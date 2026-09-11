Die besten Gallagher-Lichtkegel HSR 2026

Bevor du den besten „Light Cone“ für Gallagher für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Gallagher beschreitet den „Abundance“-Pfad. Zwar kann er physisch einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Abundance“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Dieser Leitfaden behandelt die stärksten „Light Cone“-Optionen für Gallagher in HSR, von seiner eigenen, seiner Signatur ähnlichen Variante bis hin zur besten F2P-Wahl, die du einsetzen kannst, ohne auch nur ein einziges Stück „Stellar Jade“ auszugeben.

Die besten „Light Cones“ für Gallagher im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Was ist real? Gallaghers charakteristischer „Lichtkegel“, der ihm einen starken „Break-Effekt“-Boost und zuverlässige Selbstheilung durch Basis-Angriffe bietet und über den Manifest-Store komplett kostenlos erhältlich ist. 2 Der Duft allein bleibt treu Die insgesamt stärkste Wahl für Gallagher, da die Skalierung des „Break-Effekts“ und der Debuff „Verwundbarkeit“ des Gegners dafür sorgen, dass sowohl seine Treffer als auch die seiner Verbündeten härter einschlagen. 3 Gespräch nach der OP Eine kostengünstige Option zur Energieregeneration, die zudem Gallaghers ausgehende Heilung unmittelbar nach seiner ultimativen Fähigkeit verstärkt. 4 Quid pro quo Gallaghers bester F2P-Lichtkegel, um die Energie des gesamten Teams zwischen den Ultimates aufzufüllen.

Was ist echt? – Best in Slot

„Was ist real?“ ist so etwas wie Gallaghers charakteristischer „Light Cone“ unter den 4-Sterne-Einheiten und ehrlich gesagt die erste Wahl, nach der die meisten Spieler greifen sollten.

Es handelt sich um einen 4-Sterne-Light-Cone, der hervorragend mit seinem Skill-Set harmoniert, und er ist zudem über den Manifest-Store komplett kostenlos erhältlich – es stehen also keinerlei Ziehkosten zwischen dir und seiner am besten geeigneten Ausrüstung. Bei Superimposition 1 erhöht „Was ist real?“ Gallaghers Break-Effekt um 24 % und skaliert bis auf 48 % bei Superimposition 5.

Nachdem er einen Basisangriff ausgeführt hat, heilt er sich selbst um 2 % seiner maximalen HP plus pauschal 800 HP – ein Wert, der ebenfalls mit der Superimposition skaliert. Diese Selbstheilung ist wichtig, da Gallaghers eigene „Traces“ seinen „Break-Effekt“ in ausgehende Heilung umwandeln, sodass dieser eine „Light Cone“ effektiv zwei seiner Werte gleichzeitig steigert.

Einige Community-Tests zeigen, dass „Nur der Duft bleibt unverfälscht““ und sogar „Gespräch nach der Operation““ in der reinen Leistung leicht davor liegen. „Was ist real?“ ist dennoch nicht zu vernachlässigen. Es ist der kostengünstigste Weg, Gallagher wirklich gut zu machen, und sein Kreislauf aus Break-Effekt und Heilung passt perfekt zu seinem Fähigkeiten-Set.

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Beste Alternativen zu „Was ist real?“

Wenn du bereit bist, in einen 5-Sterne-Lichtkegel zu investieren, ist „Nur der Duft bleibt unverfälscht“ insgesamt die stärkste Wahl für Gallagher, auch wenn es eigentlich Lingshas Markenzeichen ist. Bei Superimposition 1 verstärkt es den „Break-Effekt“ um 60 % und skaliert bei Superimposition 5 auf 100 %.

Nachdem Gallagher seine ultimative Fähigkeit gegen Gegner eingesetzt hat, verursacht dies einen Debuff, der den Schaden, den diese Gegner erleiden, um 10 % erhöht – skalierend auf 18 % –, und dieser Wert wird um weitere 8 % bis 16 % erhöht, sobald sein „Break-Effekt“ 150 % überschreitet. Da seine „Traces“ den „Break-Effekt“ ohnehin bereits in Heilung umwandeln, ermöglicht ihm dieser „Light Cone“, im Angriff noch härter zuzuschlagen, ohne dabei seine Rolle als Sustain-Charakter aufzugeben.

Als kostengünstigere 4-Sterne-Alternative erhöht „Gespräch nach der Operation“ Gallaghers Energieregenerationsrate um 8 % – skalierend auf 16 % bei Überlagerungsstufe 5 – und steigert zudem seine ausgehende Heilung unmittelbar nach dem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit um 12 % – skalierend auf 24 %.

Dieser Energieschub hilft Gallagher, seine ultimative Fähigkeit schneller zu erreichen, um die Wirkdauer seines teamweiten Debuffs konstant zu halten, was für ihn wichtiger ist als der reine Heilungsbonus.

Bester F2P-Light-Cone für Gallagher

„Quid Pro Quo“ ist Gallaghers bester F2P-Lichtkegel, den du kostenlos im Manifest-Shop erhalten kannst. Zu Beginn von Gallaghers Zug regeneriert er 8 Energie für einen zufälligen Verbündeten (außer sich selbst), dessen Energie unter 50 % liegt; dieser Wert skaliert bei „Superimposition 5“ auf bis zu 16 Energie.

Das ist eine echte Verbesserung der Spielqualität für Teams, die bei ihren Kernschaden- oder Unterstützungsrotationen auf Ultimates setzen, da es Energielücken ohne zusätzlichen Aufwand ausgleicht. In einem optimal optimierten Durchlauf wird es „Nur der Duft bleibt unverfälscht“ zwar nicht übertreffen, aber es ist eine wirklich solide Wahl, die nichts kostet, und es lässt sich nahtlos mit „Was ist real?“ kombinieren, wenn du lieber alle Teile von Gallaghers Ausrüstung kostenlos nutzen möchtest.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Gallagher geben?

„Was ist real?“ ist die beste Wahl für Gallagher, wenn du starke Leistung ohne Ausgaben erzielen möchtest, da es sein charakteristischer Light Cone ist und im Manifest Store komplett kostenlos erhältlich ist. Spieler, die das höchstmögliche Potenzial anstreben, sollten stattdessen auf „Nur der Duft bleibt unverfälscht“ setzen, da dieser in der reinen Skalierung des Break-Effekts alle anderen Optionen übertrifft und obendrein einen echten, den Schaden verstärkenden Debuff hinzufügt.

Spieler mit kleinem Budget, die bereits „Gespräch nach der Operation“ oder „Quid Pro Quo“ besitzen, müssen sich nicht benachteiligt fühlen, da Gallagher mit beiden Light Cones in den meisten Inhalten immer noch gute Arbeit leistet.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der beste F2P-Light Cone für Gallagher?

Der beste F2P-Lichtkegel für Gallagher ist „Quid Pro Quo“, da er garantiert im Manifest-Shop erhältlich ist und zu Beginn von Gallaghers Zug Energie für einen zufälligen Verbündeten mit niedrigem Energievorrat regeneriert. Es ist eine hervorragende Wahl zur Verbesserung der Spielqualität für jedes energiehungrige Team, ganz ohne auch nur eine einzige Sternjade ausgeben zu müssen.

Lohnt sich „Was ist real?“ für Gallagher?

Ja, „Was ist real?“ lohnt sich für Gallagher, da es ein für ihn besonders passender Light Cone ist, der seinen Break-Effekt verstärkt und ihm Selbstheilung durch Basisangriffe gewährt – und das völlig kostenlos im Manifest-Shop. Es wird zwar nicht mehr Schaden verursachen als die beste 5-Sterne-Option, aber es gibt keinen wirklichen Grund, auf eine Wahl zu verzichten, die so günstig und so gut auf sein Spielsystem zugeschnitten ist.

Kann Gallagher „Perfektes Timing“ nutzen?

Ja, Gallagher kann „Perfektes Timing“ nutzen, und da es denselben „Abundance Path“ wie er hat, wird der volle passive Effekt für ihn ausgelöst, anstatt nur die Basiswerte zu berücksichtigen. Es verstärkt die Effekt-Resistenz und wandelt einen Teil davon in zusätzliche ausgehende Heilung um, die sich natürlich mit Gallaghers eigenem Heilungs-Set stapelt.

Was ist insgesamt der beste Lichtkegel für Gallagher?

Der insgesamt beste „Light Cone“ für Gallagher ist „Nur der Duft bleibt unverfälscht“, dank seiner starken Skalierung bei „Break-Effekten“ und dem Debuff „Verwundbarkeit“, den er nach seiner ultimativen Fähigkeit dem Gegner zufügt. Da es sich um einen 5-Sterne-Zug handelt, ist er nicht für jeden Spieler geeignet, aber er ist die klare erste Wahl, wenn du ihn bereits besitzt oder vorhast, ihn zu ziehen.

Was ist Gallaghers charakteristischer „Light Cone“?

Gallaghers charakteristischer Light Cone ist „Was ist real?“, eine 4-Sterne-Auswahl, die seinen Break-Effekt verstärkt und es ihm ermöglicht, sich durch seine eigenen Basis-Angriffe zu heilen. Er ist zudem kostenlos im Manifest Store erhältlich, was ihn zu einem der seltenen charakteristischen Light Cones macht, die vollständig F2P sind.