Los mejores conos de luz Robin Summeretto HSR 2026

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Robin Summeretto para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Robin Summeretto sigue la ruta del Recuerdo. Aunque físicamente puede equiparse un cono de luz de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz del Sendero del Recuerdo.

Una vez aclarado este aspecto habitual, a continuación he clasificado todas las opciones viables, desde su elección más emblemática hasta el mejor cono económico. Su kit se basa en gran medida en el PV máximo, ya que esa estadística es la que determina la bonificación de ATA que otorga a su equipo, y ese único hecho condiciona casi todas las elecciones de esta lista.

Clasificación de los mejores conos de luz de Robin Summeretto (TL;DR)

Aquí tienes un resumen rápido de la posición que ocupa cada cono de luz de Robin Summeretto.

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Rise and Sing Su cono característico se integra directamente en su escalado de PV máximos y, además, añade una ventana de VEL para todo el equipo. 2 La siguiente página de la historia Una unidad de 4 estrellas económica y de la Ruta 4 que acumula PV máximos sin necesidad de realizar ni un solo tiraje. 3 El tiempo no espera a nadie Una carta de 5 estrellas fuera de la Ruta que destaca por sus estadísticas, y cuyo enorme PS base sigue alimentando su conversión de bonificación de ATK. 4 El telón de la memoria nunca cae La opción más accesible para jugadores F2P, que se compra directamente en la tienda del Universo Simulado.

Levántate y canta: la mejor opción para el espacio de equipamiento

«Levántate y canta» es el «Light Cone» característico de Robin Summeretto, y está diseñado para potenciar precisamente la estadística que más necesita su kit. En el nivel 1 de «Superposición», aumenta los PS máximos de quien lo lleva en un 30 %, lo que potencia directamente la magnitud de la mejora de ATQ que otorga a su equipo.

Al entrar en combate, adelanta su acción un 30 % y le otorga «New Melody» durante 2 turnos; mientras ese beneficio esté activo, la velocidad (SPD) de todos los aliados aumenta un 20 %. Además, recupera 1 punto de habilidad para los aliados después de que ella utilice su habilidad definitiva, lo que ayuda a evitar que se agote la rotación de todo el equipo.

Dada la enorme mejora que este cono de luz aporta a Robin Summeretto, no es precisamente una elección de lujo que se pueda «pasar por alto». El aumento proporcional de los PV máximos, la ventana de velocidad del equipo y la recuperación de puntos de habilidad funcionan conjuntamente, y perder cualquiera de ellos supone un verdadero deterioro en el funcionamiento real de su kit de apoyo.

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Las mejores alternativas a «Levántate y canta»

Si no tienes su cono exclusivo, estas dos opciones cubren las dos vías realistas: seguir al pie de la letra la ruta recomendada y gastar poco, o recurrir a un cono de estadísticas de alta rareza que ya tengas por ahí.

«La siguiente página de la historia» es un cono de luz de «Remembrance» de 4 estrellas que aumenta los PV máximos del portador en un 16 % en Superposición 1, proporcionando la misma conversión de PV a bonificación de ATQ que su habilidad exclusiva. También potencia la curación infligida tras un ataque de memosprite, una bonificación que no es relevante específicamente para Robin Summeretto, pero solo por la escalada fija de HP ya merece un hueco en el equipo.

Se puede fabricar y conseguir fácilmente, así que no hay motivo para no usarla mientras ahorras para algo mejor.

«El tiempo no espera a nadie» es, en realidad, un cono de luz de Abundancia que aumenta los PV máximos en un 18 % en Superposición 1, por lo que su propia pasiva centrada en la curación nunca se activa para Robin Summeretto. Lo que sigue siendo importante es ese aumento fijo de los PV máximos, ya que se suma a su bonificación de ATQ independientemente de si la pasiva se activa o no.

Solo merece la pena usarlo si ya tienes uno de haberlo conseguido al realizar un tiraje de un personaje de «Abundancia». Nunca vale la pena hacer un tiraje solo para conseguirlo.

El mejor cono de luz gratuito para Robin Summeretto

«El telón de la memoria nunca cae» es la mejor opción gratuita, y es tan accesible como puede serlo un objeto de 4 estrellas. Puedes comprarlo directamente en la tienda del Universo Simulado de Herta por un puñado de Bonos de Herta, sin necesidad de tener suerte en los banners. Una vez equipado, aumenta la SPD de quien lo lleva en un 6 % en Superposición 1 y, después de que ella utilice su habilidad, aumenta el daño de todo el equipo en un 8 % durante 3 turnos.

Esa mejora del SPD también se traduce en más lanzamientos de habilidades a lo largo de un combate, lo que a su vez permite mantener activo con mayor frecuencia ese potenciador de daño para todo el equipo.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a Robin Summeretto?

«Levántate y canta» es la mejor opción para Robin Summeretto si la tienes, ya que es el único cono que combina su escalado de PS máximos, una ventana de SPD para todo el equipo y una devolución de puntos de habilidad en un solo paquete. Si no la tienes, «La siguiente página de la historia» es una alternativa totalmente razonable que puedes fabricar gratis ahora mismo.

Los jugadores que no dispongan de ningún presupuesto deberían limitarse a usar «El telón de la memoria nunca cae», ya que su potenciador de daño para todo el equipo sigue convirtiéndola en una opción de apoyo realmente potente incluso sin ninguna inversión.

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