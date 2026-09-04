Die besten Evanescia-Lichtkegel HSR 2026

Ich habe die absolut besten Optionen für Evanescias Lichtkegel aufgelistet, angefangen bei ihrer besten „Best-in-Slot“-Option bis hin zu ihrer besten F2P-Alternative. Evanescia ist eine der stärksten Schadensverursacherinnen des „Elation“-Pfades in „Honkai Star Rail“, und diese „Light Cones“ beschleunigen entweder den Aufbau ihrer ultimativen Fähigkeit oder erhöhen ihren Schaden erheblich – wobei nur eine Option beides gleichzeitig leisten kann.

Bevor du jedoch den besten „Evanescia“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Evanescia folgt dem „Elation“-Pfad. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Grundwerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Elation“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „Evanescia“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Bis die Blumen wieder blühen Ihr charakteristischer Build, der vollständig auf schnellere Ultimates und einen stärkeren Debuff für den vom Gegner erlittenen Schaden nach ihrer „Elation“-Fähigkeit ausgerichtet ist. 2 Ein kleiner Ausflug Die starke 4-Sterne-Alternative, die einen pauschalen „Elation“-Boost und eine Ignorierung der Verteidigung bei ihrer „Elation“-Fähigkeit bietet. 3 Das heutige Glück Eine Auswahl aus dem „Nameless Honor“-Battle-Pass, die etwas reine Kraft gegen eine abgeschwächte Version desselben „Elation“-Debuffs für erlittenen Schaden eintauscht. 4 Mushy Shroomys Abenteuer Die beste F2P-Option, die einen geringeren, aber wirklich kostenlosen „Elation“-Boost bietet, ohne dass Gacha- oder Battle-Pass-Verpflichtungen erforderlich sind. 5 Morgen gemeinsam Ein sehr guter kostenloser 4-Sterne-Lichtkegel für „Elation“-Einheiten im Allgemeinen.

Bis die Blumen wieder blühen – Best in Slot

„Bis die Blumen wieder blühen“ ist Evanescias charakteristischer Lichtkegel, der genau auf ihren Spielstil zugeschnitten ist. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er pauschal 60 % Krit-Schaden, was bereits einen Großteil ihres maximalen Schadens ausmacht, noch bevor man auch nur ein einziges Relikt eingesetzt hat.

Zudem erhöht er die Energieregenerationsrate um 10 %, und dieser Wert steigt weiter an, sobald ihre maximale Energie 120 überschreitet – jede weiteren 10 Punkte darüber hinaus bringen zusätzliche 0,3 %, bis zu einem Höchstwert von 10,8 % Bonus-ERR. In der Praxis bedeutet das, dass Evanescia allein durch den Lichtkegel eine Gesamtenergieregenerationsrate von fast 20 % erreicht, wodurch sie deutlich schneller in ihre ultimative Fähigkeit zurückkehren kann, als es jede 4-Sterne-Option schafft.

Die passive Fähigkeit beschränkt sich jedoch nicht nur auf Stat-Boosts. Jedes Mal, wenn Evanescia ihre „Elation“-Fähigkeit einsetzt, während sie diesen Lichtkegel hält, erleidet jeder Gegner auf dem Spielfeld zwei Runden lang 15 % mehr Schaden. Das ist ein echter teamweiter Schadensverstärker, der zusätzlich zu einem starken persönlichen Stat-Boost wirkt, da ihre Fähigkeit im Rahmen einer normalen Rotation ständig ausgelöst wird.

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Beste Alternativen zu „Bis die Blumen wieder blühen“

„Ein kleiner Kurzurlaub“ erhöht ihren „Elation“-Wert pauschal um 20 %, und durch den Einsatz ihrer „Elation“-Fähigkeit werden bei Überlagerungsstufe 1 8 % der Verteidigung des Ziels ignoriert.

Diese DEF-Ignorierung ist besonders wichtig gegen widerstandsfähigere „Erinnerung an das Chaos““-Bosse, bei denen die reine „Elation“-Skalierung allein an Wert verliert. Es ist kein vollständiger Ersatz für „Bis die Blumen wieder blühen“, da es den teamweiten Debuff für erlittenen Schaden komplett umgeht, aber es ist eine der stärksten 4-Sterne-Optionen, wenn du auf reinen Einzelszielschaden aus bist.

„Das Glück des Tages“ ist eine gute Wahl, wenn du sie bereits aus dem „Nameless Honor Battle Pass“ erhalten hast. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt es 12 % „Elation“ und lässt ihre „Elation“-Fähigkeit zwei Runden lang einen 8 %-Debuff auf den erlittenen Schaden durch „Elation“ auf alle Gegner anwenden, ähnlich wie der Team-Debuff ihrer Signaturfähigkeit, nur in geringerem Umfang.

„Morgen gemeinsam“ ist eine hervorragende F2P-Option für Evanescia, insbesondere wenn du es während des „Cosmic Data Roaming“-Events vollständig überlagert (S5) hast. Bei Superimposition 5 gewährt es einen permanenten Bonus von 24 % auf ihren Krit-Schaden, was ihre Grundstärke auf einzigartige Weise skaliert, da ihr Kit Krit-Schaden direkt in ihren Kernwert „Begeisterung“ umwandelt.

Zudem gewährt der Einsatz ihrer Ultimativ-Fähigkeit allen Verbündeten für einen Zug einen „Begeisterung“-Buff von 12 %. Da Evanescia über zwei Ultimativ-Ladungen verfügt, kann sie ihre Bursts problemlos aneinanderreihen, um die Wirkungsdauer dieses Buffs zu maximieren. Damit ist dieser Lichtkegel ein hervorragendes Mittel, um sowohl ihre eigenen Burst-Windows als auch den Gesamtschaden ihrer Teamkameraden zu steigern.

Bester F2P-Light-Cone für Evanescia

Der beste F2P-Lichtkegel für Evanescia ist „Mushy Shroomys Abenteuer“. Ihr könnt ihn kostenlos erhalten, indem ihr Planarcadia so weit erkundet, dass ihr ihn als Erkundungsbelohnung einfordert, und er ist anschließend auch im „Light Cone Manifest“-Shop mit „Lucent Afterglow“ erhältlich – damit ist er bei weitem der am leichtesten zugängliche Lichtkegel hier.

Bei Superimposition 1 gewährt er einen Euphorie-Boost von 12 %, und der Einsatz ihrer Elation-Fähigkeit sorgt dafür, dass jeder Gegner zwei Runden lang 6 % mehr Elation-Schaden erleidet.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Evanescia geben?

„Bis die Blumen wieder blühen“ ist der beste Lichtkegel für Evanescia, wenn du ihn bekommen kannst, da keine 4-Sterne-Option seine Kombination aus Krit-Schaden, Energieregeneration und einem teamweiten Debuff für erlittenen Schaden übertrifft.

Falls du es noch nicht besitzt: „Ein kleiner Kurzurlaub“ ist die stärkste Alternative für Einzelziele, und entweder „Morgen gemeinsam“ oder „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ decken deinen Bedarf in der Zwischenzeit völlig kostenlos ab. Evanescias Fähigkeiten belohnen eine schnelle Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit mehr als bei fast jedem anderen „Elation“-Carry. Priorisiere daher den „Light Cone“, der dich am schnellsten wieder in die Rotation bringt, anstatt nur auf reine Schadenswerte zu achten.

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Häufig gestellte Fragen