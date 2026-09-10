Best Tingyun Fugue Light Cones HSR 2026

Bei der Auswahl des besten „Tingyun Light Cone“ kommt es vor allem darauf an, ihre hohen Anforderungen an den „Break-Effekt“ zu erfüllen und zusätzliche Effekte wie „Defense Shred“ zu kombinieren. Dieser Leitfaden behandelt ihre besten „Light Cone“-Optionen, von ihrer erstklassigen Signature-Wahl bis hin zu den besten kostenlosen Alternativen.

Bevor du jedoch den besten „Tingyun Fugue“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Tingyun Fugue beschreitet den Pfad der Nihilität. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Nihility“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Die besten „Light Cone“-Optionen für Tingyun Fugue im Ranking (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Der lange Weg nach Hause Ihr charakteristischer Kegel, der vollständig auf den „Break“-Effekt und die „Break DMG“-Verwundbarkeit ausgerichtet ist, die ihr Kit benötigt. 2 Vergiss niemals ihre Flamme Eine starke Alternative zur Signature-Konfiguration, die den „Break-Schaden“ für „Tingyun Fugue“ und einen Teamkameraden sofort zu Beginn des Kampfes erhöht. 3 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Der beste F2P-Light-Cone für Tingyun Fugue, direkt aus Herta’s Store. 4 Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen Eine 4-Sterne-Wahl, die zusätzlich zu der Verteidigungsreduktion durch ihre eigene Fertigkeit einen Debuff für die Verteidigung aufstapelt.

Der lange Weg führt nach Hause – Best-in-Slot

„Der lange Weg nach Hause“ ist keine Signatur, die man einfach überspringen kann, wenn man ihre Leistung maximieren möchte. Sie ist direkt auf die beiden Effekte ausgerichtet, die das gesamte Kit von „Tingyun Fugue“ anstrebt: den Break-Effekt und die Break-DMG-Anfälligkeit des Gegners, den sie gerade gebrochen hat.

Bei Überlagerungsstufe 1 verleiht dieser Lichtkegel Tingyun Fugue einen pauschalen Break-Effekt von 60 %, was einen erheblichen Teil des 220-Prozent-Breakpoints ausmacht, den ihre Spur erreichen soll. Darüber hinaus besteht jedes Mal, wenn die Schwäche eines Gegners gebrochen wird, eine 100-prozentige Chance, einen Debuff zu verursachen, der den „Break DMG“, den dieses Ziel erleidet, um 18 % erhöht; dieser kann zweimal gestapelt werden, was insgesamt eine „Break DMG“-Anfälligkeit von 36 % ergibt.

Zwischen ihrer eigenen Fertigkeit und den Treffern ihrer Verbündeten ist es nicht schwer, diesen Debuff über den Großteil eines Kampfes aktiv zu halten. Dies ist der einzige Lichtkegel in dieser Liste, der sowohl als Schadenswerkzeug als auch als Stat-Booster dient.

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Beste Alternativen zu „Der lange Weg nach Hause“

„Vergiss niemals ihre Flamme“ ist eine sehr starke Premium-Alternative. Bei Überlagerungsstufe 1 fügt sie allein schon 60 % „Break-Effekt“ hinzu – fast so viel wie ihre Signaturfähigkeit – und wenn „Tingyun Fugue“ in den Kampf eintritt, erhöht sie den von ihr und einem Teamkameraden verursachten Break-Schaden für den Rest des Kampfes um 32 %.

Wenn niemand den Kampf als Erster ausgelöst hat, wird standardmäßig der Verbündete ausgewählt, der bereits den höchsten Break-Effekt besitzt, sodass der Buff selten ungenutzt bleibt. Außerdem erstattet sie bei jedem Ultimate-Zyklus einen Skillpunkt zurück, sobald sie zum ersten Mal eine Schwäche anwendet. Dies hilft dabei, ihre Rotation aufrechtzuerhalten, ohne den Skillpunktvorrat des restlichen Teams zu erschöpfen.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ verfolgt einen anderen Ansatz. Da es den „Break-Effekt“ überhaupt nicht berührt, ist es ein schwächerer Stat-Stick, aber seine passive Fähigkeit stapelt bei einem Treffer einen Debuff zur Verringerung der Verteidigung (DEF), der sich direkt auf die bereits in der Fähigkeit „Tingyun Fugue“ integrierte DEF-Reduzierung überlagert.

Da ihr „Enhanced Basic ATK“ den Debuff auf mehrere Ziele übertragen kann, eignet sich dieser Lichtkegel hervorragend für „Apokalyptischer Schatten“ und andere Kämpfe, in denen die Verteidigung des Gegners das größere Problem darstellt und nicht der „Break Effect“.

Bester F2P-Lichtkegel für Tingyun Fugue

Der beste F2P-Lichtkegel für Tingyun Fugue ist „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“, erhältlich in Herta’s Store. Seine passive Fähigkeit erhöht die Effekt-Trefferquote bei Überlagerung 1 um 20 %, was ihr hilft, den „Weakness Implant“-Teil ihres Fähigkeiten-Sets zuverlässiger zu landen, und er erstattet Energie jedes Mal, wenn sie ein Ziel mit reduzierter DEF trifft – genau das, was ihre eigene Fähigkeit vorbereitet.

Er steigert ihre Break-Effekt-Zahl nicht in dem Maße wie ihre Signatur oder „Vergiss niemals ihre Flamme“, daher ist er kein echter Eins-zu-Eins-Ersatz. Dennoch ist er ein echter, kostenloser Slot-Füller, der sie funktionsfähig und für das Endgame bereit hält.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Tingyun Fugue geben?

„Der lange Weg nach Hause“ ist der beste Lichtkegel für Tingyun Fugue, wenn du ihn bekommen kannst, da er ihr größtes Problem beim Build in einem Slot beseitigt. Falls dies keine Option ist, kommt „Vergiss niemals ihre Flamme“ in puncto reiner Break-Effekt so nah heran, dass die meisten Teams den Unterschied nicht bemerken werden, und „Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ ist die bessere Wahl, insbesondere wenn nicht der Break-Effekt, sondern die gegnerische Verteidigung (DEF) dein Team ausbremst.

F2P-Spieler haben mit „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ immer noch eine echte Alternative, die zwar ihre Werte nicht maximiert, sie aber voll spielbar hält, ohne dass man auch nur ein einziges Stück „Stellar Jade“ ausgeben muss.

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Häufig gestellte Fragen