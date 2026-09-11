Los mejores conos luminosos Gallagher HSR 2026

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Gallagher para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Gallagher sigue el Camino de la Abundancia. Aunque físicamente puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Abundancia.

Esta guía recoge las opciones de conos de luz más potentes para Gallagher en HSR, desde la opción más cercana a su propia firma hasta la mejor elección gratuita que puedes equipar sin gastar ni un solo jade estelar.

Clasificación de los mejores conos de luz para Gallagher (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 ¿Qué es real? El «Cono de luz» característico de Gallagher, que le proporciona un potente aumento del efecto de ruptura y una autocuración fiable gracias a los ataques básicos, y es totalmente gratuito a través de la Tienda Manifest. 2 El aroma por sí solo no falla La mejor elección global para Gallagher, ya que su escalado del efecto de ruptura y la desventaja de «Vulnerabilidad» infligida al enemigo hacen que tanto sus golpes como los de sus aliados causen más daño. 3 Conversación postoperatoria Una opción de regeneración de energía asequible que además potencia la curación que proporciona Gallagher justo después de su habilidad definitiva. 4 Quid pro quo El mejor cono de luz F2P de Gallagher para mantener la energía de todo el equipo al máximo entre una habilidad definitiva y otra.

¿Qué es real? – La mejor opción para esta ranura

«¿Qué es real?» es lo más parecido que tiene Gallagher a un «Light Cone» característico como unidad de 4 estrellas y, sinceramente, es la opción por la que la mayoría de los jugadores deberían decantarse en primer lugar.

Se trata de un «Light Cone» de 4 estrellas que se complementa a la perfección con su conjunto de habilidades, y además es totalmente gratuito a través de la Tienda Manifest, por lo que no hay ningún coste de sorteo que se interponga entre tú y su equipamiento más adecuado. En Superposición 1, «¿Qué es real?» aumenta el efecto de ruptura de Gallagher en un 24 %, llegando hasta el 48 % en Superposición 5.

Tras realizar un ataque básico, se cura a sí mismo un 2 % de su PS máximo más 800 PS fijos, una cifra que también aumenta con el nivel de superposición. Esa autocuración es importante, ya que las propias «Traces» de Gallagher convierten su «Efecto de ruptura» en «Curación saliente», por lo que este «Light Cone» potencia efectivamente dos de sus estadísticas a la vez.

Algunas pruebas de la comunidad sitúan a «Solo el aroma permanece fiel», e incluso a «Conversación tras la operación»», ligeramente por delante en cuanto a rendimiento bruto. Sin embargo, «¿Qué es real?» sigue sin ser una opción que se pueda pasar por alto. Es la forma más económica de hacer que Gallagher sea realmente bueno, y su ciclo de «Efecto de ruptura» a «curación» encaja perfectamente con su kit.

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¿Cuáles son las mejores alternativas a «What Is Real»?

Si estás dispuesto a invertir en un «Light Cone» de 5 estrellas, «Solo el aroma permanece fiel» es la mejor opción global para Gallagher, aunque en realidad sea la firma de Lingsha. En Superposición 1, potencia el «Efecto de ruptura» en un 60 %, llegando al 100 % en Superposición 5.

Cuando Gallagher utiliza su habilidad definitiva contra los enemigos, les inflige una desventaja que aumenta el daño que reciben en un 10 %, que se incrementa progresivamente hasta el 18 %, y esa cifra recibe un aumento adicional de entre el 8 % y el 16 % una vez que su «Break Effect» supera el 150 %. Dado que sus «Traces» ya convierten el «Efecto de ruptura» en curación, este «Cono de luz» le permite golpear más fuerte en ataque sin renunciar a su función de soporte.

Como alternativa más económica de 4 estrellas, «Conversación postoperatoria» aumenta la tasa de regeneración de energía de Gallagher en un 8 %, que se eleva hasta el 16 % en Superposición 5, y también potencia su curación proporcionada justo después de usar su habilidad definitiva en un 12 %, que se eleva hasta el 24 %.

Ese aumento de energía ayuda a Gallagher a alcanzar su habilidad definitiva más rápido para mantener constante el tiempo de duración de su debuff en todo el equipo, lo cual es más importante para él que la bonificación de curación en sí.

El mejor cono de luz F2P para Gallagher

«Quid Pro Quo» es el mejor cono de luz F2P para Gallagher, y puedes conseguirlo gratis en la Tienda Manifest. Al comienzo del turno de Gallagher, regenera 8 de energía a un aliado aleatorio, que no sea él mismo, cuya energía esté por debajo del 50 %, y esta cantidad aumenta hasta 16 de energía en el nivel 5 de Superposición.

Esto supone una auténtica mejora en la calidad de vida para los equipos que se basan en los Ultimates como fuente principal de daño o en sus rotaciones de apoyo, ya que suaviza los desequilibrios de energía sin necesidad de ninguna preparación adicional. No superará a «Solo el aroma permanece fiel» en una partida optimizada al máximo, pero es una elección realmente sólida que no cuesta nada y que combina a la perfección con «¿Qué es real?» si prefieres que todas las habilidades de Gallagher sean gratuitas.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Gallagher?

«¿Qué es real?» es la mejor opción para Gallagher si buscas un rendimiento sólido sin gastar nada, ya que es su cono de luz más cercano a su habilidad característica y es totalmente gratuito en la Tienda Manifest. Los jugadores que busquen alcanzar el máximo potencial posible deberían optar por «Solo el aroma permanece fiel»», ya que supera a todas las demás opciones en cuanto a la escala pura del efecto de ruptura y, además, añade una verdadera desventaja que amplifica el daño.

Los jugadores con un presupuesto limitado que ya tengan «Charla tras la operación» o «Quid Pro Quo» no tienen por qué sentirse en desventaja, ya que cualquiera de los dos sigue permitiendo a Gallagher desempeñar bien su papel en la mayoría de los contenidos.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor «Light Cone» gratuito para Gallagher?

El mejor «Light Cone» gratuito para Gallagher es «Quid Pro Quo», ya que se obtiene de forma garantizada en la Tienda del Manifiesto y regenera Energía a un aliado aleatorio con poca Energía al comienzo del turno de Gallagher. Es una opción muy útil para cualquier equipo que necesite mucha energía, incluso sin gastar ni un solo jade estelar.

¿Merece la pena «¿Qué es real?» para Gallagher?

Sí, ¿Qué es real? merece la pena para Gallagher porque es su cono de luz más cercano a su estilo característico, ya que potencia su efecto de ruptura y le proporciona autocuración con los ataques básicos, y además es totalmente gratuito en la Tienda del Manifiesto. No superará en daño a la mejor opción de 5 estrellas, pero no hay ninguna razón de peso para pasar por alto una elección tan barata y tan bien adaptada a su kit.

¿Puede Gallagher usar «El momento perfecto»?

Sí, Gallagher puede usar «El momento perfecto», y dado que comparte su «Abundance Path», su efecto pasivo completo se activa para él en lugar de limitarse solo a las estadísticas base. Aumenta la resistencia a los efectos y convierte una parte de esa resistencia en curación adicional, que se acumula de forma natural con el propio kit de curación de Gallagher.

¿Cuál es, en general, el mejor «Light Cone» para Gallagher?

El mejor «Light Cone» en general para Gallagher es «Solo el aroma permanece fiel»», gracias a su potente escalado de «Break Effect» y a la desventaja de «Vulnerabilidad» que añade al enemigo tras su habilidad definitiva. Es una obtención de 5 estrellas, por lo que no estará al alcance de todos los jugadores, pero es claramente la mejor opción si ya la tienes o piensas intentar conseguirla.

¿Cuál es el «Light Cone» característico de Gallagher?

El Light Cone característico de Gallagher es «¿Qué es real?», una selección de 4 estrellas que potencia su «Efecto de ruptura» y le permite curarse con sus propios ataques básicos. Además, se puede conseguir de forma gratuita a través de la Tienda Manifest, lo que lo convierte en uno de los pocos Light Cones característicos que es totalmente gratuito para los jugadores que no pagan (F2P).