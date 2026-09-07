Lo mejor de los conos de luz «The Dahlia» HSR 2026

Asegurarte de contar con el mejor «Cono de luz de Dahlia» de entre todos los que tienes en tu inventario o en tu plan de tiradas actual determina la cantidad de daño que realmente aporta al equipo. Esta guía aborda su «Cono de luz» característico, la mejor opción en general, las mejores alternativas y la mejor opción para jugadores F2P.

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de The Dahlia para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: The Dahlia sigue la ruta de la Nihility. Aunque puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de la Nihility.

Clasificación de los mejores conos de luz de The Dahlia (TL;DR)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Nunca olvides su llama» Es la habilidad característica de Dahlia, y es la única opción de Nihility que combina un gran aumento del efecto de ruptura con una mejora poco común del daño de ruptura tanto para ella como para un compañero de equipo. 2 El largo camino a casa Se adapta a la escala del efecto de ruptura de su habilidad característica y añade una desventaja acumulativa al daño de ruptura una vez que se ha provocado la «ruptura por debilidad» en un enemigo. 3 La determinación brilla como perlas de sudor Esta opción de 4 estrellas reduce la DEF del enemigo al impactar, lo que se combina muy bien con el estilo de juego de The Dahlia, basado en reducir la DEF. 4 Antes de que comience la misión tutorial Es una elección gratuita de 4 estrellas de la Tienda de Herta que aumenta la tasa de acierto de efectos y devuelve energía, lo que la convierte en la mejor opción económica.

Nunca olvides su llama: la mejor opción para esta ranura

Merece la pena apostar por «Nunca olvides su llama» si estás creando un equipo centrado específicamente en «La Dahlia», ya que ningún otro «Cono de Luz» reproduce su efecto al completo. En Superposición 1, aumenta el Efecto de Rotura del portador en un 60 % y, al iniciar el combate, aumenta el daño de Rotura infligido por el portador y el compañero de equipo que haya iniciado el combate (o el compañero de equipo con el Efecto de Rotura más alto) en un 32 %.

Ese segundo efecto es bastante poco común. Solo unos pocos conos de luz del juego otorgan una mejora al daño de ruptura, lo que hace que esta opción sea superior a cualquier otra alternativa para ella en concreto.

Además de las mejoras al «Efecto de ruptura» y al «daño de ruptura», el cono también devuelve a The Dahlia un punto de habilidad la primera vez que implanta una debilidad en un enemigo en cada combate, reiniciándose de nuevo después de que utilice su habilidad definitiva. Esto supone una mejora significativa en su gestión de puntos de habilidad, ya que todo su kit gira en torno a infligir debilidades a través de su habilidad y su talento.

Si no tienes pensado invertir mucho en The Dahlia a largo plazo, las alternativas que se indican a continuación también te acercarán bastante a ese nivel, pero su «Signature» es, sin duda, la mejor opción disponible si puedes conseguirla.

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Las mejores alternativas a «Nunca olvides su llama»

«Un largo camino de vuelta a casa» es lo más parecido a la habilidad característica de The Dahlia en cuanto a rendimiento, y es el cono característico de Tingyun Fugue. En Superposición 1, aumenta el efecto de ruptura del portador en un 60 %, igualando la tirada base del efecto de ruptura de su propia habilidad característica.

Su efecto único se activa cuando se rompe la debilidad de un enemigo: tiene una probabilidad base garantizada de infligir «Charring» a ese enemigo, lo que aumenta el daño de ruptura que recibe en un 18 % durante dos turnos, y esto se puede acumular dos veces.

Si ya lo tienes y no te importa ni dejar de usar a Fugue en la composición del equipo de The Dahlia (ten en cuenta que Tingyun Fugue es una de las compañeras BiS) ni darle a Fugue un cono de luz sustitutivo si es compañera de equipo, es una opción realmente competitiva para «La Dahlia» y no supone un empeoramiento directo.

«La determinación brilla como perlas de sudor» es una opción de 4 estrellas que se centra en reducir la DEF en lugar de en el efecto de ruptura puro. En Superposición 1, al golpear a un enemigo que aún no esté afectado, hay un 60 % de probabilidad base de «atraparlo», lo que reduce su DEF en un 12 % durante un turno.

Se trata de una carta de 4 estrellas de estandarte estándar, por lo que es realista conseguir copias con el tiempo para alcanzar niveles más altos de «Superposición», lo que aumenta tanto la probabilidad de activación como la reducción de DEF. No superará en daño a los dos conos de «Break Effect» mencionados anteriormente, pero es una elección sólida de nivel medio que basta para que «The Dahlia» esté lista para el endgame.

El mejor cono de luz F2P para «The Dahlia»

El mejor cono de luz F2P para «The Dahlia» es «Antes de que comience la misión tutorial», un cono de 4 estrellas disponible en la tienda de Herta. En el nivel 1 de superposición, aumenta la tasa de acierto de efectos de quien lo lleva en un 20 %, lo que ayuda a que sus efectos de implantación de debilidad y reducción de DEF se apliquen de forma constante, y regenera 4 de energía cada vez que ataca a un enemigo ya afectado por una reducción de DEF.

Ese segundo efecto se complementa directamente con su propio conjunto de habilidades, ya que su Habilidad y su Talento se basan en reducir la DEF y la Resistencia del enemigo. No va a alcanzar el máximo de Efecto de ruptura de los conos superiores, pero es una opción totalmente gratuita que cubre sus necesidades de estadísticas.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a The Dahlia?

«Nunca olvides su llama» es la mejor opción para The Dahlia si puedes conseguirlo, ya que su potenciador de daño de ruptura no tiene un sustituto real entre sus alternativas.

Si no lo tienes o no tienes pensado intentarlo, «Un largo camino de vuelta a casa» es una alternativa válida, casi tan buena como la original. Los jugadores con un presupuesto limitado deberían optar por «Antes de que comience la misión tutorial», ya que es gratis y sigue cubriendo sus necesidades de tasa de acierto de efectos y energía sin necesidad de invertir en jade estelar.

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