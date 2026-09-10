Best Acheron Light Cones HSR 2026

Die Wahl des besten „Acheron Light Cone“ ist für sie wichtiger als für die meisten anderen Schadensverursacher, da sie die erste CRIT-orientierte „Nihility“-Angreiferin in „Honkai Star Rail“ ist. Ihr gesamtes Spielprinzip basiert darauf, „Slashed Dream“ zu stapeln, bevor ihre ultimative Fähigkeit ausgelöst wird, und der Schaden dieser Fähigkeit hängt stark von ihren CRIT-Werten ab.

Dieser Leitfaden behandelt die besten „Acheron“-Lichtkegel und vergleicht ihren charakteristischen Lichtkegel mit den besten 4-Sterne- und Free-to-Play-Alternativen, damit du ihre Krit-Werte und/oder die Effizienz beim Stapeln von „Slashed Dream“ maximieren kannst.

Bevor du jedoch einen Lichtkegel für sie auswählst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: Acheron beschreitet den Nihility-Pfad. Sie kann zwar einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch dessen passive Effekte und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie einen Nihility-Lichtkegel trägt.

Ranking der besten Lichtkegel für Acheron (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Entlang des vorüberziehenden Ufers Acherons charakteristischer Kegel erhöht ihren KRIT-SCHADEN und verschafft ihr zusätzlich zu einem direkten Ultimativschaden-Bonus praktisch einen weiteren „Slashed Dream“-Stack pro Fertigkeit. 2 It’s Showtime Die stärkste „Light Cone“-Wahl für Acheron im F2P-Bereich, da seine „Trick“-Stacks genau den debufflastigen Spielstil belohnen, den sie ohnehin bereits verfolgt. 3 „Boundless Choreo“ Eine pauschale Erhöhung der Krit-Rate sowie zusätzlicher Krit-Schaden gegen verlangsamte oder in ihrer Verteidigung geschwächte Gegner machen diese Figur zur besten 4-Sterne-Wahl, wenn man auf die Signatur verzichtet. 4 Gute Nacht und schlaf gut Der sich pro Gegner-Debuff stapelnde Schaden skaliert nahtlos mit Acherons eigenem Fähigkeiten-Set, da sie einem einzelnen Ziel schnell mehrere Debuffs auferlegt.

Entlang des vorüberziehenden Ufers – Best in Slot

„Entlang des vorüberziehenden Ufers“ ist Acherons charakteristischer Lichtkegel, und wenn sie ihn überspringt, verliert sie einen Großteil ihres DPS-Potenzials. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihren Krit-Schaden um 36 % und fügt ihrem Ziel bei jedem Treffer den Effekt „Mirage Fizzle“ zu, der gegen jedes von „Mirage Fizzle“ betroffene Ziel 24 % mehr Schaden verursacht; zudem wird genau dieser Bonus von 24 % speziell auf ihre ultimative Fähigkeit angewendet.

Da das Anwenden eines Debuffs ihren „Slashed Dream“-Zähler erhöht, verschafft ihr dieser Kegel ihr effektiv jedes Mal, wenn sie ihre Fertigkeit einsetzt, einen zusätzlichen Stapel – zusätzlich zur direkten Schadenssteigerung.

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Beste Alternativen zu „Entlang des vorüberziehenden Ufers“

„Boundless Choreo“ ist die beste 4-Sterne-Option, wenn man Acherons Signatur auslässt. Bei Superimposition 1 gewährt es einen pauschalen Bonus von 8 % auf die Krit-Rate sowie 24 % mehr Krit-Schaden gegen Gegner, die verlangsamt sind oder eine reduzierte Verteidigung aufweisen – beides Zustände, die ihr eigenes Team in der Regel ohne zusätzliche Vorbereitungen herbeiführt.

„Gute Nacht und schlaf gut“ passt sich ganz natürlich an die Spielweise von Acheron an. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht sich der vom Träger verursachte Schaden um 12 % pro Debuff auf dem Zielgegner, wobei sich dieser Bonus bis zu dreimal stapeln lässt; der Bonus gilt auch für DoT. Acheron häuft mithilfe ihrer eigenen Fähigkeiten und denen ihrer Teamkameraden schnell Debuffs an, sodass das Erreichen des vollen Stapels in den meisten Kämpfen realistisch ist.

Bester F2P-Lichtkegel für Acheron

„It’s Showtime“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Acheron. Bei Überlagerung 1 erhält sie jedes Mal, wenn sie einen Debuff verursacht, einen „Trick“-Stapel, wobei jeder Stapel 6 % mehr verursachten Schaden gewährt und sich bis zu dreimal pro Runde stapeln lässt.

Sobald ihre Effekt-Trefferquote 80 % oder mehr erreicht, erhält sie zusätzlich einen Angriffsbonus von 20 %. Da das Verhängen von Debuffs bei Gegnern ohnehin schon ein zentraler Bestandteil ihres Fähigkeiten-Sets ist, erfordert das Erfüllen dieser Bedingungen nur wenig zusätzlichen Aufwand. Es ist ein wirklich starker Acheron-Lichtkegel für Spieler, die nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um ihre Signatur-Karte zu ziehen.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Acheron geben?

„Entlang des vorüberziehenden Ufers“ ist die beste Wahl für Acheron, wenn du möchtest, dass sie so viel Schaden wie möglich verursacht, da keine andere Karte einen CRIT-DMG-Boost so gut mit einem echten „Slashed Dream“-Assist kombiniert wie diese.

„Gute Nacht und schlaf gut“ ist der stärkste durch Gacha erhältliche Ersatz für Spieler, die nicht über ihre Signatur verfügen, da sich dessen Schadensskalierung gut mit den ohnehin schon zahlreichen Debuffs in ihrem Kit ergänzt.

Wenn du F2P bist, bringt „It’s Showtime“ Acheron schon fast ans Ziel, ohne dass du eine einzige „Stellar Jade“ speziell für ihren „Light Cone“ ausgeben musst. Egal, für welche Option du dich entscheidest: Priorisiere bei ihren Relikten zunächst Krit-Rate und Krit-Schaden, da der „Light Cone“ nur ein Teil des Gesamtbildes ist.

„Unaufhörlicher Regen“ (der 5-Sterne-Nihility-Signature-Light-Cone von Silver Wolf) verdient hier ebenfalls eine lobende Erwähnung, da seine Fähigkeit, den „Aether Code“-Debuff zu implantieren, es Acheron ermöglicht, in ihrem eigenen Zug „Slashed Dream“-Stapel zu generieren und gleichzeitig ihre Krit-Rate gegen mit Debuffs belegte Ziele zu erhöhen.

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Häufig gestellte Fragen