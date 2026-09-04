Tribbie HSR: Descripción del personaje y equipamiento 2026

Esta guía del personaje analiza el kit de Tribbie, sus Eidolones, su estado en el banner y si realmente merece la pena intentarla conseguir en este momento.

Tribbie hizo su debut en el banner «Back to Fons et Origo» allá por la versión 3.1, y se ha convertido rápidamente en una de las opciones más versátiles de la facción Armonía del juego gracias a su potenciador de RES PEN para todos los tipos.

Tribbie de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Camino Armonía Función Apoyo Lanzamiento Versión 3.1 (Vuelta al banner de Fons et Origo) Reediciones Versión 3.4 (Vuelve el banner de Fons et Origo)



Versión 3.7 (Vuelve el banner de Fons et Origo)



Versión 4.2 (Banner de Indelible Coterie) Actores de doblaje Hayden Daviau (EN)



Tono Hikaru (JP)



Cai Shujin (CH)



Yeon-ji Bang (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Tribbie en Honkai Star Rail?

Tribbie forma parte de los Herederos de Chrysos, un grupo de entidades divinas vinculadas al mundo de Amphoreus. Como miembro de los Tribios, ejerce de mensajera sagrada, portadora de un fragmento de una vocación sagrada compartida.

Pero no te dejes engañar por su condición divina. Es juguetona y deliciosamente caótica. En lugar de recitar sus deberes sagrados con rigidez y solemnidad, Tribbie se toma sus responsabilidades sagradas como si fuera un juego, inyectando diversión en su mandato sagrado.

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Explicación del kit de Tribbie

El kit de Tribbie funciona con un recurso llamado «Numinosidad», que genera a través de su habilidad «¿Dónde se han ido los regalos?» y su técnica «Si eres feliz y lo sabes». Mientras «Numinosidad» esté activa, todos los aliados del equipo obtienen una mejora fija a la PEN de RES de todo tipo, lo cual es una mejora poco común en un solo personaje y una de las principales razones por las que encaja en tantos equipos diferentes.

Su habilidad definitiva, «Adivina quién vive aquí», abre una zona que inflige daño cuántico a todos los enemigos, aplica una desventaja de daño recibido a todo el bando enemigo y, a continuación, sigue infligiendo daño cuántico adicional al objetivo más resistente que quede cada vez que un aliado ataca. Esa zona es la que convierte el daño de un equipo normal en algo notablemente mayor durante un par de turnos.

Su talento, «Ocupada como Tribbie», activa un «Ataque de seguimiento» cada vez que otro aliado usa su habilidad definitiva, por lo que ella contribuye con daño incluso cuando, técnicamente, no es su turno.

Sus tres habilidades de bonificación se suman a ese ciclo: una aumenta su propio daño tras conectar ese «Follow-Up ATK», otra aumenta sus PS máximos a partir de los PS combinados del equipo mientras la Zona está activa, y otra le devuelve Energía cada vez que los aliados conectan golpes, lo que hace que su propia Habilidad Definitiva vuelva a estar disponible más rápido.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Tribbie

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Tribbie, seguidas de sus «eidolones».

Rastros de Tribbie

Su ataque básico, «Cien cohetes», inflige daño cuántico equivalente a hasta un 30 % de los PV máximos de Tribbie a un objetivo, además de daño cuántico equivalente a hasta un 15 % de sus PV máximos a los enemigos adyacentes. Es un ataque de relleno razonable para un turno, pero no es la razón principal por la que se la utiliza.

Su habilidad, «¿Dónde están los regalos?», otorga al equipo «Numinosidad» durante 3 turnos, lo que aumenta la PEN de RES de todo tipo de todos los aliados hasta un 24 % mientras dure. Este es el beneficio que hace que merezca la pena construir un equipo en torno a ella, ya que una PEN de RES tan amplia es poco habitual fuera de un puñado de personajes de apoyo.

Su habilidad definitiva, «Adivina quién vive aquí», cuesta 120 de energía y abre una zona que dura 2 turnos. Inflige daño cuántico equivalente a hasta un 30 % de su PS máximo a todos los enemigos en primera línea, aumenta el daño recibido por los enemigos en un 30 % mientras dure la zona y dispara daño cuántico adicional equivalente a hasta un 12 % de su PS máximo al objetivo con más PS cada vez que un aliado ataque.

Su talento, «Ocupada como Tribbie», le otorga un ataque de seguimiento que inflige daño cuántico equivalente a un máximo del 18 % de su PS máximo a todos los enemigos cada vez que otro aliado utilice su propia habilidad definitiva; esto ocurre una vez por personaje hasta que ella vuelva a usar su habilidad definitiva, momento en el que se reinicia el recuento.

Técnica de Tribbie Si eres feliz y lo sabes Tras usar su técnica y entrar en combate, Tribbie obtiene inmediatamente «Numinosidad» durante 3 turnos, por lo que el equipo comienza la lucha con su mejora de «RES PEN» ya activa.

Habilidades adicionales de Tribbie Cordero fuera de la muralla Tras acertar con el «Follow-Up ATK» de su talento, aumenta el daño que inflige Tribbie hasta un 72 %, acumulándose hasta 3 veces durante 3 turnos cada acumulación. ¡Bola de cristal con alas! Mientras dure la zona, los PV máximos de Tribbie aumentan en una cantidad equivalente al 9 % de los PV máximos combinados de todos los aliados del equipo. ¿Guijarro en la encrucijada? Regenera 30 de energía al inicio de la batalla y, a continuación, regenera 1,5 de energía por cada objetivo alcanzado cada vez que un aliado ataque.

Bonificaciones de estadísticas de Tribbie (total) +10 % de PV +12 % de probabilidad de crítico +37,3 % de daño crítico

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Eidolones de Tribbie

E1, «Rito de la sopa de azúcar», es el punto de parada que más se suele recomendar. Mientras dure la zona, cada vez que un aliado ataque a un objetivo que ya haya recibido el daño adicional de la zona, Tribbie infligirá un daño verdadero adicional equivalente al 24 % del daño total de ese ataque. Es un aumento de daño muy bueno para un solo Eidolón y no requiere ninguna preparación adicional para su uso.

E2, «Guía del recorrido onírico», aumenta el daño adicional de la zona al 120 % de su valor original y hace que se active dos veces por cada ataque válido, en lugar de una. Es una mejora clara del daño que se suma al efecto de E1.

las cartas E3 a E5 son Eidolones de subida de nivel en lugar de nuevos efectos: aumentan el límite de nivel de su Habilidad Definitiva, Ataque Básico, Habilidad y Talento, lo que eleva sus valores gradualmente sin cambiar su forma de jugar. Ninguna de estas tres es una elección destacada, por lo que es mejor considerarlas como un grupo en lugar de buscarlas individualmente.

E6, «El amanecer de la luz de las estrellas»», es la otra copia destacada. Después de que Tribbie utilice su propia Habilidad Definitiva, activa inmediatamente el Ataque de Seguimiento de su Talento contra todos los enemigos, y el daño de ese Ataque de Seguimiento aumenta en un 729 %. Esto la convierte en una buena causante de daño secundaria, además de sus funciones de apoyo, pero es una mejora costosa que amplía su rol, teniendo en cuenta que ya es una apoyo fenomenal incluso en E0.

Evaluación de Tribbie en el meta de Honkai Star Rail: ¿es buena Tribbie?

Tribbie es una elección de nivel EX, especialmente indicada para equipos construidos en torno a personajes que escalan su daño según los PV o que infligen daño de área de efecto.

Clasificaciones por niveles de Tribbie Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Su habilidad definitiva «¿Adivina quién vive aquí?» aplica una desventaja de daño recibido a todo el grupo, al tiempo que inflige daño cuántico adicional al enemigo más resistente del campo de batalla, que es exactamente el tipo de efecto que destaca en modos con muchos enemigos adicionales, como «Pura ficción».

La mejora de PEN de RES de todo tipo de «¿Dónde están los regalos?» también es lo suficientemente amplia como para ayudar a casi cualquier causante de daño, lo que explica en gran parte por qué obtiene una puntuación tan alta en todos los modos.

Cómo conseguir a Tribbie en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Tribbie es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio «Warp» de evento de personaje mientras esté activo, no a través del «Warp» estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un «Pase especial de Star Rail», que se puede comprar con 160 «Jades estelares». Para quienes realicen recargas con el fin de obtener tiradas adicionales, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con jade estelar.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Tribbie, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga de «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de batalla «Nameless Honor» y el Pase de suministro exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Volvió a presentarse bajo la bandera de Indelible Coterie junto a Sunday y Feixiao, y desde entonces no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva candidatura para ella.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Tribbie en 2026?

Tribbie es una de las pocas apoyo del juego cuyo potenciador funciona para casi cualquier equipo en lugar de para un arquetipo específico, y su bucle de «Follow-Up ATK» hace que aporte daño real incluso en turnos que no son los suyos.

Tanto su E1 como su E6 cambian de forma significativa su aportación al combate, pero su E0 ya la convierte en una apoyo «completa» y excepcional, capaz de llevar a casi cualquier equipo

Ventajas Contras ✅ Buff de PEN de RES de todo tipo que beneficia a casi cualquier causante de daño, no solo a una lista limitada de composiciones



✅ Activa de forma constante su propio «Follow-Up ATK» sin necesidad de preparativos



adicionales ✅ Aporta daño real además de sus funciones



de apoyo ✅ Es razonablemente eficiente en cuanto a SP para mantenerla en juego



✅ Encaja en una amplia gama de composiciones de equipo existentes ❌ Requiere una inversión considerable antes de que su producción de daño resulte significativa



❌ Depende de aliados con gran daño de área de efecto para mantener el flujo



de energía de su habilidad definitiva ❌ Saca el máximo partido en equipos ya construidos en torno al daño de área de efecto

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