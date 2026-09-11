Die besten Cerydra-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die besten Lichtkegel für Cerydra – von ihrem besten „Best-in-Slot“-Lichtkegel bis hin zur stärksten F2P-Wahl. Cerydra ist eine der stärksten Harmonie-Bufferinnen in Honkai Star Rail, und der Lichtkegel, den ihr ihr zuweist, beeinflusst, wie schnell ihre Angriffsskalierung und ihre Fertigkeitsschadens-Buffs zum Tragen kommen.

Bevor du den besten „Light Cone“ für Cerydra für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Cerydra beschreitet den „Harmony“-Pfad. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch dessen einzigartige passive Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Harmony“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Ranking der besten „Cerydra“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Epoch – In goldenem Blut eingraviert“ Cerydras charakteristischer Kegel gewährt dem Verbündeten, der „Militärverdienst“ besitzt, eine massive Erhöhung des Angriffswerts um 64 % sowie einen Bonus von 54 % auf den Fertigkeitsschaden. 2 Fließendes Nachtleuchten Eine mächtige 5-Sterne-Alternative, die nach ihrer ultimativen Fähigkeit die Energieregenerationsrate erhöht und teamweite Schadensboni gewährt. 3 Ein geerdeter Aufstieg Stellt bei Fertigkeits-Einsätzen gegen einzelne Ziele Energie wieder her, gewährt stapelbare Schadensboni und erstattet Fertigkeitspunkte. 4 Die ewige Versorgung Die beste kostenlose Wahl aus Version 3.5: Bei jedem Einsatz einer Fertigkeit wird der reine Angriffswert direkt in ihre Talentskalierung gestapelt. 5 Planetares Rendezvous Eine verlässliche F2P-Alternative, die den Schaden für Teamkameraden erhöht, die dasselbe Wind-Element wie sie teilen, beispielsweise Phainon oder Dan Heng.

„Eine Epoche, geschrieben mit goldenem Blut“ – Best-in-Slot

„Eine Epoche, geschrieben mit goldenem Blut“ ist Cerydras charakteristischer Lichtkegel und eindeutig ihr bester Slot. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihren Angriff um 64 %, stellt 1 Fertigkeitspunkt wieder her, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit zum Angriff eingesetzt hat, und erhöht den durch die Fertigkeit verursachten Schaden des Verbündeten, den sie mit ihrer Fertigkeit anvisiert, für 3 Runden um 54 %. Dieser letzte Punkt ist der Grund, warum er ganz oben auf dieser Liste steht.

Aber um ehrlich zu sein: Man kann darauf problemlos verzichten, wenn man eine der unten aufgeführten Alternativen besitzt. Ihr erstes Eidolon hat in der Regel Vorrang vor diesem Lichtkegel, und ihr Kit wandelt durch ihr Talent „Ave Imperator“ sowie ihre Bonusfähigkeit „Veni“ ohnehin bereits reinen Angriff in Team-Buffs um. Die Signatur baut ihren Vorsprung aus, ist jedoch kein grundlegender Hemmschuh für ihre Spielmechanik.

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Beste Alternativen zu „Eine Epoche, geschrieben mit goldenem Blut“

„Flowing Nightglow“ ist die beste gleichwertige Alternative, falls es bereits in deinem Inventar ist. Bei „Superimposition 1“ verleiht jeder Angriff eines Verbündeten der Trägerin einen „Cantillation“-Stack im Wert von 3,0 % Energieregenerationsrate (bis zu 5 Stacks), und der Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit wandelt diese Stacks in „Cadenza“ um, was ihren Angriff um 48 % und den von allen Verbündeten verursachten Schaden um 24 % für 1 Runde erhöht.

Der Haken ist dieses Zeitfenster von einer Runde, da du Cerydras Ultimative Fähigkeit unmittelbar vor dem Zug deines Schadensverursachers einsetzen musst, sonst verflüchtigt sich der Großteil des Buffs.

„Aufstieg mit beiden Beinen auf dem Boden“ ist die beständigere der beiden Premium-Alternativen, da ihr Wert nicht von einer präzisen Abfolge von Zügen abhängt. Bei „Superimposition 1“ regeneriert Cerydra 6 Energie, wenn sie ihre Fertigkeit oder ihre ultimative Fähigkeit auf einen einzelnen Verbündeten anwendet, und dieser Verbündete erhält einen Stapel „Hymn“ für 3 Runden (maximal 3 Stapel), wobei jeder Stapel den verursachten Schaden um 15 % erhöht.

Außerdem erhält sie nach jeweils 2 Einsätzen ihrer Fertigkeit oder ihrer ultimativen Fähigkeit gegen ein einzelnes Ziel 1 Fertigkeitspunkt zurück, was für eine Unterstützerin, die ihre Fertigkeit fast in jedem Zug einsetzt, von großer Bedeutung ist.

Bester F2P-Lichtkegel für Cerydra

Der „Forever Victual“ ist der beste kostenlose Lichtkegel, den Cerydra tragen kann. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihren Angriff um 16 % und fügt jedes Mal, wenn sie ihre Fertigkeit einsetzt, weitere 8 % hinzu – bis zu 3-mal stapelbar –, was direkt auf den Wert wirkt, auf den sich sowohl ihr Talent als auch ihre Veni-Bonusfähigkeit beziehen.

Er wurde während des „Chrysos Maze Grand Restaurant“-Events in Version 3.5 kostenlos verteilt, was ihn zu einem festen Bestandteil für Accounts macht, die während dieses Patches aktiv waren. Falls du ihn jedoch verpasst hast, ist er in Herta’s Store erhältlich.

Falls du das Event verpasst hast oder nicht genug Herta-Bonds hast, um es im Shop zu kaufen, ist „Planetary Rendezvous“ deine beste Alternative – ein 4-Sterne-Harmony-Light-Cone, den du über normale Warps in HSR erhalten kannst. Er erhöht den Schaden von Verbündeten, die dasselbe Element wie der Träger haben – das zahlt sich also aus, wenn dein Schadensverursacher wie Cerydra selbst dem Element „Wind“ angehört.

In einem Team mit gemischten Elementen ist es eine vorübergehende Übergangslösung, aber wenn du Cerydra mit Phainon oder Dan Heng im Team hast, schneidet es unglaublich gut ab.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Cerydra geben?

„Eine Epoche, geschrieben mit goldenem Blut“ ist die richtige Wahl, wenn du bei ihrem Rerun ziehst und die absolut maximale Schadensgrenze für deine Hauptschadensverursacherin erreichen willst, da der 64-prozentige Angriffs- und Fertigkeitsschadens-Buff direkt ihr Kern-Kit unterstützt. Denke jedoch daran, dass Cerydras erster Eidolon eine sinnvollere Investition für deine „Stellar Jades“ darstellt.

Für Free-to-Play-Accounts schließt „Die ewige Nahrung“ den größten Teil der Lücke mühelos, während „Planetary Rendezvous“ dafür sorgt, dass Wind-ausgerichtete Teams auf hohem Niveau agieren können. Ihre Mindestleistung im HSR ist bemerkenswert großzügig: Ein solider „Harmony“-Lichtkegel in Kombination mit etwa 4.000 ATK bringt sie fast bis ans Ziel.

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Häufig gestellte Fragen