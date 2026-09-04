Ashveil – Beste Ausrüstung, Team und Eidolons für HSR 2026

Ashveil ist ein 5-Sterne-Charakter aus „Lightning Hunt“, dessen Spielweise vollständig auf Folgeangriffe ausgerichtet ist: Er markiert Gegner als „Köder“ und nutzt Stapel von „Völlerei“, um zusätzliche Treffer zu erzielen. Bereits bei seinem Debüt in Version 4.1 sicherte er sich einen Platz unter den schlagkräftigsten Einzelziel-DPS-Optionen, und sein Fähigkeiten-Set belohnt Spieler, die schnelle, angreifsintensive Rotationen gegenüber langsamen Aufbaurunden bevorzugen.

In diesem Leitfaden habe ich die Empfehlungen zu Lichtkegeln, Relikten, „Spur“-Priorität, Stat-Priorität, Teams und Eidolonen für den besten Ashveil-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Analyse seiner Rotation und der Frage, welche seiner Eidolonen es tatsächlich wert sind, gezogen zu werden.

TL;DR – Der beste Ashveil-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Das Finale einer Lüge Beste F2P-Alternative für den „Light Cone“ Kreuzfahrt im Sternenmeer Bestes Relikt-Set Der ascheflammende Großherzog (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Stadt der zusammenlaufenden Sterne (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN %



Stiefel: ANGRIFF %



Planare Sphäre: BLITZ-SCHADEN %



Verbindungsseil: ANGRIFF % Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate > Krit-Schaden > Angriff % > Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Ashveil (DPS)



Mortenax Blade (DPS)



Tribbie (Unterstützung)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Ashveil (DPS)



Welt (Hybrid)



Herta (Unterstützung)



7. März (Unterstützung)

So spielst du Ashveil: Rotation und Tipps

Ashveils Spielablauf ist einfach, sobald man den Dreh raus hat: Markiere mit seiner Fähigkeit „Flog: Das Böse besiegen““ einen Gegner als „Köder“ und lass dann Verbündete (oder sein eigenes Talent) dieses Ziel angreifen, um Folgeangriffe auszulösen. Jeder Treffer auf „Köder“ durch sein Talent „Groll: Vergeltung der Feindschaft“ baut „Völlerei“-Stapel auf und erstattet Energie, sodass seine ultimative Fähigkeit schnell wieder einsatzbereit ist.

Seine ultimative Fähigkeit „Bankett: Unersättlicher Appetit““ markiert „Bait“ neu, verursacht selbst hohen Schaden und löst einen verstärkten Folgeangriff aus, während sie Ladung sammelt. Sobald „Gluttony“ 4 oder mehr Stapel erreicht hat, verbrennt sie zudem 4 davon für einen kostenlosen zusätzlichen Treffer. Das Einbinden dieser Fertigkeit in jede Rotation hält Bait am Leben – und genau das ist der Motor hinter seinem Schaden.

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Die besten Lichtkegel für Ashveil

„Das Finale einer Lüge“ ist Ashveils charakteristischer Lichtkegel und wurde speziell für ihn entwickelt: Er erhöht die Krit-Rate und gewährt den Status „Umbra Devourer“, der seinen eigenen Angriff verstärkt und gleichzeitig den Schaden erhöht, den Gegner durch ihn erleiden. Er ist eindeutig die beste Wahl für diesen Slot, wenn ihr ihn besitzt, und schließt die Lücke zwischen einem guten und einem großartigen Ashveil.

„Taufe des reinen Gedankens“ ist eine starke Alternative für Spieler, die eher auf kritischen Schaden als auf kritische Trefferquote aus sind. Nach dem Einsatz seiner Ultimativfähigkeit ignorieren Ashveils Folgeangriffe einen Teil der gegnerischen Verteidigung, was sich gut mit der Verteidigungsminderung kombinieren lässt, die seine eigene Fähigkeit bereits bewirkt.

„Beunruhigend, glückselig“ tauscht einen Teil des persönlichen Schadens gegen Teamvorteile ein, indem es die Krit-Rate und den Schaden der Folgeangriffe erhöht und gleichzeitig einen „Tame“-Effekt gewährt, der den Krit-Schaden der gesamten Gruppe steigert. Es ist eine gute Wahl, wenn Ashveil sich die Aufgabe der Folgeangriffe mit einem Partner wie Mortenax Blade teilt.

„Eine Kreuzfahrt durch das Sternenmeer“ ist die beste F2P-Option, da sie Krit-Rate und Angriffskraft bietet, ohne dass ein limitierter Pull erforderlich ist. Sie reicht zwar nicht an einen charakteristischen Lichtkegel heran, ist aber eine gute Übergangslösung, während du seine Relikte aufrüstest.

Einen ausführlicheren Überblick über seine besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Ashveil.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das „Ashblazing Grand Duke“-Set (4 Teile) ist die Standardwahl für jeden DPS-Charakter mit Folgeangriffen, und Ashveil bildet da keine Ausnahme. Das Set erhöht den Schaden von Folgeangriffen direkt und stapelt bei jedem erfolgreichen Folgeangriff einen Bonus in Form von Angriffsprozenten, was sich während seines Ultimativ-Fensters schnell potenziert.

„Stadt der zusammenlaufenden Sterne“ (2 Teile) rundet den Build mit pauschalem Angriffswert und einer gruppenweiten Erhöhung des kritischen Schadens ab, wovon Ashveil direkt profitiert und was jedem sekundären Angreifer zugutekommt, der an seiner Seite kämpft.

„Der im Wind schwebende Tapfere“ ist eine brauchbare 4-Teile-Alternative für den Relikt-Slot, falls „Großherzog“-Teile schwer zu farmen sind; dabei wird ein Teil der Skalierung des Folgeangriffs gegen kritische Trefferquote, Angriff und eine pauschale Erhöhung des Ultimativschadens eingetauscht.

Ashveils Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: Krit-Rate

Krit-Rate Priorität 2: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 3: Angriff %

Angriff % Priorität 4: Geschwindigkeit

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes einen Angriffswert (ATK) von über 3.000 an und im Kampf eine kritische Trefferquote (CRIT Rate) von 100 % sowie einen kritischen Schaden (CRIT DMG) von über 150 %. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Sobald Krit-Rate und Krit-Schaden nahe an ihrem idealen Verhältnis liegen, füllen ATK% und SPD den Rest aus. Feste Sekundärwerte wie fester Angriff oder feste HP eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr verfügbar sind.

Ashveils Prioritäten bei den Spuren

Spuren Prioritätsstufe Warum? Talent: Groll: Vergeltung für Feindseligkeit Höchste Dies ist Ashveils zentraler Folgeangriff, daher skaliert jedes Level direkt seine primäre Schadensquelle. Bonusfähigkeit: Phantomglied Am höchsten Erhöht den Schaden seiner eigenen Folgeangriffe direkt und skaliert zusätzlich mit „Völlerei“-Stapeln. Bonusfähigkeit: Erster Reißzahn Höchste Gewährt dem gesamten Team einen Krit-Schaden-Buff, der bei Folgeangriffen noch stärker wirkt und jeden Angreifer im Team stärkt. Ultimative Fähigkeit: Festmahl: Unersättlicher Appetit Hoch Ashveils schlagkräftigster Ein-Knopf-Angriff, der seine Folgeangriffs-Schleife mit „Aufladung“ antreibt. Fähigkeit: Auspeitschen: Das Böse zerschlagen Hoch Hält „Bait“ aktiv und wendet die DEF-Reduzierung an, die den Schaden des gesamten Teams erhöht. Bonusfähigkeit: „Damnation Trail“ Hoch Baut passiv „Völlerei“ durch den Einsatz von Fertigkeiten und Ultimaten auf und hält so seine Schadensstapel auf dem höchsten Stand. Grundangriff: Krallen: Anstand einflößen Niedrig Wird selten gedrückt, sobald Fertigkeit und Ultimative Fähigkeit verfügbar sind.

Ashveils Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Whimsy Wax 15 Dreamweave Steel 15 Lucid Awl 15 Donnerklang 65 Guthaben 308.000

Ashveils Spur-Materialien (max. Spuren)

Material Gesamt Sand der Zwietracht 15 Lanze der Vergeltung 139 Launenwachs 41 Harz der Tapferkeit 72 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Traumgewebter Stahl 56 Klare Ahle 58 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Ashveil-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Ashveils bestes Team insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams je nach Verfügbarkeit der Charaktere zu helfen.

Bestes Ashveil-Team insgesamt

Das beste Ashveil-Team (Gesamtwertung) Rolle Ashveil DPS Mortenax-Klinge DPS Tribbie Unterstützung Hyacine Unterstützung

Ashveil kommt in Teams mit schnellem Nachfolgeangriff besonders gut zur Geltung, und die Kombination mit Tribbie und Hyacine sorgt für eine unvergleichliche Synergie über seine gesamte Schadensrotation hinweg. Tribbie fungiert als außergewöhnlicher Offensiv-Verstärker, der das geköderte Ziel konsequent angreift, um Ashveils Ladungsvorrat schnell zu erschöpfen, seine „Völlerei“-Generierung anzukurbeln und seine ultimative Fähigkeit mit zuverlässigen pauschalen Energieerträgen zu zyklisieren.

Hyacine sorgt für die perfekte Kombination aus anhaltender teamweiter Schadensverstärkung, Aktionshäufigkeit und defensiver Stabilität. Sie hält Ashveils „Gluttony“-Stapel nahtlos aufrecht und legt gleichzeitig mächtige offensive Buffs auf, die direkt mit Ashveils mehrtreffigen Ultimativ-Sequenzen skalieren.

Mortenax Blade verfügt über teamweite Schadensverstärkung und wirkungsvolle Debuffs in Hülle und Fülle. Ashveils schnelle Folgeangriffe helfen ihm konsequent dabei, Ladepunkte aufzubauen und seinen verstärkten Zustand zu zyklisieren, während seine eigene hohe Angriffsfrequenz und seine Flächenangriffe kontinuierlich Ashveils „Bait“-Ladungen und die „Gluttony“-Generierung auslösen. Sie ergänzen sich nahezu nahtlos gegenseitig und gehören zu den besten Dual-DPS-Partnern im Spiel.

Bestes F2P-Ashveil-Team

Bestes Ashveil-Team (F2P) Rolle Ashveil DPS Welt Hybrid Herta Unterstützung 7. März Unterstützung

Welt ist hier ein wirklich starker F2P-Partner: Er senkt die gegnerische Verteidigung ganz allein um einen großen Wert, und in Kombination mit Ashveils eigener Fähigkeit kann das Duo eine Verteidigungsreduktion von fast 100 % erreichen, ohne dass dafür Einheiten mit begrenzter Verfügbarkeit benötigt werden. Herta steuert zusätzliche RES-Reduzierung und Burst-Schaden bei, und der Schild vom 7. März sorgt für Stabilität an der Front, während Ashveil ununterbrochen Folgeangriffe ausführt.

Die besten Alternativen für Ashveils Team

Feixiao gehört zu Ashveils besten Dual-DPS-Partnern. Ihre Fähigkeit greift zweimal an, und die Folgeangriffe ihres Talents verbrauchen Ashveils Ladung, während sie seine Energie wiederherstellen; im Gegenzug verschafft Ashveils Ultimative ihr zusätzliche Folgeangriffe und Ultimative-Ladung, sodass sich die beiden in einem nahezu identischen Kreislauf gegenseitig unterstützen.

Robin eignet sich als Support-Option, wenn Sunday nicht aufgebaut ist, ist jedoch speziell für Ashveil als Haupt-DPS eine Stufe schwächer. Ihr teamweiter „Action Advance“ beschleunigt zwar immer noch seine Rotation, aber sie passt besser zu Feixiao als zu Ashveil als primäre Unterstützerin.

Dan Heng Permansor Terrae verleiht jedem Team, in dem er spielt, hervorragende Überlebensfähigkeit, proaktive Abschirmung und beständige Offensiv-Buffs, die speziell auf lange Kämpfe zugeschnitten sind. Ashveils häufig ausgelöste „Follow-Up-Attack“-Synergien harmonieren nahtlos mit DHPTs defensiver Verfügbarkeit, und im Gegenzug helfen seine teamweiten Offensivverstärkungen und seine verlässliche Angriffsfrequenz dabei, Ashveils „Bait“-Ladungen und „Gluttony“-Stapel zu zirkulieren.

Der rote Faden, der sich durch alle Varianten zieht, ist die Synergie mit „Follow-Up Attack“: Egal, wen du einsetzt, gib einem Teamkameraden den Vorzug, der entweder Ashveils „Follow-Up Attacks“ direkt auslöst oder die DEF und RES des Gegners verringert, damit seine Treffer mehr Schaden anrichten.

Ashveils Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rentabilität Erläuterung E1: Vorsicht: Wage dich nicht bei Vollmond hinaus Am höchsten Erhöht den erlittenen Schaden aller Gegner um 24 %; dieser Wert steigt auf 36 %, sobald die HP eines Ziels auf 50 % oder weniger sinken. Dies ist ein direkter, teamweiter Schadensbonus für ein Eidolon, was es zum besten Einzel-Eidolon macht, das man anstreben sollte. E2: Knock: Wo Snickers widerhallen Mittel Erhöht die maximale „Völlerei“-Obergrenze auf 18 und erstattet nach seinem verstärkten Folgeangriff einen Teil der verbrauchten Stapel zurück, wodurch seine Schadensauslastung ausgeglichen wird. E3: Hush: Unausgesprochenes unter Freunden Niedrig Eine pauschale Steigerung der ultimativen und grundlegenden Angriffskraft. Gut für die Konsistenz, aber für sich genommen ein Eidolon, auf das man verzichten kann. E4: Heed: Die Wahrheit im Ganzen verschlingen Mittel Gewährt nach Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit einen vorübergehenden Angriffsbonus und erweitert so seine Rotation um ein kurzes Burst-Fenster. E5: Vorsicht: Der Spürhund wird zum Schlächter Niedrig Eine pauschale Erhöhung der Fertigkeits- und Talentstufen, deren Wert dem von E3 entspricht. E6: Finale: Und dann waren es keine mehr Am höchsten Verringert die Resistenz aller Gegner gegen alle Schadensarten um 20 % und erhöht den eigenen Schaden pro „Völlerei“-Stapel zusätzlich, was bei einer vollständigen Investition in Eidolons zu einer echten Anhebung der Schadensobergrenze führt.

E1 ist der praktische Haltepunkt für Spieler, die nur teilweise investieren möchten, da es bereits für sich allein eine teamweite Schadenssteigerung bietet, ohne dass der Rest des Sets darauf abgestimmt werden muss.

Fazit: Lohnt es sich, Ashveil einzubauen2026?

Ashveils Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Ashveil lohnt sich für jeden, der schnelle, angreifslastige Rotationen gegenüber langsamen Vorbereitungsrunden bevorzugt. Auch wenn neuere Charaktere seine Endgame-Leistung mittlerweile übertroffen haben, ist er nach wie vor ein echter Top-Tier-Hybrid aus Einzelziel-DPS und Sub-DPS/Debuffer.

Da sein Kern-Kit zudem auf der Angriffsfrequenz seiner Teamkameraden und dem selbstständigen Stapeln von „Gluttony“ basiert , benötigt er seinen charakteristischen „Light Cone“ nicht unbedingt, um zu funktionieren. Die Kombination mit aktionsstarken Follow-Up-Teamkameraden und einer aggressiven DEF-Reduzierung oder offensiver Unterstützung reicht völlig aus, um sein Schadenspotenzial voll auszuschöpfen.

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Häufig gestellte Fragen