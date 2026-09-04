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Best Archer Light Cones HSR 2026

June Derick Reyes
June Derick Reyes Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer
Faktencheck von: Nate Kencana
Aktualisiert: September 4, 2026
Best Archer Light Cones HSR 2026
HoYoverse, TYPE-MOON, ufotable, FSNPC

Deine Entscheidung bei der Auswahl des richtigen Lichtkegels für Archer kann in „Honkai Star Rail“ über Erfolg oder Misserfolg seines Einzelziel-Bursts entscheiden, da sein Lichtkegel den Großteil des Schadens beeinflusst, den seine eine, besonders schlagkräftige Fähigkeit pro Runde verursacht. Im Folgenden habe ich alle Optionen, die deine Ressourcen wert sind, in einer Rangliste zusammengestellt – von Archers bester „Best-in-Slot“-Signature bis hin zur stärksten kostenlosen Option –, damit du genau weißt, welche du in Betracht ziehen solltest.

Bevor du den besten Lichtkegel für Archer für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Archer folgt dem „Hunt“-Pfad. Zwar kann er physisch einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Hunt“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „Light Cones“ für den Bogenschützen (TL;DR)

Hier ist die kurze Antwort, wenn du nur wissen möchtest, in welche „Archer“-Lichtkegel du zuerst investieren und ihn damit ausstatten solltest.

RangLichtkegelWarum er hier rangiert
1Die Hölle, in der Ideale verbrennenArchers charakteristischer Kegel verleiht ihm einen nahezu permanenten Angriffsbonus von 80 % und eine kritische Trefferquote von 16 %, was ihn mit großem Abstand zu seiner beständigsten Schadensoption macht.
2Taufe des reinen GedankensEine starke Zweitwahl, wenn dein Team drei Debuffs aufrechterhalten kann, da sie zusätzlich zu seinen Fähigkeiten kritischen Schaden und das Ignorieren der Verteidigung bei Folgeangriffen bietet.
3Beunruhigend, GlückseligkeitBietet einen zuverlässigen Buff für die Krit-Rate sowie zusätzlichen Krit-Schaden gegen gezähmte Gegner – ein guter Ersatz, wenn der charakteristische Kegel nicht verfügbar ist.
4Kreuzfahrt im SternenmeerDer beste F2P-Lichtkegel für Bogenschützen, der etwas Konsistenz gegen einen großen Krit-Raten-Schub und einen Angriffsbonus bei Tötungen eintauscht.

„Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ – Best in Slot

„Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ – Light-Cone-Artwork für Archers besten Light Cone in Honkai Star Rail

„Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ ist Archers charakteristischer Lichtkegel und tatsächlich seine stärkste Option – keineswegs nur eine marginale Verbesserung. Es ist leicht zu empfehlen, ihn zu holen, wenn du bereits sein „Warp-Banner“ einsetzt (oder wenn du dich während des Events „Schicksalsvertrag: Erneuerung“ dafür entscheidest, ihn statt Gilgamesh kostenlos zu erhalten), da er direkt auf sein Fähigkeiten-Set zugeschnitten ist.

Bei „Superimposition 1“ bietet dieser Lichtkegel einen nahezu permanenten Angriffsbonus von 80 % und eine kritische Trefferquote von 16 %, die beide nur zu Beginn eines Kampfes kurz aufgebaut werden müssen, um aktiv zu bleiben. Das ist wirklich der entscheidende Vorteil gegenüber Archers Alternativen. Mehrere andere Lichtkegel sehen auf dem Papier zwar konkurrenzfähig aus, aber nur solange ihre Bedingungen erfüllt bleiben, während die Buffs dieses Lichtkegels während des gesamten Kampfes stabil bleiben.

Da der Bogenschütze eine Krit-Rate von möglichst nahe 100 % erreichen möchte, bevor er Krit-Schaden aufstapelt, unterstützt die von diesem Lichtkegel gewährte Krit-Rate direkt seine Prioritäten bei den Hauptwerten, ohne dass er an anderer Stelle seines Builds ungünstige Kompromisse bei den Nebenwerten eingehen muss.

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Beste Alternativen zu „Die Hölle, in der Ideale verbrennen“

Kunstwerk „Baptism of Pure Thought Light Cone“ – eine alternative Wahl für Archer

„Taufe des reinen Gedankens“ ist eine sinnvolle Alternative, wenn du nicht vorhast, auf Archers Signatur zu setzen. Sie gewährt Krit-Schaden sowie eine Ignorierung der Verteidigung bei seinen Folgeangriffen, und mit der richtigen Aufstellung – also einer schnellen Rotation und drei aktiv gehaltenen Debuffs auf dem Gegner – kann sie einige seiner anderen Alternativen übertreffen. 

Der Haken daran ist, dass es wirklich ein auf Debuffs ausgerichtetes Team benötigt, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen; daher ist es eine bessere Wahl, wenn du deine Aufstellung bereits um Charaktere wie „Sparkle“, „Cipher“ oder „Silver Wolf“ aufbaust.

Das beunruhigende, doch zugleich verzaubernde Kunstwerk „Light Cone“ – eine alternative Wahl für Archer

„Beunruhigend, glückselig“ verfolgt einen anderen Ansatz und bietet einen soliden Krit-Raten-Buff sowie zusätzlichen Krit-Schaden gegen Gegner, die vom Status „Tame“ betroffen sind. Es ist eine komfortable Wahl, wenn man nicht unbedingt eine bestimmte Teamzusammensetzung anstreben möchte, um seinen Wert voll auszuschöpfen, und es schließt dennoch aus eigener Kraft die Lücke zum Ziel der 100-prozentigen CRIT-Rate des Bogenschützen. 

Er erreicht zwar nicht ganz die Beständigkeit des charakteristischen „Light Cone“, ist aber für die meisten Teams eine sichere und pflegeleichte Wahl.

Bester F2P-„Light Cone“ für den Bogenschützen

Ein Streifzug durch das Kunstwerk „Stellar Sea Light Cone“ – der beste kostenlose Light Cone für Archer

„Eine Reise durch das Sternenmeer“ ist der beste F2P-„Light Cone“ für Archer und kann im Rahmen des normalen Spielfortschritts und nicht über ein zeitlich begrenztes Banner erworben werden. Er bietet eine hohe Krit-Rate sowie einen zweirundigen Angriffsbonus, sobald der Bogenschütze einen Gegner besiegt – was perfekt zu seinem Spielstil passt, bei dem er Fertigkeitspunkte einsetzt, um einzelne Ziele schnell zu erledigen.

Die einzige Besonderheit, die man beachten sollte, ist, dass die Krit-Rate von den HP-Schwellenwerten des Gegners abhängt; je nach Kampf opferst du also entweder einen Teil dieser Krit-Rate oder lässt etwas Schaden ungenutzt. Trotz dieser Einschränkung ist es eine wirklich starke Option, und es gibt keinen Grund, den Einsatz aufzuschieben, während du Ressourcen für ein besseres Upgrade sparst.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du dem Bogenschützen geben?

„The Hell Where Ideals Burn Light Cone“ – die empfohlene Wahl für Archer

„Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ ist die beste Wahl für Archer, wenn du ihn bereits besitzt oder vorhast, ihn zu ziehen, da sein Angriff und seine Krit-Rate fast während des gesamten Kampfes aktiv bleiben, ohne dass er wie seine Alternativen ständig gewartet werden muss. 

Wenn du komplett F2P spielst, ist „Eine Reise durch das Sternenmeer“ eine absolut brauchbare Alternative, mit der der Bogenschütze weiterhin als fähiger Einzelziel-DPS fungieren kann. Beide Wege führen zu einem Build, mit dem du Inhalte problemlos bewältigen kannst. Fühle dich also nicht unter Druck gesetzt, sein „Light Cone“-Banner zu ziehen, wenn dir die Ressourcen fehlen (aber mal ehrlich: Wem geht es nicht so?).

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der beste F2P-Lichtkegel für den Bogenschützen?

Der beste F2P-Light Cone für Archer ist „Eine Reise durch das Sternenmeer“, da er durch den Spielfortschritt (Hertas Laden) verdient werden kann und dennoch einen großen Krit-Raten-Boost sowie einen zweirundigen Angriffs-Buff bei einem Kill bietet, was gut zu seinem auf Burst ausgerichteten Spielstil passt.

Lohnt sich „Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ für den Bogenschützen?

Ja, „Die Hölle, in der Ideale verbrennen“ lohnt sich für den Bogenschützen, da es sein charakteristischer Lichtkegel ist und einen nahezu permanenten Angriffsbonus von 80 % sowie eine Krit-Rate von 16 % bietet, wobei dieser Wert während des gesamten Kampfes erhalten bleibt – während seine anderen Optionen mehr Vorbereitung erfordern, um dies zu erreichen.

Kann Archer „Wir sehen uns am Ende“ einsetzen?

Ja, der Bogenschütze kann „Wir sehen uns am Ende“ nutzen, und dank des Boosts für Fertigkeits- und Folge-Angriffsschaden ist es eine wirklich solide und weit verbreitete 4-Sterne-Wahl für ihn.

Was ist insgesamt der beste Lichtkegel für Archer?

Der insgesamt beste Lichtkegel für den Bogenschützen ist „Die Hölle, in der Ideale verbrennen“, dank seiner konstanten Angreifs- und Krit-Raten-Erhöhung, die nur eine kurze Vorbereitungszeit benötigt, bevor sie für den Rest des Kampfes aktiv bleibt.

Lohnt es sich, „Beunruhigend, glückselig“ bei Archer einzusetzen?

Ja, „Beunruhigend, glückselig“ lohnt sich für Archer, wenn du einen zuverlässigen Krit-Raten-Buff willst, ohne dein Team speziell darauf ausrichten zu müssen. Sein Bonus auf den Krit-Schaden gegen gezähmte Gegner bietet auch außerhalb einer speziellen Debuff-Komposition einen soliden Mehrwert.

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