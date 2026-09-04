Die besten Dan Heng Permansor Terrae Light Cones HSR 2026

Bei der Auswahl des besten „Dan Heng Permansor Terrae“-Lichtkegels kommt es darauf an, seiner Angriffskraft (ATK) Vorrang vor Verteidigung (DEF) oder Lebenspunkten (HP) zu geben – im Gegensatz zu den meisten „Erhaltung“-Kegeln. Dieser Leitfaden behandelt seine charakteristische Wahl „Obwohl Welten trennen uns“ sowie die besten Alternativen und die stärkste F2P-Option, damit du ihn auf die härtesten Inhalte in „Honkai Star Rail“ vorbereiten kannst.

Bevor du jedoch deine Wahl triffst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: Dan Heng Permansor Terrae beschreitet den „Preservation“-Pfad. Zwar kann er einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Preservation“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Die besten „Light Cones“ für Dan Heng Permansor Terrae im Ranking (TL;DR)

Hier siehst du, wie sich die besten Lichtkegel für Dan Heng Permansor Terrae im Vergleich schlagen – von seiner charakteristischen Wahl bis hin zur stärksten F2P-Option.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Obwohl Welten trennen uns“ Sein charakteristischer Kegel kombiniert einen starken Angriffsbonus mit teamweiter Heilung und einem stapelbaren Schadensbonus bei der Ultimativfähigkeit, wodurch er sowohl seine Aufgaben als Tank als auch als Support abdeckt. 2 Reise, für immer friedlich Ein kostengünstiger „Preservation“-Kegel, der seinen Schildeffekt erhöht und geschützte Verbündete mit zusätzlichem verursachten Schaden belohnt. 3 Moment des Sieges Erhöht die Verteidigung und die Trefferquote von Effekten und zieht mehr Aggro auf sich, wodurch seine Schilde an Bedeutung gewinnen, insbesondere in Kombination mit Kafka. 4 Textur der Erinnerungen Seine beste Wahl für F2P-Spieler: Er tauscht Angriffskraft gegen Effekt-Resistenz und einen reaktiven Schild, der eingehenden Schaden reduziert.

Obwohl Welten trennen – Best in Slot

Zwar ist „Worlds Apart“ für Dan Heng Permansor Terrae kein absolutes Muss. Sein Set funktioniert auch ohne diese Fähigkeit, und ihr Wert liegt knapp unter dem eines voll ausgebauten „Reise, für immer friedlich““. Dennoch ist es eindeutig seine beste Wahl insgesamt, sobald man es besitzt, da es Angriffskraft (ATK) gewährt, anstatt der üblichen Verteidigungskraft (DEF), über die „Preservation Light Cones“ normalerweise verfügen – und genau das ist der Wert, von dem seine Schilde und sein Schaden abhängen.

Bei „Superimposition 1“ erhöht „Obwohl Welten trennen uns“ die ATK des Trägers um 64 % und erreicht auf der maximalen Stufe eine Basis-ATK von 582. Der Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit stellt für jeden Verbündeten HP in Höhe von 10 % seines Angriffs wieder her, plus weitere 10 % seines Angriffs für den Verbündeten mit den derzeit niedrigsten HP, und gewährt dem gesamten Team für 3 Runden „Redoubt“.

Verbündete mit „Redoubt“ verursachen 24 % mehr Schaden, der um weitere 12 % steigt, wenn sie zudem eine Beschwörung im Einsatz haben – was Dan Heng Permansor Terraes eigener Souldragon bereitstellen kann.

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Beste Alternativen zu „Obwohl Welten trennen uns“

„Reise, für immer friedlich“ ist ein 4-Sterne-Schutzkegel mit einem geringeren Basisangriff, der jedoch leicht zu beschaffen ist und seinen Platz im Team durchaus verdient. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er den Schild-Effekt des Trägers um 12 %, und jeder geschützte Verbündete verursacht 12 % mehr Schaden, solange sein Schild besteht. Im Vergleich zu „Obwohl Welten trennen uns“ tauscht er die Heilung und den „Redoubt“-Buff gegen einen größeren, kostengünstigeren Schild ein – ein fairer Tausch, wenn man nicht sofort einen 5-Sterne-Kegel anstreben möchte.

„Der Moment des Sieges“ setzt eher auf Überlebensfähigkeit als auf Angriff. Bei Superimposition 1 erhöht es die Verteidigung und die Effekt-Trefferquote des Trägers jeweils um 24 %, steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner ihn ins Visier nehmen, und fügt ihm bei jedem Angriff bis zum Ende seines Zuges weitere 24 % Verteidigung hinzu.

Bester F2P-Lichtkegel für Dan Heng Permansor Terrae

„Die Textur der Erinnerungen“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Dan Heng Permansor Terrae und kann kostenlos durch Grinden im Spiel erworben werden. Bei Überlagerung 1 erhöht er die Effekt-Resistenz des Trägers um 8 %, und wenn er ohne aktivierten Schild angegriffen wird, erhält er für 2 Runden einen Schild im Wert von 16 % seiner maximalen HP, begrenzt auf einmal alle 3 Runden.

Wenn er zum Zeitpunkt des Treffers bereits durch einen Schild geschützt ist, verringert sich der erlittene Schaden um 12 %. Da Dan Heng Permansor Terrae seine eigenen Schilde mühelos aufbauen kann, lässt sich diese Schadensreduzierung nahtlos in sein bestehendes Spielsystem integrieren.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Dan Heng Permansor Terrae geben?

„Worlds Apart“ ist zwar die beste Wahl für Dan Heng Permansor Terrae, wenn du ihn bereits besitzt oder nichts dagegen hast, nach einem charakteristischen Light Cone zu ziehen, da es die einzige Option ist, die zusätzlich zu seiner Angriffsskalierung noch Heilung bietet.

Spieler, die ihre „Stellar Jades“ lieber sparen möchten, sollten stattdessen „Reise, für immer friedlich“ für einen kostengünstigeren, auf Schilde ausgerichteten Build in Betracht ziehen oder „Die Textur der Erinnerungen“, wenn sie etwas Zuverlässigeres suchen, das sich in den Endgame-Modi von „Honkai Star Rail“ bewährt.

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Häufig gestellte Fragen