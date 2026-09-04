Los mejores conos de luz Dan Heng Permansor Terrae HSR 2026

Para elegir el mejor «Light Cone» de Dan Heng Permansor Terrae hay que dar prioridad a su ATK, y no a la DEF o los HP que ofrecen la mayoría de los conos de «Preservation». Esta guía repasa su elección estrella, «Aunque nos separen mundos», junto con las mejores alternativas y la opción más potente para jugadores F2P, para que puedas prepararlo para los contenidos más difíciles de Honkai Star Rail.

Pero antes de elegir, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Dan Heng Permansor Terrae sigue la Ruta de la Preservación. Aunque puede equiparse físicamente con un cono de luz de cualquier ruta para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de la Ruta de la Preservación.

Clasificación de los mejores conos de luz para Dan Heng Permansor Terrae (resumen)

A continuación te mostramos cómo se clasifican los mejores conos de luz para Dan Heng Permansor Terrae, desde su elección característica hasta la opción más potente para jugadores F2P.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Aunque nos separen mundos» Su cono característico combina una gran mejora de ATK con curación para todo el equipo y una mejora de DMG acumulable con su habilidad definitiva, lo que le permite desempeñar tanto su papel de tanque como el de apoyo. 2 Un viaje eternamente pacífico Un cono de «Preservación» económico que aumenta el efecto de su escudo y recompensa a los aliados protegidos con daño adicional infligido. 3 Momento de victoria Aumenta la DEF y la tasa de acierto de efectos, y atrae más aggro hacia él, lo que hace que sus escudos cobren mayor importancia, especialmente junto a Kafka. 4 Textura de recuerdos Su mejor opción para jugadores F2P: sacrifica el ataque a cambio de resistencia a los efectos y un escudo reactivo que reduce el daño recibido.

Aunque estén a años luz: el mejor en su categoría

Aunque «Worlds Apart» no es realmente imprescindible para Dan Heng Permansor Terrae. Su kit sigue funcionando sin él, y su valor se sitúa justo por debajo de un «Viaje, paz eterna» al máximo. Dicho esto, es sin duda su mejor elección global una vez que lo tienes, ya que otorga ATK en lugar de la DEF habitual que tienen los «Light Cones», que es precisamente la estadística de la que dependen sus escudos y su daño.

En Superposición 1, «Aunque nos separen mundos» aumenta el ATK de quien lo lleva en un 64 % y alcanza un ATK base de 582 en el nivel máximo. Al usar su habilidad definitiva, restaura PV equivalentes al 10 % de su ATK por cada aliado, más otro 10 % de su ATK para el aliado que tenga menos PV en ese momento, y otorga «Redoubt» a todo el equipo durante 3 turnos.

Los aliados con «Redoubt» infligen un 24 % más de daño, que aumenta otro 12 % si además tienen una invocación activa, algo que puede proporcionar el propio Souldragon de Dan Heng Permansor Terrae.

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Las mejores alternativas a «Aunque nos separen mundos»

«Viaje, paz eterna» es un cono de preservación de 4 estrellas con un ATK base más bajo, pero es fácil de conseguir y merece su puesto. En Superposición 1, aumenta el efecto de escudo del portador en un 12 %, y cualquier aliado protegido inflige un 12 % más de daño mientras su escudo se mantenga. Frente a «Aunque nos separen mundos», cambia la curación y la mejora de «Redoubt» por un escudo más grande y barato, lo cual es un intercambio justo si prefieres no ir a por un cono de 5 estrellas de inmediato.

«Momento de Victoria» se centra en la supervivencia en lugar de en el ataque. En Superposición 1, aumenta la DEF y la tasa de acierto de efectos del portador en un 24 % cada una, incrementa la probabilidad de que los enemigos lo elijan como objetivo y añade otro 24 % de DEF hasta el final de su turno cada vez que sea atacado.

El mejor cono de luz F2P para Dan Heng Permansor Terrae

«Textura de recuerdos» es el mejor cono de luz F2P para Dan Heng Permansor Terrae, y se puede obtener de forma gratuita mediante el juego. En Superposición 1, aumenta la resistencia a efectos del portador en un 8 % y, si es atacado sin escudo activado, obtiene uno equivalente al 16 % de su HP máximo durante 2 turnos, con un límite de una vez cada 3 turnos.

Si ya está protegido cuando recibe un golpe, el daño recibido se reduce en un 12 %. Dado que Dan Heng Permansor Terrae genera sus propios escudos con facilidad, esa reducción de daño se suma perfectamente a sus habilidades existentes.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a Dan Heng Permansor Terrae?

Aunque «Worlds Apart» es la mejor opción para Dan Heng Permansor Terrae si ya lo tienes o no te importa gastarte recursos para conseguir un cono exclusivo, ya que es la única opción que añade curación además de su escalado de ATK.

Los jugadores que prefieran ahorrar sus Jades Estelares deberían considerar «Viaje, paz eterna» como alternativa para una configuración más económica centrada en los escudos, o «La textura de los recuerdos» si buscan algo más fiable que resista en los modos de final de juego de Honkai Star Rail.

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