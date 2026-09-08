Trailblazer Remembrance HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

„Trailblazer Remembrance“ in „Honkai Star Rail“ ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Eis auf dem „Remembrance Path“, der eigenen Unterstützerform der Protagonistin des „Astral Express“. Im Gegensatz zu den meisten 5-Sterne-Charakteren wird sie durch den Fortschritt in der Geschichte freigeschaltet und nicht über einen Charakter-Event-Warp.

Dieser Charakterüberblick behandelt die Fähigkeiten, Spuren und Eidolons aus „Trailblazer Remembrance“ sowie die Art und Weise, wie sie tatsächlich freigeschaltet werden, und ob es sich lohnt, sie in einer deiner Teamzusammensetzungen einzusetzen.

„Trailblazer Remembrance“ auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Eis Weg Erinnerung Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 3.0 Synchronsprecher Weiblich: Chloe Eves | Männlich: Shaun Mendum (EN)



Weiblich: Yui Ishikawa | Männlich: Junya Enoki (JP)



Weiblich: Tingting Chen | Männlich: Qiege Qin (CH)



Weiblich: Ha-ru Kim | Männlich: Myung-jun Kim (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist „Trailblazer Remembrance“ in Honkai Star Rail?

„Trailblazer Remembrance“ ist die Identität, die der Protagonist bzw. der Spielercharakter annimmt, nachdem er in Amphoreus angekommen ist – der Welt, die im Mittelpunkt der Questreihe „Heroic Saga of Flame-Chase“ steht. Sein Spielstil basiert darauf, ein Memosprite zu beschwören und zu lenken, anstatt alleine zu kämpfen.

Dieser Memosprite heißt Mem – ein Begleiter, der an der Seite des Trailblazers kämpft und über eigene Werte, einen eigenen Platz in der Zugreihenfolge sowie eine eigene HP-Leiste verfügt, auf die Gegner tatsächlich zielen können. Die gesamte Prämisse dieses Pfades basiert auf dieser Verbindung: Der Trailblazer ruft Erinnerungsfragmente herbei, und Mem trägt diese Fragmente als Angriffe und Unterstützung in den Kampf.

„Trailblazer Remembrance“ lässt sich freischalten, indem man die einführenden Amphoreus-Kapitel durchspielt, insbesondere die Story-Quest „Night Veil, Shroud the Silent Past“ innerhalb der Reihe „Heroic Saga of Flame-Chase“. Kein Pull, kein Warp erforderlich – es reicht aus, in der Hauptgeschichte so weit voranzukommen, dass man diese Quest erreicht.

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Erklärung des Fähigkeiten-Sets von „Trailblazer Remembrance“

Das Spielprinzip von „Trailblazer Remembrance“ basiert auf der Verwaltung einer einzigen Ressource : Mems Ladungsanzeige, die durch die Energieregeneration der gesamten Gruppe aufgefüllt wird.

1. Mem herbeirufen und auf dem Spielfeld halten

Die Fähigkeit „Ich wähle dich“ von „Trailblazer Remembrance“ beschwört das Memosprite Mem auf das Spielfeld. Befindet sich Mem bereits auf dem Spielfeld, stellt dieselbe Fähigkeit stattdessen einen Teil von Mems HP wieder her und fügt eine kleine Menge an „Charge“ hinzu – was wichtig ist, da Mem wie jede andere Einheit angegriffen und besiegt werden kann. Immer wenn ein Verbündeter Energie regeneriert, sammelt Mem im Hintergrund still und leise „Charge“ an – ein Mechanismus, der Teams belohnt, die auf Energieregeneration ausgerichtet sind.

2. Mems Unterstützung einsetzen

Sobald Mems „Charge“ 100 Prozent erreicht, wird es sofort aktiv und kann einem Verbündeten zum Ziel „Mems Unterstützung“ gewähren, wodurch der Zug dieses Verbündeten sofort vorverlegt wird und jeder seiner Treffer in den folgenden Zügen zusätzlichen „True DMG“ verursacht. „True DMG“ ignoriert Buffs und Debuffs vollständig, es handelt sich also um einen pauschalen Schadensbonus, der zusätzlich zu dem Schaden des Carrys gewährt wird. Solange die Ladung noch nicht voll ist, greift Mem stattdessen in seinem eigenen Zug an und verursacht dabei mäßigen Eisschaden.

3. Burst-Angriff mit der ultimativen Fähigkeit

Die ultimative Fähigkeit aus „Trailblazer Remembrance“, „Together, Mem“, beschwört Mem bei Bedarf sofort herbei, gewährt eine große Menge an „Charge“ und lässt Mem jeden Gegner gleichzeitig mit Eisschaden treffen. Dabei geht es weniger um den reinen Schaden als vielmehr darum, Mems „Charge“ genau dann wieder aufzufüllen, wenn das Team eine weitere Aktionsvorverlegung benötigt.

Sein Talent „Allmächtiger Begleiter“ bestimmt Memms eigene Werte und verleiht ihm eine feste Start-Geschwindigkeit sowie eine maximale HP-Anzahl, die sich aus den maximalen HP des Trailblazers ableitet. Seine Technik „Erinnerungen kehren als Echos zurück“ friert Gegner in der Nähe kurz vor Kampfbeginn ein – eine wirklich wirkungsvolle Methode, um sicherzustellen, dass das gesamte Team als Erstes agiert.

Übersicht über die Spuren und Eidolons aus „Trailblazer Remembrance“

Hier erfährst du, was die einzelnen „Spuren“ in „Trailblazer Remembrance“ tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren „Eidolons“.

„Spuren“ von „Trailblazer Remembrance“

„Überlass es mir““, der Basisangriff aus „Trailblazer Remembrance“, fügt einem Gegner bei maximaler „Trace“-Stufe Eis-Schaden in Höhe von bis zu 100 % des Angriffswerts des Trailblazers zu. Sobald die Mission „Gefallene Blütenblätter – Verblassende Duftspuren“ den verbesserten Basisangriff freischaltet, verbraucht dessen Einsatz nach der ultimativen Fähigkeit epische Stapel für zusätzlichen Schaden und Ladung.

Die Fähigkeit des Trailblazers „Remembrance“, „I Choose You“, beschwört Mem, falls dieser noch nicht im Einsatz ist, oder stellt bei maximaler „Trace“-Stufe bis zu 60 % von Mems maximaler HP wieder her und gewährt Mem 10 % Ladung, falls er bereits im Einsatz ist. Dies ist eine rein unterstützende Aktion, die keine SP kostet und 30 Energie verbraucht, wodurch der „Trailblazer“ oder deine Sustain-Einheit weniger darauf angewiesen ist, Mem direkt zu heilen.

Die ultimative Fähigkeit aus „Trailblazer Remembrance“, „Gemeinsam, Mem“, beschwört Mem bei Bedarf, gewährt ihr 40 % Ladung und lässt Mem dann bei maximaler „Trace“-Stufe jedem Gegner Eis-Schaden in Höhe von bis zu 240 % ihres eigenen Angriffswerts zufügen. Die Kosten von 160 Energie sind hoch, aber aufgrund der zurückgegebenen Ladung dient diese ultimative Fähigkeit hauptsächlich dazu, Mems Leiste für eine weitere Runde mit Aktionsfortschritten zurückzusetzen.

Das Talent „Allmächtiger Begleiter“ von „Trailblazer Remembrance“ legt Mems Start-Geschwindigkeit auf 130 fest und seine maximalen HP bei bis zu 80 % der maximalen HP des Trailblazers plus 640 bei maximaler Trace-Stufe. Außerdem erhält Mem 1 % Ladung pro 10 Energie, die die gesamte Gruppe regeneriert – der eigentliche Motor, der Mems Ladebalken ohne zusätzliche Tastenbetätigungen am Laufen hält.

Die Technik von „Trailblazer Remembrance“ Erinnerungen kehren als Echos zurück Erzeugt für 10 Sekunden eine spezielle Dimension, die Gegner in ihrem Inneren in einen Zeitstillstand versetzt. Beim Eintritt in den Kampf gegen einen Gegner im Zeitstillstand wird die Aktion jedes Gegners um 50 % verzögert und allen Gegnern wird Eis-Schaden in Höhe von 100 % des Angriffswerts des Trailblazers zugefügt.

Bonusfähigkeiten von „Trailblazer Remembrance“ Rhapsodes Zepter Beschleunigt die eigene Aktion des Wegbereiters zu Beginn des Kampfes um 30 % und gewährt „Mem“ bei der ersten Beschwörung zusätzliche 40 % Ladung. „Kleine Parabel“ Gewährt Mem 5 % zusätzliche Ladung, sobald sein Memosprite-Fähigkeitsangriff ausgelöst wird. Magnete und lange Ketten Erhöht den „True DMG“-Multiplikator von Mems „Support“ umso stärker, je höher die maximale Energie des verbündeten Ziels über 100 steigt, bis zu einer Steigerung von 20 %. Unvollendeter Epilog Nach dem Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit erhält die Einheit 1 Stapel „Episch“, bis zu 2 Stapel. Wenn diese Einheit „Episch“ besitzt und Mem auf dem Feld ist, wird der Basisangriff zu „Gemeinsam schreiben wir die Zukunft!“ verstärkt .

Stat-Boni von „Trailblazer Remembrance“ (insgesamt) +14,0 % Angriff +37,3 % Krit. Schaden +14,0 % HP

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Eidolons aus „Trailblazer Remembrance“

Bei E1, „Erzähler der Gegenwart“, gewährt „Mems Unterstützung“ dem Zielverbündeten außerdem eine kritische Trefferquote von 10 %, und dieser Bonus erstreckt sich auch auf das eigene Memosprite oder den eigenen Memomaster des Ziels, sofern vorhanden.

Auf Stufe E2 („Sammler der Vergangenheit““) regeneriert der Trailblazer 8 Energie, sobald ein verbündetes Memosprite außer Mem eine Aktion ausführt, maximal einmal pro Trailblazer-Zug. Dadurch lässt sich der „Trailblazer Remembrance“ besonders gut mit anderen „Remembrance“-Verbündeten kombinieren, da er die Aktionen ihrer Memosprites in kostenlose Energie für den „Trailblazer“ umwandelt.

E3 bis E6 bieten größtenteils schrittweise Level-Up-Effekte statt neuer Mechaniken: E3 erhöht die Stufen von „Fähigkeit“, „Talent“ und „Memosprite-Talent“, während E5 dasselbe für „Ultimate“, „Basis-Angriff“ und „Memosprite-Fähigkeit“ tut.

E4, „Tänzerin der Muse“, fügt zusätzliche Ladung und einen höheren Multiplikator für „Wahren Schaden“ hinzu, wenn Mems „Unterstützung“ einen Verbündeten mit null Maximalenergie zum Ziel hat.

E6, „Träger der Offenbarung“, legt die Krit-Rate der Ultimativ-Fähigkeit auf 100 % fest.

„Trailblazer Remembrance“ – HSR-Meta-Bewertung: Ist „Trailblazer Remembrance“ gut?

„Trailblazer Remembrance“ ist eine Wahl der EX-Stufe, die speziell für Teams gedacht ist, die auf Charaktere mit hohen Energiekosten für die ultimative Fähigkeit ausgerichtet sind, und ansonsten ein sehr solider Allround-Support ist.

Tier-Bewertungen für „Trailblazer Remembrance“ Gesamtbewertung EX Bewertungen im Endgame „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Diese Synergie bei den Energiekosten ergibt sich aus Mems „Support“, der einen „True DMG“-Treffer hinzufügt, dessen Stärke davon abhängt, wie viel Energie eine ultimative Fähigkeit tatsächlich kostet. Daher profitiert ein Nuker mit hohen Kosten deutlich stärker davon als ein billiger Skill-Spammer.

„Trailblazer Remembrance“ selbst verursacht kaum Schaden, aber der kostenlose Aktionsvorschub und der gruppenweite Krit-Schaden-Buff durch Mems Talent machen diesen Charakter zu einem der flexibelsten Allround-Supports, die derzeit verfügbar sind, da fast jedes Team von einem zusätzlichen Zug und mehr Krit-Schaden profitiert.

Fazit: Lohnt sich „Trailblazer Remembrance“ in 2026?

Es lohnt sich zu 100 %, in „Trailblazer Remembrance“ zu investieren, sobald man den Story-Inhalt abgeschlossen hat, der den Charakter freischaltet, da dessen Aufnahme in den Kader keine zusätzlichen Kosten verursacht. Selbst die E0-Version beschwört Mem, beschleunigt den Zug eines Carrys und gewährt den Krit-Schaden-Buff.

Wirklich zur Geltung kommt er in Teams, deren Kern ein Carry mit hohen Ultimate-Kosten bildet. Die kostenlose Vorverlegung des Zuges und der zusätzliche „True DMG“-Bonus verändern tatsächlich, wie oft dieser Carry zum Zug kommt. Auch außerhalb dieser spezifischen Teamzusammensetzung ist „Trailblazer Remembrance“ nach wie vor ein sehr guter – ganz zu schweigen von seiner hohen Zugänglichkeit – Allrounder-Support für kritischen Schaden.

Vorteile Nachteile ✅ Das Freischalten kostet nichts, da der gesamte Charakter durch den Fortschritt in der Geschichte und nicht über einen Warp



erhältlich ist ✅ Gewährt einen kostenlosen 100-prozentigen Aktionsvorschub ohne SP-Kosten



✅ Fügt einen pauschalen „True DMG“-Treffer hinzu, der als echter Schadensmultiplikator für jeden wirkt, der Mems Unterstützung



erhält ✅ Erhöht passiv den Krit-Schaden aller Verbündeten, sobald Mem auf dem Spielfeld



ist ✅ Ihre Technik kann Gegner schon vor Beginn des Kampfes einfrieren – ein echter Vorteil in Runde eins ❌ Der Zeitpunkt von Mems Aktionssprung hängt von der Energieregeneration der Gruppe ab, sodass er nicht immer genau dann erfolgt, wenn man es möchte – es sei denn, man optimiert seine Zusammensetzung



bis ins Detail ❌ Verursacht außerhalb des „True DMG“, den er Verbündeten gewährt, nur sehr wenig direkten Schaden

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Häufig gestellte Fragen