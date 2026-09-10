Los mejores conos «Tingyun Fugue Light» HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» para Tingyun depende principalmente de que cumpla con sus exigentes requisitos de «Break Effect» y de que ofrezca utilidades adicionales , como la reducción de la defensa. Esta guía repasa sus mejores opciones de «Light Cone», desde su elección exclusiva hasta las mejores alternativas gratuitas.

Pero antes de elegir el mejor «Cono de Luz» de «Fugue» de Tingyun para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: «Fugue» de Tingyun sigue el Camino de la Nihilidad. Aunque puede equiparse físicamente con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de la Nihility.

Clasificación de los mejores «Light Cones» de Tingyun Fugue (resumen)

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 El largo camino a casa Su «Cone» característico, construido íntegramente en torno al efecto «Break» y a la vulnerabilidad al daño «Break» que requiere su kit. 2 Nunca olvides su llama Una sólida opción no característica que potencia el daño de ruptura para «Tingyun Fugue» y para un compañero de equipo en cuanto comienza el combate. 3 Antes de que comience la misión tutorial El mejor «Light Cone» gratuito para Tingyun Fugue, sacado directamente de la tienda de Herta. 4 La resolución brilla como perlas de sudor Una elección de 4 estrellas que acumula un debuff de reducción de DEF además de la reducción de DEF de su propia habilidad.

El largo camino lleva a casa: la mejor opción para este puesto

«Un largo camino lleva a casa» no es una habilidad que se pueda «saltar» si quieres maximizar su rendimiento. Está diseñada específicamente en torno a los dos efectos que busca todo el kit de «Tingyun Fugue»: el «Break Effect» y la vulnerabilidad al daño de ruptura en el enemigo al que acaba de romper.

En Superposición 1, este Cono de Luz otorga a Tingyun Fugue un 60 % fijo de Efecto de Rotura, lo que supone una parte enorme del punto de ruptura del 220 % que su traza quiere que alcance. Además, cada vez que se rompe la debilidad de un enemigo, hay un 100 % de probabilidad de infligir una desventaja que aumenta el daño por ruptura que recibe ese objetivo en un 18 %, y puede acumularse dos veces para alcanzar una vulnerabilidad combinada al daño por ruptura del 36 %.

Entre su propia habilidad y los golpes de sus aliados, no es difícil mantener esa desventaja activa durante la mayor parte del combate. Este es el único «Light Cone» de esta lista que cumple una doble función, tanto como herramienta de daño como para mejorar las estadísticas.

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Las mejores alternativas a «Un largo camino lleva a casa»

«Nunca olvides su llama» es una alternativa premium muy potente. En Superposición 1, añade por sí sola un 60 % de efecto de ruptura, una cifra cercana a la que ofrece su habilidad característica, y cuando «Tingyun Fugue» entra en combate, aumenta el daño de ruptura infligido por ella y por un compañero de equipo en un 32 % durante el resto del combate.

Si nadie ha iniciado el combate primero, se aplica por defecto al aliado que ya tenga el mayor efecto de ruptura, por lo que la mejora rara vez se desperdicia. Además, devuelve un punto de habilidad la primera vez que aplica una debilidad en cada ciclo de habilidad definitiva, lo que ayuda a mantener su rotación sin agotar la reserva de puntos de habilidad del resto del equipo.

«La determinación brilla como perlas de sudor» adopta un enfoque diferente. No afecta en absoluto al «Break Effect», por lo que es una habilidad de estadísticas más débil, pero su pasiva acumula un debuff de reducción de DEF al golpear que se suma directamente a la reducción de DEF que ya incorpora la habilidad de «Tingyun Fugue».

Dado que su «Ataque básico potenciado» puede propagar el debuff a múltiples objetivos, este «Cono de luz» destaca en «Sombra apocalíptica» y otras batallas en las que la DEF del enemigo es el mayor problema, y no el «Efecto de ruptura».

El mejor cono de luz F2P para Tingyun Fugue

El mejor cono de luz gratuito para Tingyun Fugue es «Antes de que comience la misión tutorial», disponible en la tienda de Herta. Su pasiva aumenta la tasa de acierto de efectos en un 20 % en Superposición 1, lo que le ayuda a aplicar la parte de «Implante de debilidad» de su kit de forma más fiable, y le devuelve energía cada vez que golpea a un objetivo con la DEF reducida, que es exactamente lo que prepara su propia habilidad.

No aumenta su número de efectos de ruptura como lo hacen su habilidad característica o «Nunca olvides su llama», por lo que no es un sustituto exacto. Aun así , es una opción válida y gratuita que la mantiene funcional y preparada para el juego avanzado.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Tingyun Fugue?

«Un largo camino lleva a casa» es el mejor cono de luz para Tingyun Fugue si puedes conseguirlo, ya que elimina su mayor problema de configuración en una sola ranura. Si no es una opción, «Nunca olvides su llama» se acerca lo suficiente en cuanto a efecto de ruptura puro como para que la mayoría de los equipos no noten la diferencia, y «La determinación brilla como perlas de sudor» es la mejor elección específicamente cuando es la DEF del enemigo, y no el efecto de ruptura, lo que está ralentizando a tu equipo.

Los jugadores F2P siguen teniendo una buena alternativa en «Antes de que comience la misión tutorial», que, aunque no maximiza sus estadísticas, la mantiene totalmente jugable sin gastar ni un solo jade estelar.

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