Argenti – Beste Konfiguration, Team und Eidolons HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei „Spuren“, Prioritäten bei den Werten, Teams und Einschätzungen zu den Eidolonen für den besten Argenti-Build zusammengestellt, zusammen mit einer ehrlichen Einschätzung, ob es sich lohnt, seine Eidolonen zu jagen – und wenn ja, welche.

Argenti ist ein 5-Sterne-Charakter der Klasse „Erudition“ in Honkai Star Rail, der mit weitreichenden Stangenwaffen-Schlägen kämpft und über ein Talent verfügt, das die Krit-Rate umso stärker erhöht, je länger ein Kampf dauert. Seine Fähigkeiten belohnen geduldige Teams, die ihn lange genug am Leben halten können, um „Apotheosis“ zu stapeln und seine verstärkte Ultimative Fähigkeit zu entfesseln.

TL;DR – Der beste Argenti-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Einen Augenblick vor dem Blick“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ „Eternal Calculus“ Bestes Relikt-Set In Gelehrsamkeit Verlorener Gelehrter (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Inert Salsotto“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Angriff % oder Geschwindigkeit



Planare Sphäre: Physischer Schaden



Verbindungsseil: Angriff % Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate > Krit-Schaden > Geschwindigkeit > Angriffsprozente Bestes Team (insgesamt) Argenti (DPS)



Robin (Unterstützung)



Sunday (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Argenti (DPS)



Yukong (Unterstützung)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Natasha (Unterstützung)

So spielst du Argenti: Rotation und Tipps

Argentis Spielweise dreht sich darum, „Apotheosis“ über sein Talent „Erhabenes Objekt““ zu stapeln, das jedes Mal einen Stapel (und eine KRIT-Rate) gewährt, wenn ein Gegner von seinem Basisangriff, seiner Fertigkeit oder seiner ultimativen Fähigkeit getroffen wird.

In den ersten Runden sollte man seine Fertigkeit „Gerechtigkeit, hier blüht sie auf““ wiederholt einsetzen, um das gesamte gegnerische Team zu treffen und schnell Stapel aufzubauen, und dabei seine auf 180 Energie verstärkte ultimative Fähigkeit „Verdienstauszeichnung in „meinem“ Garten“ für den Moment aufheben, in dem er die volle Folge von sechs Treffern landen kann.

Seine Technik „Manifest der reinsten Tugend““ lohnt sich vor jedem Kampf einzusetzen, da sie Gegner in Reichweite benommen macht und zu Beginn des Kampfes einen kostenlosen Energieschub gewährt. Da seine ultimative Fähigkeit umso stärker skaliert, je mehr maximale Energie er besitzt, sorgt die Priorisierung von Energieregeneration und Unterstützung für eine hohe Zugfrequenz dafür, dass dieser Kreislauf aufrechterhalten bleibt.

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Die besten Lichtkegel für Argenti

„Einen Augenblick vor dem Blick“ ist Argentis bester Lichtkegel und sein Markenzeichen. Er erhöht den kritischen Schaden bei Überlagerungsstufe 5 um bis zu 60 % und skaliert gleichzeitig den Schaden seiner Ultimativfähigkeit basierend auf der Menge an maximaler Energie, die er aufgebaut hat, was ihn zu seiner größten einzelnen Schadensquelle macht.

„In den unerreichbaren Schleier“ ist die beste Wahl, wenn du Argenti als Energiequelle für „The Herta“ einsetzt und nicht als eigenständigen DPS, da es die Krit-Rate erhöht und direkt nach dem Einsatz seiner Ult einen Schub bei Fertigkeits- und Ult-Schaden gewährt.

„Heute ist wieder ein friedlicher Tag“ ist eine solide 4-Sterne-Wahl, die den Schaden ab Beginn des Kampfes linear mit der maximalen Energie skaliert, was sie zu einer einfachen Option mit geringem Aufwand macht, während du auf etwas Besseres sparst.

„Eternal Calculus“ ist die beste kostenlose Wahl für Spieler ohne Signature-Light-Cone und gewährt bei jedem Treffer stapelbaren Angriff sowie einen Geschwindigkeitsschub gegen Gruppen von drei oder mehr Gegnern, was gut zu seiner Flächenangriffs-Fähigkeit und seiner ultimativen Fähigkeit passt.

Einen detaillierteren Überblick über Argentis beste Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Argenti.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Der in Gelehrsamkeit Verlorene Gelehrte“ ist Argentis beste Reliktwahl: Es gewährt ab 2 Teilen eine pauschale Krit-Rate von 8 % und erhöht bei 4 Teilen den Schaden von Fertigkeiten und der Ultimativ-Fähigkeit um 20 %, wobei seine nächste Fertigkeit nach dem Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit einen zusätzlichen Schadensbonus von 25 % erhält.

„Champion im Streetwise-Boxen“ ist ein brauchbares Übergangs-Relikvienset, das pro ausgehandeltem oder erlittenem Treffer 5 % Angriffskraft bis zu fünfmal stapelt.

Als Planar-Ornament ist „Inert Salsotto“ eindeutig die beste Wahl: Es gewährt 8 % Krit-Rate und, sobald seine Krit-Rate 50 % überschreitet, einen weiteren Schadensbonus von 15 % auf seine ultimative Fähigkeit und Folgeangriffe.

Wenn du ihn speziell für „Pure Fiction“ aufbaust, lohnt es sich stattdessen, „Sigonia, die unbesetzte Einöde“ einzusetzen, da sich deren kritischer Schadensstapel (4 % pro getöteten Gegner, bis zu 10 Stapel) gut auf die häufigen Gegnerwellen in diesem Modus skaliert.

Argentis Attributprioritäten

Argentis Prioritäten bei den Werten liegen, wie bei den meisten DPS-Einheiten, in erster Linie auf kritischen Treffern, gepaart mit ausreichend Geschwindigkeit, um seine Zugfrequenz hoch zu halten, da sein Spielzyklus stark davon abhängt, wie oft er seine Ultimates landet.

Priorität 1: KRIT-Rate

Priorität 2: Krit-Schaden

Priorität 3: SPD (Breakpoints), dann ATK%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 2.600 ATK an und ziele im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 134 ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllmaterial, sobald die prozentualen Werte nicht mehr weiter steigen.

Argentis „Trace“-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Flüchtiger Duft Niedrig Sein schwächster Einzelangriff. Verbessere diesen erst, wenn alles andere bereits auf das Maximum gebracht wurde. Fähigkeit: Gerechtigkeit, hiermit erblüht Hoch Sein wichtigster Flächenangriff zwischen den Ultimates und eine beständige Quelle für „Apotheosis“-Stapel. Ultimative Fähigkeit: Denn in diesem Garten schenkt die höchste Schönheit Am höchsten Seine wichtigste Schadensfertigkeit, sobald er 90 Energie erreicht hat, und der Auslöser für die Stapelung der Krit-Rate seines Talents. Verbesserte Ultimative Fähigkeit: „Verdienst, verliehen in ‚meinem‘ Garten“ Am höchsten Die verbesserte 180-Energie-Version fügt sechs zusätzliche Treffer hinzu und ist der eigentliche Lohn dafür, das Team um ihn herum aufzubauen. Talent: Erhabenes Objekt Höchste Erzeugt jedes Mal, wenn er einen Treffer landet, Energie und Krit-Rate – das Rückgrat seines gesamten Spielstils.

Argentis Aufstiegsmaterialien (Max. Aufstieg)

Material Gesamt Token der Unterwelt 65 Erloschener Kern 15 Schimmernder Kern 15 Zappelnder Kern 15 Gutschrift 308.000

Argentis Spurmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Schlüssel zur Inspiration 15 Erloschener Kern 41 Schlüssel des Wissens 72 Schimmernder Kern 56 Schlüssel der Weisheit 139 Zappelnder Kern 58 Das Bedauern des unendlichen Ochema 12 Spuren des Schicksals 8 Einsatz 3.000.000

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Die besten Argenti-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Argentis bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Entscheidungen beim Teamaufbau darauf abzustimmen, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Argenti-Team insgesamt

Bestes Argenti-Team (Gesamtwertung) Position Argenti DPS Robin Unterstützung Sonntag Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Support

Diese Aufstellung ist die beste „Pure Fiction“-Komposition für Argenti: Er wird mit den beiden spezialisierten Verstärkern Robin und Sunday sowie Dan Heng Permansor Terrae für die Nachhaltigkeit kombiniert, wobei alle zusammenarbeiten, um seine ultimative Fähigkeit so oft wie möglich am Laufen zu halten. Es handelt sich um ein Team, das hohe Investitionen erfordert und sich am besten für Spielmodi wie „Pure Fiction“ eignet, in denen Argentis Flächen-Ultimate seine größte Stärke entfaltet.

Bestes F2P-Argenti-Team

Bestes Argenti-Team (F2P) Rolle Argenti DPS Yukong Unterstützung Pionier Gedenken Unterstützung Natasha Unterstützung

Sowohl Yukong als auch „Gedenken an die Pioniere“ bieten CRIT- und DMG-Buffs, ohne dass Eidolons oder ein charakteristischer Kegel erforderlich sind, während Natasha das Team auf Hochtouren hält, damit Argenti lange genug auf dem Feld bleiben kann, um „Apotheosis“ zu stapeln.

Die besten Alternativen für Argenti-Teams

Die Herta ist eine gute Alternative, wenn du Argenti eher als Unterstützer einsetzt, anstatt auf seinen eigenen Schaden zu setzen, da er die Stapel, die sie benötigt, schnell aufbauen kann und gleichzeitig selbst soliden Schaden verursacht.

Tribbie belohnt eine schnelle Ultimat-Rotation, indem sie Argentis Schaden gegen Eliten und Bosse erhöht, sobald sie Eidolon 1 erreicht hat, was sie zu einer starken Wahl für Kämpfe mit vielen Bossen macht.

Tingyun ist eine klare Verstärkerin, die Argenti zusätzliche Energie sowie ATK%- und DMG%-Buffs gewährt, sodass seine ultimative Fähigkeit schneller verfügbar ist und mehr Schaden verursacht.

Huohuo übernimmt die Versorgungsaufgaben mit einer teamweiten Energie-Batterie-Ultimate und nahezu ständigen Debuff-Beseitigungen, ist jedoch skillpunktneutral, sofern man ihr erstes Eidolon nicht freigeschaltet hat.

„Sparkle“ sorgt für eine Vorverlegung der Runde und zusätzliche Fertigkeitspunkte, wodurch Argenti seine Schwelle für die verstärkte Ultimative Fähigkeit früher erreicht, als es sonst der Fall wäre.

Egal, für welche Kombination du dich entscheidest: Bei der Auswahl deiner eigenen Alternativen solltest du stets die Energieerzeugung und die Zughäufigkeit im Auge behalten . Argentis gesamtes Spielsystem ist darauf ausgelegt, seine verstärkte Ultimative Fähigkeit bei 180 Energie so oft wie möglich einzusetzen – daher ist jeder Teamkollege, der diese Wartezeit verkürzt, einen Blick wert.

Argenti-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Eine Lücke im Königreich der Ästhetik Am höchsten Verwandelt jeden „Apotheosis“-Stapel in zusätzliche 4 % Krit-Schaden, zusätzlich zu der bereits gewährten Krit-Rate – der größte einzelne Schadenssprung, der bei geringem Aufwand erzielt werden kann. E2: Agats Demut Mittel Ein 40-prozentiger Angriffsbonus für einen Zug nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit, jedoch nur, wenn sich drei oder mehr Gegner auf dem Spielfeld befinden, was die Zuverlässigkeit außerhalb von Kämpfen mit starkem Flächenangriffseinsatz einschränkt. E3: Ruhm des dornigen Weges Mittel Erhöht die Fertigkeits- und Talentstufen – eher eine bescheidene Verbesserung der Werte als ein neuer Effekt. E4: Die Hingabe der Trompete Hoch Beginnt jeden Kampf mit zwei kostenlosen „Apotheosis“-Stacks und erhöht die Stack-Obergrenze um 2, was ihm praktisch schon ab dem ersten Zug einen Vorsprung bei der KRIT-Rate verschafft. E5: Schnee, von irgendwo im Kosmos Niedrig Erhöht die Werte für ultimativen und normalen Angriff – ein weiterer schrittweiser Zahlenbonus. E6: „Deine“ Pracht Hoch Ignoriert 30 % der gegnerischen Verteidigung bei der ultimativen Attacke – eine direkte Schadenssteigerung, die vor allem gegen widerstandsfähige Ziele von Bedeutung ist.

E1 ist für die meisten Spieler der praktische Endpunkt, da es die größte einzelne Schadenssteigerung bietet, während sich E4 und E6 später lohnen, wenn du vorhast, weiter zu investieren.

Fazit: Lohnt es sich, auf Argenti zu setzen2026?

Argentis Tier-Bewertungen Gesamtbewertung B Endspiel-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: B



„Pure Fiction“: Ein



„Apokalyptischer Schatten“: B

Argentis größte Stärke (abgesehen davon, dass er einer der coolsten Charaktere in HSR ist) liegt in seiner Leistung bei „Pure Fiction“, wo seine Ultimate und seine Fertigkeit mit großem Wirkungsbereich jeden Gegner auf dem Spielfeld treffen und seine DPS-Werte ihren Höchststand erreichen.

In „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“ ist er deutlich weniger beständig, da weniger Gegner auf dem Spielfeld und widerstandsfähigere Einzelziele bedeuten, dass er sich stärker auf ein engagiertes Support-Team verlassen muss , um mithalten zu können.

Wenn dir sein Kit bereits gefällt oder du planst, ihn zusammen mit The Herta als „Batterie“-Duo einzusetzen, lohnt es sich, ihn aufzubauen. Wenn du jedoch einen flexiblen, pflegeleichten DPS für alle Spielmodi suchst, gibt es stärkere Optionen, die du zuerst in Betracht ziehen solltest.

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Häufig gestellte Fragen