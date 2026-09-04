Los mejores conos de luz Evanescia HSR 2026

He hecho una lista con las mejores opciones de conos de luz para Evanescia, empezando por la mejor opción disponible hasta llegar a su mejor alternativa para jugadores F2P. Evanescia es una de las personajes más potentes a la hora de infligir daño de Elation en Honkai Star Rail, y estos conos de luz o bien aceleran la velocidad a la que acumula energía para su habilidad definitiva , o bien aumentan significativamente su daño , aunque solo uno de ellos puede hacer ambas cosas a la vez.

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Evanescia para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Evanescia sigue la ruta de la «Elation». Aunque puede equiparse físicamente con un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de «Elation».

Clasificación de los mejores conos de luz para Evanescia (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Hasta que las flores vuelvan a florecer Su elección característica, basada por completo en habilidades definitivas más rápidas y una mayor reducción del daño recibido por el enemigo tras su habilidad «Exaltación». 2 Una pequeña escapada La sólida alternativa de 4 estrellas, que añade un aumento fijo de «Euforia» y la capacidad de ignorar la DEF con su habilidad de «Euforia». 3 Buena suerte hoy Una elección del Pase de Batalla «Honor sin nombre» que sacrifica algo de potencia bruta a cambio de una versión más modesta del mismo debuff de daño por «Elation» recibido. 4 Las aventuras de Mushy Shroomy La mejor opción para jugadores F2P, ya que ofrece un aumento de «Elation» más modesto pero totalmente gratuito, sin necesidad de participar en gachas ni de adquirir el Pase de Batalla. 5 «Mañana juntos» Un cono de luz de 4 estrellas gratuito muy bueno para las unidades de «Elation» en general.

Hasta que las flores vuelvan a florecer – La mejor opción para este puesto

«Hasta que las flores vuelvan a florecer» es el «Cono de luz» característico de Evanescia, y está diseñado exactamente para su estilo de juego. En la Superposición 1, otorga un 60 % fijo de daño crítico, lo que supone una parte enorme de su daño máximo antes incluso de haber equipado una sola reliquia.

Además, añade un 10 % de tasa de regeneración de energía, y esa cifra aumenta aún más cuando su energía máxima supera los 120: cada 10 puntos adicionales por encima de ese umbral aportan otro 0,3 %, hasta un máximo de un 10,8 % de bonificación a la tasa de regeneración de energía. En la práctica, eso significa que Evanescia alcanza cerca del 20 % de tasa de regeneración de energía total solo con el Cono de Luz, lo que le permite encadenar su habilidad definitiva notablemente más rápido de lo que cualquier opción de 4 estrellas puede igualar.

Sin embargo, la pasiva no se limita a las mejoras de estadísticas. Cada vez que Evanescia utiliza su habilidad de euforia mientras mantiene este cono de luz, todos los enemigos en el campo reciben un 15 % más de daño durante dos turnos. Se trata de un auténtico amplificador de daño para todo el equipo que se suma a una potente mejora de estadísticas personales, ya que su habilidad se activa constantemente a lo largo de una rotación normal.

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Las mejores alternativas a «Hasta que vuelvan a florecer las flores»

«Una pequeña escapada» añade una bonificación fija del 20 % a su estadística de «Elation», y al usar su habilidad de «Elation», esta ignora el 8 % de la DEF del objetivo en el nivel 1 de «Superimposition».

Esa ignorancia de DEF es muy importante contra los jefes más resistentes de «Memory of Chaos», donde la escalada pura de «Elation» por sí sola empieza a perder valor. No sustituye por completo a «Hasta que vuelvan a florecer las flores», ya que omite por completo la desventaja de daño recibido que afecta a todo el equipo, pero es una de las mejores opciones de 4 estrellas si buscas daño puro contra un solo objetivo.

«Good Luck» de hoy es una opción muy recomendable si ya la has conseguido del Pase de Batalla «Nameless Honor». En Superposición 1, otorga un 12 % de «Elation» y permite que su habilidad de «Elation» aplique una desventaja de daño recibido por «Elation» del 8 % a todos los enemigos durante dos turnos, similar en esencia a la desventaja de equipo de su habilidad característica, solo que de menor alcance.

«Mañana juntos» es una excelente opción gratuita para Evanescia, especialmente si la tienes totalmente superpuesta (S5) durante el evento «Cosmic Data Roaming». En el nivel 5 de superposición, otorga una mejora permanente del 24 % a su daño crítico, lo que potencia de forma única su poder base, ya que su kit traduce el daño crítico directamente en su estadística principal de «Euforia».

Además, al lanzar su Habilidad Definitiva, otorga una mejora de «Euforia» del 12 % a todos los aliados durante un turno. Dado que Evanescia cuenta con dos cargas de Habilidad Definitiva, puede encadenar fácilmente sus ráfagas para maximizar el tiempo de duración de esta mejora, lo que convierte a este Cono de Luz en una herramienta increíble para potenciar tanto sus propias ventanas de ráfaga como el daño general de sus compañeros de equipo.

El mejor «Light Cone» gratuito para Evanescia

El mejor cono de luz gratuito para Evanescia es «Las aventuras de Mushy Shroomy». Puedes conseguirlo gratis explorando Planarcadia lo suficiente como para reclamarlo como recompensa de exploración, y también está disponible posteriormente en la Tienda del Manifiesto de Conos de Luz a cambio de «Lucent Afterglow», por lo que es, con diferencia, el cono de luz más accesible de todos.

En Superposición 1, añade un aumento del 12 % a la Euforia, y al usar su Habilidad de Euforia , todos los enemigos reciben un 6 % más de daño de Euforia durante dos turnos.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Evanescia?

«Hasta que vuelvan a florecer las flores» es el mejor «Light Cone» para Evanescia si puedes conseguirlo, ya que ninguna opción de 4 estrellas iguala su combinación de daño crítico, regeneración de energía y una desventaja de daño recibido que afecta a todo el equipo.

Si aún no lo tienes, «Una pequeña escapada» es el sustituto más potente para un solo objetivo, y tanto «Mañana juntos» como «Las aventuras de Mushy Shroomy» te cubren las espaldas de forma totalmente gratuita mientras tanto. El kit de Evanescia premia un tiempo de actividad rápido de la Habilidad Definitiva más que casi cualquier otro carry de «Elation», así que da prioridad al «Light Cone» que te permita volver a la rotación más rápido, en lugar de perseguir únicamente las cifras de daño puro.

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