Los mejores conos luminosos Mydei HSR 2026

Esta guía clasifica los mejores conos de luz de Mydei en HSR, desde su opción exclusiva hasta la mejor elección para jugadores F2P que puedes equipar sin gastar ni un solo jade estelar.

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Mydei para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Mydei sigue el Camino de la Destrucción. Aunque físicamente puede equiparse un cono de luz de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Destrucción.

Clasificación de los mejores conos de luz de Mydei (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Llama de sangre, ilumina mi camino Su cono característico acumula un gran aumento de PS máximos junto con una bonificación de daño que aumenta cuanto más PS gasta en su habilidad y su habilidad definitiva. 2 El lado inalcanzable Una buena elección no emblemática si ya la has conseguido para Blade, ya que cambia algo de tasa de crítico redundante por una gran cantidad de PV máximos y una pasiva de daño por pérdida de PV. 3 Un voto secreto Una opción de 4 estrellas que permanece activa durante la mayor parte del combate, ya que Mydei pasa largos periodos sin tener la vida al máximo. 4 Récord ninja: Caza de sonidos La mejor opción totalmente gratuita, disponible en la Tienda de Herta, con una mejora de DAÑO CRÍTICO que se activa gracias a las constantes oscilaciones de PV de Mydei.

Llama de sangre, Ilumina mi camino: la mejor opción para este espacio

El «Cono de luz» característico de Mydei, «Llama de sangre», «Ilumina mi camino», es sin duda la mejor opción para ese espacio, y prescindir de él le supone perder una parte realmente importante de su daño. En el nivel 1 de «Superposición», aumenta su PV máximo en un 18 % y la curación que recibe en un 20 %, lo que alimenta directamente la reserva de PV de la que depende todo su kit.

Cada vez que Mydei utiliza su habilidad o su habilidad definitiva, «Llama de sangre, ilumina mi camino» consume un valor de PV equivalente al 6 % de su PV máximo y aumenta el daño infligido por ese ataque en un 30 %. Si los PV consumidos por ese único golpe superan los 500, el daño recibe un 30 % adicional, lo cual es fácil de alcanzar una vez que aumenta su inversión en PV máximos.

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Las mejores alternativas a «Llama de sangre, ilumina mi camino»

Si ya has conseguido «El lado inalcanzable» para Blade, es una segunda opción realmente competitiva para Mydei. En Superposición 1, otorga un 18 % de probabilidad de crítico y un 18 % de PV máximos, y su bonificación de daño del 24 % se activa cada vez que el portador es atacado o consume sus propios PV, lo que encaja a la perfección con la propia habilidad de Mydei de quemar PV.

Aunque la bonificación a la probabilidad de crítico se solapa con las estadísticas que su kit ya otorga a través de sus propias «Traces», la combinación de PV máximos y daño por pérdida de PV sigue haciendo de esta una opción muy sólida si ya la tienes en tu inventario.

«A Secret Vow» es una opción sólida de 4 estrellas para los jugadores que no dispongan de una alternativa de 5 estrellas. En el nivel 1 de superposición, aumenta el daño del portador en un 20 %, más un 20 % adicional contra enemigos cuyo porcentaje de PV actual sea igual o superior al del propio portador. Por su diseño, Mydei pasa gran parte de cualquier combate con menos de la vida máxima, lo que mantiene activa esa segunda condición durante largos periodos de la rotación.

El mejor «Light Cone» gratuito para Mydei

«Ninja Record: La caza del sonido» es el mejor cono de luz F2P para Mydei, y puedes comprarlo en la tienda de Herta. En Superposición 1, aumenta los PS máximos de quien lo lleva en un 12 % y, cada vez que este pierde o recupera PS, aumenta el DAÑO CRÍTICO en un 18 % durante dos turnos, con un límite de una vez por turno.

Los PV de Mydei oscilan constantemente entre el autodaño de su habilidad y cualquier curación que reciba, por lo que puede mantener activa esa ventana de DANO CRÍTICO en casi todos sus propios turnos sin necesidad de ninguna preparación adicional.

Veredicto: ¿Qué «Cono de Luz» deberías darle a Mydei?

«Llama de sangre, ilumina mi camino» es la mejor elección para Mydei si consigues conseguirla, ya que se basa directamente en la misma mecánica de gasto de PV en torno a la cual gira todo su kit y no es fácil de sustituir.

Los jugadores que ya tengan «El lado inalcanzable» por haberlo conseguido al tirar por Blade obtienen una segunda opción realmente potente en lugar de un simple paso atrás. Los jugadores con un presupuesto limitado tampoco deberían sentirse en desventaja, ya que «A Secret Vow» y «Ninja Record: La caza del sonido», que es totalmente gratuito, son suficientes para que Mydei esté listo para el endgame.

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