Die besten Kafka-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die besten Kafka-Lichtkegel in HSR, sowohl für ihren charakteristischen DoT-Schaden als auch für ihre eher auf Unterstützung ausgerichteten DoT-Rotationen .

Bevor ihr jedoch eine Auswahl trefft, solltet ihr einen wichtigen Punkt beachten: Kafka beschreitet den Pfad der Nihilität. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfads der Nihilität ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Kafka-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Geduld ist alles, was du brauchst Kafkas charakteristischer Cone, der auf einem stapelbaren SPD-Buff und einem garantiert durch „Erode“ ausgelösten DoT basiert. 2 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Die beste F2P-Option mit echtem Energieregenerationswert. 3 „Erneuerte Erinnerung“ Die beste Option zur Ignorierung der Verteidigung für ihren DoT, auch wenn dies eigentlich das Markenzeichen von Black Swan ist. 4 Lügen tanzen im Wind Die stärkste Wahl zur Verringerung der Verteidigung für einen supportorientierten Kafka-Build.

„Geduld ist alles, was du brauchst“ – Best in Slot

„Geduld ist alles, was man braucht“ ist Kafkas charakteristischer Lichtkegel, und man sollte ihn auf keinen Fall überspringen, wenn man ihr wahres Potenzial ausschöpfen will. Seine passive Fähigkeit, „Spider Web“, erhöht ihren verursachten Schaden bei Überlagerungsstufe 1 um 24 %, und jeder Treffer, den sie landet, stapelt einen Geschwindigkeitsbonus von 4,8 % – bis zu 3-mal. Allein diese Geschwindigkeit ermöglicht es ihr, ihre Fähigkeit im Laufe eines Kampfes häufiger zu wiederholen.

Das Beste an diesem charakteristischen Lichtkegel ist sein „Erode“-Effekt. Wenn Kafka ein Ziel trifft, das noch nicht von „Erode“ betroffen ist, hat sie eine garantierte Grundchance, diesen Effekt zu verursachen, und ein von „Erode“ betroffener Gegner gilt zudem als „geschockt“ und erleidet zu Beginn jedes Zuges einen Blitz-Schadens-über-Zeit-Effekt in Höhe von 60 % ihres Angriffswerts.

Das ist eine zweite, unabhängige DoT-Quelle, die zusätzlich zu dem wirkt, was ihr Kit ohnehin bereits bewirkt, und es ist der Hauptgrund, warum dieser Lichtkegel die Rangliste anführt.

Da dies ihre eigentliche Spezialfähigkeit ist, gibt es hier keinen charakterübergreifenden Kompromiss abzuwägen, wie es bei den unten aufgeführten Alternativen der Fall ist. Es lohnt sich, ihr den Vorzug vor den anderen drei zu geben, insbesondere wenn du ihre Werte bereits auf eine auf „Nihility“ ausgerichtete DoT-Rotation ausgerichtet hast.

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Beste Alternativen zu „Geduld ist alles, was man braucht“

„Erneuerte Erinnerung“ ist der charakteristische Kegel von Black Swan, aber auch eine der besten Alternativen für Kafka. Seine passive Fähigkeit erhöht die Trefferquote von Effekten bei „Superimposition“ 1 um 40 %, und jedes Mal, wenn Kafka einem Ziel, das unter „Wind Shear“, „Burn“, „Shock“ oder „Bleed“ leidet, Schaden zufügt, erhält sie einen Stapel „Prophet“ (bis zu 4).

Jeder Stapel erhöht die Angriffskraft um 5 % und sorgt dafür, dass ihr DoT 7,2 % der Verteidigung des Ziels ignoriert, was ihre tatsächlichen DoT-Ticks über eine vollständige Rotation hinweg deutlich erhöht.

„Lügen tanzen im Wind“ eignet sich besonders für einen Kafka-Build im Support-Stil. Es erhöht ihre Geschwindigkeit um 18 % bei Überlagerung 1, und nach jedem Angriff hat sie eine Grundwahrscheinlichkeit, jedem Gegner „Bamboozle“ zuzufügen, wodurch dessen Verteidigung für 2 Runden um 16 % gesenkt wird. Erreicht ihre SPD 170 oder mehr, kann sie zudem „Theft“ anwenden, eine zusätzliche DEF-Reduzierung. Dies ist hier die stärkste Option zur DEF-Reduzierung, wenn dein Build ohnehin bereits auf eine Kafka mit hoher SPD ausgerichtet ist.

Um diesen SPD-Schwellenwert von 170 zu erreichen, sind erhebliche Investitionen erforderlich; daher belohnt dieser „Light Cone“ einen Build, der bereits stark in SPD-Nebenwerte bei ihren Stiefeln und der „Planar Sphere“ investiert hat. Unterhalb dieser Schwelle funktioniert er zwar immer noch, allerdings ohne die zweite DEF-Reduzierungsebene, die zusätzlich aufgestapelt wird.

Bester F2P-Lichtkegel für Kafka

Der beste F2P-Lichtkegel für Kafka ist „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“. Er kann in Herta’s Shop gekauft werden, und seine passive Fähigkeit erhöht ihre Effekt-Trefferquote bei Überlagerung 1 um 20 %. Immer wenn sie einen Gegner mit reduzierter DEF angreift, regeneriert sie außerdem 4 Energie. Durch diese Energierückgewinnung ist ihre ultimative Fähigkeit schneller wieder einsatzbereit, was entscheidend dafür ist, wie oft sie ihre zentralen DoT-Effekte erneut anwenden kann.

Er lässt sich vollständig mit der Währung des Shops farmen, sodass weder Ziehungskosten noch ein Event-Zeitfenster zu beachten sind. Damit ist er der Light Cone auf dieser Liste, den man am einfachsten auf Stufe 5 erreichen kann, wenn man sich ausreichend ins Zeug legt – was seine Trefferquote bei Effekten und die Energieregeneration noch weiter steigert.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Kafka geben?

„Geduld ist alles, was man braucht“ ist die beste Wahl für Kafka, wenn du ihr maximales persönliches DoT-Potenzial ausschöpfen möchtest und bereits über ihre Eidolons oder eine solide Nihility-Support-Kombination verfügst.

Wenn du sie noch von Grund auf aufbaust, bietet dir „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ den größten Nutzen kostenlos, und „Neu geschmiedete Erinnerung“ lohnt sich, wenn du es bereits besitzt. „Lies Tanz im Wind“ ist die richtige Wahl, wenn du Kafka in erster Linie als Unterstützerin einsetzen möchtest.

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Häufig gestellte Fragen