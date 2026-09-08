HSR «Trailblazer Remembrance»: Descripción general del personaje y equipación 2026

Homenaje a los pioneros, en Honkai Star Rail, es un personaje de 5 estrellas del elemento Hielo que pertenece a la Ruta del Recuerdo, la forma de apoyo propia del protagonista de Astral Express. A diferencia de la mayoría de las unidades de 5 estrellas, se desbloquea a medida que avanza la historia, en lugar de a través de un «Teletransporte de evento de personaje».

Esta descripción general del personaje abarca el conjunto de habilidades, las Huellas y los Eidolones De «Trailblazer Remembrance», además de cómo se desbloquea realmente y si merece la pena plantearse su uso en alguna de tus composiciones de equipo.

Trailblazer Remembrance de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Hielo Camino Recuerdo Función Apoyo Lanzamiento Versión 3.0 Actores de doblaje Mujer: Chloe Eves | Hombre: Shaun Mendum (EN)



Mujer: Yui Ishikawa | Hombre: Junya Enoki (JP)



Mujer: Tingting Chen | Hombre: Qiege Qin (CH)



Mujer: Ha-ru Kim | Hombre: Myung-jun Kim (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es «Trailblazer Remembrance» en Honkai Star Rail?

«Homenaje a los pioneros» es la identidad que adopta el protagonista o personaje del jugador tras llegar a Amphoreus, el mundo que ocupa el centro de la línea de misiones «Saga heroica de la caza de las llamas». Su estilo de juego se basa en invocar y dirigir a un memosprite, en lugar de luchar en solitario.

Ese memosprite se llama Mem, un compañero que lucha junto al Trailblazer con sus propias estadísticas, su propio orden de turno y su propia barra de PV a la que los enemigos pueden atacar directamente. Toda la premisa de esta ruta gira en torno a ese vínculo: el Trailblazer evoca fragmentos de memoria y Mem los lleva a la batalla en forma de ataques y apoyo.

La ruta «Trailblazer Remembrance» se puede desbloquear completando los capítulos introductorios de Amphoreus, concretamente la misión de historia «Night Veil, Shroud the Silent Past» dentro de la serie «Heroic Saga of Flame-Chase». No hace falta ningún sorteo ni teletransporte, solo avanzar lo suficiente en la historia principal para llegar a ella.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Explicación del kit de «Trailblazer Remembrance»

El kit de «Trailblazer Remembrance» se basa en la gestión de un único recurso : el medidor de carga de Mem, que se acumula a través de la regeneración de energía de todo el grupo.

1. Invocar y mantener a Mem

La habilidad De «Trailblazer Remembrance», «Te elijo a ti», invoca al Memosprite, Mem, al campo de batalla. Si Mem ya está en el campo de batalla, esa misma habilidad restaura una parte de los PS de Mem y le añade una pequeña cantidad de Carga, lo cual es importante, ya que Mem puede ser blanco de ataques y caer derrotado como cualquier otra unidad. Cada vez que un aliado regenera Energía, Mem gana Carga discretamente en segundo plano, una mecánica que beneficia a los equipos construidos en torno a la restauración de Energía.

2. Activación del apoyo de Mem

Una vez que la Carga de Mem alcanza el 100 %, actúa de inmediato y puede otorgar a un aliado objetivo el apoyo de Mem, lo que adelanta instantáneamente el turno de ese aliado y añade un golpe de Daño Verdadero a cada ataque que aseste durante varios turnos posteriores. El «daño verdadero» ignora por completo las mejoras y las penalizaciones, por lo que es un daño adicional fijo que se suma a lo que el carry ya tenga. Hasta que la «carga» esté completa, Mem ataca en su propio turno infligiendo un daño moderado de hielo.

3. Explosión con la habilidad definitiva

La habilidad definitiva De «Trailblazer Remembrance», «Together, Mem», invoca inmediatamente a Mem si es necesario, le otorga una gran cantidad de «Carga» y hace que Mem golpee a todos los enemigos a la vez infligiendo daño de hielo. No se trata tanto del daño puro como de recargar la «Carga» de Mem justo cuando el equipo necesita avanzar otra acción.

Su talento, «Compañero todopoderoso», es lo que realmente define las estadísticas propias de Mem, otorgándole una SPD inicial fija y una reserva de HP máximos derivada de los propios HP máximos del «Pionero». Su técnica, «Recuerdos que vuelven como ecos», congela brevemente a los enemigos cercanos antes de que comience el combate, una forma realmente eficaz de garantizar que todo el equipo actúe primero.

Descripción general de los rastros y los eidolones de «Trailblazer Remembrance»

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» De «Trailblazer Remembrance», seguidas de sus «eidolones».

Huellas de «Trailblazer Remembrance»

El ataque básico De «Trailblazer Remembrance», «Déjalo en mis manos», inflige daño de hielo equivalente a hasta el 100 % del ataque del Trailblazer a un enemigo cuando el nivel de «Trace» es máximo. Una vez desbloqueada la misión «Pétalos caídos: deja rastros de fragancia que se desvanecen», se desbloquea el «Ataque básico mejorado», cuyo uso tras la habilidad definitiva consume acumulaciones épicas para infligir daño adicional y obtener carga.

La habilidad del Pionero Remembrance, «Te elijo a ti», invoca a Mem si aún no está en el campo de batalla, o restaura hasta el 60 % de los PS máximos de Mem y le otorga un 10 % de carga si ya está presente, al nivel máximo de Huella. Se trata de una acción puramente de apoyo que no cuesta SP y consume 30 de energía, lo que permite que el Pionero o tu unidad de sustento dependan menos de curar directamente a Mem.

La habilidad definitiva De «Trailblazer Remembrance», «Juntos, Mem», invoca a Mem si es necesario, le otorga un 40 % de carga y, a continuación, hace que Mem inflija daño de hielo equivalente a hasta un 240 % de su propio ataque a todos los enemigos, al nivel máximo de «Trace». El coste de 160 de energía es elevado, pero la carga que devuelve significa que esta habilidad definitiva existe principalmente para restablecer el medidor de Mem y permitirle avanzar en la acción durante otra ronda.

El talento De «Trailblazer Remembrance», «Compañero todopoderoso», establece la SPD inicial de Mem en 130 y sus PV máximos en hasta el 80 % de los propios PV máximos de Trailblazer más 640 cuando el nivel de Trace está al máximo. Además, permite que Mem gane un 1 % de carga por cada 10 de energía que regenere todo el grupo, lo que constituye el verdadero motor que mantiene el medidor de Mem en movimiento sin necesidad de pulsar botones adicionales.

Técnica del Trailblazer Remembrance Recuerdos que vuelven como ecos Crea una dimensión especial durante 10 segundos que sumerge a los enemigos que se encuentran en su interior en un estado de «Tiempo detenido». Al entrar en combate contra un enemigo en «Tiempo detenido», se retrasa la acción de todos los enemigos en un 50 % y se inflige a todos ellos un daño de hielo equivalente al 100 % del ataque del Pionero.

Habilidades adicionales de «Recuerdo del Pionero» Cetro del Rapsoda Acelera la acción del Pionero en un 30 % al inicio de la batalla y otorga a Mem un 40 % de carga adicional la primera vez que se invoca. Pequeña parábola Otorga a Mem un 5 % de carga adicional cada vez que se activa su ataque de habilidad Memosprite. Imanes y cadenas largas Aumenta el multiplicador de daño real de la habilidad «Apoyo» de Mem cuanto más se eleve la energía máxima del aliado objetivo por encima de 100, hasta un aumento del 20 %. Epílogo inacabado Tras usar la Habilidad Definitiva, obtiene 1 acumulación de «Épico», hasta un máximo de 2 acumulaciones. Cuando esta unidad tiene «Épico» y Mem está en el campo de batalla, el Ataque Básico se potencia a «¡Juntos escribimos el mañana!».

Bonificaciones de estadísticas de «Recuerdo del pionero» (total) +14,0 % de ATAQUE +37,3 % de daño crítico +14,0 % de PV

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Eidolones de «Trailblazer Remembrance»

En E1, «Narrador del presente», la habilidad «Apoyo de Mem» también otorga al aliado objetivo un 10 % de tasa de CRIT, y esa mejora se extiende al propio Memosprite o Memomaster del objetivo, si lo tiene.

En E2, «Recolector del pasado», el Pionero regenera 8 de energía cada vez que un Memosprite aliado que no sea Mem realiza una acción, hasta un máximo de una vez por turno del Pionero. Esto hace que el «Remembrance» del Pionero combine especialmente bien con otros aliados de «Remembrance», ya que convierte las acciones de sus Memosprites en energía gratuita para el Pionero.

De E3 a E6 se producen principalmente mejoras graduales en lugar de nuevas mecánicas: E3 aumenta los niveles de Habilidad, Talento y Talento de Memosprite, mientras que E5 hace lo mismo con el Ataque Definitivo, el Ataque Básico y la Habilidad de Memosprite.

E4, «Bailarín de la musa», añade una Carga extra y un mayor multiplicador de Daño Real cuando el Apoyo de Mem se dirige a un aliado con Energía máxima igual a cero.

E6, Portador de la Revelación, fija la tasa de CRIT del Ultimate al 100 %.

Evaluación del meta HSR de «Trailblazer Remembrance»: ¿Es buena «Trailblazer Remembrance»?

«Homenaje a los pioneros» es una elección de nivel EX pensada específicamente para equipos construidos en torno a personajes con un alto coste de energía para su habilidad definitiva y, por lo demás, un apoyo versátil muy sólido.

Clasificación de «Trailblazer Remembrance» Valoración general EX Valoraciones en fase final Memoria del caos: EX



Pura ficción: EX



Sombra apocalíptica: EX

Esa sinergia en el coste de energía proviene de la habilidad «Apoyo» de Mem, que añade un golpe de «Daño Verdadero» cuya potencia aumenta cuanto mayor sea el coste de energía de una habilidad definitiva; por lo tanto, un personaje con habilidades de alto coste saca un provecho notablemente mayor de ella que uno que abusa de habilidades de bajo coste.

El propio kit de «Trailblazer Remembrance» apenas inflige daño por sí solo, pero el avance de acción gratuito y la mejora de daño crítico para todo el grupo que proporciona el talento de Mem lo convierten en uno de los apoyos generalistas más flexibles disponibles actualmente, ya que casi cualquier equipo se beneficia de un turno extra y de más daño crítico.

Veredicto: ¿Merece la pena «Trailblazer Remembrance» en 2026?

Merece la pena invertir en Trailblazer Remembrance al 100 % en cuanto superes el contenido de la historia que lo desbloquea, ya que añadir este personaje a tu plantilla no supone ningún coste adicional. Incluso su copia de nivel E0 invoca a Mem, adelanta el turno de un carry y otorga la mejora de daño crítico.

Donde realmente destaca es en equipos liderados por un carry con un alto coste de Ultimate. El avance de acción gratuito y el bonus de daño verdadero cambian de verdad la frecuencia con la que ese carry puede actuar. Fuera de esa estructura de equipo específica, «Trailblazer Remembrance» sigue siendo un apoyo generalista de daño crítico muy bueno, por no mencionar que es muy accesible.

Ventajas Contras ✅ Desbloquearlo no cuesta nada, ya que el personaje se obtiene al avanzar en la historia en lugar de mediante un Warp



✅ Otorga un avance de acción gratuito del 100 % sin coste



de SP ✅ Añade un golpe fijo de «Daño Real» que funciona como un auténtico multiplicador de daño para quien tenga el apoyo



de Mem ✅ Aumenta pasivamente el «Daño crítico» de todos los aliados en cuanto Mem está en el campo



de batalla ✅ Su técnica puede congelar a los enemigos incluso antes de que empiece el combate, lo que supone una verdadera ventaja en el primer turno ❌ El momento en que se activa el avance de acción de Mem depende de la regeneración de energía del propio grupo, por lo que no siempre se produce exactamente cuando quieres, a menos que ajustes al milímetro tu composición



❌ Inflige muy poco daño directo, aparte del «daño verdadero» que otorga a los aliados

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes