Los mejores conos de luz Anaxa HSR 2026

Esta guía recoge los mejores conos de luz para Anaxa, desde el mejor para su ranura hasta la opción más potente para jugadores F2P . Anaxa es uno de los causantes de daño de Erudición más potentes de Honkai Star Rail, y el cono de luz que le asignes determina la consistencia con la que se activa su rotación de uso repetido de la habilidad definitiva.

Antes de elegir el mejor cono de luz de Anaxa para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Anaxa sigue la ruta de la Erudición. Aunque físicamente puede equipar un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Erudición.

Clasificación de los mejores conos de luz para Anaxa (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 La vida debe arder en llamas El cono característico de Anaxa restaura la energía que necesita su ciclo de habilidad definitiva de 2 turnos y, al mismo tiempo, reduce drásticamente la DEF del enemigo. 2 Hacia el velo inalcanzable Una elección no característica sorprendentemente potente que aumenta su tasa de CRÍTICO y le devuelve un punto de habilidad cada vez que usa su habilidad definitiva. 3 La Gran Empresa Cósmica La mejor opción para jugadores F2P, ya que su bonificación de daño se adapta a los tipos de debilidad que el propio kit de Anaxa aplica a los enemigos. 4 Hoy es otro día tranquilo Una pieza genérica pero consistente que otorga un porcentaje de daño, y que merece la pena usar si ya la tienes y no dispones de ninguna de las otras opciones anteriores.

La vida debe arder en llamas – La mejor opción para esta ranura

«La vida debería arder en llamas» es el «Light Cone» característico de Anaxa, y no es una habilidad que puedas pasar por alto si quieres liberar todo su potencial como hipercarry. Se basa directamente en las dos cosas que su kit realmente necesita: suficiente energía para encadenar habilidades definitivas una tras otra, y una forma de atravesar las defensas enemigas sin tener que dedicar turnos extra a la preparación.

La pasiva otorga a Anaxa un gran aumento de daño personal y restaura Energía, lo que permite que su rotación de habilidades definitivas de 2 turnos funcione sin problemas, en lugar de atascarse a la espera de puntos de habilidad. Además, aplica una reducción de DEF del 12 % al enemigo al que ataca, que aumenta con cada golpe de daño que todo su equipo aseste a ese objetivo.

Ahora bien, las alternativas que se indican a continuación siguen permitiendo a Anaxa actuar como un potente causante de daño de Erudición, aunque sin alcanzar exactamente el mismo techo.

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Las mejores alternativas a «La vida debería ser pasto de las llamas»

«Hacia el velo inalcanzable» es el cono característico de The Herta, y resulta una opción sorprendentemente potente para Anaxa, aunque no se haya diseñado específicamente para él. Otorga una buena cantidad de tasa de crítico, un gran aumento a su daño de habilidad y de habilidad definitiva, y devuelve un punto de habilidad adicional cada vez que usa su habilidad definitiva.

El inconveniente es que probablemente ya lo lleve equipado la propia Herta (una de sus mejores compañeras de equipo) si la tienes en tu plantilla, por lo que solo sirve como cono prestado para Anaxa si estás dispuesto a dejar a Herta en el banquillo y optar por un equipo de hipercarry en solitario.

«Hoy es otro día tranquilo» es una opción segura si ya la has equipado a otro personaje. Proporciona un aumento permanente del % de daño sin condiciones, por lo que no hay que configurar nada y no se desactiva en mitad del combate.

El mejor cono de luz F2P para Anaxa

«La Gran Empresa Cósmica» es el mejor cono de luz gratuito para Anaxa, y resulta que encaja a la perfección con su propio conjunto de habilidades. Su pasiva aumenta su daño en función del número de tipos de debilidad que tenga el enemigo en ese momento, y la habilidad definitiva de Anaxa aplica los siete tipos de debilidad a los enemigos a la vez, por lo que este cono de luz empieza a dar sus frutos casi de inmediato en la mayoría de los combates.

Se potencia un poco más lentamente contra objetivos individuales que se renuevan con frecuencia, pero frente a una oleada completa de enemigos se comporta muy bien en comparación con opciones mucho menos accesibles.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Anaxa?

«La vida debería arder en llamas» es la mejor opción para Anaxa si ya la tienes o piensas conseguirla, ya que ninguna otra carta iguala su combinación de restauración de Energía y reducción de la DEF del enemigo.

Si juegas en modo gratuito, «La gran empresa cósmica» es una alternativa realmente potente que se adapta perfectamente al estilo de juego de Anaxa, y «Hacia el velo inalcanzable» merece la pena tomarla prestada de Herta si estás dispuesto a dejarla en el banquillo y optar por un equipo con Anaxa como hipercarry en solitario.

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