bailan con la brisa» Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Buzo pionero de las aguas muertas (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares «Firmamento en primera línea: Glamoth» (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: VELOCIDAD



Esfera planar: DAÑO CUÁNTICO o %



de ATAQUE Cuerda de enlace: % de ATAQUE Prioridad de estadísticas secundarias VEL > Índice de acierto de efectos > Índice de crítico = Daño crítico > % de ataque Mejor equipo (general) Cipher (híbrido)



Acheron (DPS)



Jiaoqiu (apoyo)



Aventurina (apoyo) Mejor equipo (F2P) Cipher (híbrido)



Asta (apoyo)



Lynx (apoyo)



Pionero (DPS)

Cómo jugar con Cipher: rotación y consejos

El estilo de juego de Cipher gira en torno a su talento, «La dolosiana hospitalaria», que marca a un enemigo como «patrón» cada vez que utiliza su habilidad o su habilidad definitiva. Cada vez que un aliado golpee a ese «Patrón», Cipher lanza un ataque de seguimiento gratuito y acumula discretamente un porcentaje del daño que inflige su equipo. Su habilidad definitiva canjea entonces esa acumulación por una ráfaga de daño verdadero.

Inicia un ciclo con su habilidad, «Oye, un premio gordo al alcance de la mano», para debilitar al objetivo y potenciar su propio ataque; a continuación, deja que el equipo se cebe con el «Patrón» antes de gastar su habilidad definitiva para obtener la recompensa. Este estilo de juego valora mucho más una velocidad alta que el daño personal bruto.

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Los mejores conos de luz para Cipher

«Las mentiras bailan con la brisa» es el cono de luz característico de Cipher, y está diseñado íntegramente en función de sus necesidades de estadísticas. Su pasiva otorga un aumento fijo de SPD y una desventaja de reducción de DEF repetible, que se acumula perfectamente con el debilitamiento de su propia habilidad. Una vez que su SPD supera los 170, el cono de luz añade una segunda capa de reducción de DEF, más débil, lo que lo convierte en la mejor opción para llevarla hacia los puntos de ruptura que requiere su kit.

«La determinación brilla como perlas de sudor» es una alternativa potente y más accesible. Aplica un debuff similar de reducción de DEF, aunque con una probabilidad de acierto menor, una duración más corta y sin la bonificación de SPD característica del cono. Sigue siendo una buena opción si ya la has conseguido para otro personaje.

«Escapada termal de vacaciones» es una alternativa potente que aumenta el daño infligido por Cipher y aplica una desventaja de «Vulnerabilidad» al objetivo tras su ataque. Esto la convierte en una Sub-DPS híbrida fiable que aporta daño directo al tiempo que amplifica las ventanas de daño explosivo del grupo. Ten en cuenta que procede del Pase de Batalla de pago, por lo que no cuenta como opción gratuita.

Si buscas una opción verdaderamente gratuita, «Antes de que comience la misión tutorial» está disponible en la tienda de Herta, en el Universo Simulado. Aumenta la tasa de acierto de efectos, que es una de las subestadísticas prioritarias de Cipher, y devuelve energía cada vez que ataca a un objetivo con la DEF reducida, lo que ocurre constantemente una vez que sus debuffs de Habilidad y Cono de Luz están activos.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planos

El conjunto de 4 piezas «Buzo pionero de las aguas muertas» es el mejor conjunto de reliquias de Cipher para el daño personal. Su bonificación de 2 piezas aumenta el daño contra enemigos con debuffs, mientras que la bonificación completa de 4 piezas otorga una tasa de crítico fija y un gran aumento del daño crítico contra objetivos que tengan dos o tres debuffs, una cantidad que se duplica durante un turno justo después de que Cipher aplique un nuevo debuff.

Para la ranura de adorno planar, «Firmament Frontline: Glamoth»» es la mejor opción una vez que se ha construido a Cipher centrándose en la VEL. Otorga una bonificación fija de ATAQUE y, una vez que su VEL supera los 135 o los 160, esa bonificación de daño aumenta aún más, lo que recompensa precisamente la construcción centrada en la VEL que su kit ya requiere.

Prioridades de estadísticas de Cipher

Prioridad 1: SPD (hasta superar el umbral de 170)

SPD (hasta superar el umbral de 170) Prioridad 2: Índice de acierto de efectos (EHR; la fiabilidad con la que sus debuffs afectan a los enemigos más resistentes)

Índice de acierto de efectos (EHR; la fiabilidad con la que sus debuffs afectan a los enemigos más resistentes) Prioridad 3: Probabilidad de crítico y daño crítico, ponderadas por igual, con el % de ATK como complemento una vez que esas opciones se agoten

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar unos 2.400 de ATK fuera del combate y, a continuación, fíjate como objetivo un punto de inflexión de 170 en SPD durante la batalla. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan las tiradas porcentuales.

Prioridades de «Traza» de Cipher

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ultimate: ¡Atentamente, Kitty, la ladrona fantasma! Máxima Convierte todo su contador en daño real; esta es la recompensa por toda su rotación. Talento: La dolosiana hospitalaria Máximo Potencia la marca «Patrocinador» y el ciclo de ataques de seguimiento que genera su contador en primer lugar. Habilidad: Oye, el premio gordo está al alcance de la mano Alto Aplica el debuff «Debilitar» y su propio buff de ATK; mejórala una vez que la Habilidad Definitiva y el Talento estén al máximo. Ataque básico: ¡Ups, se me ha escapado! Media Rara vez es su principal fuente de daño; puedes subirla de nivel en último lugar sin problema. Habilidad adicional: Zancadas empíricas Máxima Otorga tasa de CRÍTICO y generación extra de puntos de contador una vez que su VEL superan los 140/170. Habilidad adicional: 300 pícaros Máxima Permite a Cipher contabilizar el daño infligido a enemigos más allá del Patrón. Habilidad adicional: «El truco del cielo» Máxima Aumenta el daño crítico de sus ataques de seguimiento y aplica una desventaja de vulnerabilidad fija a todos los enemigos.

Materiales de ascensión de Cipher (ascensión máxima)

Material Total Presagio etéreo 15 Lamento resonante 15 Luz de luna de Darkveil 65 Lamento eterno 15 Crédito 308 000

Rastros de Cipher (Máximo de rastros)

Material Total Espíritu ardiente 15 Presagio etéreo 41 Esencia de fuego estelar 72 Lamento resonante 56 Incinerador celestial 139 Lamento eterno 58 Anamnesis de Daythunder 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Cipher (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Cipher, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Cipher

Mejor equipo de Cipher (general) Puesto Cipher Híbrido Acheron DPS Jiaoqiu Apoyo Aventurina Apoyo

Este equipo de Cipher cumple el requisito de Acheron de tener dos aliados con «Nihility». Cipher proporciona a Acheron debuffs adicionales gracias a sus efectos «Debilitar» y «Vulnerabilidad». Jiaoqiu añade además daño por tiempo (DoT) y penetración de resistencia (RES PEN), mientras que Aventurine mantiene con vida a todo el equipo con su escudo para que Acheron pueda permanecer en el campo de batalla atacando.

El mejor equipo de Cipher para jugadores F2P

Mejor equipo de Cipher (F2P) Función Cipher Híbrido Asta Apoyo Lynx Apoyo Pionero Destrucción DPS

Asta es una apoyo gratuita realmente buena que potencia la SPD de todo el equipo, lo que ayuda directamente a Cipher a superar su punto de ruptura de 170 más rápido. Lynx mantiene a todos con la vida al máximo gracias a una curación fiable, y «Pionero de la destrucción» es el principal causante de daño gratuito garantizado que se beneficia del debilitamiento y la mejora de ATA de Cipher.

Las mejores alternativas para el equipo de Cipher

Feixiao es una sustituta perfecta para la plaza de DPS al estilo Acheron, ya que los frecuentes ataques de seguimiento y las desventajas de Cipher encajan a la perfección con el conjunto de habilidades de Feixiao, que se basa en gran medida en los ataques de seguimiento.

Robin encaja como apoyo junto a un DPS centrado en los ataques de seguimiento, potenciando el ataque y el daño crítico de todo el equipo durante la duración de su habilidad definitiva, lo que potencia tanto al principal causante de daño como a los propios ataques de seguimiento de Cipher.

Archer es un excelente compañero de DPS principal para Cipher. Dado que Cipher actúa como una aplicadora de debuffs cuánticos de alta frecuencia, su capacidad natural para marcar rápidamente objetivos con su estado «Patrón» encaja a la perfección con el kit de Archer, lo que le permite acelerar sus ciclos ofensivos principales a un ritmo vertiginoso.

La combinación de Rin Tohsaka con Archer y Cipher resulta muy eficaz. Rin se beneficia de un orden óptimo de turnos y de una enorme presión de área de efecto. Cipher proporciona la amplificación cuántica y la reducción de defensa necesarias para convertir los potentes ataques combinados de Rin en golpes aún más devastadores e impactantes.

Silver Wolf actúa como sustituto del apoyo en composiciones basadas en Acheron, aplicando una «Debilidad cuántica» a los enemigos que carecen de ella, lo que aumenta de forma significativa el daño de seguimiento basado en la cuántica de Cipher.

Mortenax Blade es un híbrido de DPS y aplicador de debuffs ofensivos increíblemente bueno que escala con la vida. Depende en gran medida de interacciones de seguimiento de alta frecuencia y, dado que el talento de Cipher lanza golpes de seguimiento automáticos contra objetivos con mucha vida, ambos forman un potente bucle de retroalimentación que maximiza constantemente su generación colectiva de energía.

Hyacine es una excelente unidad de soporte premium para equipos que requieren una combinación de recuperación de salud de primer nivel y seguridad defensiva constante (las composiciones de Morty Blade, por ejemplo). Su sólida capacidad de curación mantiene a salvo a los aplicadores de debuffs más vulnerables, mientras que su utilidad directa garantiza que no te veas obligado a gestionar minuciosamente la supervivencia de tu equipo durante los intervalos óptimos de rotación de Cipher.

Dan Heng Permansor Terrae es una potente opción de preservación física que redefine las protecciones estándar de los hipercarry. Al designar un «compañero de vínculo» y cubrir tu línea con escudos masivos y acumulables, ofrece una seguridad visual total y una mejora de ataque que satisface las estrictas necesidades de manipulación de turnos de Cipher.

Sparkle es una buena elección como apoyo en alineaciones con gran presencia de Quantum, ya que genera puntos de habilidad para que Cipher y sus compañeros de equipo puedan seguir utilizando sus habilidades sin quedarse sin ellas.

El Dr. Ratio es otro sustituto potente en cuanto a DPS, ya que su propio conjunto de ataques de seguimiento se complementa muy bien con los ataques de seguimiento adicionales que ya genera el talento de Cipher.

La constante en cualquier buen compañero de equipo de Cipher es la VEL y los debuffs: cualquier compañero que acelere a Cipher o añada otro debuff al enemigo hace que el recuento de su talento, y el beneficio final de su habilidad definitiva, sean mucho más contundentes.

Eidolones de Cipher: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Lee el ambiente, busca la alegría Alto Aumenta su valor de recuento en un 50 % y otorga una mejora de ATK tras su ATK de seguimiento. E2: En plena refriega, a por todas Máximo Añade una probabilidad base del 120 % de infligir una desventaja del 30 % al daño recibido a cualquier enemigo al que golpee, lo que supone un enorme amplificador de daño para todo el equipo. E3: De la nada, difícil de prever Bajo Solo aumenta sus niveles de ataque definitivo y básico, lo que supone un ligero incremento en las cifras. E4: Se acabó la fiesta, rápida para huir Alto Añade daño cuántico adicional cada vez que un aliado golpea al Patrón, lo que suma daño real a su valor de apoyo. E5: La unión hace la fuerza, ligera como una abeja Medio Aumenta sus niveles de Habilidad y Talento, ambas vías que ya ha maximizado primero. E6: El juego del ladrón, Anónima y libre Máximo (Territorio de las ballenas) Aumenta enormemente su daño de ataque de seguimiento y le permite conservar el 20 % de su contador tras usar su habilidad definitiva, en lugar de volver a cero.

E2 es el punto de parada práctico para cualquiera que no tenga pensado llegar hasta E6: convierte a Cipher en una amplificadora de daño para todo el equipo por sí sola y ofrece el mayor aumento de valor por los Jades Estelares gastados.

Veredicto: ¿Merece la pena desarrollar a Cipher2026?

Clasificación de Cipher Valoración general S Calificaciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Merece totalmente la pena desarrollar a Cipher si la tienes. Es uno de esos casos excepcionales de apoyo que también inflige daño personal real gracias a su «Ataque de seguimiento» y a su «Habilidad definitiva», y encaja en casi cualquier equipo que necesite debuffs adicionales o un implante de debilidad cuántica.

Su mayor obstáculo es la inversión en SPD, ya que todo su kit gira en torno a alcanzar el umbral de 170 antes de que sus estadísticas empiecen a parecer realmente potentes.

Es una adquisición especialmente buena si ya utilizas a Acheron o a cualquier DPS que se base en gran medida en el «Ataque de seguimiento», ya que Cipher encaja perfectamente en esos equipos sin necesidad de un «Cono de Luz» de apoyo específico. Incluso con Eidolón 0, es una incorporación realmente potente para casi cualquier alineación.

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