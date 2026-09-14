Best Welt Light Cones HSR 2026

Die Auswahl des besten „Welt Light Cone“ aus den bereits vorhandenen oder den noch zu ziehenden Optionen ist entscheidend, um sein volles Debuff- und Schadenspotenzial in den anspruchsvollen Endgame-Phasen von Honkai Star Rail auszuschöpfen. Dieser Leitfaden behandelt im Folgenden die besten „Welt Light Cones“, die mit seinem Spielstil harmonieren – von seiner charakteristischen Option bis hin zur stärksten F2P-Alternative –, damit du ihn ohne Rätselraten ausrüsten kannst.

Bevor du jedoch den besten „Welt Light Cone“ für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Welt beschreitet den „Nihility Path“. Zwar kann er einen „Light Cone“ aus jedem Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Nihility Light Cone“ ausgerüstet ist.

Ranking der besten „Welt“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Lügen tanzen im Wind“ Eine starke offensive Fünf-Sterne-Wahl, die persönliche Schadensmultiplikatoren, kritische Werte und die Effizienz der Zugkontrolle erhöht. 2 Diese vielen Quellen Hervorragende Fünf-Sterne-Alternative, die eine beträchtliche Effekt-Trefferquote und einen zusätzlichen Schwächungseffekt bietet, der den Schaden der Gruppe erhöht. 3 Im Namen der Welt Erstklassige charakteristische Fünf-Sterne-Option, die Bonusschaden gegen Ziele mit Debuffs, eine erhöhte Trefferquote für Fertigkeitseffekte und eine hohe Angriffsskalierung bietet. 4 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bester Vier-Sterne-Kegel aus F2P-Events bzw. Herta’s Store, der 40 % Effekt-Trefferquote sowie Energierückerstattungen gegen Gegner mit stark reduzierter Verteidigung gewährt. 5 Entschlossenheit glänzt wie Perlen aus Schweiß Hervorragender 4-Sterne-Kegel mit hoher Vielseitigkeit, der bei Treffer den Status „Gefesselt“ verursacht und so die Verteidigung des Gegners für das gesamte Team senkt. 6 Gute Nacht und schlaf gut Erstklassige Vier-Sterne-Option für Schaden, die bis zu 72 % Schadenssteigerung gegen Gegner mit mehreren Debuffs stapelt.

„Lügen tanzen im Wind“ – Best-in-Slot

„Lügen tanzen im Wind“ ist der beste „Light Cone“-Slot für Welt, da er ihm einen erheblichen pauschalen SPD-Schub verleiht, der seine Zugrotation auf natürliche Weise beschleunigt. Immer wenn er angreift, entfaltet er immense Nützlichkeit, indem er die Verteidigung des Gegners durch den Status „Bamboozle“ zunichte macht.

Noch besser: Wenn du seine Geschwindigkeit bis zum 170er-Breakpoint erhöhst, wird zusätzlich der „Theft“-Debuff auferlegt, was seine Verteidigungsreduktion maximiert und den Gesamtschaden deines Teams in die Höhe schnellen lässt.

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Beste Alternativen zu „Lügen tanzen im Wind“

„Die vielen Quellen“ ist eine seiner besten limitierten Fünf-Sterne-Alternativen. Dieser Lichtkegel bietet einen großzügigen Grundbonus auf die Effekt-Trefferquote und sorgt dafür, dass Welts Debuffs bei Bossen mit hoher Resistenz in „Erinnerung an das Chaos“ zuverlässig treffen.

Wenn der Träger einen Angriff ausführt, wendet er den Zustand „Unarmored“ an, der bewirkt, dass betroffene Gegner 10 % bis 18 % mehr Schaden aus allen Quellen erleiden. Diese Verwundbarkeit verstärkt sich durch Welts eigenen „Weightless“-Debuff und macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für debuff-orientierte Teamzusammensetzungen.

„Im Namen der Welt“ ist vielleicht nicht mehr der unbestritten beste Lichtkegel für Welt, aber er ist immer noch eine solide Wahl, wenn du speziell seine Sub-DPS-Fähigkeiten verbessern möchtest.

Als sein charakteristischer 5-Sterne-Light Cone stärkt er direkt seine Kernmechanik, indem er den Schaden des Trägers gegen geschwächte Gegner bei Überlagerungsstufe 1 um 24 % erhöht. Da Welt Gegner von Natur aus verlangsamt und „Imprisonment“ auslöst, bleibt diese Schadensverstärkung während des Kampfes permanent aktiv.

Die Aktivierung seiner Fertigkeit gewährt eine Erhöhung der Effekt-Trefferquote um 18 % und einen Angriffsschub von 24 % für diesen Angriff. Dieser gezielte Bonus auf die Effekt-Trefferquote sorgt dafür, dass seine abprallenden „Imaginary“-Schläge zuverlässig eine Geschwindigkeitsverringerung von 10 % verursachen, wodurch die für seine Relikte erforderliche Schwelle bei den Sekundärwerten gesenkt wird.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ ist eine erstklassige, auf Utility ausgerichtete 4-Sterne-Alternative zum „Welt Light Cone“. Immer wenn der Träger einen Gegner trifft, besteht die Chance, den Status „Ensnared“ zu verursachen, wodurch die gegnerische Verteidigung (DEF) für 1 Runde um bis zu 16 % verringert wird.

Da Welts Fähigkeit dreimal separat zuschlägt, löst er diese DEF-Reduzierung mit außergewöhnlicher Beständigkeit aus, was ihn zu einem erstklassigen, die Verteidigung schwächenden Unterstützer für Hypercarries wie Acheron und Dr. Ratio macht.

„Gute Nacht und schlaf gut“ ist eine seiner leistungsstärksten Vier-Sterne-Schadenskarten. Sie erhöht den vom Träger verursachten Schaden um 12 % für jeden auf das Ziel angewendeten Debuff und ist bis zu dreimal stapelbar, was bei Überlagerung 1 zu einer Schadenssteigerung von 36 % führt. Da Welt von Natur aus „Verlangsamung“, „Gefangenschaft“ und „Schwerelosigkeit“ anwendet, behält er die maximale Anzahl an Schadensstapeln bei, ohne auf die Unterstützung seiner Teamkameraden angewiesen zu sein.

Bester F2P-Lichtkegel für Welt

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist der unbestritten beste F2P-Lichtkegel für Welt für alle preisbewussten Trailblazer da draußen. Ursprünglich im Rahmen des „Starhunt“-Events verteilt und nun im Herta-Shop erhältlich, bietet dieser Vier-Sterne-Lichtkegel beispiellosen Nutzen für „Nihility“-Charaktere, ohne dass Premium-Banner-Warps erforderlich sind.

Bei Überlagerung 1 bietet diese Karte einen wertvollen Boost von 20 % auf die Effekt-Trefferquote, was Welts Anforderungen an die Treffsicherheit senkt und es Spielern ermöglicht, in offensive oder geschwindigkeitsorientierte Sekundärwerte zu investieren.

Außerdem regeneriert er 4 Energie, sobald der Träger einen Gegner angreift, dessen DEF verringert wurde. Wenn er zusammen mit Verbündeten eingesetzt wird, die die Verteidigung schwächen, wie z. B. Silver Wolf oder Pela, oder wenn er durch seinen „Weightless“-Debuff eine Verringerung der Verteidigung auslöst, beschleunigt diese Energierückgabe die Aufladezeit von Welts Ultimate, wodurch er gegnerische Wellen durch häufige Crowd-Control-Effekte in Schach halten kann.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Welt geben?

„Lügen tanzen im Wind“ ist der beste Lichtkegel für Welt, obwohl er eigentlich Ciphers Markenzeichen ist. Mit hohen Basiswerten und verstärkten kritischen Attributen eignet sich dieser Lichtkegel ideal für hybride Welt-Builds mit sekundärem DPS. Wenn du auf deinem Account Welt zusammen mit Buffern wie Sparkle oder Robin einsetzt, verwandelt diese Karte seine springende Fertigkeit und seine „Black Hole“-Ultimative in beeindruckende Offensivschübe.

„Im Namen der Welt““, Welts charakteristischer Lichtkegel, ist nach wie vor eine gute Wahl, wenn du ihn besitzt – insbesondere für Sub-DPS-Builds, die auf reinen persönlichen Schaden ausgerichtet sind. Er bietet eine bedingungslose Schadenssteigerung gegen geschwächte Gegner sowie einen Boost für die Effekt-Trefferquote und den Angriff, sobald Welt seine Fertigkeit einsetzt.

Wenn du nach dem besten Lichtkegel für Welt suchst, ohne Premiumwährung auszugeben, bietet „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ eine beispiellose Effekt-Trefferquote und einen hervorragenden Energiekreislauf. Für eine teamweite Schadensverstärkung sorgt die Ausrüstung von „Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ mit unverzichtbarem DEF-Abbau, von dem alle verbündeten Angreifer profitieren.

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Häufig gestellte Fragen