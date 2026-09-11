Los mejores conos de luz Phainon HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» de Phainon, ya sea el que ya tienes o el que piensas conseguir, es más importante que para la mayoría de los personajes de daño, ya que todo su kit se basa en acumular ignorancia de ATK y DEF durante su habilidad definitiva. Esta guía recoge a continuación los mejores «Light Cones» que se complementan con su estilo de juego, desde su opción característica hasta la alternativa gratuita más potente, para que puedas equiparlo sin tener que ir a ciegas.

Pero antes de elegir el mejor Cono de Luz de Phainon para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Phainon sigue el Camino de la Destrucción. Aunque puede equiparse físicamente con un Cono de Luz de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un Cono de Luz de Destrucción.

Clasificación de los mejores conos de luz para Phainon (resumen)

Esta es la forma más rápida de equipar la ranura de cono de luz de Phainon: «Así arde el amanecer» encabeza la lista, con dos opciones sólidas de 4 estrellas y una opción gratuita que se adapta a todos los presupuestos por debajo de ella.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Así arde el amanecer» Es su elección por excelencia, y no hay duda alguna. Proporciona el mayor ATK base de todos los conos de luz del juego, además de una ignorancia de DEF permanente. 2 Sobre la caída de un eón La mejor opción para jugadores F2P, que se consigue en la Tienda de Herta, con un ataque creciente y una bonificación de daño por ruptura de debilidad que se adapta perfectamente a su rotación. 3 Un rastro de sangre pasada La mejor opción de 4 estrellas si aún necesitas tasa de crítico para alcanzar el límite, gracias a su valor fijo de tasa de crítico y al aumento de daño de habilidad y habilidad definitiva. 4 Bajo el cielo azul Una alternativa de 4 estrellas económica y fácil de conseguir que sacrifica algo de daño bruto a cambio de un porcentaje de ataque y una tasa de crítico más accesibles.

«Así arde el amanecer»: el mejor del juego

«Así arde el amanecer», el cono de luz característico de Phainon, es, con diferencia, el mejor. Cuenta con el mayor ATK base de todos los conos de luz lanzados hasta ahora, lo cual es importante porque Phainon tiene, para empezar, una estadística de ATK innata bastante baja.

Además de esa estadística base, ignora una parte considerable de la DEF del enemigo con cada golpe y, tras usar su habilidad definitiva, obtiene una mejora de DMG acumulable que dura hasta que comienza su siguiente turno.

Ahora bien, se trata de un cono característico increíblemente potente y no es en absoluto algo que se pueda «saltarse sin más», pero Phainon supera el contenido sin problemas con opciones más accesibles, como las dos elecciones de 4 estrellas que se indican a continuación, y la diferencia entre este cono y su mejor alternativa para jugadores F2P no es tan grande como la que se observaría en un DPS más vulnerable.

Sin embargo, si ya tienes a Phainon como tu principal causante de daño físico y tienes pensado seguir invirtiendo en él, esta es una mejora segura que vale la pena conseguir.

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Las mejores alternativas a «Así arde el amanecer»

«Un rastro de sangre del pasado» es la mejor de las dos alternativas de 4 estrellas si aún te falta índice de crítico. Aporta una bonificación fija al índice de crítico directamente a su pasiva, además de potenciar tanto el daño de sus habilidades como el de su habilidad definitiva, lo que cubre de una sola vez dos de sus fuentes de daño más utilizadas. A cambio, tiene un ataque base inferior al de su característico ataque cónico, por lo que sus cifras brutas bajan ligeramente aunque aumente la consistencia de sus críticos.

«Bajo el cielo azul» es la otra opción de 4 estrellas fácil de conseguir, y se inclina más hacia un porcentaje fijo de ataque con un aumento de la tasa de crítico que solo se activa tras un derribo. Es una buena opción económica si ya tienes cubierta la tasa de crítico gracias a las reliquias o a tus compañeros de equipo, pero no será tan eficaz como «Un rastro de sangre pasada» si tus estadísticas de crítico aún necesitan un empujón.

El mejor cono de luz F2P para Phainon

El mejor cono de luz gratuito para Phainon es «Sobre la caída de un eón», y ni siquiera supone una gran pérdida de potencia en la mayoría de los combates. Se consigue en la Tienda de Herta, por lo que cualquier jugador puede hacerse con él sin necesidad de realizar ningún sorteo.

Su pasiva acumula una mejora creciente de ATK cada vez que Phainon ataca, y añade un aumento de DMG adicional durante dos turnos después de que rompa la «Debilidad» de un enemigo, lo que encaja muy bien con la frecuencia con la que su kit ya rompe la «Debilidad» por sí solo.

El único inconveniente es que tiene un ATK base inferior al de su habilidad característica, «Cono de Luz», por lo que su daño máximo se verá reducido. Para la mayoría de los jugadores que superan «Memoria del Caos», «Ficción Pura» y «Sombra Apocalíptica» con una cuenta normal, esa diferencia es lo suficientemente pequeña como para ignorarla.

Veredicto: ¿Qué «Cono de Luz» deberías darle a Phainon?

«Así arde el amanecer» es la mejor elección para Phainon si quieres que alcance su máximo daño posible y estás dispuesto a realizar tiradas en su banner exclusivo. Es, sin duda, la opción más potente disponible para él, ya que ningún otro «Light Cone» se le acerca en cuanto a ATK bruto e ignorancia de DEF.

Si prefieres ahorrar tus tiradas, «Sobre la caída de un eón» reduce gran parte de esa diferencia de forma gratuita, y «Un rastro de sangre del pasado» es una buena elección si la tasa de CRIT es tu mayor cuello de botella. Cualquiera de estas dos opciones económicas permite a Phainon superar el contenido de final de juego.

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