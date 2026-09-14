Welt HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Dieser Charakter-Guide zu Welt HSR behandelt seine Fähigkeiten, seine Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich seines Banners und der Aufstockungsmöglichkeiten.

Er ist eine der permanenten 5-Sterne-Einheiten des Standard-Warp in „Honkai Star Rail“, beherrscht das Element „Imaginary“ und beschreitet den Pfad des Nihilismus. Seine Hauptaufgabe besteht darin, gegnerische Aktionen durch den Crowd-Control-Effekt „Imprisonment“ zu unterbinden, gegnerische Züge zu verzögern und den Schaden seiner Teamkameraden zu verstärken.

Nach System-Updates, die seine Skalierung erweitert und die „Weightless“-Mechanik eingeführt haben, schlägt er mühelos eine Brücke zwischen einem störenden Unterstützer und einem aggressiven sekundären Carry, der bewegungsunfähige Gegner bestrafen kann.

Welt auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Imaginär Weg Nichts Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 1.0 (Stellar Warp – Permanentes Standard-Banner) Synchronsprecher Brian T. Delaney (EN)



Hosoya Yoshimasa (JP)



Peng Bo (CH)



Han-sin (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos““: S



„Pure Fiction“: Ein



„Apokalyptischer Schatten“: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Welt in „Honkai Star Rail“?

Welt Yang ist ein erfahrenes hochrangiges Besatzungsmitglied des Astral Express und ehemaliger Herrscher über Anti-Entropie auf seiner Heimatwelt. Da er katastrophale kosmische Kriege überlebt und die Menschheit vor existenziellen Bedrohungen aus verschiedenen Dimensionen beschützt hat, verfügt er über immense Weisheit, taktische Zurückhaltung und tiefgreifendes historisches Wissen.

Trotz seines gelehrten Auftretens und seiner Gewohnheit, Reiseerinnerungen in sein persönliches Notizbuch zu skizzieren, verfügt Welt über erstaunliche kosmische Kräfte. Mithilfe des Sterns von Eden, eines mächtigen göttlichen Schlüssels, der als sein Spazierstock getarnt ist, manipuliert er Gravitationsfelder, verzerrt die Raumzeit und manifestiert synthetische Miniatur-Schwarze Löcher.

Während der gesamten Haupthandlung von „Honkai Star Rail“ liefert Welt in kritischen Krisen stets taktische Analysen und greift entschlossen an vorderster Front ein. Von der Aufklärung der Stellaron-Krise auf Jarilo-VI bis hin zur Konfrontation mit kosmischen Intriganten an Bord der „Xianzhou Luofu“ und der „Penacony“ gibt seine beständige Präsenz seinen Verbündeten Sicherheit. Seine facettenreiche Hintergrundgeschichte verbindet mehrere Epochen kosmischer Überlieferungen miteinander und macht ihn zu einem beständigen Symbol für stille Stärke und unerschütterlichen Heldenmut.

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Wels Ausrüstung im Überblick

Im Mittelpunkt von Welts Kampfablauf stehen die Manipulation von Aktionen und die Verstärkung von Debuffs. Im Gegensatz zu herkömmlichen Offensiveinheiten, die sich ausschließlich auf reine Angriffswerte verlassen, gestaltet Welt das Schlachtfeld, indem er die Aktionsreihenfolge der Gegner manipuliert.

Im Mittelpunkt seiner Fähigkeitsabfolge steht das Anwenden von Debuffs, um seinen persönlichen Schadensmultiplikator auszulösen. Immer wenn Welt einen Gegner angreift, der bereits verlangsamt oder durch einen Debuff geschwächt ist, wird sein Talent aktiviert und fügt zusätzlich „Imaginary“-Schaden zu.

Diese Mechanik ermutigt Spieler dazu, den Kampf mit seiner geschwindigkeitsmindernden Fähigkeit oder seiner aktionsverzögernden ultimativen Fähigkeit zu eröffnen, wodurch sofort ein vorteilhafter Zustand geschaffen wird, in dem jeder nachfolgende Angriff von Verbündeten und Welt selbst verstärkten Schaden verursacht.

Sein Kit umfasst zudem die „Weightless“-Debuff-Mechanik, die seinen Nutzen für das Team erhöht. Gegner, die mit „Weightless“ belegt sind, erfahren bei Angriffen eine erhöhte Aktionsverzögerung und erleiden erhebliche Verringerungen ihrer Verteidigungswerte.

Durch das Ausbalancieren von Energieregenerationsrate und Trefferquote hält Welt einen bedrückenden Zyklus der Massenkontrolle aufrecht, der gefährliche gegnerische Bosse neutralisiert, bevor diese ihre bedrohlichsten Angriffe ausführen können

Übersicht über Welts „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Welt bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Welts Spuren

Sein Basisangriff „Schwerkraftunterdrückung““ verursacht imaginären Schaden an einem einzelnen Ziel, der bis zu 100 % von Welts Angriffskraft beträgt. Obwohl er in der Regel dazu dient, in normalen Zügen Fertigkeitspunkte zu generieren, profitiert er von seinem Talent, wenn er Gegner mit Debuffs angreift, und sorgt so für zuverlässigen Chip-Schaden, während die Ressourcen der Gruppe stabil bleiben.

Seine Fertigkeit „Rand der Leere“ führt drei separate Hiebe aus, die pro Treffer imaginären Schaden in Höhe von bis zu 72 % seiner Angriffskraft verursachen. Der erste Schlag trifft ein bestimmtes Ziel, während die beiden verbleibenden Schläge zufällig zwischen den Gegnern hin- und herspringen. Jeder Schlag hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 75 %, die Geschwindigkeit des Ziels für 2 Runden um 10 % zu verringern, was ihn zu seinem wichtigsten Werkzeug im eigenen Zug macht, um entscheidende Debuffs zu verursachen.

Seine ultimative Fähigkeit „Synthetisches Schwarzes Loch““ kostet 120 Energie und entfesselt einen Angriff auf alle Ziele, der imaginären Schaden in Höhe von bis zu 150 % seines Angriffswerts verursacht. Diese Fähigkeit hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, alle getroffenen Gegner für 1 Runde einzuschließen, wodurch ihre Aktionen um bis zu 40 % verzögert und ihre SPD um 10 % verringert werden, während gleichzeitig der Debuff „Gewichtslosigkeit“ angewendet wird, um den erlittenen Schaden zu verstärken.

Sein Talent „Zeitverzerrung““ wird immer dann ausgelöst, wenn Welt einen Gegner trifft, der bereits verlangsamt ist. Diese passive Fähigkeit fügt zusätzlichen imaginären Schaden in Höhe von bis zu 60 % seines Angriffswerts zu. Gegen Ziele, die sich im Zustand „Weightless“ befinden, wendet sein Talent zudem einen Debuff zur Verringerung der Verteidigung an, wodurch der gesamte Schaden der Gruppe direkt erhöht wird.

Welts Technik Gravitationsgefängnis Erzeugt eine Gravitationsdimension, die 15 Sekunden lang anhält. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern innerhalb dieser Dimension wird um 50 % verringert. Beim Eintritt in den Kampf besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, Gegner für 1 Runde zu fesseln, wodurch ihre Aktionen um 20 % verzögert und ihre Geschwindigkeit um 10 % verringert werden.

Welts Bonusfähigkeiten Vergeltung (A2) Bei Einsatz der ultimativen Fähigkeit wird der Schaden, der Gegnern mit dem Status „Schwerelos“ zugefügt wird, um 12 % erhöht. Urteil (A4) Der Einsatz der ultimativen Fähigkeit verursacht einen zusätzlichen Schadensangriff und erhöht den von Welt verursachten Schaden für 2 Runden um 20 %. Bestrafung (A6) Wenn Welts Trefferquote bei Effekten 40 % übersteigt, erhöht sich sein Angriff um 20 % pro 10 %, die über diesen Schwellenwert hinausgehen, bis zu einer maximalen Angriffserhöhung von 80 %.

Welts Statusboni (insgesamt) +14,4 % imaginärer Schaden +10,0 % Effekt-RES +28,0 % Angriff

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Welts Eidolons

Seine E1-Fähigkeit „Das Vermächtnis der Ehre“ verstärkt seine Kampfrotation nach dem Einsatz einer Fähigkeit. Nachdem er seine Fertigkeit oder seine ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, um einen Gegner im Zustand „Gewichtslosigkeit“ zu treffen, verursacht Welt zusätzlich einmal imaginären Schaden in Höhe von 80 % seines Angriffswerts, was die Beseitigung des Ziels beschleunigt.

Sein E2, „Zusammenfluss der Sterne“, ist sein bester Meilenstein für Investitionen in der frühen Spielphase. Immer wenn sein Talent durch den Treffer eines verlangsamten Ziels aktiviert wird, regeneriert Welt 3 Energiepunkte. Da seine Sprung-Fähigkeit diese Energierückerstattung mehrmals pro Runde auslösen kann, verkürzt dieses Eidolon die Abklingzeit seiner ultimativen Fähigkeit drastisch.

Seine E3-Fähigkeit „Gebet des Friedens“ erhöht seine Fertigkeitsstufe um zwei und seine Basis-Angriffsstufe um eins, wodurch seine primären Offensivwerte stetig gesteigert werden.

Seine E4-Fähigkeit „Appellation of Justice“ wirkt als spielentscheidender, gruppenweiter Schadensverstärker. Bei gegnerischen Zielen, die unter dem Status „Schwerelos“ leiden, wird die Widerstandskraft aller Typen um 30 % verringert, wodurch sich der Schaden jedes verbündeten Carries im Team vervielfacht.

Seine E5, „Die Kraft der Güte“, erhöht seine Ultimativ-Stufe um zwei und seine Talent-Stufe um zwei, wodurch der Grundschaden und die Aktionsverzögerungsprozentsätze seines „Black Hole Burst“ gesteigert werden.

Seine E6-Fähigkeit „Aussicht auf Ruhm“ fügt seiner Fertigkeit einen zusätzlichen Schadensangriff hinzu, wodurch die Gesamtanzahl der Abpraller von drei auf vier erhöht wird und gleichzeitig Bonuswerte auf kritische Treffer gewährt werden. Dieser zusätzliche Schlag verbessert seine Widerstandsfähigkeitsreduzierung, generiert zusätzliche Energie und festigt sein Potenzial als verheerender Hybrid-Schadensverursacher.

Welt Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Welt gut?

Welts Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: A



Apokalyptischer Schatten: S

Welt ist eine hervorragende Wahl insbesondere für Teams, die auf Debuff-Synergie und Aktionsunterbindung ausgerichtet sind, vor allem in Kombination mit Einheiten wie Acheron oder Dr. Ratio, wo seine mehrstufigen Verlangsamungen und Fesselungen für konstante Kampfdynamik sorgen.

In der Endgame-Meta von „Honkai Star Rail“ überzeugt Welt mit einer starken Leistung auf höchstem Niveau und beweist damit, dass gut konzipierte Crowd Control und Zugunterbrechungen in den unterschiedlichsten Kampfbegegnungen nach wie vor unverzichtbare Stärken sind.

In „Erinnerung an das Chaos““ verdient sich Welt seinen hohen Stellenwert, indem er aggressive Elite-Gegner und Bosse außer Gefecht setzt. Zähe Bosse, die auf mehrrundenlange Vorbereitungsphasen angewiesen sind, sehen ihre Rotationen durch den Gefangenschaftseffekt seiner Ultimativfähigkeit komplett aus der Bahn geworfen. Indem er gegnerische Züge über die Zyklusgrenzen hinaus verzögert, ermöglicht Welt es empfindlichen Carry-Charakteren, anzugreifen, ohne Schaden zu nehmen, und fungiert so effektiv als offensive Pseudo-Sustain-Einheit.

In „Pure Fiction“, wo die Geschwindigkeit beim Beseitigen von Wellen entscheidend ist, sichert sich Welt einen respektablen Platz in der Spitzenklasse. Während seine „Bounce“-Fähigkeit ihre Treffer auf mehrere Ziele verteilt, sorgt seine Ultimative Fähigkeit für flächendeckenden imaginären Schaden und Crowd Control. In Kombination mit schnellen Flächenangreifern sorgen seine Geschwindigkeitsmalusse dafür, dass ankommende Minion-Wellen gebündelt und verwundbar bleiben.

In „Apokalyptischer Schatten““ glänzt Welt dank seiner außergewöhnlichen Zähigkeitsreduktion und Aktionsmanipulation mit außergewöhnlicher Effektivität. In einem Endgame-Modus, der das schnelle Durchbrechen von Boss-Schilden und die Maximierung des Verwundbarkeitsfensters belohnt, zehren seine mehrfach treffenden imaginären Schläge die Zähigkeitsbalken rasch ab. Sobald der Boss bricht, verlängert seine Aktionsverzögerung den gebrochenen Zustand, sodass seine Teamkameraden astronomischen Burst-Schaden verursachen können.

So erhältst du Welt in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Welt ist ein regulärer 5-Sterne-Charakter, daher ist er dauerhaft auf dem „Stellar Warp“-Banner verfügbar und kann außerdem als 50/50-Ergebnis beim Ziehen in jedem zeitlich begrenzten Charakter-Event-Warp erscheinen. Darüber hinaus verfügt „Honkai Star Rail“ über einen permanenten Meilenstein-Selektor auf dem „Stellar Warp“-Banner, der es Spielern ermöglicht, nach insgesamt 300 Ziehungen einen Standard-5-Sterne-Charakter ihrer Wahl auszuwählen, darunter auch Welt.

Ziehungen im Standard-Banner erfordern „Star Rail-Pässe“, während limitierte Charakter-Event-Warp-Ziehungen „Star Rail-Spezialpässe“ erfordern; beide sind jeweils für 160 „Stellar Jades“ erhältlich. Spieler, die ihr Konto aufladen möchten, können „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umwandeln.

Wenn ihr Ressourcen sammelt, um Welt zu bauen oder seinen charakteristischen Lichtkegel „Im Namen der Welt““ zu ziehen, erzielt ihr die beste Zieheffizienz, indem ihr die Boni im Ingame-Shop, die „Express Supply Passes“ und den „Nameless Honor Battle Pass“ nutzt.

Da Welt ein fester Bestandteil der Standard-Charakterauswahl ist, erscheint er nicht in zeitlich begrenzten Event-Bannern oder geplanten Wiederholungen. Spieler können ihn jederzeit über permanente Standard-Ziehungen, den Einlösung des Fünf-Sterne-Selektors oder durch den Verlust eines 50/50-Münzwurfs bei Bannern mit limitierten Charakteren erhalten.

Fazit: Solltest du in „“ nach Welt ziehen2026?

Welt ist nach wie vor ein außerordentlich lohnender Pull2026, obwohl er ein permanenter Standard-Warp-Charakter ist, der schon seit langer Zeit im Spiel ist. Da er eine reguläre 5-Sterne-Einheit und kein Charakter aus einem zeitlich begrenzten Banner ist, musst du keine limitierten „Star Rail Special Passes“ ausgeben, um ihn zu erhalten.

Sollte es dir gelingen, Welt aus dem Standard-Banner zu ziehen oder einen 50/50-Warp zu verlieren, erhältst du durch die Investition in seine Fähigkeiten eine vielseitige Einheit, die sich in verschiedenen Endgame-Umgebungen bewähren kann. Seine einzigartige Fähigkeit, mehrere unterschiedliche Debuffs zu verursachen, macht ihn zu einem unschätzbaren Gewinn für Teams, die auf Debuffs angewiesene Hypercarries wie Acheron und Dr. Ratio einsetzen.

Vorteile Nachteile ✅ Die starke Aktionsverzögerung und die Gefangenschaft unterbrechen gefährliche gegnerische Rotationen



✅ Wendet mehrere unterschiedliche Debuffs an, um die Synergien



von Acheron und Dr. Ratio zu fördern ✅ Permanent verfügbar auf dem Standard-Banner und im Meilenstein-Selektor



nach 300 Ziehungen ✅ Flexible Build-Möglichkeiten, die sowohl reine Utility- als auch hybride Setups



mit hohem Schaden unterstützen ✅ Die Multi-Hit-Bounce-Fähigkeit eignet sich hervorragend zum Durchbrechen von „Imaginary Toughness“-Balken ❌ Erfordert erhebliche Investitionen in die Effekt-Trefferquote, um das Eintreffen



der Debuffs zu garantieren ❌ Die Abprall-Fähigkeit verteilt den Schaden in Szenarien



mit vielen Zielen unvorhersehbar ❌ Erfordert diszipliniertes Management der Fertigkeitspunkte, um kontinuierliche Verlangsamungs-Debuffs



aufrechtzuerhalten ❌ Der Standard-Charakterstatus bedeutet, dass das Farmen bestimmter Eidolons größtenteils vom Glück abhängt

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Häufig gestellte Fragen