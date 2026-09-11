Die besten Mydei-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden listet die besten Mydei-Lichtkegel in HSR auf – von seiner eigenen charakteristischen Variante bis hin zur besten F2P-Wahl, die du einsetzen kannst, ohne auch nur einen einzigen Stellar Jade auszugeben.

Bevor du jedoch den besten Mydei-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Umstand beachten: Mydei beschreitet den Pfad der Zerstörung. Zwar kann er physisch einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Lichtkegel des Pfades der Zerstörung ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Mydei-Lichtkegel (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Flamme des Blutes, erhelle meinen Weg“ Sein charakteristischer Kegel-Angriff kombiniert einen enormen Boost der maximalen HP mit einem Schadensbonus, der umso stärker ausfällt, je mehr HP er für seine Fertigkeit und seine ultimative Fähigkeit einsetzt. 2 Die unerreichbare Seite Eine starke Alternative zu seiner Spezialfähigkeit, wenn du sie bereits für Blade gezogen hast – hier tauscht du etwas überflüssige Krit-Rate gegen hohe maximale HP und eine passive Fähigkeit, die Schaden bei HP-Verlust verursacht. 3 Ein geheimer Schwur Eine 4-Sterne-Option, die fast während des gesamten Kampfes aktiv bleibt, da Mydei lange Zeit nicht bei voller HP ist. 4 Ninja-Aufzeichnung: Klangjagd Die beste komplett kostenlose Wahl, erhältlich in Herta’s Shop, mit einem Krit-Schaden-Buff, der durch Mydeis ständige HP-Schwankungen ausgelöst wird.

„Flamme des Blutes, bahne mir den Weg“ – Best-in-Slot

Mydeis ganz eigener Lichtkegel „Blutflamme, erhelle meinen Weg“ ist eindeutig die beste Wahl für diesen Slot, und wenn er darauf verzichtet, verliert er einen wirklich großen Teil seines Schadens. Bei Stufe 1 erhöht sie seine maximalen HP um 18 % und die ihm zugeführte Heilung um 20 %, was direkt den HP-Pool auffüllt, auf dem sein gesamtes Spielaufbau basiert.

Immer wenn Mydei seine Fertigkeit oder seine ultimative Fähigkeit einsetzt, verbraucht „Flamme des Blutes, erhelle meinen Weg“ HP in Höhe von 6 % seiner maximalen HP und erhöht den durch diesen Angriff verursachten Schaden um 30 %. Wenn die durch diesen einzelnen Treffer verbrauchten HP mehr als 500 betragen, erhält der Schaden zusätzlich 30 % Aufschlag, was leicht zu erreichen ist, sobald seine Investition in die maximalen HP steigt.

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Beste Alternativen zu „Flamme des Blutes, erhelle meinen Weg“

Falls du bereits „Die unerreichbare Seite“ für Blade gezogen hast, ist dies eine wirklich konkurrenzfähige zweite Option für Mydei. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt es 18 % Krit-Rate und 18 % maximale HP, und sein Schadensbonus von 24 % greift immer dann, wenn der Träger angegriffen wird oder eigene HP verbraucht – was sich nahtlos mit Mydeis eigener, HP-verbrennender Fähigkeit verbindet.

Der Krit-Raten-Wert überschneidet sich zwar mit Werten, die sein Kit bereits durch seine eigenen Spuren gewährt, doch die Kombination aus maximalen HP und Schaden bei HP-Verlust macht diesen Gegenstand dennoch zu einer starken Wahl, falls er sich bereits in deinem Inventar befindet.

„A Secret Vow“ ist eine solide 4-Sterne-Wahl für Spieler, die keine 5-Sterne-Alternative zur Hand haben. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht es den Schaden des Trägers um 20 % sowie um weitere 20 % gegen Gegner, deren aktueller HP-Prozentsatz dem des Trägers entspricht oder darüber liegt. Mydei verbringt von Natur aus einen Großteil jedes Kampfes unter ihrer maximalen HP, wodurch diese zweite Bedingung über weite Abschnitte einer Rotation hinweg aktiv bleibt.

Bester F2P-Lichtkegel für Mydei

„Ninja Record: Sound Hunt“ ist Mydeis bester F2P-Lichtkegel, den du in Herta’s Store kaufen kannst . Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er die maximalen HP des Trägers um 12 %, und immer wenn der Träger HP verliert oder wiederherstellt, erhöht er den Krit-Schaden für zwei Runden um 18 %, begrenzt auf einmal pro Runde.

Mydeis HP schwanken ständig zwischen dem Selbstschaden seiner Fähigkeit und der Heilung, die er erhält, hin und her, sodass er dieses Krit-Schaden-Fenster in fast jedem seiner eigenen Züge ohne zusätzliche Vorbereitungen aktiv halten kann.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Mydei geben?

„Flamme des Blutes, erhelle meinen Weg“ ist die beste Wahl für Mydei, wenn man es schafft, diese Karte zu ziehen, da sie direkt auf derselben Mechanik basiert, bei der HP verbraucht werden – um die sich sein gesamtes Spielaufkommen dreht – und sie nicht leicht zu ersetzen ist.

Spieler, die „Die unerreichbare Seite“ bereits durch das Ziehen von Blade besitzen, erhalten eine wirklich starke zweite Option statt einer reinen Verschlechterung. Auch preisbewusste Spieler sollten sich nicht benachteiligt fühlen, da „A Secret Vow“ und das völlig kostenlose „Ninja Record: Sound Hunt“ ausreichen, um Mydei für das Endgame fit zu machen.

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Häufig gestellte Fragen