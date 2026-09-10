Los mejores conos de luz Acheron HSR 2026

Encontrar el mejor «Acheron Light Cone» es más importante para ella que para la mayoría de los personajes de daño, ya que es la primera atacante de Nihility centrada en el CRIT de Honkai Star Rail. Todo su kit se basa en acumular «Slashed Dream» antes de que se active su habilidad definitiva, y el daño de esta depende en gran medida de sus estadísticas de CRIT.

Esta guía repasa los mejores «Light Cones» de Acheron, comparando su «Light Cone» característico con las mejores alternativas de 4 estrellas y gratuitas, para que puedas maximizar las estadísticas de CRIT y/o la eficiencia a la hora de acumular «Slashed Dream».

Pero antes de elegir un «Light Cone» para ella, ten en cuenta un dato importante: Acheron sigue el Camino de la Nihility. Puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas base, pero sus efectos pasivos y de habilidad solo se activarán si lleva puesto un «Light Cone» de Nihility.

Clasificación de los mejores conos de luz para Acheron (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 A lo largo de la Costa Transitoria El cono característico de Acheron aumenta su DAÑO CRÍTICO y, en la práctica, le otorga una acumulación adicional de «Sueño Cortado» por cada habilidad, además de una bonificación directa al DAÑO de su habilidad definitiva. 2 Es la hora del espectáculo La mejor elección de cono de luz para Acheron en el modo F2P, ya que sus acumulaciones de «Truco» recompensan precisamente el estilo de juego basado en los debuffs que ella ya utiliza. 3 Coreografía sin límites Un aumento fijo de la tasa de CRIT, además de daño CRIT adicional contra enemigos ralentizados o con la DEF reducida, la convierten en la mejor opción de 4 estrellas si prescindes de la habilidad característica. 4 Buenas noches y que duermas bien El daño acumulativo por debuff del enemigo se adapta perfectamente al kit de Acheron, ya que ella aplica rápidamente múltiples debuffs a un único objetivo.

A lo largo de la costa pasajera: la mejor opción para este puesto

«A lo largo de la orilla que se desvanece» es el «Light Cone» característico de Acheron, y si no lo utiliza, perderá una buena parte de su potencial de DPS. En Superposición 1, aumenta su daño crítico en un 36 % e inflige «Mirage Fizzle» a su objetivo cada vez que conecta un golpe, lo que supone un 24 % más de daño contra cualquier objetivo afectado por «Mirage Fizzle», además de aplicar esa misma bonificación del 24 % específicamente a su habilidad definitiva.

Dado que aplicar una desventaja aumenta su contador de «Sueño destrozado», este cono le proporciona efectivamente una acumulación adicional cada vez que utiliza su habilidad, además del aumento directo del daño.

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Las mejores alternativas a «A lo largo de la orilla que se desvanece»

«Coreografía sin límites» es la mejor opción de 4 estrellas si prescinde de la habilidad exclusiva de Acheron. En «Superimposition 1», añade un aumento fijo del 8 % a la tasa de crítico, además de un 24 % más de daño crítico contra enemigos ralentizados o con la defensa reducida, condiciones que su propio equipo suele crear sin necesidad de preparativos adicionales.

«Buenas noches y que duermas bien» se adapta de forma natural al estilo de juego de Acheron. En el nivel 1 de Superposición, el daño infligido por quien lo lleva aumenta un 12 % por cada debuff que tenga el enemigo objetivo, acumulándose hasta tres veces, y la bonificación también se aplica al daño por tiempo (DoT). Acheron acumula debuffs rápidamente gracias a su propio conjunto de habilidades y a las de sus compañeros de equipo, por lo que alcanzar la acumulación máxima es factible en la mayoría de los combates.

El mejor cono de luz F2P para Acheron

«¡Que empiece el espectáculo!» es el mejor cono de luz gratuito para Acheron. En Superposición 1, obtiene una acumulación de «Trick» cada vez que inflige un debuff; cada acumulación aporta un 6 % más de daño infligido y se acumula hasta tres veces durante un turno.

Una vez que su «Effect Hit Rate» alcanza el 80 % o más, también obtiene un aumento del 20 % en su «ATK». Dado que aplicar debuffs a los enemigos ya es fundamental en su kit, cumplir estas condiciones requiere muy poco esfuerzo adicional. Es un «Light Cone» de Acheron realmente potente para los jugadores que no disponen de recursos de sobra para conseguir su «signature».

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Acheron?

«A lo largo de la orilla que se desvanece» es la mejor opción para Acheron si quieres que inflija el mayor daño posible, ya que ninguna otra carta combina un aumento del daño crítico con una auténtica asistencia de «Slashed Dream» como lo hace esta.

«Buenas noches y que duermas bien» es la alternativa más potente que se puede conseguir en el gacha para los jugadores que no tienen su habilidad exclusiva, ya que su escalado de daño encaja perfectamente con lo cargada de debuffs que ya está su kit.

Si eres jugador F2P, «¡Que empiece el espectáculo!» te permite sacar el máximo partido a Acheron sin tener que gastar ni una sola «Jade Estelar» específicamente en su «Light Cone». Sea cual sea la opción por la que te decantes, prioriza primero la tasa de crítico y el daño crítico en sus reliquias, ya que el «Light Cone» es solo una parte del conjunto.

«Lluvia incesante» (el cono de luz de la firma «Nihility» de 5 estrellas de Silver Wolf) también merece una mención especial aquí, ya que su capacidad para aplicar el debuff «Aether Code» permite a Acheron generar acumulaciones de «Slashed Dream» en su propio turno, al tiempo que aumenta su tasa de CRIT contra objetivos con debuffs.

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