Los mejores conos de luz Himeko Nova HSR 2026

Encontrar el mejor cono de luz de Himeko Nova, dependiendo de cuáles ya tengas (o de cuáles pienses conseguir), se reduce a saber qué opciones potencian al máximo el daño de su habilidad de asistencia y de su habilidad definitiva.

Ahora, la advertencia de siempre. Antes de elegir el mejor cono de luz para Himeko Nova según tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Himeko Nova sigue la Ruta de la Erudición. Aunque físicamente puede equiparse un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Erudición.

Esta guía clasifica todos los conos de luz que merecen la pena para Himeko Nova en HSR, desde su elección insignia (la mejor para ese rol) hasta la mejor opción gratuita, para que no malgastes jade estelar persiguiendo equipo que no rinde lo suficiente.

Clasificación de los mejores conos de luz para Himeko Nova (resumen)

Así queda la clasificación actual de los mejores conos de luz para Himeko Nova:

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Una estrella que ilumina la noche Su cono característico acumula ignorancia de DEF con bonificaciones de Habilidad de Asistencia y de daño de habilidad definitiva, todo ello integrado en su propio conjunto de habilidades. 2 Hacia el velo inalcanzable Añade una tasa de crítico fija, además de un periodo de aumento de daño de habilidades y de la habilidad definitiva tras el uso de esta, lo que reduce la distancia con respecto a su estilo característico. 3 La vida debe arder en llamas La regeneración de energía y la reducción de DEF al golpear mantienen su ciclo de habilidad definitiva en marcha sin necesidad de apoyo adicional. 4 Reposo de los genios Una opción gratuita de 4 estrellas que añade ATA y un pico de DAÑO CRÍTICO tras cada muerte, sin necesidad de suerte en el gacha.

«Una estrella que ilumina la noche» — La mejor opción para ese espacio

«Una estrella que ilumina la noche» es el cono de luz característico de Himeko Nova, y no es precisamente uno que se pueda «pasar por alto»: es, sin duda, la mejor opción para su ranura si consigues conseguirlo. En Superposición 1, otorga un 32 % de ignorancia de DEF en sus ataques, que se acumula con la PEN de RES de su Talento para infligir un daño explosivo constante.

Al usar su habilidad de apoyo, recupera 6 de energía y obtiene una acumulación de «Sail», que dura dos turnos y se acumula hasta tres veces. Cada acumulación añade un 20 % de daño a la habilidad de apoyo y, una vez que «Sail» alcanza tres acumulaciones, cada una de ellas añade también un 20 % de daño al habilidad definitiva.

Dado que todo su kit gira en torno a lanzar repetidamente la habilidad de apoyo para alimentar los estados «Verdict» o «Decimation», esta pasiva recompensa exactamente el estilo de juego que su kit requiere. Si ya tienes este cono de luz, hay pocas razones para buscar otras opciones, a menos que necesites la tasa de CRIT o la sostenibilidad de energía de las alternativas para una configuración más ajustada.

La ignorancia de DEF se aplica a cada golpe independientemente de la composición del equipo, lo cual es la razón principal por la que este cono se sitúa por encima de cualquier otra opción en la clasificación.

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Las mejores alternativas a «Una estrella que ilumina la noche»

«Hacia el velo inalcanzable» es el cono característico de The Herta, pero también funciona bien con Himeko Nova. Otorga un 12 % de probabilidad de crítico en todo momento y, tras usar su habilidad definitiva, aumenta el daño de sus habilidades y de su habilidad definitiva en un 60 % durante tres turnos, al tiempo que repone un punto de habilidad para el equipo una vez que gasta 140 de energía en dicha habilidad definitiva.

La tasa de crítico fija facilita la elección de reliquias, y el periodo de daño tras la habilidad definitiva encaja muy bien con su ráfaga de «Orbital Annihilation Pulse».

«La vida debería arder en llamas»», el ataque cónico característico de Anaxa, es una elección acertada si la sostenibilidad de la energía es tu punto débil. Al máximo nivel, proporciona 952 HP, 582 ATK y 529 DEF, y su pasiva regenera 10 de energía al comienzo del turno de Himeko Nova. Una vez que impone una «Debilidad» a un objetivo, su daño a ese enemigo aumenta un 60 %, y cada ataque también reduce la defensa del objetivo en un 12 % durante dos turnos.

El mejor cono de luz F2P para Himeko Nova

«Reposo de los Genios» es la mejor opción gratuita para Himeko Nova si no tienes ninguna de las opciones de 5 estrellas mencionadas anteriormente. Se trata de un cono estándar de 4 estrellas disponible en cualquier estandarte Warp, por lo que con tiradas habituales de Jade Estelar podrás conseguirlo. Otorga un 16 % fijo de ATA, y al derrotar a un enemigo añade un 24 % de DAÑO CRÍTICO durante tres turnos.

Dado que Himeko Nova y su Starblazer consiguen golpes frecuentes a lo largo de un combate, mantener activa esa ventana de DAÑO CRÍTICO resulta factible en la mayoría de los contenidos. No superará en daño a su cono característico, pero es una elección gratuita realmente competitiva, en lugar de un recurso provisional hasta que consigas algo mejor.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a Himeko Nova?

«Una estrella que ilumina la noche» es la mejor elección para Himeko Nova si la estás construyendo como tu principal causante de daño y puedes conseguir su cono de luz característico. La ignorancia de DEF y las bonificaciones acumulables de habilidad de asistencia y daño de habilidad definitiva se adaptan a su kit mejor que cualquier otra opción de esta lista.

Si eso está fuera de tu alcance, tanto «Hacia el velo inalcanzable» como «La vida debe arder en llamas» son buenas opciones, ya que ninguna de ellas requiere eidolones ni una inversión adicional. Si buscas una opción verdaderamente gratuita, «El reposo de los genios» cubre lo básico sin que su daño se quede muy atrás.

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