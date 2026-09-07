Die besten Hysilens-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt alle Hysilens-Lichtkegel-Optionen, die es in „Honkai Star Rail“ wert sind, eingesetzt zu werden – von ihrer vernichtenden Spezialauswahl bis hin zur besten Free-to-Play-Option –, damit du genau weißt, was du für maximalen DoT-Schaden einsetzen solltest, basierend auf den Lichtkegeln, die du tatsächlich besitzt.

Bevor du nun den besten „Hysilens Light Cone“ für deinen Build auswählst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: Hysilens beschreitet den „Nihility Path“. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad für dessen Basiswerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Nihility“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Hysilens-Lichtkegel (TL;DR)

Hier siehst du, wie sich alle für Hysilens in Frage kommenden Lichtkegel im Vergleich zueinander schlagen.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Warum singt der Ozean? Ihr charakteristischer Kegel treibt die Effekt-Trefferquote direkt auf ihren 120-%-Breakpoint hoch und steigert gleichzeitig den DoT-Schaden sowie die Geschwindigkeit des gesamten Teams. 2 „Neu geschmiedete Erinnerung“ Eine starke Wahl außerhalb ihrer Spezialfähigkeiten, die „Prophet“ stapelt und so für zusätzlichen Angriff sowie Verteidigungsignoranz bei allen vier DoT-Typen sorgt, die sie anwenden kann. 3 Diese vielen Quellen Jiaoqius Signatur gewährt zusätzlich zu ihrem teamweiten Debuff für erlittenen Schaden einen enormen Pool an Effekt-Trefferquote. 4 It’s Showtime Eine kostenlose 4-Sterne-Wahl, die „Trick“ für zusätzlichen Schaden stapelt und das Erreichen des Schwellenwerts für die Effekt-Trefferquote belohnt.

Warum singt der Ozean – Best-in-Slot

„Warum singt das Meer?“ ist Hysilens’ charakteristischer Lichtkegel und eine wirklich gute Wahl für jeden, der über die nötigen Ressourcen verfügt. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihre Effekt-Trefferquote um 40 %, was bereits einen Großteil des Weges zu ihrem Ziel von 120 % ausmacht.

Immer wenn Hysilens einen Debuff verursacht, hat das Ziel eine Grundwahrscheinlichkeit von 80 %, in einen Zustand zu geraten, der den erlittenen DoT-Schaden mit jedem zusätzlichen Debuff, den sie stapelt, erhöht, und jeder Verbündete, der dasselbe Ziel angreift, erhält einen vorübergehenden SPD-Schub, der 3 Runden anhält.

Allerdings ist dieser Kegel nicht zwingend erforderlich, damit sie anspruchsvolle Inhalte zuverlässig meistern kann. Wer seine Ziehversuche schonen möchte, aber dennoch bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen, um noch mehr Leistungssteigerungen aus ihr herauszuholen, sollte stattdessen in Hysilens’ Eidolon 1 investieren.

Ihr E1 ermöglicht ihr äußerst flexible Rotationen, sodass Unterstützercharaktere wie Harmony Trailblazer oder Ruan Mei ihre Fähigkeiten problemlos einsetzen können, ohne die Ressourcen des Teams zu belasten.

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Die besten Alternativen zu „Warum singt das Meer?“

„Erneuerte Erinnerung“ gewährt zudem bei Überlagerung 1 eine Erhöhung der Effekt-Trefferquote um 40 %. Da Hysilens alle vier DoT-Arten anwenden kann, baut sie schnell Stapel von „Prophet“ auf, und jeder Stapel sorgt für eine kleine Erhöhung des Angriffswerts sowie eine gewisse Ignorierung der Verteidigung bei ihrem DoT-Schaden.

„Diese vielen Quellen“, Jiaoqius charakteristischer Lichtkegel, bietet bei Überlagerung 1 sogar einen noch größeren Bonus von 60 % auf die Effekt-Trefferquote, wodurch das Erreichen ihres Breakpoints ein Kinderspiel wird. Außerdem besteht die Chance, dass es selbst einen stapelbaren Debuff für erlittenen Schaden verursacht, was zusätzlich zu dem, was Hysilens ohnehin schon beiträgt, einen weiteren Mehrwert für das gesamte Team bietet. Wenn ihr es bereits für Jiaoqiu erhalten habt, lohnt es sich, es auch Hysilens zu leihen.

Bester F2P-Light-Cone für Hysilens

„It’s Showtime“ ist Hysilens’ bester F2P-Lichtkegel und über den Lichtkegel-Manifest-Shop für alle erhältlich, die keine starke 5-Sterne-Option haben. Jeder Debuff, den sie verursacht, gewährt einen Stapel „Trick“, und jeder Stapel erhöht für kurze Zeit ihren verursachten Schaden. Sobald ihre Effekt-Trefferquote 80 % überschreitet, gewährt sie zudem einen soliden Angriffsbonus, sodass sie sich gut mit ihren anderen Quellen für die Effekt-Trefferquote kombinieren lässt.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Hysilens geben?

„Warum singt das Meer?“ ist die beste Wahl für Hysilens, wenn du ihren Breakpoint für die Effekt-Trefferquote mit möglichst wenig Relikt-Jonglieren erreichen möchtest und obendrein noch einen teamweiten SPD- und DoT-Bonus erhalten willst.

Wenn ihr eure Ziehungen aufsparen wollt, decken sowohl „Erneuerte Erinnerung“ als auch „Diese vielen Quellen“ ihren Bedarf an Effekt-Trefferquote gut ab, und „It’s Showtime“ ist eine völlig kostenlose Option, die in den meisten Inhalten immer noch gut funktioniert.

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Häufig gestellte Fragen