Aventurine Waveflair HSR: Charakterübersicht und Kit 2026

Dieser Charakter-Guide zu Aventurin Waveflair HSR behandelt sein Fähigkeiten-Set, seine Eidolons, den aktuellen Banner-Status sowie eine Einschätzung, ob es sich tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen – je nachdem, welche Charaktere du bereits in deinem Team hast.

Aventurin Waveflair erscheint in „Honkai Star Rail“ als extravaganter 5-Sterne-Schadensverursacher vom Typ „Quantum-Elation“. Weg von seinen gewohnten defensiven „Preservation“-Aufgaben als leitender Manager der Interastral Peace Corporation setzt diese alternative Sommerpersönlichkeit ganz auf puren, risikoreichen Offensivstil.

Sein Spielstil dreht sich darum, „Fervor“-Stapel zu generieren, „Punchline“-Ladungen zu sammeln und hochfrequente „Elation“-Fähigkeitssequenzen zu aktivieren, die das Schlachtfeld mit Abpralltreffern und verheerenden Flächenangriffen überschwemmen.

Aventurin Waveflair auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Weg Begeisterung Rolle DPS Veröffentlicht Version 4.5 (Über den vergoldeten Gezeiten) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Camden Sutkowski (EN)



Kengo Kawanishi (JP)



Yang Chaoran (CH)



Park Min-gi (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen zu „Endgame“ Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Aventurin Waveflair in „Honkai Star Rail“?

Innerhalb der Unternehmenshierarchie der Interastral Peace Corporation machte sich Kakavasha einen Namen als Aventurine, ein hochrangiger Manager in der Abteilung für strategische Investitionen und einer der zehn zentralen „Stonehearts“, die den „Cornerstone of Aventurine“ in ihren Händen halten.

Galaxienweit bekannt als vollendeter Spieler, der sein Leben mit eiskalter Gelassenheit aufs Spiel setzt, versetzten ihn seine offiziellen Aufträge meist in den Mittelpunkt hochbrisanter diplomatischer und finanzieller Konflikte.

Die „Waveflair“-Persönlichkeit stellt eine radikale Abkehr von Vorstandsetagen und defensiven Strategien dar. Aventurin Waveflair tauscht maßgeschneiderte Anzüge gegen farbenfrohe Urlaubskleidung und eine unbekümmerte Haltung am Meer und macht sich die launische Philosophie von Aha the Elation zu eigen.

Anstatt Kollegen vor drohendem Unheil zu schützen, sonnt er sich lieber in der tosenden Brandung und betrachtet den Kampf als eine aufregende Vorführung am Strand, bei der sich das Schicksal mit jedem Würfelwurf und jeder brechenden Welle wendet.

Trotz dieser entspannten Strand-Fassade bleibt sein berechnender Verstand so scharfsinnig wie eh und je. Jeder Schlag, jedes Glücksspiel und jede provokative Geste ist darauf ausgelegt, Gegner dazu zu verleiten, sich zu weit vorzuwagen. Seine internationale Sprecherbesetzung fängt dieses gefährliche Gleichgewicht zwischen unbeschwerter sommerlicher Ausgelassenheit und eiserner, raubtierhafter Berechnung ein.

Indem er den Pfad der Begeisterung beschreitet, beweist Aventurin Waveflair, dass Glück, Charisma und überwältigende Kraft den Ausgang jedes kosmischen Konflikts neu gestalten können.

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Aventurin Waveflairs Ausrüstung im Detail

Im Zentrum des Spielablaufs von Aventurin Waveflair steht das „Fervor“-Ressourcensystem, das die Dynamik im Kampf misst und direkt seine zerstörerischen Angriffssequenzen auslöst. Aventurin Waveflair sammelt „Fervor“ sowohl durch seine eigenen Aktionen als auch durch Angriffe seiner Verbündeten an, was ihn zu einem außergewöhnlich interaktiven Schadensverursacher macht, der in temporeichen, offensiv ausgerichteten Teamzusammensetzungen besonders gut zur Geltung kommt.

Zusätzlich zu „Fervor“ verwaltet Aventurin Waveflair „Punchline“-Ladungen und den „Certified Banger“-Status. „Punchline“ fungiert als interner Treibstoff, der seine Offensivfähigkeiten verstärkt und die Dauer seines „Certified Banger“-Status verlängert. Wenn „Certified Banger“ aktiv ist, steigt seine Kampfleistung dramatisch an, was ihm zusätzliche Offensivvorteile gewährt und die Voraussetzungen für verheerende „Aha Instant“-Aktivierungen schafft.

Wenn sein „Fervor“ die erforderliche Schwelle von 10 Stapeln erreicht, löst sein Talent sofort seine charakteristische „Elation“-Fähigkeit „Prost: Auf die Hitze des Sommers“ aus. Diese Fähigkeit fügt allen gegnerischen Zielen sofort Quantenschaden zu, bevor sie eine Salve von abprallenden Schlägen abfeuert, die isolierte Elitegegner dezimieren.

Durch den kontinuierlichen Wechsel zwischen einfachen Angriffen, Fähigkeiten und Bursts hält Aventurin Waveflair die gegnerische Verteidigung aufgebrochen und übt gleichzeitig unerbittlichen Offensivdruck aus .

Übersicht über die „Traces“ und „Eidolons“ von Aventurin Waveflair

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Aventurin Waveflair bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Aventurin Waveflairs Spuren

Sein Basisangriff „„Dead Center – Der Sturm bricht los“ fügt einem einzelnen, ausgewählten gegnerischen Ziel Quantenschaden in Höhe von bis zu 100 % von Aventurin Waveflairs Angriffskraft zu. In Standard-Kampfrotationen dient dieser Angriff in erster Linie als Mittel zur Notfall-Ressourcengenerierung, wenn die Ressourcen des Teams aufgefüllt werden müssen.

Seine Fertigkeit „„Kill Shot“, „The Sands Boil““ fügt allen Gegnern auf dem Schlachtfeld Quantenschaden in Höhe von bis zu 240 % seines Angriffswerts zu. Bei der Ausführung erhält Aventurin Waveflair sofort 4 Punkte „Punchline“ und 4 Stapel „Fervor“, was als sein primärer Motor während seines Zuges dient, um Kampfdynamik aufzubauen und seinen Offensivrhythmus aufzufrischen.

Seine ultimative Fähigkeit „Grand Slam, die Flutwelle bezwingen“ benötigt 140 Energie zur Aktivierung. Bei der Auslösung fügt er allen Gegnern massiven Quantenschaden in Höhe von bis zu 400 % seines Angriffswerts zu, erhält sofort 6 Punkte „Punchline“ und 8 Stapel „Fervor“ und erhöht seine eigene Geschwindigkeit für 4 Runden um bis zu 30 %, um wichtige Schwellenwerte der Kampfgeschwindigkeit mühelos zu überschreiten.

Sein Talent „Setz mehr, der Abgrund antwortet“ verlängert die Dauer des Zustands „Certified Banger“. Immer wenn ein verbündeter Teamkamerad einen Angriff ausführt, erhält Aventurin Waveflair 1 Stapel „Fervor“ und 1 Punkt „Punchline“. Wenn sich „Fervor“ auf 10 Stapel angesammelt hat, verbraucht er sofort 10 Stapel, um seine „Elation“-Fähigkeit „Prost: Auf die Hitze des Sommers“ auszulösen, die seinen nächsten Zauberspruch in „All In: In die Glut des Sommers“ verwandelt.

Seine „Elation“-Fähigkeit „Prost: Auf die Hitze des Sommers““ fügt allen Gegnern „Quantum Elation“-Schaden in Höhe von bis zu 60 % seines Angriffswerts zu, gefolgt von 10 zusätzlichen Abpralltreffern, die jeweils zufälligen gegnerischen Zielen „Quantum Elation“-Schaden in Höhe von bis zu 18 % seines Angriffswerts zufügen. Wenn die Fähigkeit zu „All In: In die Glut des Sommers“ verstärkt wird, steigen diese Multiplikatoren erheblich an und durchschlagen sowohl dichte Gegnerwellen als auch isolierte Elite-Bosse.

Aventurin Waveflairs Technik Wellen in stillen Gewässern schlagen Stürmt bei der Erkundung nach vorne, um Gegnern 100 % Angriffs-Quantum-Schaden zuzufügen; tritt mit 2 „Fervor“-Stapeln und 20 „Certified Banger“-Punkten in den Kampf ein.

Aventurin Waveflairs Bonusfähigkeiten Party im perfekten Paradies (A2) Wenn die Geschwindigkeit 140 oder mehr erreicht, erhöht sich der „Elation“-Schaden um 30 % und skaliert zusätzlich um 1 % pro Punkt über 140, bis zu einer Geschwindigkeit von 200. Sich in tosenden Fluten ergötzen (A4) Erhöht den Elation-Schaden des Teams um 20 % und den persönlichen Elation-Schaden um 80 %. Wenn er als einziger Elation-Charakter eingesetzt wird, gilt seine Elation-Fähigkeit als Folgeangriff. Durch vergoldete Träume forschen (A6) Erhöht den Krit-Schaden um 48 %. Wenn ein Verbündeter angreift, erhalten alle Verbündeten 3 Runden lang 48 % Krit-Schaden, und Aventurin Waveflair erhält 2 „Fervor“-Stapel.

Stat-Boni von Aventurin Waveflair (insgesamt) +9 Geschwindigkeit +18,7 % Krit-Rate +10,0 % Begeisterung-Schaden

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Aventurin-Wellenflare-Eidolons

Sein E1, „Ein Urlaub auf Messers Schneide““, gewährt Aventurin Waveflair 24 % RES-PEN gegen alle Typen. Sein Talent ist so verbessert, dass er, sobald „Fervor“ 10, 20 oder 30 Stapel erreicht, sofort „Prost: Auf die Hitze des Sommers“ auslöst, wodurch sich seine Burst-Frequenz drastisch erhöht.

Seine E2, „Untätig wie die sich wendende Flut““, ist der beste Zeitpunkt, um in ihn zu investieren. Sie erhöht seine maximale „Fervor“-Obergrenze auf 50 Stapel und ermöglicht zusätzliche Einsätze seiner „Elation“-Fähigkeit bei 40 und 50 „Fervor“. Darüber hinaus werden durch den Einsatz einer „Elation“-Fähigkeit sofort 4 „Fervor“-Stapel zurückerstattet.

Seine E3-Fähigkeit „Ein Rendezvous, gekühlt serviert“ erhöht die maximale „Trace“-Stufe seiner Fähigkeiten und Talente um zwei sowie die seiner „Elation“-Fähigkeit um eins und sorgt so für stetige numerische Verbesserungen seiner Grundschadensausbeute.

Seine E4-Fähigkeit „Sonnenlicht ist kostenlos““ ermöglicht es allen Verbündeten, 18 % der gegnerischen Verteidigung für 3 Runden zu ignorieren, wann immer Aventurin Waveflair seine Fertigkeit einsetzt, was den Gesamtschaden der Gruppe erheblich steigert.

Seine E5-Fähigkeit „Mitten ins Herz des Jackpots““ erhöht seine „Ultimate“-Stufe um zwei, seine Basis-Angriffsstufe um eins und seine „Elation“-Fähigkeitsstufe um eins, wodurch seine primären Fähigkeitsmultiplikatoren verbessert werden.

Sein E6-Fähigkeit „Die Vergangenheit auf der Überholspur“ gewährt 25 % „Begeisterung“-Schaden, verbessert seine „Begeisterung“-Fähigkeit dauerhaft zu „All In: In die Glut des Sommers“ und eliminiert den Verbrauch von „Inbrunst“ vollständig, wodurch er zu einer unaufhaltsamen Offensivkraft wird.

Aventurin Waveflair – Meta-Bewertung in „Honkai Star Rail“: Ist Aventurin Waveflair gut?

Tier-Bewertungen für Aventurin Waveflair Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos““: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apokalyptischer Schatten“: EX

Aventurin Waveflair verdient unsere unbestrittene EX-Stufenbewertung in allen drei Endgame-Formaten sowie in der Gesamtbewertung. Seine Kombination aus flexibler Zielauswahl, explosiven Burst-Phasen und hoher kritischer Effizienz auf Basiswertniveau macht ihn zum absoluten Spitzenreiter unter den aktuellen Schadensverursachern.

In „Erinnerung an das Chaos““ ist Aventurin Waveflair ein äußerst effektiver Elite-Bosskämpfer. Elite-Bosse und die dazugehörigen Mini-Bosse müssen durch seine mehrfach treffenden Abprallangriffe enormen Schaden einstecken. Da sich seine abprallenden Treffer vollständig auf die verbleibenden Ziele konzentrieren, sobald kleinere Gegner besiegt sind, kann seine Schadensausbeute bei Einzelzielen mit der von spezialisierten „Hunt“-Charakteren mithalten, während er gleichzeitig die Vorteile von „Erudition“-Einheiten beim Beseitigen ganzer Gegnergruppen beibehält.

Auch in „Pure Fiction“ kommen seine Flächenangriffsfähigkeiten voll zur Geltung. Da seine Fertigkeit vollen Quanten-Flächenschaden verursacht und sein Talent bei Angriffen von Verbündeten automatisch „Elation“-Fertigkeiten auslöst, verschwinden gegnerische Wellen fast so schnell, wie sie erscheinen.

In Kombination mit Teamkollegen, die hochfrequente Angriffe ausführen, laden sich seine „Fervor“-Stapel zwischen den Wellen sofort wieder auf, sodass er einen kontinuierlichen Offensivdruck aufrechterhalten und Stufen mit maximaler Punktzahl mühelos abschließen kann.

In „Apokalyptischer Schatten“, wo sich der Kampf um die schnelle Ausführung von „Weakness Break“ und das Ausnutzen verwundbarer Break-Windows dreht, glänzt Aventurin Waveflair durch schiere Angriffsfrequenz. Seine Fähigkeit, Dutzende von Treffern innerhalb eines einzigen Zyklus zu landen, bremst gegnerische Schilde rasch ab.

Sobald ein Boss in den „Broken“-Zustand übergeht, sorgen die massiven CRIT-DMG-Buffs seiner A6-Spur in Kombination mit seinen DEF-ignorierenden Reliktkonfigurationen für astronomische Burst-Werte, die schnelle Siege mit hohen Punktzahlen sichern können.

So erhältst du Aventurin Waveflair in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Aventurin Waveflair ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann er nur aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp („Über die goldenen Gezeiten““-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug aus seinem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen möchten, gilt ein Umtauschverhältnis von 1:1 zwischen „Oneiric Shards“ und „Stellar Jades“.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, eine Aufladung zu tätigen, um „Aventurin Waveflair“, seine Eidolons oder seinen charakteristischen „Light Cone“ zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf einen Blick auf die „Oneiric“-Aufladungsboni, die zeitlich begrenzten Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ im Shop zu werfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Das Debüt-Banner von Aventurin Waveflair, „Über die vergoldeten Gezeiten“, war während der Version 4.5 von Honkai Star Rail vom 12. September 2026 bis zum 27. September 2026 verfügbar. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Aventurin Waveflair offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in „Honkai Star Rail“ für Aventurin Waveflair ziehen2026?

Aventurin Waveflair ist für fast jeden Spieler ein außergewöhnlicher Zieh. Indem er die Lücke zwischen „Elation“-Synergien und universellen Folgeangriffsmechaniken schließt, bietet er außergewöhnliche Vielseitigkeit im Team.

Egal, ob du einen erstklassigen „Quantum“-Hypercarry, einen dynamischen Co-DPS-Partner für aggressive Hybrid-Teams oder eine narrensichere Lösung für die Eroberung aller drei Endgame-Arenen suchst – er liefert vom Moment seiner Freischaltung an Spitzenleistung.

Wenn du bereits über aggressive Angreifer wie Mortenax Blade oder erstklassige Offensivverstärker wie Robin Summeretto verfügst, macht Aventurin Waveflair deine Aufstellung zu einer unaufhaltsamen Macht. Selbst mit kostengünstigen oder Free-to-Play-Teamkollegen sorgen seine hohen Grundmultiplikatoren und eigenständigen kritischen Buffs dennoch für einen reibungslosen Fortschritt durch die schwierigsten Inhalte, die in „Honkai Star Rail“ verfügbar sind.

Vorteile Nachteile ✅ Dominiert alle drei Endgame-Modi mit einer unangefochtenen EX-Tier-Bewertung



✅ Hochfrequente Quantenangriffe durchbrechen die Widerstandskraft und die Lebenspunkte



von Bossen ✅ Erzeugt wertvolle, teamweite 48 %-Krit-Schadens-Buffs für seine Verbündeten



✅ Flexible Dual-Path-Identität, die sowohl von „Elation“- als auch von „Follow-Up“-Synergien profitiert ❌ Die anspruchsvolle Ultimate mit 140 Energie erfordert aktive Energiebatterien oder sorgfältige Rotationen



❌ Die Leistung lässt nach, wenn Teamkollegen keine hohen Angriffsfrequenzen



aufrechterhalten können ❌ Der temporeiche Spielstil erfordert ein diszipliniertes Management der Skillpunkte

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Häufig gestellte Fragen