Best Robin Summeretto Light Cones HSR 2026

Bevor du den besten Robin-Summeretto-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Robin Summeretto beschreitet den Weg der Erinnerung. Zwar kann sie physisch einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Remembrance“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Nachdem dieser übliche Hinweis nun aus dem Weg geräumt ist, habe ich im Folgenden alle realistischen Optionen in einer Rangliste zusammengestellt – von ihrer charakteristischen Wahl bis hin zum besten preisgünstigen „Light Cone“. Ihr Spielstil stützt sich stark auf die maximalen HP, da dieser Wert den Angriffsbonus skaliert, den sie ihrem Team gewährt, und diese Tatsache allein bestimmt fast jede Wahl auf dieser Liste.

Rangliste der besten Robin-Summeretto-Lichtkegel (TL;DR)

Hier ist eine kurze Zusammenfassung, wo jeder „Robin Summeretto“-Lichtkegel tatsächlich rangiert.

Platz Light Cone Warum er hier rangiert 1 Rise and Sing Ihr charakteristischer Kegel baut direkt auf ihrer Skalierung der maximalen HP auf und sorgt zusätzlich für ein teamweites SPD-Fenster. 2 Die nächste Seite der Geschichte Ein kostengünstiger 4-Sterne-Charakter auf dem Pfad, der die maximalen HP erhöht, ohne dass ein einziger Pull erforderlich ist. 3 Die Zeit wartet auf niemanden Ein 5-Sterne-Stat-Stick außerhalb des Pfades, dessen enorme Basis-HP weiterhin ihre ATK-Buff-Umwandlung nähren. 4 Der Vorhang der Erinnerung fällt nie Die zugänglichste F2P-Wahl, die direkt im Simulated-Universe-Shop erworben werden kann.

Rise and Sing – Best in Slot

„Steh auf und sing“ ist Robin Summerettos charakteristischer Lichtkegel, der genau den Wert stärkt, den ihr Kit ohnehin am dringendsten benötigt. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er die maximalen HP der Trägerin um 30 %, was direkt die Stärke des ATK-Buffs steigert, den sie ihrem Team gewährt.

Beim Eintritt in den Kampf beschleunigt er ihre Aktion um 30 % und gewährt ihr für 2 Runden „New Melody“; solange dieser Buff aktiv ist, erhöht sich die Geschwindigkeit (SPD) aller Verbündeten um 20 %. Außerdem regeneriert er 1 Fertigkeitspunkt für Verbündete, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, was dazu beiträgt, dass die Rotation des gesamten Teams nicht ins Stocken gerät.

Angesichts der enormen Verbesserung, die dieser Lichtkegel für Robin Summeretto mit sich bringt, handelt es sich nicht gerade um eine luxuriöse Wahl, auf die man getrost verzichten kann. Die Skalierung der maximalen HP, der Geschwindigkeitsbonus für das Team und die Rückerstattung von Fertigkeitspunkten wirken alle zusammen, und der Verlust auch nur eines dieser Elemente stellt eine echte Verschlechterung der Funktionsweise ihres Unterstützungsspektrums dar.

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Beste Alternativen zu „Steh auf und sing“

Falls du ihren Signature-Light-Cone nicht besitzt, decken diese beiden Optionen die beiden realistischen Wege ab: entweder vollständig auf dem „Path“ zu bleiben und kostengünstig zu bleiben, oder auf einen hochseltenen Stat-Stick zurückzugreifen, den du bereits herumliegen hast.

„Die nächste Seite der Geschichte“ ist ein 4-Sterne-„Remembrance Light Cone“, der die maximalen HP des Trägers bei Überlagerungsstufe 1 um 16 % erhöht und dabei dieselbe Umwandlung von HP in Angriffsstärke bietet wie ihre Signaturfähigkeit. Außerdem verstärkt er die ausgehende Heilung nach einem Memosprite-Angriff – ein Bonus, der für Robin Summeretto zwar nicht von besonderer Bedeutung ist, doch allein die pauschale HP-Skalierung rechtfertigt einen Platz im Rüstungsset.

Es lässt sich herstellen und leicht farmen, daher gibt es keinen Grund, es nicht zu verwenden, während man auf etwas Besseres spart.

„Die Zeit wartet auf niemanden“ ist eigentlich ein „Abundance Light Cone“, der die maximalen HP bei Überlagerungsstufe 1 um 18 % erhöht, sodass seine eigene, auf Heilung ausgerichtete Passivfähigkeit bei Robin Summeretto niemals ausgelöst wird. Was dennoch zählt, ist dieser pauschale Bonus auf die maximalen HP, da er sich auf ihre ATK-Verstärkung auswirkt, unabhängig davon, ob die Passivfähigkeit ausgelöst wird.

Es lohnt sich nur, ihn zu verwenden, wenn du bereits einen besitzt, den du beim Ziehen eines „Abundance“-Charakters erhalten hast. Es lohnt sich niemals, ihn allein dafür zu ziehen.

Bester F2P-Lichtkegel für Robin Summeretto

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist die beste F2P-Option und so leicht erhältlich, wie es ein 4-Sterne-Gegenstand nur sein kann. Du kannst ihn direkt in Herta’s Simulated Universe-Shop für eine kleine Handvoll Herta-Bonds kaufen – ganz ohne Glück beim Ziehen. Ausgerüstet erhöht er die SPD des Trägers bei Überlagerung 1 um 6 % und steigert nach dem Einsatz ihrer Fähigkeit den Schaden des gesamten Teams für 3 Runden um 8 %.

Dieser SPD-Schub bedeutet auch mehr Fertigkeits-Einsätze im Laufe eines Kampfes, was wiederum dazu führt, dass der teamweite Schadensbonus häufiger aktiv bleibt.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Robin Summeretto geben?

„Steh auf und sing“ ist die beste Wahl für Robin Summeretto, wenn du es besitzt, da es der einzige Kegel ist, der ihre maximale HP-Skalierung, ein Team-SPD-Fenster und eine Rückerstattung von Skillpunkten in einem Paket vereint. Falls du es nicht hast, ist „Die nächste Seite der Geschichte“ ein völlig vernünftiger Ersatz, den du dir derzeit kostenlos herstellen kannst.

Spieler, die überhaupt kein Budget zur Verfügung haben, sollten einfach „Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ einsetzen, da ihr teamweiter Schadensbonus sie auch ohne jegliche Investition zu einer wirklich starken Unterstützerin macht.

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Häufig gestellte Fragen