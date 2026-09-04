Die besten Anaxa-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die besten Lichtkegel für Anaxa – vom „Best-in-Slot“ bis hin zur stärksten F2P-Wahl . Anaxa ist einer der stärksten Erudition-Schadensverursacher in Honkai Star Rail, und der Lichtkegel, den du ihm zuweist, beeinflusst, wie zuverlässig seine Ultimativ-Spam-Rotation tatsächlich funktioniert.

Bevor du den besten Anaxa-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: Anaxa beschreitet den Erudition-Pfad. Zwar kann er einen Lichtkegel aus jedem Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Erudition-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Ranking der besten Anaxa-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Das Leben sollte in Flammen aufgehen Anaxas charakteristischer Kegel stellt die Energie wieder her, die sein 2-Runden-Ultimate-Zyklus benötigt, und senkt gleichzeitig die Verteidigung des Gegners drastisch. 2 In den unerreichbaren Schleier Eine überraschend starke Nicht-Signatur-Fähigkeit, die seine Krit-Rate erhöht und bei jeder ultimativen Fähigkeit einen Fertigkeitspunkt zurückerstattet. 3 Das große kosmische Unterfangen Die beste F2P-Option, deren Schadensbonus sich nach den Schwäche-Typen richtet, die Anaxas eigenes Kit den Gegnern zufügt. 4 Heute ist wieder ein friedlicher Tag Ein generischer, aber beständiger DMG%-Stick, der sich lohnt, wenn du ihn bereits hast und keine der anderen oben genannten Optionen zur Verfügung steht.

Das Leben sollte in Flammen aufgehen – Best in Slot

„Das Leben sollte in Flammen aufgehen“ ist Anaxas charakteristischer Lichtkegel, und dieser ist unverzichtbar, wenn du sein volles Potenzial als Hypercarry ausschöpfen willst. Sie ist direkt auf die beiden Dinge ausgerichtet, die sein Kit tatsächlich benötigt – genügend Energie, um Ultimates direkt hintereinander zu ketten, und eine Möglichkeit, die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen, ohne zusätzliche Züge für die Vorbereitung aufwenden zu müssen.

Die passive Fähigkeit gewährt Anaxa einen erheblichen persönlichen Schadensbonus und regeneriert Energie, wodurch seine 2-Zug-Ultimate-Rotation reibungslos abläuft, anstatt ins Stocken zu geraten, während auf Skillpunkte gewartet wird. Darüber hinaus verursacht sie eine Verteidigungsreduktion von 12 % bei dem Gegner, den er angreift, die mit jedem Treffer, den sein gesamtes Team an diesem Ziel landet, weiter ansteigt.

Die unten aufgeführten Alternativen ermöglichen es Anaxa weiterhin, als starker „Erudition“-Schadensverursacher zu agieren, wenn auch ohne ganz dieselbe Leistungsgrenze.

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Beste Alternativen zu „Das Leben sollte in Flammen aufgehen“

„Hinter den unerreichbaren Schleier“ ist der charakteristische Kegel von The Herta und eine überraschend wirkungsvolle Wahl für Anaxa, obwohl er nicht für ihn entwickelt wurde. Er gewährt eine solide Menge an Krit-Rate, einen großen Schub für seinen Fertigkeits- und Ultimativschaden und erstattet jedes Mal, wenn er seine Ultimative einsetzt, einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt.

Der Haken daran ist, dass sie wahrscheinlich bereits von The Herta selbst (einer seiner besten Teamkolleginnen) getragen wird, falls du sie in deinem Kader hast. Daher funktioniert sie nur dann als Leih-Kegel für Anaxa, wenn du bereit bist, The Herta auf die Bank zu setzen und mit einem Solo-Hypercarry-Team anzutreten.

„Heute ist wieder ein friedlicher Tag“ ist eine sichere Wahl, wenn du diesen Gegenstand bereits für einen anderen Charakter hergestellt hast. Er bietet einen permanenten Schadensbonus in Prozent ohne jegliche Bedingungen, sodass keine Vorbereitungen erforderlich sind und er auch nicht mitten im Kampf seine Wirkung verliert.

Bester F2P-Lichtkegel für Anaxa

„Das große kosmische Unterfangen“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Anaxa und passt zudem hervorragend zu seinem eigenen Fähigkeiten-Set. Seine passive Fähigkeit erhöht seinen Schaden basierend darauf, wie viele Schwächetypen der Gegner derzeit hat, und Anaxas Ultimate wendet alle sieben Schwächetypen gleichzeitig auf Gegner an, sodass sich dieser Lichtkegel in den meisten Kämpfen fast sofort auszahlt.

Gegen einzelne, häufig erneuerte Ziele baut sich der Effekt etwas langsamer auf, aber gegen eine ganze Welle von Gegnern schlägt er sich gut im Vergleich zu weitaus weniger zugänglichen Optionen.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Anaxa geben?

„Das Leben sollte in Flammen aufgehen“ ist die beste Wahl für Anaxa, wenn du diese Karte bereits besitzt oder vorhast, sie zu ziehen, da nichts anderes ihre Kombination aus Energiewiederherstellung und Reduzierung der gegnerischen Verteidigung übertrifft.

Wenn du Free-to-Play spielst, ist „Das große kosmische Unterfangen“ ein wirklich starker Ersatz, der sich nahtlos in Anaxas Spielweise einfügt, und „Hinter den unerreichbaren Schleier“ lohnt es sich, von The Herta auszuleihen, wenn du bereit bist, sie auf die Bank zu setzen und dich stattdessen für ein Solo-Hypercarry-Team mit Anaxa zu entscheiden.

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Häufig gestellte Fragen