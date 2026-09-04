Conos de luz Best Archer HSR 2026

Tu elección a la hora de seleccionar el cono de luz adecuado para Archer puede marcar la diferencia en su daño explosivo contra un único objetivo en Honkai Star Rail, ya que su cono de luz influye en la mayor parte del daño que inflige su única habilidad de gran impacto en cada turno. A continuación he clasificado todas las opciones que merecen la pena, desde el «best-in-slot» característico de Archer hasta la opción gratuita más potente, para que sepas exactamente cuáles debes tener en cuenta.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Archer para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Archer sigue la ruta de la Caza. Aunque físicamente puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier ruta para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de la ruta de la Caza.

Clasificación de los mejores conos de luz para el Arquero (resumen)

Aquí tienes la respuesta rápida si solo quieres saber en qué conos de luz para el Arquero te conviene invertir y cuáles debes equiparle primero.

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 El infierno donde arden los ideales El cono característico de Archer le otorga un aumento casi permanente del 80 % en el ATQ y un 16 % en la tasa de CRÍT, lo que lo convierte, con diferencia, en su opción de daño más consistente. 2 Bautismo del pensamiento puro Una sólida elección secundaria cuando tu equipo puede mantener tres efectos negativos, que añade daño crítico e ignorancia de la defensa en los golpes de seguimiento a su conjunto de habilidades. 3 Preocupante, dichoso Proporciona una mejora fiable de la tasa de crítico, además de daño crítico adicional contra enemigos domesticados; una buena alternativa cuando el cono característico no está disponible. 4 Navegando por el mar estelar El mejor cono de luz F2P para el Arquero, que sacrifica algo de consistencia a cambio de un gran aumento de la tasa de crítico y un bonus de ataque al matar.

«El infierno donde arden los ideales» – La mejor opción

«El infierno donde arden los ideales» es el «Light Cone» característico de Archer, y es sin duda su mejor opción, no una mejora insignificante en absoluto. Es fácil recomendar su adquisición si ya estás usando su «Warp Banner» (o si decides conseguirlo a él en lugar de a Gilgamesh de forma gratuita durante el evento «Contrato del destino: Renovación»), ya que está diseñado directamente en torno a su kit.

En Superposición 1, este Cono de Luz proporciona un aumento casi permanente del 80 % en el ATQ y un 16 % en la tasa de CRÍTICO, y ambos solo necesitan un breve periodo de activación al inicio de un combate para mantenerse activos. Esa es realmente la ventaja clave frente a las alternativas de Archer. Hay otros conos que parecen competitivos sobre el papel, pero solo mientras se cumplan sus condiciones, mientras que las mejoras de este cono de luz se mantienen constantes durante todo el combate.

Dado que el Arquero quiere acercarse lo más posible al 100 % de tasa de crítico antes de sumar daño crítico, la tasa de crítico que proporciona este cono de luz respalda directamente sus prioridades de estadísticas sin obligarle a realizar incómodas concesiones en otras estadísticas de su configuración.

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Las mejores alternativas a «El infierno donde arden los ideales»

«Bautismo del pensamiento puro» es una alternativa razonable si no tienes pensado apostar por la habilidad característica de Archer. Otorga DAÑO CRÍTICO junto con ignorar DEF en sus ataques de seguimiento y, con la configuración adecuada —es decir, una rotación rápida y tres debuffs activos sobre el enemigo—, puede superar a algunas de sus otras alternativas.

El inconveniente es que realmente necesita un equipo centrado en los efectos negativos para alcanzar ese máximo rendimiento, por lo que es una opción más sólida si ya estás construyendo tu equipo en torno a personajes como Sparkle, Cipher o Silver Wolf.

Por su parte, «Preocupante, dichoso» adopta un enfoque diferente, ofreciendo una sólida mejora de la tasa de CRIT junto con daño CRIT adicional contra enemigos afectados por el estado «Tame». Es una elección cómoda si prefieres no tener que buscar una composición de equipo específica para aprovechar todo su potencial, y por sí sola ya te acerca al objetivo del 100 % de tasa de CRIT de Archer.

No igualará del todo la consistencia del «Light Cone» característico, pero es una opción segura y que requiere poco mantenimiento para la mayoría de los equipos.

El mejor «Light Cone» gratuito para Archer

«Un crucero por el Mar Estelar» es el mejor «Light Cone» gratuito para Archer, y se puede conseguir a través de la progresión normal del juego, en lugar de mediante un banner limitado. Proporciona una gran cantidad de tasa de crítico, además de un aumento de ataque durante dos turnos cada vez que Archer acaba con un enemigo, lo que encaja a la perfección con su estilo de juego, basado en gastar puntos de habilidad para acabar rápidamente con objetivos individuales.

La única particularidad que conviene tener en cuenta es que su tasa de crítico depende de los umbrales de PV del enemigo, por lo que, dependiendo del combate, tendrás que sacrificar un poco de esa tasa de crítico o dejar de infligir algo de daño. A pesar de esa salvedad, es una opción realmente potente, y no hay motivo para posponer su uso mientras ahorras recursos para una mejora mejor.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Archer?

«El infierno donde arden los ideales» es la mejor elección para Archer si ya lo tienes o piensas conseguirlo mediante giros, ya que su ATK y su tasa de CRIT permanecen activos durante casi todo el combate sin el mantenimiento que requieren sus alternativas.

Si juegas en modo totalmente gratuito (F2P), «Navegando por el mar estelar» es una alternativa totalmente válida que sigue permitiendo que el Arquero funcione como un eficaz DPS contra un solo objetivo. Cualquiera de las dos opciones te ofrece una configuración con la que superarás el contenido sin problemas, así que no te sientas presionado a participar en su banner de Light Cone si andas corto de recursos (aunque, ¿quién no lo está?).

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