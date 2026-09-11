Beste Cipher-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei den Spuren, Prioritäten bei den Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Cipher-Build in HSR sowie vollständige Materiallisten für ihre Spuren und Aufstiege, damit du genau weißt, was du farmen musst.

Als brillante „Quantum Nihility“-Sub-DPS und Debufferin verändert Cipher den Verlauf des Kampfes grundlegend, indem sie die gesamte Offensivkraft deines Teams in verheerende Bursts aus echtem Schaden umwandelt. Da ihr Kit stark davon abhängt, extreme Geschwindigkeits-Breakpoints zu erreichen (wie beispielsweise ihre entscheidende 170-SPD-Schwelle, um massive integrierte CRIT-Werte freizuschalten), kann der richtige Aufbau ihrer Charaktere wie ein Drahtseilakt wirken.

TL;DR – Der beste Cipher-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Lügen tanzen im Wind“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bestes Relikt-Set Pioniertaucher der toten Gewässer (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Firmament-Frontlinie: Glamoth (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit. Schaden



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: Quantenschaden oder Angr.-%



Verbindungsseil: Angr.-% Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Trefferquote der Effekte > Kritische Trefferquote = Kritischer Schaden > Angriffsprozente Bestes Team (insgesamt) Cipher (Hybrid)



Acheron (DPS)



Jiaoqiu (Unterstützung)



Aventurine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Cipher (Hybrid)



Asta (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)



Trailblazer (DPS)

So spielst du Cipher: Rotation und Tipps

Ciphers Spielstil dreht sich um ihr Talent „Die gastfreundliche Dolosianerin“, das jedes Mal, wenn sie ihre Fähigkeit oder ihre Ultimative einsetzt, einen Gegner als „Schirmherrn“ markiert. Immer wenn ein Verbündeter diesen „Patron“ trifft, feuert Cipher einen kostenlosen Folgeangriff ab und sammelt still und leise einen Prozentsatz des von ihrem Team verursachten Schadens als Guthaben an. Ihre ultimative Fähigkeit löst dieses Guthaben dann als Burst aus echtem Schaden aus.

Eröffne einen Zyklus mit ihrer Fertigkeit „Hey, der Jackpot wartet nur darauf, gewonnen zu werden“, um das Ziel zu schwächen und ihren eigenen Angriff zu verstärken, lass dann das Team den „Patron“ mit Schaden überhäufen, bevor du ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, um den Gewinn einzustreichen. Dieser Spielstil belohnt eine hohe Geschwindigkeit weitaus mehr als reinen persönlichen Schaden.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Beste Lichtkegel für Cipher

„Lügen tanzen im Wind“ ist Ciphers charakteristischer Lichtkegel und vollständig auf ihre Wertebedürfnisse zugeschnitten. Seine passive Fähigkeit gewährt einen pauschalen SPD-Boost und einen wiederholbaren DEF-Reduktions-Debuff, der sich nahtlos mit der Schwächung durch ihre eigene Fertigkeit stapelt. Sobald ihre Geschwindigkeit 170 überschreitet, fügt der Lichtkegel eine zweite, schwächere Verteidigungsminderungs-Stufe hinzu, was ihn zur mit Abstand besten Option macht, um sie in Richtung der für ihr Kit gewünschten Schwellenwerte zu bringen.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ ist eine starke, leichter zugängliche Alternative. Sie verursacht einen ähnlichen Debuff zur Verringerung der Verteidigung, allerdings mit einer geringeren Trefferchance, einer kürzeren Dauer und ohne den charakteristischen Geschwindigkeitsbonus des Kegels. Sie eignet sich dennoch gut, wenn ihr sie bereits für einen anderen Charakter erhalten habt.

„Urlaubsausflug in die Therme“ ist eine starke Alternative, die Ciphers verursachten Schaden erhöht und dem Ziel nach ihrem Angriff einen Verwundbarkeits-Debuff auferlegt. Dies macht sie zu einer zuverlässigen hybriden Sub-DPS-Figur, die direkten Schaden verursacht und gleichzeitig die Burst-Windows der Gruppe verstärkt. Beachte, dass sie aus dem kostenpflichtigen Battle Pass stammt und daher nicht als kostenlose Option gilt.

Als wirklich kostenlose Wahl ist „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ über Herta’s Store im Simuliertes Universum erhältlich. Es erhöht die Effekt-Trefferquote – eine von Ciphers eigenen vorrangigen Sekundärstatistiken – und erstattet Energie, sobald sie ein Ziel mit reduzierter Verteidigung angreift, was ständig geschieht, sobald ihre Fertigkeits- und Lichtkegel-Debuffs aktiv sind.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Pioniertaucher der toten Gewässer“ ist Ciphers bestes Relikt-Set für persönlichen Schaden. Sein 2-Teile-Bonus erhöht den Schaden gegen Gegner mit Debuffs, während der vollständige 4-Teile-Bonus eine pauschale Krit-Rate sowie einen erheblichen Krit-Schadensbonus gegen Ziele gewährt, die zwei oder drei Debuffs tragen – ein Wert, der sich für einen Zug verdoppelt, sobald Cipher einen neuen Debuff verpasst.

Für den Slot „Planar Ornament“ ist „Firmament Frontline: Glamoth“ die stärkste Wahl, sobald Cipher auf Geschwindigkeit (SPD) ausgerichtet ist. Es gewährt einen festen Angriffsbonus (ATK), und sobald ihre Geschwindigkeit 135 oder 160 überschreitet, steigt dieser Bonusschaden noch weiter an, was genau den SPD-first-Build belohnt, den ihr Kit ohnehin schon vorsieht.

Ciphers Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: SPD (bis zum Erreichen der 170er-Schwelle)

SPD (bis zum Erreichen der 170er-Schwelle) Priorität 2: Effekt-Trefferquote (EHR; wie zuverlässig ihre Debuffs bei widerstandsfähigeren Gegnern treffen)

Effekt-Trefferquote (EHR; wie zuverlässig ihre Debuffs bei widerstandsfähigeren Gegnern treffen) Priorität 3: Krit-Rate und Krit-Schaden, gleich gewichtet, mit Angriffsprozentsatz als Füllwert, sobald diese Werte ausgeschöpft sind

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes etwa 2.400 ATK an, dann im Kampf einen 170 SPD-Breakpoint. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Würfe erschöpft sind.

Prioritäten bei Ciphers Spuren

Spuren Prioritätsstufe Warum? Ultimate: Mit freundlichen Grüßen, Kitty, die Phantomdiebin! Höchste Wandelt ihre gesamte Punktzahl in echten Schaden um; dies ist der Lohn für ihre gesamte Rotation. Talent: Die gastfreundliche Dolosianerin Höchste Aktiviert die „Patron“-Markierung und die Folgeangriffs-Schleife, die ihren Punktestand überhaupt erst generiert. Fähigkeit: Hey, der Jackpot wartet nur darauf, gewonnen zu werden Hoch Wendet den Debuff „Schwächen“ und ihren eigenen ATK-Buff an; einmal aufrüsten, sobald Ultimate und Talent maximal ausgebaut sind. Basis-Angriff: Ups, ein Fehlfang Mittel Selten ihre Hauptschadensquelle; kann getrost als Letztes hochgestuft werden. Bonusfähigkeit: „Empyrean Strides“ Am höchsten Gewährt Krit-Rate und zusätzliche Tally-Generierung, sobald ihre SPD 140/170 überschreitet. Bonusfähigkeit: 300 Schurken Höchste Ermöglicht es Cipher, auch Schaden an anderen Gegnern als dem Patron zu zählen. Bonusfähigkeit: „Sleight of Sky“ Höchste Erhöht den kritischen Schaden ihrer Folgeangriffe und fügt jedem Gegner einen pauschalen Verwundbarkeits-Debuff hinzu.

Ciphers Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Ätherisches Omen 15 Hallendes Heulen 15 Dunkler Schleier im Mondlicht 65 Ewige Klage 15 Gutschrift 308.000

Ciphers Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Feuriger Geist 15 Ätherisches Omen 41 Sternenfeuer-Essenz 72 Hallendes Heulen 56 Himmelsverbrennungsofen 139 Ewiges Klagen 58 Tagdonner-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Cipher-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Ciphers bestes Team insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Cipher-Team insgesamt

Bestes Cipher-Team (Gesamtwertung) Rolle Cipher Hybrid Acheron DPS Jiaoqiu Unterstützung Aventurin Unterstützung

Dieses Cipher-Team erfüllt Acherons Anforderung von 2 Verbündeten mit „Nihility“. Cipher versorgt Acheron durch ihre Effekte „Schwächen“ und „Verwundbarkeit“ mit zusätzlichen Debuffs. Jiaoqiu sorgt zusätzlich für DoT und RES PEN (Resistenzdurchdringung), und Aventurine hält das gesamte Team mit seinem Schild am Leben, sodass Acheron auf dem Feld bleiben und angreifen kann.

Bestes F2P-Cipher-Team

Bestes Cipher-Team (F2P) Rolle Cipher Hybrid Asta Unterstützung Lynx Unterstützung Wegbereiter Zerstörung DPS

Asta ist eine wirklich gute kostenlose Unterstützerin, die die SPD des gesamten Teams erhöht, was Cipher direkt dabei hilft, ihren 170er-Breakpoint schneller zu erreichen. Lynx hält alle mit einer zuverlässigen Heilung auf dem neuesten Stand, und „Trailblazer Destruction“ fungiert als garantierter F2P-Hauptschadensverursacher, der von Ciphers Schwächungs- und Angriffs-Buff profitiert.

Beste Alternativen für Cipher-Teams

Feixiao ist ein direkter Ersatz für den DPS-Platz im Acheron-Stil, da Ciphers häufige Folgeangriffe und Debuffs direkt in Feixiaos eigenes, stark auf Folgeangriffe ausgerichtetes Kit einfließen.

Robin füllt als Support neben einem auf Folgeangriffe fokussierten DPS die Lücke und verstärkt während der Wirkungsdauer ihrer ultimativen Fähigkeit den Angriff und den kritischen Schaden für das gesamte Team, was sowohl den Hauptschadensverursacher als auch Ciphers eigene Folgeangriffe stärkt.

Archer ist ein hervorragender Haupt-DPS-Partner für Cipher. Da Cipher als hochfrequente Quanten-Debufferin agiert, fließt ihre natürliche Fähigkeit, Ziele schnell mit ihrem „Patron“-Status zu markieren, direkt in Archers Spielstil ein und ermöglicht es ihm, seine primären Offensivzyklen in rasendem Tempo hochzufahren.

Rin Tohsaka bildet zusammen mit Archer und Cipher eine gute Kombination. Rin profitiert von einer optimalen Zugreihenfolge und massivem AoE-Druck. Cipher sorgt für die notwendige quantumbasierte Verstärkung und Verteidigungsreduzierung, um Rins schwere Kombinationsangriffe in noch verheerendere, wirkungsvollere Treffer zu verwandeln.

Silver Wolf fungiert als Ersatz für den Support in Acheron-basierten Aufstellungen und versieht Gegner, die noch keine „Quantum-Schwäche“ haben, mit dieser – was Ciphers eigenen quantumbasierten Folgeschaden deutlich erhöht.

Mortenax Blade ist ein unglaublich guter, HP-skalierender Hybrid aus offensivem Debuffer und DPS. Er ist stark auf hochfrequente Folgeinteraktionen angewiesen, und da Ciphers Talent automatische Folgetreffer auf Ziele mit hohen HP auslöst, bilden sie eine mächtige Rückkopplungsschleife, die ihre gemeinsame Energieerzeugung ständig maximiert.

Hyacine ist eine hervorragende Premium-Sustain-Einheit für Teams, die eine Mischung aus erstklassiger Lebensregeneration und konstanter defensiver Sicherheit benötigen (zum Beispiel in Morty-Blade-Teams). Ihre robuste Heilung schützt die verwundbareren Debuffer, während ihre unkomplizierte Vielseitigkeit dafür sorgt, dass du das Überleben deines Teams während Ciphers optimaler Rotationsfenster nicht im Detail verwalten musst.

Dan Heng Permansor Terrae ist eine mächtige Option zur physischen Erhaltung, die den Standardschutz für Hypercarries neu definiert. Indem er einen „Bondmate“ bestimmt und seine Linie mit massiven, stapelbaren Schilden überzieht, bietet er vollständige visuelle Sicherheit und einen Angriffs-Buff, der Ciphers strenge Anforderungen an die Zugsteuerung erfüllt.

Sparkle ist eine gute Wahl als Unterstützerin in Aufstellungen mit vielen „Quantum“-Charakteren, da sie Fertigkeitspunkte generiert, sodass Cipher und ihre Teamkameraden ihre Fertigkeiten weiterhin einsetzen können, ohne dass ihnen die Punkte ausgehen.

Dr. Ratio ist ein weiterer starker Ersatz für DPS-Charaktere, da sich sein eigenes Follow-up-ATK-Kit gut mit den zusätzlichen Follow-up-ATKs ergänzt, die Ciphers Talent ohnehin schon erzeugt.

Die Konstante bei jedem guten Teamkameraden für Cipher sind Geschwindigkeit und Debuffs: Jeder Teamkamerad, der entweder Cipher beschleunigt oder dem Gegner einen weiteren Debuff verpasst, sorgt dafür, dass ihr Talent und letztendlich auch ihre ultimative Belohnung umso stärker wirken.

Cipher-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Die Stimmung einschätzen, Freude suchen Hoch Erhöht ihren Punktwert um 50 % und gewährt nach ihrem Folgeangriff einen Angriffsbonus. E2: Mitten im Getümmel, auf Beutezug Am höchsten Fügt eine Grundchance von 120 % hinzu, jedem getroffenen Gegner einen Debuff zuzufügen, der den erlittenen Schaden um 30 % erhöht – ein enormer Schadensverstärker für das gesamte Team. E3: Aus dem Nichts, schwer vorauszusehen Niedrig Erhöht lediglich ihre Werte für ultimativen und normalen Angriff – eine geringfügige Verbesserung. E4: Das Spiel ist aus, schnell die Flucht Hoch Fügt jedes Mal zusätzlichen Quantenschaden hinzu, wenn ein Verbündeter den Patron trifft, und ergänzt so ihren Unterstützungswert um echten persönlichen Schaden. E5: Sicherheit durch Zahlen, leicht wie eine Biene Mittel Erhöht ihre Fertigkeits- und Talentstufen – wobei sie beide Pfade, die sie bereits maximiert hat, zuerst weiter ausbaut. E6: Das Spiel der Diebe, Unbesungen und frei Höchste Stufe (Wal-Territorium) Erhöht ihren Folgeschaden durch Angriffe massiv und lässt sie nach dem Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit 20 % ihres Schadenswerts behalten, anstatt auf Null zurückgesetzt zu werden.

E2 ist der praktische Haltepunkt für alle, die nicht vorhaben, bis E6 zu gehen: Es macht Cipher bereits für sich allein zu einem teamweiten Schadensverstärker und bietet den größten Wertzuwachs für die ausgegebenen „Stellar Jades“.

Fazit: Lohnt es sich, Cipher zu bauen2026?

Ciphers Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Cipher lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sie hat. Sie ist einer der seltenen Fälle einer Unterstützerin, die durch ihren Folgeangriff und ihre Ultimative Fähigkeit auch echten persönlichen Schaden verursacht, und sie passt in nahezu jedes Team, das zusätzliche Debuffs oder ein Implantat gegen Quanten-Schwäche benötigt.

Ihre größte Hürde ist die Investition in SPD, da ihr gesamtes Spielkonzept darauf ausgerichtet ist, einen Breakpoint von 170 zu erreichen, bevor ihre Werte wirklich stark aussehen.

Sie ist ein besonders guter Zieh, wenn du bereits Acheron oder einen anderen DPS mit starkem Folgeangriff einsetzt, da Cipher nahtlos in diese Teams passt, ohne dass ein spezieller Support-Lichtkegel erforderlich ist. Selbst bei Eidolon 0 ist sie eine wirklich starke Ergänzung für fast jede Aufstellung.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen