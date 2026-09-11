Beste Cerydra-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität von „Spuren“, die Priorität der Werte, Teams und die Eidolon-Bewertungen für den besten Cerydra-Build sowie ihre vollständigen Listen der „Spuren“- und Aufstiegsmaterialien.

Sie ist ein 5-Sterne-Wind-Charakter auf dem „Pfad der Harmonie“, der einen einzelnen Verbündeten mit „Militärverdienst“ markiert, ihm einen Teil ihres eigenen Angriffswerts überträgt und diese Markierung schließlich zu „Adelsrang“ aufwertet, sodass dessen Fertigkeit ein zweites Mal kostenlos ausgelöst wird.

TL;DR – Der beste Cerydra-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Epoch – In goldenem Blut eingraviert“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Planetarisches Rendezvous Bestes Relikt-Set Sacerdos’ wiedererlebte Tortur (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Lushaka, die versunkenen Meere (2-teilig) Hauptwerte Körper: ATK%



Stiefel: SPD



Planare Sphäre: ATK%



Verbindungsseil: ATK% oder Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Angr.-% > Geschw. > Krit. Schaden > pauschaler Angr. Bestes Team (insgesamt) Cerydra (Unterstützung)



Phainon (DPS)



Sunday (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Cerydra (Unterstützung)



Dan Heng (DPS)



Preservation Trailblazer (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Cerydra: Rotation und Tipps

Cerydras Technik „Erster Zug“ gewährt ihr „Militärverdienst“, überträgt diesen auf den Verbündeten, zu dem du wechselst, und wirkt dann zu Beginn des Kampfes automatisch einmal ihre Fertigkeit auf diesen Verbündeten, ohne dass ein Fertigkeitspunkt verbraucht wird. Eröffne Kämpfe so oft wie möglich mit dieser Technik.

Wende anschließend ihre Fertigkeit „Beförderung des Bauern“ auf deinen Schadensverursacher an. Jeder Einsatz gewährt ihr 1 Ladung, und ihr Talent „Ave Imperator“ fügt jedes Mal eine weitere Ladung hinzu, wenn der markierte Verbündete einen Basisangriff oder eine Fertigkeit einsetzt. Die Ladung ist auf 8 Punkte begrenzt.

Bei 6 Ladungen wird die Markierung zu „Peerage“ aufgewertet, was die Crowd-Control-Debuffs des Verbündeten aufhebt und ihm einen großen Bonus auf den kritischen Fertigkeitsschaden sowie Resistenzdurchdringung aller Typen gewährt. Seine nächste Fertigkeit gegen Gegner löst dann „Coup de Main“ aus, wodurch diese Fertigkeit kostenlos mit voller Stärke wiederholt wird.

Setze ihre ultimative Fähigkeit „Läufer-Matt““ ein, sobald sie verfügbar ist. Sie gewährt allein bereits 2 Ladepunkte und fügt allen Gegnern Windschaden in Höhe von bis zu 144 % von Cerydras Angriffskraft zu, was sie zum schnellsten Weg macht, einen Ladungszyklus abzuschließen.

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Beste Lichtkegel für Cerydra

„Eine Epoche, in goldenes Blut eingraviert“ ist ihr Markenzeichen und die klare erste Wahl. Es erhöht ihren eigenen Angriff und gewährt dem von ihr markierten Verbündeten einen starken Schadensbonus für Fertigkeiten, was genau mit den Vorteilen von „Peerage“ übereinstimmt. Man braucht es nicht, um sie effektiv einzusetzen, aber nichts anderes verstärkt beide Teile ihres Fähigkeitenpakets gleichzeitig.

„Flowing Nightglow“ ist die stärkste Alternative, falls du sie besitzt. Sie steigert ihre Energieregeneration und erhöht ihre Angriffskraft, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat – und mehr Angriffskraft bei Cerydra ist nie vergeblich, da ihr Talent einen Teil davon direkt in die Angriffskraft des markierten Verbündeten umwandelt.

„Ein bodenständiger Aufstieg“ ist die andere erstklassige Option, die erwähnenswert ist. Sie kombiniert Energieregeneration mit einem stapelbaren Schadensbonus, sodass ihr Ultimativzyklus kurz bleibt, ohne dass du die Angriffswerte opfern musst, auf denen ihre Stat-Ziele beruhen.

„Planetary Rendezvous“ ist die beste Wahl für Free-to-Play-Konten (F2P). Es stärkt Verbündete, die ihr Element teilen, und eignet sich daher ideal an der Seite eines Wind-Schadensverursachers wie Phainon oder Dan Heng.

Als lobenswerte Erwähnung sei angemerkt, dass Spieler, die in Version 3.5 „The Forever Victual“ erhalten haben, über eine starke (und obendrein kostenlose) Alternative namens „Event Light Cone“ verfügen; außerdem ist diese im Herta-Shop erhältlich, sofern du über genügend Herta-Bonds verfügst.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten Lichtkegel von Cerydra findest du in unserem Leitfaden zu den besten Cerydra-Lichtkegeln.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Sacerdos’ erneut durchlebte Tortur“ (4-teilig) ist ihre beste Ausrüstung. Sie erhöht den Krit-Schaden der Verbündeten, die Cerydra verstärkt, was sich mit dem durch „Peerage“ bereits gewährten Krit-Schaden addiert, anstatt sich damit zu überschneiden.

„Eagle of Twilight Line“ (4-teilig) belegt den zweiten Platz. Es gewährt ihr nach ihrer Ultimativfähigkeit „Vorwärtssturm“, sodass ihr nächster Zug viel früher kommt und der markierte Verbündete weniger Zeit damit verbringt, auf eine erneute Anwendung zu warten.

„Lushaka, die versunkenen Meere“ (2-teilig) ist das Planar-Ornament, das man zuerst zusammenstellen sollte. Es gewährt Cerydra Energieregeneration und verleiht dem Verbündeten auf der ersten Teamposition einen Angriffsbonus. Platziere also deinen Schadensverursacher auf Platz eins und Cerydra dahinter.

„Der quirlige Vonwacq“ (2 Teile) ist die Ausweichoption. Sie rückt ihren Zug zu Beginn des Kampfes vor, wodurch dein Schadensverursacher in Kämpfen, in denen der erste Zug das Tempo bestimmt, eine ganze Aktion früher „Military Merit“ erhält.

Cerydras Prioritäten bei den Attributen

Cerydra ignoriert die übliche Verteilung der Unterstützungswerte, da ihre Bonusfähigkeiten bereits zwei davon abdecken. Ihre Bonusfähigkeit „Vidi“ verschafft ihr eine pauschale Krit-Rate von 100 %, sodass Unterwerte für die Krit-Rate bei ihr bedeutungslos sind, und „Veni“ wandelt reinen Angriff in Krit-Schaden um.

Priorität 1: Angriff %

Angriff % Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: Krit-Schaden %

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 4.000 ATK an und ziele dann im Kampf auf einen 160-SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.

Die 4.000 Angriff sind entscheidend, da Veni für jeweils 100 Angriff über 2.000 18 % kritischen Schaden gewährt, wobei die Obergrenze bei einer Steigerung von 360 % liegt – und genau bei 4.000 Angriff wird diese Obergrenze erreicht. Was ihre SPD betrifft, musst du außerhalb des Kampfes nur auf 140 ausrüsten, da Vici ihr 20 SPD hinzufügt, wenn sie ihre Fähigkeit einsetzt.

Cerydras Prioritäten bei der Spurensuche

Spuren Prioritätsstufe Warum? Fähigkeit: Bauernumwandlung Am höchsten Wendet „Militärische Verdienste“ an und treibt den gesamten „Angriff“-Zyklus an. Verbessere diese Fertigkeit zuerst. Talent: Ave Imperator Höchste Legt fest, wie viel ihres Angriffswerts auf den markierten Verbündeten übertragen wird, und skaliert ihren zusätzlichen Schaden. Ultimative Fähigkeit: Scholar’s Mate Hoch Gewährt 2 Ladungen und räumt Wellen ab. Der Schaden skaliert mit der Stufe. Grundangriff: Königsrochade Niedrig Wird außer zur Wiederherstellung von Fertigkeitspunkten selten verwendet. Als Letztes investieren. Bonusfähigkeit: Veni Am höchsten Eine entscheidende Freischaltung, die ihren Angriff in kritischen Schaden umwandelt. Bonusfähigkeit: Vidi Höchste Eine entscheidende Freischaltung, die ihr eine Krit-Rate von 100 % verleiht. Bonusfähigkeit: Vici Höchste Ein entscheidender Freischaltpunkt, der ihr beim Erreichen ihres SPD-Bruchpunkts und beim Energiegewinn hilft.

Cerydras Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Ätherisches Omen 15 Hallendes Heulen 15 Ewige Klage 15 Verkohlte Knospe der Dämmerung 65 Gutschrift 308.000

Cerydras Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Anmerkung zum Firmament 18 Himmelsabschnitt 69 Himmlische Melodie 139 Ätherisches Omen 41 Hallendes Heulen 56 Ewige Klage 58 Tagdonner-Anamnese 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Cerydra-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Bei der Zusammenstellung von Cerydra-Teams dreht sich alles um eine Frage: Wer verdient „Militärische Verdienste“? Sie braucht einen Schadensverursacher, dessen Fertigkeit den größten Schaden verursacht, da die kostenlose Wiederholung von „Peerage“ nur bei einer Fertigkeit ausgelöst wird. Alle anderen Teammitglieder dienen dazu, diesen Verbündeten im Einsatz zu halten.

Bestes Cerydra-Team insgesamt

Bestes Cerydra-Team (Gesamt) Rolle Cerydra Unterstützung Phainon DPS Sonntag Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

Phainon ist der Hauptschadensverursacher, für den Cerydra konzipiert wurde. Ihre Peerage-Fähigkeit dupliziert seine Fertigkeit bei voller Stärke, ohne zusätzliche Ressourcen zu verbrauchen, und sorgt so für einen sofortigen Schadensschub, den kein anderer Unterstützer erreichen kann.

Sunday ist sein stärkster Partner im Vorstoß und beschleunigt seine Rotation durch Aktionsfortschritt und Energieverstärkungen. Dan Heng Permansor Terrae sorgt für die Team-Ausdauer, verursacht durch Folgeangriffe selbst kleinen Schaden und verleiht Phainon zusätzliche Offensivkraft.

Bestes F2P-Cerydra-Team

Bestes Cerydra-Team (F2P) Rolle Cerydra Unterstützung Dan Heng DPS Pionier der Erhaltung Unterstützung Lynx Unterstützung

Dan Hengs Schaden konzentriert sich auf seine Einzelziel-Fähigkeit, und er teilt sich das Element Wind mit Cerydra. Der „Pionier der Erhaltung“ absorbiert eingehenden Schaden durch Provokationen und Schilde, während „Lynx“ sich um aktive Heilung und das Beseitigen von Debuffs kümmert. „Planetary Rendezvous“ ist ein äußerst effektiver alternativer Lichtkegel, wenn ihr diese Zusammensetzung spielen möchtet.

Beste Alternativen für das Cerydra-Team

Anaxa ist ein guter Ersatz für Phainon, da er durch seine Fähigkeit, seine Fertigkeit zweimal pro Runde einzusetzen, schnell „Charge“ stapelt und Cerydras Duplikationsfähigkeit es ihm ermöglicht, zwei Fertigkeiten direkt hintereinander zu kombinieren, gefolgt von seinem Talent, wodurch er seine Abpralltreffer maximiert.

Feixiao wandelt Cerydras Fertigkeitsduplikation in beschleunigte „Flying Aureus“-Stapel um. Da Feixiao auf häufige Fertigkeitsaktionen angewiesen ist, um ihre ultimative Fertigkeit aufzubauen und Folgeangriffe auszulösen, ermöglicht ihr „Coup de Main“, ihre Burst-Fenster zu verdoppeln und gleichzeitig von einer RES-Penetration aller Typen zu profitieren.

Mydei ist ein weiterer Schwergewichtler, der sich nahtlos in den „Military Merit“-Platz einfügt. Da er im Kampf einen erheblichen Teil seiner eigenen HP verbraucht, sollte man ihn lieber mit einer leistungsstarken Heilerin wie Luocha kombinieren als mit einem passiven Schildträger.

Cyrene ersetzt Sunday in Aufstellungen mit mehreren „Chrysos-Erben“ und fungiert als fraktionsübergreifende Support-Spitzenkraft, die die Aktionsreihenfolge des gesamten Teams sowie die Energieerzeugung beschleunigt.

Gallagher ist der beste kostengünstige Ersatz für Huohuo im Bereich der Nachhaltigkeit und bietet zuverlässige Heilung sowie eine SP-positive Erzeugung, um Cerydra und deinen primären Schadensverursacher ständig am Laufen zu halten.

Egal, welche Teamkameraden du einsetzt, die wichtigste Konstante ist die Abhängigkeit von Fähigkeiten. Cerydra skaliert je nachdem, wie stark der markierte Verbündete darauf angewiesen ist, seine Fähigkeit einzusetzen, um Schaden zu verursachen. Daher lohnt es sich, jeden Schadensverursacher mit ihr zu kombinieren, der zusätzliche Fähigkeits-Einsätze in massiven Schaden umwandelt.

Cerydra-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rentabilität Erläuterung E1: Erobere alle Kronen höchsten Die markierte Verbündete ignoriert 16 % der gegnerischen Verteidigung; diese Wertung steigt um weitere 20 % auf den Fertigkeitsschaden, sobald „Peerage“ aktiv ist, und ihre Fertigkeit erstattet 2 Energie. Dies ist ihr herausragendes Eidolon für die frühe Spielphase. E2: Die Träume vieler schmieden Mittel Der markierte Verbündete verursacht 40 % mehr Schaden, und Cerydras eigener Schaden steigt um 160 %, solange ein Teamkamerad „Militärverdienst“ besitzt. E3: Die alten Gesetze verbrennen Niedrig Fähigkeitsstufe +2 bis Stufe 15 und Grundangriffsstufe +1 bis Stufe 10. E4: Die Reiche der Menschen neu gestalten Niedrig Erhöht den Schadensmultiplikator ihrer ultimativen Fähigkeit um 240 %. Nützlich zum Beseitigen von Gegnerwellen, spielt jedoch gegenüber ihrer „Charge“-Fähigkeit eine untergeordnete Rolle. E5: Hilfe und Leid werden voll vergolten Niedrig Ultimate-Stufe +2 und Talentstufe +2, jeweils bis Stufe 15. E6: Eine Reise zu den Sternen Höchste Stufe (Walgebiet) Der markierte Verbündete erhält 20 % RES-Durchdringung aller Typen und der Zusatzschaden-Multiplikator steigt um 300 %, wobei Cerydra selbst 20 % RES-Durchdringung aller Typen erhält.

E1 ist die praktische Grenze für Spieler, die viel Geld ausgeben. Es ist das einzige Eidolon vor E6, das den vom markierten Verbündeten verursachten Schaden grundlegend verändert, während E2 bis E5 nur schrittweise Verbesserungen darstellen.

Fazit: Lohnt es sich, Cerydra zu bauen2026?

Cerydras Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Cerydra lohnt sich auf jeden Fall, wenn du einen skillorientierten Schadensverursacher besitzt, und sie ist eine hervorragende Ergänzung für Phainon- oder Anaxa-Teams. Kein anderer Support verwandelt einen einzelnen Buff-Slot in einen zusätzlichen Skill-Einsatz mit voller Kraft.

Abgesehen von diesen skillorientierten Hypercarries sinkt ihr Wert, da Teams, die auf Ultimates oder Folgeangriffe angewiesen sind, nur minimalen Nutzen aus „Peerage“ ziehen.

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Häufig gestellte Fragen