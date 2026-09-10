Los mejores conos luminosos Lingsha HSR 2026

Elegir el mejor «Lingsha Light Cone» es fundamental si quieres que dé lo mejor de sí misma como sanadora y como facilitadora de «Super Break» en el equipo. Esta guía repasa todos los conos de luz de Lingsha que realmente vale la pena equiparle, desde el mejor de su categoría hasta la mejor opción para jugadores F2P , para que equiparla no sea una cuestión de adivinanzas.

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Lingsha para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Lingsha sigue el Camino de la Abundancia. Aunque físicamente puede equipar un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Abundancia.

Clasificación de los mejores conos de luz de Lingsha (TL;DR)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Solo el aroma permanece fiel» El cono característico de Lingsha, que combina una enorme bonificación al efecto de ruptura con una desventaja de daño recibido que su habilidad definitiva ya busca. 2 Ecos del ataúd Una potente opción de ataque y regeneración de energía que, además, otorga a todo el equipo un aumento de velocidad justo después de su habilidad definitiva. 3 Quid pro quo La mejor elección para jugadores F2P. Aporta un gran valor a todo el equipo gracias a la regeneración de energía. 4 Noche de terror Tasa de regeneración de energía más una curación adicional para el aliado que tenga el porcentaje de PV más bajo, además de una mejora de ATQ para cualquiera a quien cure. 5 ¿Qué es real? Una sólida elección de 4 estrellas. Este objeto de estadísticas con efecto de ruptura cura a Lingsha con su propio ataque básico a cambio de una inversión mínima.

Solo el aroma permanece fiel: la mejor opción para el espacio

«Solo el aroma permanece fiel» es el «Light Cone» característico de Lingsha, y está diseñado exactamente en función de las necesidades de su kit. En el nivel 1 de «Superimposition», su pasiva, «Contentment», añade un 60 % de «Break Effect», una cifra que aumenta hasta el 100 % en el nivel 5 de «Superimposition».

Esa inversión en Efecto de Rotura alimenta directamente su Habilidad Definitiva: después de que ella la utilice para golpear a un enemigo, ese objetivo recibe un 10 % más de daño durante 2 turnos, y esta bonificación obtiene un 8 % adicional (18 % en total) una vez que el propio «Efecto de ruptura» de Lingsha alcanza el 150 % o más, un umbral que una configuración dedicada al «Efecto de ruptura» alcanza sin problemas.

Merece la pena conseguir este cono si estás montando a Lingsha como apoyo centrado en el «Efecto de ruptura», ya que ninguna de las alternativas que se indican a continuación puede igualar su amplificación del daño recibido. Si no lo tienes, las opciones de la siguiente sección siguen cubriendo sus necesidades básicas de curación y energía sin dejar un vacío real en tu equipo.

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Las mejores alternativas a «Solo el aroma permanece fiel»

«Ecos del ataúd» es una opción ideal si prefieres construir a Lingsha en torno al ATK y al tiempo de actividad de la energía en lugar del puro «Break Effect». Su pasiva añade un 24 % de ATK en Superposición 1, y cada ataque que impacte en un objetivo enemigo diferente restaura 3 de energía, hasta un máximo de 3 veces por ataque.

Después de que Lingsha utilice su habilidad definitiva, todo el equipo obtiene además 12 de VEL durante un turno, lo que ayuda a que las rotaciones del resto de miembros también se ejecuten a tiempo.

«¿Qué es real?» es un buen cono de luz alternativo para Lingsha, que se puede conseguir directamente en la Tienda Manifest. Su pasiva añade un 24 % de efecto de ruptura en la superposición 1, y cada ataque básico cura a Lingsha un 2 % de su PS máximo más 800 PS fijos.

Se trata de una auténtica autosostenibilidad procedente de un cono que no cuesta nada más allá de la moneda de la tienda, y mantiene su Efecto de Rompimiento aumentando hacia el umbral que hace que el efecto de bonificación de daño recibido de «Solo el aroma permanece fiel» sea aún más potente.

«La noche del terror» se centra más en la autosostenibilidad pura. En Superposición 1, añade un 12 % de tasa de regeneración de energía, y cada vez que un aliado utiliza su habilidad definitiva, Lingsha cura al compañero que tenga el porcentaje de PV más bajo con un 10 % de los PV máximos de ese aliado.

Cada vez que cura a alguien de esta forma, ese aliado también obtiene una mejora acumulable del 2,4 % en el ataque, hasta un máximo de 5 acumulaciones. Es una elección muy buena si las habilidades definitivas de tu equipo ya se están activando con frecuencia y quieres que su curación siga el ritmo del resto de la rotación.

El mejor «Light Cone» gratuito para Lingsha

«Quid Pro Quo», disponible en la tienda de Light Cone Manifest, es la mejor alternativa gratuita de Light Cone para Lingsha, ya que le permite actuar como una eficaz fuente de energía que mejora el tiempo de actividad de las habilidades definitivas de todo el equipo.

Al aprovechar la elevada velocidad de Lingsha y su cadencia de turnos frecuente, restaura regularmente la energía agotada de los aliados: 16 de energía al inicio de cada turno de Lingsha a un aliado aleatorio que tenga menos del 50 % de energía en Superposición 5.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Lingsha?

«Solo el aroma permanece fiel» es la mejor opción para Lingsha si la estás configurando como una apoyo centrada en los efectos de ruptura, ya que es la única opción aquí que convierte su propia inversión en estadísticas en daño adicional para el equipo.

Si no lo tienes, «Ecos del ataúd» o «La noche del terror» mantienen intacto su ciclo básico de curación y energía. «¿Qué es real?» y «Quid Pro Quo» están disponibles en la tienda de conos de luz «Manifest» y son dos alternativas válidas y aptas para jugadores F2P.

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