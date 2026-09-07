Best The Dahlia Light Cones HSR 2026

Je nachdem, ob du den besten „The Dahlia Light Cone“ aus deinem Inventar oder deinem aktuellen Ziehplan ausgewählt hast, ändert sich der Schaden, den sie einem Team tatsächlich zufügt. Dieser Leitfaden behandelt ihren charakteristischen „Light Cone“, die insgesamt stärkste Wahl, die besten Alternativen und die beste F2P-Option.

Bevor du jedoch den besten „The Dahlia“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: The Dahlia beschreitet den Pfad der Nihilität. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Nihility“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „The Dahlia“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Vergiss niemals ihre Flamme“ Das ist Dahlias Markenzeichen und die einzige „Nihility“- Option, die einen starken Break-Effekt-Boost mit einem seltenen Break-Schadens-Buff für sie und einen Teamkameraden kombiniert. 2 Der lange Weg nach Hause Sie passt sich der Skalierung des „Break-Effekts“ ihrer Spezialfähigkeit an und fügt einen stapelbaren „Break-Schaden“-Debuff hinzu, sobald ein Gegner „geschwächt“ ist. 3 Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen Diese 4-Sterne-Wahl verringert bei einem Treffer die gegnerische Verteidigung, was sich gut mit Dahlias eigenem Spielstil, der auf Verteidigungsabbau setzt, kombinieren lässt. 4 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Es handelt sich um eine kostenlose 4-Sterne-Auswahl aus Herta’s Store, die die Trefferquote für Effekte erhöht und Energie zurückerstattet, was sie zur besten preisgünstigen Option macht.

„Vergiss niemals ihre Flamme“ – Best-in-Slot

„Vergiss niemals ihre Flamme“ lohnt sich besonders, wenn du dein Team speziell um „The Dahlia“ herum aufbaust, da kein anderer „Light Cone“ dessen vollen Effekt nachbildet. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er den „Break-Effekt“ des Trägers um 60 % und steigert beim Eintritt in den Kampf den vom Träger und dem Teamkameraden, der den Kampf ausgelöst hat (oder dem Teamkameraden mit dem höchsten „Break-Effekt“), verursachten „Break-Schaden“ um 32 %.

Dieser zweite Effekt ist ziemlich selten. Nur wenige andere Lichtkegel im Spiel gewähren überhaupt einen Break-Schaden-Buff, was diese Option speziell für sie gegenüber jeder Alternative in den Vordergrund rückt.

Zusätzlich zu den Buffs für „Break-Effekt“ und „Break-Schaden“ erstattet der „Light Cone“ „The Dahlia“ einen Skillpunkt zurück, sobald sie einem Gegner zum ersten Mal in jedem Kampf eine Schwäche einpflanzt; dieser Wert wird nach dem Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit zurückgesetzt. Das ist eine echte Erleichterung für ihre Skillpunkt-Wirtschaft, da sich ihr gesamtes Spielsystem darum dreht, durch ihre Fertigkeit und ihr Talent Schwächen zu verursachen.

Wenn du nicht vorhast, langfristig stark in „The Dahlia“ zu investieren, kommen die unten aufgeführten Alternativen dem Ziel noch recht nahe, doch ihr Signature-Set ist eindeutig die beste Wahl, wenn du es dir leisten kannst.

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Beste Alternativen zu „Vergiss niemals ihre Flamme“

„Der lange Weg nach Hause“ kommt in Bezug auf die Leistung dem Signature-Skill von „The Dahlia“ am nächsten und ist der Signature-Kegel von „Tingyun Fugue“. Bei Superimposition 1 erhöht er den Break-Effekt des Trägers um 60 % und entspricht damit dem Basis-Break-Effekt ihres Signature-Skills.

Sein einzigartiger Effekt wird ausgelöst, wenn die Schwäche eines Gegners gebrochen wird – er hat eine garantierte Grundchance, diesem Gegner den Status „Charring“ zuzufügen, wodurch der von ihm erlittene Break-Schaden für zwei Runden um 18 % erhöht wird; dieser Effekt ist zweimal stapelbar.

Wenn du ihn bereits besitzt und es dir nichts ausmacht, Fugue entweder nicht in der Teamzusammensetzung von „The Dahlia“ einzusetzen (beachte, dass Tingyun Fugue einer der BiS-Partner ist) oder Fugue einen Ersatz-Lichtkegel zu geben, falls sie im Team ist, ist dies eine wirklich wettbewerbsfähige Wahl für „The Dahlia“ und kein reines Downgrade.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ ist eine 4-Sterne-Option, die sich eher auf die Verringerung der Verteidigung als auf einen reinen Durchbruchseffekt konzentriert. Bei Überlagerungsstufe 1 besteht bei einem Treffer gegen einen noch nicht betroffenen Gegner eine Grundwahrscheinlichkeit von 60 %, ihn zu „fesseln“ und seine Verteidigung für einen Zug um 12 % zu senken.

Da es sich um eine 4-Sterne-Fähigkeit aus einem Standard-Banner handelt, ist es realistisch, im Laufe der Zeit weitere Exemplare zu ziehen, um höhere „Superimposition“-Stufen zu erreichen, was sowohl die Auslösechance als auch die DEF-Reduzierung erhöht. Sie wird zwar nicht mehr Schaden verursachen als die beiden oben genannten Kegel mit „Break-Effekt“, ist aber eine solide Wahl im mittleren Bereich, die ausreicht, um „The Dahlia“ für das Endgame fit zu machen.

Bester F2P-Lichtkegel für „The Dahlia“

Der beste F2P-Lightcone für „The Dahlia“ ist „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“, ein 4-Sterne-Lightcone, der in Herta’s Store erhältlich ist. Bei Superimposition 1 erhöht er die Effekt-Trefferquote der Trägerin um 20 %, was dazu beiträgt, dass ihre Schwäche-Einpflanz- und DEF-Abbau-Effekte konsistent treffen, und er regeneriert 4 Energie, sobald sie einen Gegner angreift, der bereits unter einer DEF-Reduzierung leidet.

Dieser zweite Effekt harmoniert perfekt mit ihrem eigenen Spielstil, da ihre Fertigkeit und ihr Talent darauf ausgerichtet sind, die Verteidigung und Zähigkeit der Gegner zu verringern. Er erreicht zwar nicht die maximale Wirkung der oben genannten Lightcones, ist aber eine völlig kostenlose Wahl, die ihren Anforderungen an die Werte gerecht wird.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du „The Dahlia“ geben?

„Vergiss niemals ihre Flamme“ ist die beste Wahl für The Dahlia, wenn du ihn ziehen kannst, da sein Break-DMG-Buff unter ihren Alternativen keinen wirklichen Ersatz hat.

Wenn du ihn nicht hast oder nicht vorhast, ihn zu ziehen, ist „Der lange Weg nach Hause“ ein legitimer, fast schon sign-würdiger Ersatz. Preisbewusste Spieler sollten sich für „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ entscheiden, da er kostenlos ist und dennoch ihren Bedarf an Effekt-Trefferquote und Energie deckt, ohne dass Investitionen in Stellar Jade erforderlich sind.

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Häufig gestellte Fragen