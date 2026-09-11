Die besten Phainon-Lichtkegel HSR 2026

Die Auswahl des besten Phainon-Lichtkegels aus denen, die du bereits besitzt oder noch ziehen möchtest, ist für ihn wichtiger als für die meisten anderen Schadensverursacher, da sein gesamtes Spielprinzip darauf basiert, während seiner ultimativen Fähigkeit Angreifs- und Verteidigungsignoranz zu stapeln. Dieser Leitfaden behandelt im Folgenden die besten „Light Cones“, die mit seinem Spielstil harmonieren – von seiner charakteristischen Option bis hin zur stärksten F2P-Alternative –, damit du ihn ohne Rätselraten ausrüsten kannst.

Bevor du jedoch den besten Phainon-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Phainon beschreitet den Pfad der Zerstörung. Zwar kann er physisch einen Lichtkegel aus jedem Pfad wegen dessen Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Lichtkegel des Pfades der Zerstörung ausgerüstet ist.

Ranking der besten „Light Cones“ für Phainon (TL;DR)

Hier ist der schnellste Weg, Phainons „Light Cone“-Slot auszurüsten: „So brennt die Morgendämmerung“ führt die Liste an, mit zwei soliden 4-Sterne-Optionen und einer kostenlosen Alternative darunter für jedes Budget.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „So brennt die Morgendämmerung“ Seine unumstrittene erste Wahl. Sie bietet den höchsten Basis-Angriffswert aller Lichtkegel im Spiel sowie eine permanente Ignorierung der Verteidigung. 2 Vom Untergang eines Äons Die beste F2P-Option, die man in Herta’s Store erhalten kann, mit steigendem Angriff und einem Schwächebruch-Schadensbonus, der gut zu seiner Rotation passt. 3 Eine Spur vergangenes Blutes Die stärkste 4-Sterne-Wahl, wenn du noch Krit-Rate benötigst, um die Obergrenze zu erreichen – dank des festen Krit-Rate-Werts und des Schadensbonus für Fertigkeiten und Ultimative. 4 Unter dem blauen Himmel Eine günstige, leicht zu beschaffende 4-Sterne-Alternative, die etwas reinen Schaden gegen leicht erreichbare Angriffs-Prozentwerte und Krit-Rate eintauscht.

„So brennt die Morgendämmerung“ – Best in Slot

„So brennt die Morgendämmerung““, Phainons charakteristischer Lichtkegel, ist mit Abstand der beste. Er verfügt über den höchsten Basis-Angriffswert aller bisher veröffentlichten Lichtkegel, was wichtig ist, da Phainon von Natur aus einen relativ niedrigen Angriffswert hat.

Zusätzlich zu diesem Basiswert ignoriert er bei jedem Treffer einen Großteil der gegnerischen Verteidigung, und nachdem er seine ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, erhält er einen stapelbaren Schadensbonus, der bis zum Beginn seines nächsten Zuges anhält.

Nun ist dies zwar ein unglaublich starker charakteristischer „Light Cone“ und keineswegs ein reiner „Free-to-Skip“, aber Phainon meistert Inhalte auch mit leichter zugänglichen Optionen wie den beiden unten aufgeführten 4-Sterne-Charakteren problemlos, und die Lücke zwischen diesem Light Cone und seiner besten F2P-Alternative ist nicht so groß wie bei einem verwundbareren DPS.

Wenn du Phainon jedoch bereits als deinen Haupt-Physik-Schadensverursacher festgelegt hast und planst, weiter in ihn zu investieren, ist dies ein todsicherer Weg, sein Potenzial zu maximieren, der es wert ist, verfolgt zu werden.

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Beste Alternativen zu „So brennt die Morgendämmerung“

„Eine Spur von längst vergossenem Blut“ ist die bessere der beiden 4-Sterne-Alternativen, wenn dir noch die Krit-Rate fehlt. Diese Ausrüstung gewährt einen festen Krit-Rate-Bonus direkt über ihre passive Fähigkeit und erhöht zudem sowohl den Schaden seiner Fertigkeiten als auch den seiner ultimativen Fähigkeit, wodurch zwei seiner am häufigsten genutzten Schadensquellen auf einmal abgedeckt werden. Der Nachteil ist ein niedrigerer Basisangriff als bei seinem charakteristischen Kegelschlag, sodass seine reinen Werte leicht sinken, obwohl seine Krit-Konsistenz steigt.

„Unter dem blauen Himmel“ ist die andere leicht zu beschaffende 4-Sterne-Option und tendiert eher zu einem pauschalen Angriffs-Prozentwert mit einem Krit-Raten-Boost, der erst nach einem Kill zum Tragen kommt. Es ist eine gute, kostengünstige Option, wenn du deine Krit-Rate bereits durch Relikte oder Teamkameraden abgedeckt hast, aber es wird nicht so viel Gewicht in die Waagschale werfen wie „Eine Spur aus längst vergangenem Blut“, wenn deine Krit-Werte noch Unterstützung benötigen.

Bester F2P-Lichtkegel für Phainon

Der beste F2P-Light-Cone für Phainon ist „Vom Untergang eines Äons“, und in den meisten Kämpfen stellt er nicht einmal eine nennenswerte Einbuße dar. Er kann in Herta’s Store erworben werden, sodass jeder Spieler ihn letztendlich erhalten kann, ohne auch nur einmal an einem Banner zu ziehen.

Seine passive Fähigkeit stapelt bei jedem Angriff von Phainon einen zunehmend stärkeren Angriffsbonus und gewährt zusätzlich zwei Runden lang einen Schadensbonus, nachdem er die Schwäche eines Gegners gebrochen hat – was gut dazu passt, wie oft sein Fähigkeiten-Set ohnehin schon von sich aus Schwächen bricht.

Der einzige Nachteil ist ein niedrigerer Basis-Angriffswert als bei seinem charakteristischen „Light Cone“, wodurch seine maximale Schadensausbeute etwas sinkt. Für die meisten Spieler, die „Erinnerung an das Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ mit einem normalen Account abschließen, ist dieser Unterschied jedoch so gering, dass man ihn vernachlässigen kann.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Phainon geben?

„So brennt die Morgendämmerung“ ist die beste Wahl für Phainon, wenn du sein absolut höchstes Schadenspotenzial erreichen willst und bereit bist, an seinem charakteristischen Banner zu ziehen. Es ist die mit Abstand stärkste Option, die für ihn verfügbar ist – kein anderer „Light Cone“ kommt an die reine Angriffskraft und die Ignorierung der Verteidigung heran.

Wenn du dir deine Ziehungen lieber aufheben möchtest, schließt „Vom Untergang eines Äons“ den größten Teil dieser Lücke kostenlos, und „Eine Spur von längst vergossenem Blut“ ist eine gute Wahl, wenn die Krit-Rate dein größter Engpass ist. Mit beiden kostengünstigen Optionen kann Phainon Endgame-Inhalte meistern.

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Häufig gestellte Fragen