Los mejores conos luminosos Kafka HSR 2026

Esta guía recoge los mejores conos de luz de Kafka en HSR, tanto para su característico daño DoT como para sus rotaciones de DoT orientadas al apoyo .

Pero antes de elegir, hay un dato que conviene tener en cuenta: Kafka sigue el Camino de la Nihilidad. Aunque puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activan si lleva equipado un «Light Cone» del Camino de la Nihilidad.

Clasificación de los mejores conos de luz de Kafka (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 La paciencia lo es todo El cono característico de Kafka, basado en una mejora acumulable de SPD y un daño por tiempo (DoT) activado garantizado por «Erode». 2 Antes de que comience la misión tutorial La mejor opción para jugadores F2P, con un valor real de regeneración de Energía. 3 Recuerdo reforjado La mejor opción para ignorar la DEF en su daño por tiempo, aunque sea la característica distintiva de Black Swan. 4 Danza de mentiras en la brisa La mejor elección para reducir la DEF en una configuración de Kafka orientada al apoyo.

La paciencia es lo único que necesitas – La mejor opción para este espacio

«La paciencia es lo único que necesitas» es el «Light Cone» característico de Kafka, y es difícil prescindir de él si quieres alcanzar su máximo potencial. Su pasiva, «Spider Web», aumenta el daño que inflige en un 24 % en el nivel 1 de «Superposición», y cada ataque que acierta acumula una mejora de velocidad del 4,8 %, hasta un máximo de 3 veces. Esa velocidad por sí sola le permite repetir su habilidad con mayor frecuencia durante un combate.

Lo mejor de este «Light Cone» característico es su efecto «Erode». Si Kafka golpea a un objetivo que aún no esté afectado por «Erode», tiene una probabilidad base garantizada de infligirlo, y un enemigo afectado por «Erode» también se considera «Shocked», por lo que recibe un daño por tiempo (DoT) de rayo equivalente al 60 % de su ATK al comienzo de cada turno.

Se trata de una segunda fuente de daño por tiempo independiente que se suma a lo que ya aplica su kit, y es la razón principal por la que este «Light Cone» encabeza la clasificación.

Dado que se trata de su habilidad característica, aquí no hay que sopesar ninguna compensación entre personajes, como ocurre con las alternativas que se mencionan a continuación. Merece la pena darle prioridad frente a cualquiera de las otras tres, especialmente si ya has desarrollado sus estadísticas en torno a una rotación de daño por tiempo centrada en «Nihility».

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Las mejores alternativas a «La paciencia es lo único que necesitas»

«Recuerdo renovado» es el cono característico de Black Swan, pero también es una de las mejores alternativas para Kafka. Su pasiva aumenta la tasa de acierto de efectos en un 40 % en Superposición 1, y cada vez que Kafka inflige daño a un objetivo afectado por «Corte de viento», «Quema», «Descarga» o «Hemorragia», gana una acumulación de «Profeta» (hasta 4).

Cada acumulación añade un 5 % de ATK y permite que su daño por tiempo (DoT) ignore un 7,2 % de la DEF del objetivo, lo que aumenta significativamente el daño real de su DoT a lo largo de una rotación completa.

«Las mentiras bailan con la brisa» se inclina hacia una configuración de Kafka de tipo apoyo. Aumenta su VEL en un 18 % en Superposición 1 y, tras atacar, tiene una probabilidad base de infligir «Bamboozle» a todos los enemigos, lo que reduce su DEF en un 16 % durante 2 turnos. Si su SPD alcanza 170 o más, también puede aplicar «Theft», una capa adicional de reducción de DEF. Es la mejor opción para reducir la DEF en este caso si tu configuración ya se decanta por una Kafka con alta SPD.

Alcanzar ese umbral de 170 de SPD requiere una inversión considerable, por lo que este cono recompensa una configuración que ya esté invirtiendo mucho en las estadísticas secundarias de SPD en sus botas y en la Esfera Planar. Por debajo de ese umbral, sigue funcionando, pero sin la segunda capa de reducción de DEF acumulada.

El mejor cono de luz F2P para Kafka

El mejor cono de luz gratuito para Kafka es «Antes de que comience la misión tutorial». Se puede comprar en la Tienda de Herta, y su pasiva aumenta su tasa de acierto de efectos en un 20 % en Superposición 1. Cada vez que ataca a un enemigo con la DEF reducida, también regenera 4 de energía. Esa recuperación de energía hace que su habilidad definitiva se recargue más rápido, lo cual es muy importante para la frecuencia con la que puede volver a aplicar sus efectos DoT principales.

Se puede conseguir íntegramente mediante la moneda de la tienda, por lo que no hay ningún coste de sorteo ni plazo de evento que tener en cuenta. Eso lo convierte en el Light Cone más fácil de esta lista de conseguir en Superposición 5 si te esfuerzas lo suficiente, lo que potencia aún más su tasa de acierto de efectos y la regeneración de energía.

Veredicto: ¿qué Light Cone deberías darle a Kafka?

«La paciencia es lo único que necesitas» es la mejor opción para Kafka si quieres alcanzar su máximo potencial de daño por tiempo (DoT) y ya tienes sus Eidolones o una buena combinación de apoyo de Nihility.

Si aún la estás montando desde cero, «Antes de que comience la misión tutorial» te ofrece la mayor parte del valor de forma gratuita, y vale la pena hacerse con «Recuerdo renovado» si ya lo tienes. «Las mentiras bailan con la brisa» es la opción ideal si te inclinas por una Kafka centrada principalmente en el apoyo.

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