Best Cipher Light Cones HSR 2026

Die Wahl des richtigen „Cipher Light Cone“ beeinflusst, wie viel Nutzen du aus der wiederholbaren Verteidigungsminderung und der Effekt-Trefferquote ihres Kits ziehst – insbesondere, wenn sie auf „Superimposition 1“ ausgerichtet ist. Dieser Leitfaden behandelt die besten „Cipher Light Cone“-Optionen in „Honkai Star Rail“, von ihrem charakteristischen „Cipher Light Cone“ bis hin zur besten kostenlosen Wahl, die du erhalten kannst, ohne deine kostbaren „Stellar Jades“ auszugeben.

Bevor du jedoch den besten „Cipher Light Cone“ für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Cipher beschreitet den „Nihility Path“. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Nihility“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Die besten „Cipher“-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Lügen tanzen im Wind“ Ciphers charakteristischer „Lichtkegel“ kombiniert einen SPD-Boost mit einem DEF-Shred-Effekt, den sie bei fast jedem Angriff erneut anwenden kann – genau das, was ihr Spielstil benötigt. 2 Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen Die beste Standard-4-Sterne-Wahl für einen auf Debuffs ausgerichteten Build, da sich der DEF-Shred gut mit dem Rest von Ciphers Fähigkeiten kombinieren lässt, auch wenn er ihren eigenen Schaden kaum erhöht. 3 „Urlaubsausflug in die Therme“ Eine solide 4-Sterne-Option, die Ciphers eigenen Schaden erhöht und zusätzlich zu ihren vorhandenen Effekten noch einen „Verwundbarkeit“-Debuff hinzufügt. 4 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Die beste F2P-Option, da die Erhöhung der Effekt-Trefferquote Cipher dabei hilft, ihre Verteidigungsreduzierung und Debuffs konsequenter zu landen, ohne auch nur eine einzige Sternjade auszugeben.

„Lügen tanzen im Wind“ – Best-in-Slot

„Lügen tanzen im Wind“ ist Ciphers ganz eigener charakteristischer Lichtkegel und eindeutig die beste Wahl, wenn man ihn bekommen kann. Ab Stufe 1 der Überlagerung gewährt er Cipher einen pauschalen Geschwindigkeitsbonus von 18 %, was für einen Unterstützercharakter, der vor dem Rest ihres Teams agieren möchte, einen bedeutenden Sprung darstellt.

Abgesehen von diesem beeindruckenden Wertebonus leistet die passive Fähigkeit die eigentliche Schwerstarbeit. Nach einem Angriff von Cipher besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 120 %, jedem Gegner den Status „Bamboozle“ zuzufügen, wodurch dessen DEF für zwei Runden um 16 % gesenkt wird.

Sobald Ciphers SPD 170 oder mehr erreicht, besteht bei demselben Auslöser zudem die Chance, „Theft“ zu verursachen – eine zusätzliche DEF-Reduzierung mit eigener Dauer. Da jeweils nur der zuletzt verursachte der beiden Debuffs wirksam ist, liegt der eigentliche Wert darin, wie oft Cipher einen der beiden erneut auslösen kann, und nicht darin, beide gleichzeitig zu stapeln.

„Lügen tanzen im Wind“ p asst besonders gut zu Debuff-hungrigen Schadensverursachern, die eine zuverlässige Quelle zur Verringerung der Verteidigung benötigen, um den „Nihility“-Slot ihres Teams zu füllen.

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Beste Alternativen zu „Lügen tanzen im Wind“

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ ist eine ihrer stärksten 4-Sterne-Alternativen im Standard. Ihre passive Fähigkeit fesselt einen getroffenen Gegner, der noch nicht davon betroffen ist, und senkt dessen Verteidigung bei Überlagerungsstufe 1 für einen Zug um 12 %. Das ist ein kürzeres Zeitfenster als das des charakteristischen Lichtkegels, und die Fähigkeit kann nicht erneut angewendet werden, solange der Debuff noch aktiv ist, sodass sie insgesamt weniger konsistent ist.

Dennoch verschafft es Cipher ein echtes Werkzeug zur Verringerung der Verteidigung durch einen „Light Cone“, von dem sich leicht mehrere Exemplare beschaffen lassen. Dies funktioniert am besten, wenn der Hauptschadensverursacher des Teams bereits andere Debuffs mitbringt, da „Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ Ciphers eigenen Schaden kaum erhöht und hauptsächlich dazu dient, den Rest des Teams zu unterstützen.

„Urlaubsausflug in die Therme“ verfolgt einen anderen Ansatz, indem es Ciphers eigenen Schaden bei „Superimposition 1“ um 16 % erhöht und dem Ziel nach ihrem Angriff einen „Vulnerability“-Debuff auferlegt.

Im Gegensatz zu den anderen hier vorgestellten Optionen hilft dieser Lichtkegel Cipher tatsächlich dabei, selbst härter zuzuschlagen, anstatt nur den Hauptschadensverursacher des Teams zu unterstützen – was ihn zu einer guten Wahl macht, wenn ihr sie als hybride Sub-DPS statt als reine Debufferin einsetzt.

Beachte jedoch, dass es sich um einen exklusiven „Light Cone“ aus dem Battle Pass handelt, den du also nicht durch Ziehungen oder Farmen erhalten kannst.

Bester F2P-Lichtkegel für Cipher

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist der beste F2P-„Light Cone“ für Cipher und über Herta’s Store erhältlich. Seine passive Fähigkeit erhöht die Trefferquote von Effekten bei Überlagerungsstufe 1 um 20 %, was Cipher direkt dabei hilft, ihre Verteidigungsreduzierung und Debuffs gegen widerstandsfähigere Gegner zuverlässiger zu landen, anstatt zu verfehlen.

Außerdem regeneriert er Energie, sobald Cipher ein Ziel mit reduzierter Verteidigung angreift – was häufig vorkommt, sobald ihr eigenes Kit die gegnerische Verteidigung bereits gesenkt hat. Er übertrifft zwar nicht den Schaden von Ciphers charakteristischem Lichtkegel, aber für einen Support-Build, der vollständig auf kostenlose Ressourcen ausgerichtet ist, ist dies eine wirklich starke Wahl, die außer der durch Farming erlangbaren Währung nichts kostet.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Cipher geben?

„Lügen tanzen im Wind“ ist die beste Wahl für Cipher, wenn du ihn bereits besitzt, da keine andere Option auf dieser Liste seine Kombination aus Geschwindigkeit und wiederholbarer Verteidigungsminderung erreicht.

Falls du ihren charakteristischen „Light Cone“ nicht hast, ist „Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ eine gute Alternative aus dem Standard-Zug, und „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ deckt den F2P-Slot gut genug ab, sodass du nichts ausgeben musst, um Cipher in einem auf Debuffs ausgerichteten Team einzusetzen.

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Häufig gestellte Fragen