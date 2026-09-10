Die besten Lingsha-Lichtkegel HSR 2026

Die Wahl des besten Lingsha-Lichtkegels ist entscheidend, wenn du möchtest, dass sie ihr volles Potenzial als Heilerin und als Team-Boosterin für Super-Breaks ausschöpft. Dieser Leitfaden behandelt jeden Lingsha-Lichtkegel, der es tatsächlich wert ist, ihr angelegt zu werden – vom „Best-in-Slot“ bis hin zur besten Wahl für F2P-Spieler –, damit die Ausrüstung ihrer Figur nicht auf Spekulationen beruht.

Bevor du jedoch den besten Lingsha-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: Lingsha beschreitet den Weg der Fülle. Zwar kann sie physisch einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Überflusses ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Lingsha-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Der Duft allein bleibt unverfälscht Lingshas charakteristischer Kegel, der einen massiven Bonus auf den „Break-Effekt“ mit einem Debuff für erlittenen Schaden kombiniert – genau das, was ihre ultimative Fähigkeit bereits benötigt. 2 Echos des Sargs Eine starke Option für Angriff und Energieregeneration, die dem gesamten Team zudem direkt nach ihrer ultimativen Fähigkeit einen Geschwindigkeitsschub gewährt. 3 Quid Pro Quo Die beste Wahl für F2P-Spieler. Bietet durch Energieregeneration einen guten Nutzen für das gesamte Team. 4 Nacht des Schreckens Energie-Regenerationsrate plus eine Bonusheilung für den Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Prozentsatz, zusätzlich zu einem Angriffs-Buff für jeden, den sie heilt. 5 Was ist real? Eine solide 4-Sterne-Wahl. Dieser Statstick mit „Break-Effekt“ heilt Lingsha anhand ihres eigenen Basisangriffs bei minimalem Aufwand.

Der Geruch allein bleibt wahr – Best-in-Slot

„Nur der Duft bleibt unverfälscht“ ist Lingshas ganz eigener Light Cone, der genau auf die Anforderungen ihres Kits zugeschnitten ist. Bei Superimposition 1 sorgt seine passive Fähigkeit „Contentment“ für 60 % Break-Effekt – ein Wert, der sich bei Superimposition 5 auf 100 % erhöht.

Diese Investition in den „Break-Effekt“ fließt direkt in ihre ultimative Fähigkeit ein: Nachdem sie damit einen Gegner getroffen hat, erleidet dieses Ziel 2 Runden lang 10 % mehr Schaden, und dieser Bonus erhöht sich um weitere 8 % (insgesamt 18 %), sobald Lingshas eigener „Break-Effekt“ 150 % oder mehr erreicht – eine Schwelle, die ein dedizierter „Break“-Build problemlos erreicht.

Dieser Kegel ist eine lohnende Wahl, wenn du Lingsha als auf den „Break-Effekt“ fokussierte Unterstützerin aufbaust, da keine der unten aufgeführten Alternativen mit seiner Verstärkung des erlittenen Schadens mithalten kann. Falls du ihn nicht besitzt, decken die Empfehlungen im nächsten Abschnitt dennoch ihren Kernbedarf an Heilung und Energie ab, ohne eine echte Lücke in deinem Team zu hinterlassen.

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Beste Alternativen zu „Nur der Duft bleibt unverfälscht“

„Echos des Sarges“ eignet sich hervorragend, wenn du Lingsha lieber auf Angriff und Energieverfügbarkeit statt auf reinen Break-Effekt ausrichten möchtest. Seine passive Fähigkeit gewährt bei Superimposition 1 24 % mehr Angriff, und jeder Angriff, der ein anderes gegnerisches Ziel trifft, stellt 3 Energie wieder her – bis zu 3 Mal pro Angriff.

Nachdem Lingsha ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, erhält das gesamte Team für einen Zug zusätzlich 12 SPD, was dazu beiträgt, dass auch die Angriffe der anderen Teammitglieder pünktlich landen.

„Was ist echt?“ ist ein guter alternativer Lichtkegel für Lingsha, der direkt im Manifest-Shop erhältlich ist. Seine passive Fähigkeit fügt bei Überlagerungsstufe 1 24 % Break-Effekt hinzu, und jeder Basisangriff heilt Lingsha um 2 % ihrer maximalen HP plus pauschal 800 HP.

Das ist echte Selbstheilung durch einen Lichtkegel, der außer der Shop-Währung nichts kostet, und er sorgt dafür, dass ihr Break-Effekt weiter in Richtung der Schwelle steigt, ab der der Bonus-Schadens-Effekt von „Nur der Duft bleibt unverfälscht“ noch stärker wird.

„Nacht des Schreckens“ konzentriert sich stärker auf reine Selbstheilung. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht es die Energieregenerationsrate um 12 %, und immer wenn ein Verbündeter seine Ultimative Fähigkeit einsetzt, heilt Lingsha den Teamkameraden mit dem niedrigsten HP-Prozentsatz um 10 % seiner maximalen HP.

Jedes Mal, wenn sie jemanden auf diese Weise heilt, erhält dieser Verbündete zudem einen stapelbaren Angriffsbonus von 2,4 %, bis zu 5 Stapeln. Dies ist eine gute Wahl, wenn die Ultimates deines Teams bereits häufig eingesetzt werden und du möchtest, dass ihre Heilung mit dem Rest der Rotation Schritt hält.

Bester F2P-Light-Cone für Lingsha

„Quid Pro Quo“, erhältlich im Light Cone Manifest-Shop, ist die beste F2P-Alternative von Light Cone für Lingsha, die es ihr ermöglicht, als effiziente Energiequelle zu fungieren, die die Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeiten im gesamten Team verbessert.

Indem es Lingshas hohe Geschwindigkeit und ihren häufigen Zugrhythmus nutzt, stellt es Verbündeten regelmäßig aufgebrauchte Energie wieder her – 16 Energie pro Beginn von Lingshas Zug für einen zufälligen Verbündeten, dessen Energie bei Überlagerungsstufe 5 unter 50 % liegt.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Lingsha geben?

„Nur der Duft bleibt unverfälscht“ ist die beste Wahl für Lingsha, wenn du sie als auf Break-Effekte fokussierte Unterstützerin aufbaust, da dies die einzige Option ist, die ihre eigenen Attributsinvestitionen in zusätzlichen Team-Schaden umwandelt.

Falls du diesen nicht hast, bewahren sowohl „Echos des Sarges“ als auch „Nacht des Schreckens“ ihren Kern aus Heilung und Energiekreislauf bei. „Was ist echt?“ und „Quid Pro Quo“ sind beide im „Light Cone Manifest“-Shop erhältlich und stellen gute, F2P-freundliche Alternativen dar.

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Häufig gestellte Fragen