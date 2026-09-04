Argenti: Mejor configuración, equipo y eidolones del HSR 2026

En esta guía he recopilado información sobre los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de los Eidolones para la mejor configuración de Argenti , junto con una opinión sincera sobre si merece la pena ir a por sus Eidolones y, en caso afirmativo, cuáles.

Argenti es un personaje de 5 estrellas de la clase Erudición en Honkai Star Rail que lucha con potentes golpes de arma de asta y cuenta con un Talento que aumenta la tasa de CRIT a medida que se alarga el combate. Su conjunto de habilidades recompensa a los equipos pacientes que sean capaces de mantenerlo con vida el tiempo suficiente para acumular «Apotheosis» y desatar su Habilidad Definitiva potenciada.

Resumen rápido: la mejor configuración de Argenti de un vistazo

El mejor cono de luz Un instante antes de una mirada Mejor alternativa de Cono de Luz para jugadores F2P Cálculo eterno Mejor conjunto de reliquias Erudito perdido en la erudición (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Salsotto inerte (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRIT Botas: % de ATQ o VEL



Esfera planar: Daño



físico Cuerda de enlace: % de ATQ Prioridad de estadísticas secundarias Índice de crítico > Daño crítico > Velocidad > % de ataque Mejor equipo (general) Argenti (DPS)



Robin (Apoyo)



Sunday (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Argenti (DPS)



Yukong (Apoyo)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Natasha (Apoyo)

Cómo jugar con Argenti: rotación y consejos

La rotación de Argenti gira en torno a acumular «Apotheosis» a través de su talento, «Sublime Object», que otorga una acumulación (y tasa de CRIT) cada vez que un enemigo recibe un golpe de su ataque básico, habilidad o habilidad definitiva.

En los primeros turnos, usa repetidamente su habilidad, «La justicia florece aquí»», para golpear a todo el equipo enemigo y acumular acumulaciones rápidamente, reservando su habilidad definitiva potenciada de 180 de energía, «El mérito otorgado en “mi” jardín»», para cuando pueda lanzar la secuencia completa de seis golpes.

Merece la pena usar su técnica, «Manifiesto de la virtud más pura», antes de cada combate, ya que aturde a los enemigos que se encuentran dentro de su alcance y otorga un impulso gratuito de energía en el momento en que comienza el combate. Dado que su habilidad definitiva se potencia más cuanto mayor sea su energía máxima, dar prioridad a la regeneración de energía y al apoyo para aumentar la frecuencia de turnos mantiene este ciclo activo.

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Los mejores conos de luz para Argenti

«Un instante antes de una mirada» es el mejor cono de luz de Argenti y su sello distintivo, ya que aumenta el daño crítico hasta un 60 % en Superposición 5, al tiempo que escala el daño de su habilidad definitiva en función de la energía máxima que haya acumulado, lo que lo convierte en el mayor aumento de daño del que dispone.

«Hacia el velo inalcanzable» es la mejor opción si utilizas a Argenti como fuente de energía para «The Herta» en lugar de como DPS independiente, ya que aumenta la tasa de crítico y otorga un aumento repentino del daño de habilidades y de la habilidad definitiva justo después de que esta se active.

«Hoy es otro día tranquilo» es una sólida adquisición de 4 estrellas que escala el daño fijo en función de la energía máxima desde el inicio de la batalla, lo que la convierte en una opción sencilla y de baja inversión mientras ahorras para conseguir algo mejor.

«Cálculo eterno» es la mejor opción gratuita para los jugadores que no tienen una firma, ya que otorga un ataque acumulativo con cada golpe, además de un aumento de velocidad contra grupos de tres o más enemigos, lo que se adapta muy bien a su habilidad de área de efecto y a su habilidad definitiva.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Argenti, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Argenti.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «El erudito perdido en la erudición» es la mejor opción de conjunto de reliquias de Argenti, ya que añade un 8 % fijo de probabilidad de crítico al equipar 2 piezas y aumenta el daño de las habilidades y de la habilidad definitiva en un 20 % al equipar las 4 piezas, además de proporcionar un aumento adicional del 25 % al daño de su siguiente habilidad tras usar la habilidad definitiva.

«Campeón del boxeo callejero» es un conjunto de reliquias provisional que funciona bien, ya que acumula un 5 % de ataque por cada golpe asestado o recibido, hasta un máximo de cinco veces.

En cuanto al adorno planar, «Salsotto inerte» es, sin duda, la mejor opción, ya que añade un 8 % de probabilidad de crítico y, una vez que su probabilidad de crítico supera el 50 %, un aumento adicional del 15 % al daño de su habilidad definitiva y de los ataques posteriores.

Si lo estás equipando específicamente para «Ficción Pura», merece la pena sustituirlo por «Sigonia, la Desolación Sin Reclamar», ya que su acumulación de daño crítico (un 4 % por enemigo eliminado, hasta 10 acumulaciones) se adapta bien a las frecuentes oleadas de enemigos de este modo.

Prioridades de estadísticas de Argenti

Las prioridades de estadísticas de Argenti, al igual que las de la mayoría de las unidades de DPS, se inclinan en primer lugar hacia las estadísticas de CRIT, con suficiente SPD para que sus turnos sean frecuentes, dado que su ciclo depende en gran medida de acertar con sus Ultimates.

Prioridad 1: Probabilidad de CRIT

Prioridad 2: Daño crítico

Prioridad 3: SPD (puntos de ruptura), luego % de ATK

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: aspira a 2.600 de ATK fuera del combate y apunta a un umbral de 134 de SPD en la batalla. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan los porcentajes.

Prioridades de «Trace» de Argenti

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Fragancia fugaz Baja Su ataque más débil contra un solo objetivo. Solo mejora esta habilidad cuando hayas maximizado todo lo demás. Habilidad: «La justicia florece aquí» Alto Su principal ataque de área de efecto entre las habilidades definitivas y una fuente constante de acumulaciones de «Apotheosis». Habilidad definitiva: «Pues en este jardín, la belleza suprema se manifiesta» Máxima Su habilidad principal de daño una vez que alcanza los 90 de energía, y el desencadenante de la acumulación de la tasa de CRIT de su talento. Habilidad definitiva mejorada: «Mérito otorgado en “mi” jardín» Máximo La versión mejorada de 180 de energía añade seis golpes adicionales y es la verdadera recompensa de construir una estrategia en torno a él. Talento: Objeto sublime Máximo Genera energía y tasa de crítico cada vez que conecta un golpe, lo que constituye la columna vertebral de todo su conjunto de habilidades.

Materiales de Ascensión de Argenti (Ascensión máxima)

Material Total Ficha del Inframundo 65 Núcleo extinguido 15 Núcleo resplandeciente 15 Núcleo retorcido 15 Crédito 308 000

Materiales de rastro de Argenti (rastros máximos)

Material Total Clave de inspiración 15 Núcleo extinguido 41 Clave del conocimiento 72 Núcleo resplandeciente 56 Llave de la sabiduría 139 Núcleo retorcido 58 El arrepentimiento de Ochema infinito 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Argenti (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Argenti, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Argenti

Mejor equipo de Argenti (clasificación general) Posición Argenti DPS Robin Apoyo Domingo Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Esta alineación es la mejor composición de «Pure Fiction» para Argenti, ya que lo combina con dos «Amplifiers» especializados, Robin y Sunday, junto con Dan Heng Permansor Terrae para proporcionar sostenibilidad; todos ellos trabajan juntos para mantener su habilidad definitiva en bucle con la mayor frecuencia posible. Es un equipo que requiere una gran inversión y que resulta ideal para modos de juego como «Pure Fiction», donde la habilidad definitiva de área de efecto de Argenti alcanza su máximo potencial.

El mejor equipo de Argenti para jugadores F2P

Mejor equipo de Argenti (F2P) Función Argenti DPS Yukong Apoyo Pionero del recuerdo Apoyo Natasha Apoyo

Tanto Yukong como el Conmemoración de los Pioneros proporcionan potenciadores de CRIT y DMG sin necesidad de Eidolones ni de un cono característico, mientras que Natasha mantiene al equipo con la vida al máximo para que Argenti pueda permanecer en el campo el tiempo suficiente para acumular Apotheosis.

Las mejores alternativas para el equipo de Argenti

Herta es una excelente alternativa si te decantas por el papel de Argenti como generador de energía en lugar de por su propio daño, ya que puede acumular rápidamente las acumulaciones que ella necesita sin dejar de aportar un daño personal considerable por su cuenta.

Tribbie recompensa una rotación rápida de la habilidad definitiva al potenciar el daño de Argenti contra enemigos de élite y jefes una vez que ella alcanza el nivel 1 de Eidolón, lo que la convierte en una excelente elección para combates con muchos jefes.

Tingyun es una potenciadora sencilla, que proporciona a Argenti energía extra, además de potenciadores de % de ATQ y % de DAÑO, para que su habilidad definitiva se recargue más rápido y golpee con más fuerza.

Huohuo se encarga de la sostenibilidad con una habilidad definitiva que recarga la energía de todo el equipo y eliminaciones de debuffs casi constantes, aunque no requiere puntos de habilidad a menos que hayas desbloqueado su primer Eidolón.

Sparkle proporciona un avance de turno y puntos de habilidad adicionales, lo que permite a Argenti alcanzar el umbral de su habilidad definitiva potenciada antes de lo que lo haría de otro modo.

Sea cual sea la combinación que elijas, los factores clave que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar tus propias alternativas son la generación de energía y la frecuencia de turnos. Todo el kit de Argenti gira en torno a alcanzar su habilidad definitiva mejorada de 180 de energía con la mayor frecuencia posible, por lo que cualquier compañero de equipo que acorte esa espera merece la pena.

Eidolones de Argenti: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Una laguna en el Reino de la Estética Máximo Convierte cada acumulación de «Apotheosis» en un 4 % adicional de daño crítico, además de la tasa de crítico que ya otorga; supone el mayor aumento de daño disponible con una inversión mínima. E2: La humildad de Ágata Media Una mejora del 40 % al ataque durante un turno tras usar la habilidad definitiva, pero solo cuando hay tres o más enemigos en el campo de batalla, lo que limita su consistencia fuera de los combates con gran presencia de ataques de área de efecto. E3: Gloria del camino espinoso Media Aumenta los niveles de Habilidad y Talento; se trata de una mejora modesta que solo afecta a las estadísticas, en lugar de aportar un nuevo efecto. E4: La dedicación de la trompeta Alto Comienza cada combate con dos acumulaciones de «Apotheosis» gratuitas y aumenta el límite de acumulaciones en 2, lo que le da una ventaja inicial en la tasa de CRÍTICO desde el primer turno. E5: Nieve, desde algún lugar del cosmos Bajo Aumenta los niveles de ataque de la habilidad definitiva y del ataque básico, lo que supone otro incremento gradual de las estadísticas. E6: «Tu» resplandor Alto Ignora el 30 % de la DEF del enemigo en el ataque definitivo, un aumento directo del daño que resulta especialmente importante contra objetivos resistentes.

La E1 es, en la práctica, el punto de parada para la mayoría de los jugadores, ya que ofrece el mayor aumento de daño en un solo golpe, mientras que merece la pena intentar conseguir la E4 y la E6 más adelante si tienes pensado seguir invirtiendo.

Veredicto: ¿Merece la pena invertir en Argenti2026?

Clasificación de Argenti por niveles Valoración general B Calificaciones de fin de partida «Memoria del caos»: B



«Ficción pura»: A



«Sombra apocalíptica»: B

El mayor punto fuerte de Argenti (además de ser uno de los personajes más geniales de HSR) es su rendimiento en «Ficción pura», donde su habilidad definitiva de área de efecto amplia y su habilidad de ataque alcanzan a todos los enemigos del campo y sus cifras de DPS alcanzan su punto más alto.

Es notablemente menos consistente en «Memoria del caos» y «Sombra apocalíptica», ya que el menor número de enemigos en el campo y los objetivos individuales más resistentes hacen que tenga que depender más de un equipo de apoyo específico solo para mantener el ritmo.

Si ya te gusta su kit o tienes pensado combinarlo con The Herta como dúo de ataque, merece la pena desarrollarlo. Si buscas un DPS flexible y que requiera poco mantenimiento para todos los modos, hay opciones más potentes a las que dar prioridad.

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