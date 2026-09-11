Los mejores conos de luz Cipher HSR 2026

Elegir el Cipher Light Cone adecuado influye en el rendimiento que le sacas a la reducción de DEF y a la tasa de acierto de efectos repetibles de su kit, sobre todo cuando se la ha equipado en torno a «Superposición 1». Esta guía repasa las mejores opciones de cono de luz para Cipher en Honkai Star Rail, desde su propia elección característica hasta la mejor opción gratuita que puedes conseguir sin gastar tus preciados jade estelares.

Pero antes de elegir el mejor «Cono de Luz» de Cipher para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Cipher recorre el Camino de la Nihilidad. Aunque puede equiparse físicamente con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de la Nihility.

Clasificación de los mejores conos de luz de Cipher (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Las mentiras bailan con la brisa» El «Cono de luz», característico de Cipher, combina un aumento de SPD con un efecto de reducción de DEF que puede volver a aplicar en casi todos los ataques, que es exactamente lo que necesita su kit. 2 La resolución brilla como perlas de sudor La mejor opción estándar de 4 estrellas para una configuración centrada en las desventajas, ya que su reducción de DEF se combina bien con el resto del kit de Cipher, aunque apenas contribuya a su propio daño. 3 Escapada festiva a las termas Una opción sólida de 4 estrellas que potencia el daño de Cipher y, además, añade un debuff de Vulnerabilidad al que ella ya aporta. 4 Antes de que comience la misión tutorial La mejor opción para jugadores F2P, ya que su aumento de la tasa de acierto de efectos ayuda a Cipher a aplicar su reducción de DEF y sus debuffs de forma más consistente sin gastar ni un solo jade estelar.

Lies Dance on the Breeze: la mejor opción para este espacio

«Las mentiras bailan con la brisa» es el «Light Cone» característico de Cipher, y es sin duda la mejor opción disponible si puedes conseguirlo. En Superposición 1, le otorga a Cipher un aumento fijo del 18 % en la velocidad de ataque, lo que supone un avance significativo para un personaje de apoyo que quiere actuar antes que el resto de su equipo.

Aparte de esa impresionante mejora de estadísticas, la habilidad pasiva es la que realmente marca la diferencia. Después de que Cipher ataque, hay un 120 % de probabilidad base de infligir el estado «Bamboozle» a todos los enemigos, lo que reduce su DEF en un 16 % durante dos turnos.

Una vez que la SPD de Cipher alcanza 170 o más, el mismo desencadenante también tiene una probabilidad de aplicar «Robo», una reducción adicional de DEF con su propia duración. Solo se aplica a la vez el más reciente de los dos debuffs, por lo que el verdadero valor reside en la frecuencia con la que Cipher puede volver a aplicar cualquiera de ellos, no en acumular ambos al mismo tiempo.

«Las mentiras bailan con la brisa» combina especialmente bien con los causantes de daño ávidos de debuffs que necesitan una fuente fiable de reducción de DEF para cubrir la ranura de «Nihility» de su equipo.

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Las mejores alternativas a «Las mentiras bailan con la brisa»

«La determinación brilla como perlas de sudor» es una de sus mejores alternativas estándar de 4 estrellas. Su pasiva «Atrapa» a un enemigo alcanzado que aún no esté afectado, reduciendo su DEF en un 12 % durante un turno en Superposición 1. Se trata de un periodo más corto que el que ofrece su cono de luz característico, y no se puede volver a aplicar mientras el debuff siga activo, por lo que, en general, resulta menos consistente.

Aun así, proporciona a Cipher una auténtica herramienta para reducir la DEF mediante un «Light Cone» del que es fácil obtener varias copias. Esto funciona mejor cuando el principal causante de daño del equipo ya aporta otras desventajas, ya que «La determinación brilla como perlas de sudor» apenas influye en el propio daño de Cipher y existe principalmente para apoyar al resto del equipo.

«Escapada termal de vacaciones» adopta un enfoque diferente al aumentar el daño infligido por la propia Cipher en un 16 % en Superposición 1 y, a continuación, aplicar un efecto negativo de Vulnerabilidad al objetivo tras su ataque.

A diferencia de las otras opciones aquí presentadas, este Cono de Luz realmente ayuda a Cipher a infligir más daño por sí misma, en lugar de limitarse a apoyar a la principal causante de daño del equipo, lo que lo convierte en una buena elección si la utilizas como una Sub-DPS híbrida en lugar de como una aplicadora de debuffs pura.

Ten en cuenta que se trata de un cono de luz exclusivo del Pase de Batalla, por lo que no es algo que puedas conseguir mediante sorteos ni farmear.

El mejor cono de luz gratuito para Cipher

«Antes de que comience la misión tutorial» es el mejor «Light Cone» gratuito para Cipher, y está disponible en la tienda de Herta. Su pasiva añade un 20 % de probabilidad de acierto de efectos en Superposición 1, lo que ayuda directamente a Cipher a aplicar su reducción de DEF y sus debuffs de forma más fiable contra enemigos más resistentes, en lugar de fallar.

Además, regenera energía cada vez que Cipher ataca a un objetivo con la DEF reducida, algo que ocurre a menudo una vez que su propio kit ya está reduciendo la DEF del enemigo. No superará en daño al cono de luz característico de Cipher, pero para una configuración de apoyo basada íntegramente en recursos gratuitos, se trata de una elección realmente sólida que no cuesta nada más allá de la moneda que se puede obtener jugando.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Cipher?

«Las mentiras bailan con la brisa» es la mejor opción para Cipher si ya la tienes, ya que ninguna otra opción de esta lista iguala su combinación de velocidad y reducción de DEF repetible.

Si no tienes su «Light Cone» característico, «La determinación brilla como perlas de sudor» es una buena alternativa de obtención estándar, y «Antes de que comience la misión tutorial» cubre la opción gratuita lo suficientemente bien como para que no tengas que gastar nada para que Cipher funcione en un equipo centrado en los debuffs.

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