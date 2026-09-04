Die besten Himeko Nova Light Cones HSR 2026

Um den besten „Himeko Nova Light Cone“ zu finden – je nachdem, welche du bereits hast (oder welche du dir noch holen möchtest) –, musst du wissen, welche Optionen den Schaden ihrer Unterstützungsfähigkeit und ihrer ultimativen Fähigkeit am stärksten steigern.

Nun zum üblichen Hinweis: Bevor du den besten „Himeko Nova“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Umstand beachten: Himeko Nova folgt dem Pfad der Erudition. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte physisch ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Erudition“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Dieser Leitfaden listet alle lohnenswerten Lichtkegel für Himeko Nova in HSR auf , von ihrer charakteristischen „Best-in-Slot“-Wahl bis hin zur besten kostenlosen Option, damit du keine „Stellar Jade“ für Ausrüstung verschwendest, die ihren Beitrag nicht leistet.

Die besten Lichtkegel für Himeko Nova im Ranking (TL;DR)

So sieht die aktuelle Rangliste der besten Lichtkegel für Himeko Nova aus:

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Ein Stern, der die Nacht erhellt Ihr charakteristischer Kegel stapelt DEF-Ignorierung mit Boni auf Assist-Fähigkeiten und Ultimate-Schaden, die auf ihr eigenes Kit abgestimmt sind. 2 In den unerreichbaren Schleier Fügt eine pauschale Krit-Rate sowie einen Schadensbonus für Fähigkeiten und die Ultimative Fähigkeit nach dem Einsatz ihrer Ultimativen Fähigkeit hinzu und schließt damit die Lücke zu ihrem charakteristischen Spielstil. 3 Das Leben sollte in Flammen aufgehen Energie-Regeneration und eine Verteidigungsverringerung bei Treffer sorgen dafür, dass ihr Ultimativ-Zyklus ohne zusätzliche Unterstützung am Laufen bleibt. 4 Ruhe der Genies Eine kostenlose 4-Sterne-Option, die nach jedem Kill Angriffskraft und einen kritischen Schadensschub gewährt – ganz ohne Gacha-Glück.

Ein Stern, der die Nacht erhellt – Best-in-Slot

„Ein Stern, der die Nacht erhellt“ ist Himeko Novas charakteristischer Lichtkegel, und man kann ihn nicht einfach überspringen: Wenn man ihn ziehen kann, ist er ganz klar die beste Wahl für den Slot. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er 32 % DEF-Ignorierung bei ihren Angriffen, was sich mit dem RES-PEN ihres Talents addiert und für konstanten Burst-Schaden sorgt.

Der Einsatz ihrer Unterstützungsfähigkeit gewährt 6 Energie zurück und einen „Sail“-Stapel, der zwei Runden anhält und bis zu dreimal stapelbar ist. Jeder Stapel erhöht den Schaden der Unterstützungsfähigkeit um 20 %, und sobald „Sail“ drei Stapel erreicht hat, erhöht jeder Stapel zusätzlich den Schaden der ultimativen Fähigkeit um 20 %.

Da sich ihr gesamtes Spielsystem darauf konzentriert, die Unterstützungsfertigkeit wiederholt einzusetzen, um den „Verdict“- oder „Decimation“-Zustand zu fördern, belohnt diese passive Fähigkeit genau den Spielstil, den ihr Spielsystem vorsieht. Wenn ihr diesen Lichtkegel bereits besitzt, gibt es kaum einen Grund, sich anderweitig umzusehen – es sei denn, ihr benötigt die Krit-Rate oder die Energieversorgung der Alternativen für einen optimierten Build.

Die Verteidigungsignorierung gilt für jeden Treffer, unabhängig von der Teamzusammensetzung, was der Hauptgrund dafür ist, dass dieser „Light Cone“ in der Rangliste vor allen anderen Optionen steht.

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Beste Alternativen zu „Ein Stern, der die Nacht erhellt“

„In den unerreichbaren Schleier“ ist der charakteristische Kegel von The Herta, funktioniert aber auch gut bei Himeko Nova. Er gewährt jederzeit eine Krit-Rate von 12 % und erhöht nach dem Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit drei Runden lang ihren Fertigkeits- und ultimativen Schaden um 60 %, während er dem Team zudem einen Fertigkeitspunkt zurückgibt, sobald sie 140 Energie für diese ultimative Fähigkeit verbraucht hat.

Die pauschale kritische Trefferquote erleichtert die Auswahl der Relikt-Ausrüstung, und das Schadensfenster nach der ultimativen Fähigkeit passt gut zu ihrem Burst „Orbital Annihilation Pulse“.

„Das Leben sollte in Flammen aufgehen““, Anaxas charakteristischer Kegelangriff, ist eine gute Wahl, wenn die Energieversorgung dein Engpass ist. Auf der maximalen Stufe bietet er 952 HP, 582 ATK und 529 DEF, und seine passive Fähigkeit regeneriert zu Beginn von Himeko Novas Zug 10 Energie. Sobald sie einem Ziel eine Schwäche auferlegt hat, steigt ihr Schaden gegen diesen Gegner um 60 %, und jeder Angriff verringert zudem die Verteidigung des Ziels zwei Runden lang um 12 %.

Bester F2P-Lichtkegel für Himeko Nova

„Die Ruhe der Genies“ ist die beste F2P-Option für Himeko Nova, wenn du keine der oben genannten 5-Sterne-Charaktere besitzt. Es handelt sich um einen standardmäßigen 4-Sterne-Kegel, der in jedem Warp-Banner erhältlich ist, sodass du ihn durch regelmäßige Ziehungen mit „Stellar Jade“ erhalten kannst. Er gewährt pauschal 16 % Angriffskraft, und das Besiegen eines Gegners fügt für drei Runden 24 % kritischen Schaden hinzu.

Da Himeko Nova und ihr „Starblazer“ im Kampf häufig Treffer landen, ist es in den meisten Inhalten realistisch, diesen Krit-Schaden-Bonus aktiv zu halten. Er übertrifft zwar nicht den Schaden ihres charakteristischen Kegels, ist aber eine wirklich konkurrenzfähige kostenlose Wahl und kein Platzhalter, bis du etwas Besseres ziehst.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Himeko Nova geben?

„Ein Stern, der die Nacht erhellt“ ist die beste Wahl für Himeko Nova, wenn du sie als deine Hauptschadensverursacherin aufbaust und ihren charakteristischen Lichtkegel ziehen kannst. Die Ignorierung der Verteidigung sowie die stapelbaren Boni auf Assist-Fähigkeit und ultimativen Schaden passen besser zu ihrem Kit als alles andere auf dieser Liste.

Falls das nicht in Reichweite ist, bewähren sich sowohl „In den unerreichbaren Schleier“ als auch „Das Leben sollte in Flammen aufgehen“ gut, da keines der beiden Eidolons oder zusätzliche Investitionen erfordert. Als wirklich kostenlose Option deckt „Die Ruhe der Genies“ die Grundlagen ab, ohne dass ihr Schaden dabei stark zurückbleibt.

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Häufig gestellte Fragen