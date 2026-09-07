Los mejores conos de luz Hysilens HSR 2026

Esta guía abarca todas las opciones de «Light Cone» de Hysilens que vale la pena utilizar en Honkai Star Rail, desde su devastadora elección característica hasta la mejor opción gratuita , para que sepas exactamente qué equipar para obtener el máximo daño por tiempo (DoT) en función de los «Light Cones» que tengas realmente.

Ahora bien, antes de elegir el mejor «Light Cone» de Hysilens para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Hysilens sigue el Camino de la Nihilidad. Aunque puede equiparse físicamente con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Nihility.

Clasificación de los mejores conos de luz para Hysilens (resumen)

A continuación te mostramos cómo se comparan entre sí todos los conos de luz que vale la pena tener en cuenta para Hysilens.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 ¿Por qué canta el océano? Su cono característico eleva la tasa de acierto de efectos directamente hasta su punto de ruptura del 120 %, al tiempo que potencia el daño por tiempo y la velocidad de todo el equipo. 2 Recuerdo reforjado Una sólida elección no característica que acumula «Profeta» para obtener bonificaciones de ataque y ignorar la defensa en los cuatro tipos de daño por tiempo que puede aplicar. 3 Esos muchos manantiales La habilidad característica de Jiaoqiu otorga una enorme reserva de tasa de acierto de efectos, además de su propia desventaja de daño recibido que afecta a todo el equipo. 4 Es hora del espectáculo Una elección gratuita de 4 estrellas que acumula «Truco» para infligir daño adicional y recompensa al alcanzar el umbral de la tasa de acierto de efectos.

¿Por qué canta el océano? – La mejor opción para esta ranura

«¿Por qué canta el océano?» es el cono de luz característico de Hysilens, y es una opción realmente sólida para cualquiera que disponga de los recursos necesarios. En el nivel 1 de superposición, aumenta su índice de acierto de efectos en un 40 %, lo que por sí solo ya contribuye en gran medida a alcanzar su objetivo del 120 %.

Cada vez que Hysilens inflige una desventaja, el objetivo tiene una probabilidad base del 80 % de entrar en un estado que aumenta el daño por tiempo (DoT) que recibe con cada desventaja adicional que ella acumule, y cualquier aliado que ataque a ese mismo objetivo obtiene un aumento temporal de SPD que dura 3 turnos.

Dicho esto, este cono no es obligatorio para que pueda superar contenidos exigentes de forma fiable. Aquellos que queráis ahorrar en tiradas, pero que aún así estéis dispuestos a hacer un esfuerzo adicional para sacarle un poco más de rendimiento, deberíais invertir en el Eidolón 1 de Hysilens.

Su E1 le permite rotaciones muy flexibles, lo que hace que personajes de apoyo como Harmony Trailblazer o Ruan Mei puedan usar cómodamente sus habilidades sin agotar los recursos del equipo.

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Las mejores alternativas a «¿Por qué canta el océano?»

«Recuerdos renovados» también otorga un aumento del 40 % en la tasa de acierto de efectos en el nivel 1 de «Superposición». Dado que Hysilens puede aplicar los cuatro tipos de daño por tiempo (DoT), acumula rápidamente acumulaciones de «Profeta», y cada acumulación añade un pequeño aumento de ATK junto con una parte de ignorancia de DEF en su daño por tiempo.

«Esas muchas fuentes», el cono de luz característico de Jiaoqiu, ofrece un aumento aún mayor, del 60 %, en la tasa de acierto de efectos en el nivel 1 de Superposición, lo que hace que alcanzar su punto de ruptura sea muy sencillo. Además, tiene una probabilidad de infligir por sí mismo una desventaja acumulativa de daño recibido, lo que aporta un valor adicional a todo el equipo más allá de lo que ya aporta Hysilens. Si ya lo has conseguido para Jiaoqiu, merece la pena prestárselo también a Hysilens.

El mejor «Light Cone» gratuito para Hysilens

«¡Que empiece el espectáculo!» es el mejor cono de luz F2P para Hysilens, y está disponible en la Tienda del Manifiesto de Conos de Luz para cualquiera que no disponga de una opción sólida de 5 estrellas. Cada debuff que inflige otorga una acumulación de «Trick», y cada acumulación aumenta el daño que inflige durante un breve periodo de tiempo. Una vez que su «Efecto de acierto» supera el 80 %, también otorga un sólido aumento de ATK, por lo que se complementa bien con sus otras fuentes de «Efecto de acierto».

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Hysilens?

«¿Por qué canta el océano?» es la mejor opción para Hysilens si quieres gestionar su umbral de tasa de acierto de efectos con el menor número posible de cambios de reliquias, además de obtener una bonificación de SPD y de daño por tiempo (DoT) para todo el equipo.

Si estás ahorrando tus tiradas, tanto «Recuerdos renovados» como «Esas muchas fuentes» cubren bien sus necesidades de «Efecto de acierto», y «¡Que empiece el espectáculo!» es una opción totalmente gratuita que sigue siendo válida en la mayoría de los contenidos.

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