Tribbie HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Dieser Charakterleitfaden behandelt Tribbies Fähigkeiten, ihre Eidolons, ihren Bannerstatus und die Frage, ob es sich derzeit tatsächlich lohnt, sie zu ziehen.

Tribbie feierte ihr Debüt im Banner „Back to Fons et Origo“ in Version 3.1 und hat sich dank ihres RES-PEN-Buffs für alle Typen schnell zu einer der flexibelsten „Harmony“-Charaktere im Spiel entwickelt.

Tribbie auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 3.1 (Zurück zum „Fons et Origo“-Banner) Wiederholungen Version 3.4 (Zurück zum „Fons et Origo“-Banner)



Version 3.7 (Zurück zum „Fons et Origo“-Banner)



Version 4.2 („Indelible Coterie“-Banner) Synchronsprecher Hayden Daviau (EN)



Tono Hikaru (JP)



Cai Shujin (CH)



Yeon-ji Bang (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Tribbie in „Honkai Star Rail“?

Tribbie gehört zu den Chrysos-Erben, einer Gruppe göttlicher Wesen, die an die Welt von Amphoreus gebunden sind. Als eine der Tribios fungiert sie als heilige Botin und trägt ein Fragment einer gemeinsamen heiligen Berufung in sich.

Lass dich jedoch nicht von ihrem göttlichen Status täuschen. Sie ist verspielt und herrlich chaotisch. Anstatt ihre Pflichten aus den Schriften mit steifer Ernsthaftigkeit zu erfüllen, behandelt Tribbie ihre heiligen Aufgaben wie ein Spiel und bringt Spaß in ihren heiligen Auftrag.

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Tribbies Kit erklärt

Tribbies Fähigkeiten basieren auf einer Ressource namens „Numinosity“, die sie durch ihre Fertigkeit „Wo sind die Geschenke geblieben?““ und ihre Technik „Wenn du glücklich bist und es weißt““ erzeugt. Solange „Numinosity“ aktiv ist, erhält jeder Verbündete im Team einen pauschalen Boost auf die RES-PEN für alle Typen – ein seltener Buff für einen einzelnen Charakter und einer der Hauptgründe, warum sie in so viele verschiedene Teams passt.

Ihre ultimative Fähigkeit „Ratet mal, wer hier wohnt“ eröffnet eine Zone, die jedem Gegner Quantenschaden zufügt, der gesamten gegnerischen Seite einen Debuff für erlittenen Schaden auferlegt und anschließend dem widerstandsfähigsten verbleibenden Ziel immer dann zusätzlichen Quantenschaden zufügt, wenn ein Verbündeter angreift. Diese Zone sorgt dafür, dass der Schaden eines normalen Teams für einige Runden deutlich höher ausfällt.

Ihr Talent „So beschäftigt wie Tribbie“ löst jedes Mal einen Folgeangriff aus, wenn ein anderer Verbündeter seine ultimative Fähigkeit einsetzt, sodass sie auch dann Schaden verursacht, wenn sie technisch gesehen nicht am Zug ist.

Ihre drei Bonusfähigkeiten ergänzen diesen Zyklus zusätzlich – eine erhöht ihren eigenen Schaden, nachdem dieser Folgeangriff getroffen hat, eine erhöht ihre maximalen HP aus dem gemeinsamen HP-Pool des Teams, solange die Zone aktiv ist, und eine erstattet Energie zurück, sobald Verbündete Treffer landen, wodurch ihre eigene Ultimative Fähigkeit schneller wieder verfügbar wird.

Übersicht über Tribbies Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Tribbie bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Tribbies Spuren

Ihr Basisangriff „Hundert Raketen““ fügt einem Ziel Quantenschaden in Höhe von bis zu 30 % von Tribbies maximaler HP zu, sowie angrenzenden Gegnern Quantenschaden in Höhe von bis zu 15 % ihrer maximalen HP. Das ist ein vernünftiger Füller für eine Runde, aber nicht der Hauptgrund, warum sie eingesetzt wird.

Ihre Fähigkeit „Wo sind die Geschenke geblieben?““ gewährt dem Team 3 Runden lang „Numinosity“, wodurch die RES-PEN aller Verbündeten gegen alle Typen um bis zu 24 % erhöht wird, solange der Effekt anhält. Dies ist der Buff, der es lohnenswert macht, das Team um sie herum aufzubauen, da eine derart umfassende RES-PEN außerhalb einer Handvoll Unterstützer selten ist.

Ihre ultimative Fähigkeit „Ratet mal, wer hier wohnt“ kostet 120 Energie und eröffnet eine Zone, die 2 Runden lang anhält. Sie fügt jedem Gegner in der vorderen Reihe Quantenschaden in Höhe von bis zu 30 % ihrer maximalen HP zu, erhöht den vom Gegner erlittenen Schaden für die Dauer der Zone um 30 % und verursacht zusätzlichen Quantenschaden in Höhe von bis zu 12 % ihrer maximalen HP bei dem getroffenen Ziel mit den höchsten HP, sobald ein Verbündeter angreift.

Ihr Talent „So beschäftigt wie Tribbie““ gewährt ihr einen Folgeangriff, der allen Gegnern Quantenschaden in Höhe von bis zu 18 % ihrer maximalen HP zufügt, sobald ein anderer Verbündeter seine eigene Ultimative Fähigkeit einsetzt – einmal pro Charakter, bis sie ihre Ultimative Fähigkeit erneut einsetzt, um den Zähler zurückzusetzen.

Tribbies Technik Wenn du glücklich bist und es weißt Nachdem sie ihre Technik eingesetzt hat und in den Kampf eintritt, erhält Tribbie sofort „Numinosität“ für 3 Runden, sodass das Team den Kampf mit ihrem bereits aktiven RES-PEN-Buff beginnt.

Tribbies Bonusfähigkeiten Lamm außerhalb der Mauer Nachdem der Folgeangriff ihres Talents getroffen hat, erhöht sich der von Tribbie verursachte Schaden um bis zu 72 %; dieser Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar, wobei jeder Stapel 3 Runden lang anhält. Glaskugel mit Flügeln! Solange die Zone andauert, erhöht sich Tribbies maximale HP um einen Wert, der 9 % der kombinierten maximalen HP aller Verbündeten im Team entspricht. Kieselstein an der Weggabelung? Regeneriert zu Beginn des Kampfes 30 Energie und anschließend 1,5 Energie pro getroffenem Ziel, sobald ein Verbündeter angreift.

Tribbies Statusboni (insgesamt) +10 % HP +12 % Krit-Rate +37,3 % kritischer Schaden

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Tribbies Eidolons

E1, „Ritual der Zuckersuppe“, ist der am häufigsten empfohlene Zeitpunkt, um die Fähigkeit zu aktivieren. Solange der Effekt andauert, verursacht Tribbie jedes Mal, wenn ein Verbündeter ein Ziel angreift, das bereits vom zusätzlichen Schaden des Effekts getroffen wurde, zusätzlichen „True DMG“ in Höhe von 24 % des Gesamtschadens dieses Angriffs. Das ist eine sehr gute Schadenssteigerung für ein einzelnes Eidolon und erfordert keine zusätzliche Vorbereitung.

E2, „Reiseführer für die Traumtour“, erhöht den zusätzlichen Schaden der Zone auf 120 % ihres ursprünglichen Werts und sorgt dafür, dass er bei jedem qualifizierten Angriff zweimal statt einmal ausgelöst wird. Dies ist eine klare Schadensverbesserung zusätzlich zum Effekt von E1.

E3 bis E5 sind eher Level-Up-Eidolone als neue Effekte: Sie erhöhen die Level-Obergrenze für ihre Ultimative Fähigkeit, ihren Basisangriff, ihre Fertigkeit und ihr Talent, wodurch sich deren Werte schrittweise verbessern, ohne ihre Spielweise zu verändern. Keines dieser drei ist eine herausragende Wahl, daher sollten sie am besten als Gruppe betrachtet werden, anstatt sie einzeln anzustreben.

E6, „Der Morgen des Sternenglanzes“, ist die andere herausragende Variante. Nachdem Tribbie ihre eigene Ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, löst sie sofort den Folgeangriff ihres Talents gegen jeden Gegner aus, und der Schaden dieses Folgeangriffs erhöht sich um 729 %. Das macht sie zusätzlich zu ihren Unterstützeraufgaben zu einer guten sekundären Schadensverursacherin, doch es ist ein kostspieliges Upgrade zur Rollen Erweiterung, wenn man bedenkt, dass sie bereits auf E0 eine phänomenale Unterstützerin ist.

Tribbie Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Tribbie gut?

Tribbie ist eine Wahl der EX-Stufe, insbesondere für Teams, die auf HP-skalierende oder AoE-Schadensverursacher ausgerichtet sind.

Tribbies Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Ihre ultimative Fähigkeit „Ratet mal, wer hier wohnt“ wendet einen partyweiten Debuff auf den erlittenen Schaden an und verursacht gleichzeitig zusätzlichen Quantenschaden beim stärksten Gegner auf dem Spielfeld – genau die Art von Effekt, die in Modi mit vielen Adds wie „Pure Fiction“ besonders gut zur Geltung kommt.

Der Buff „Resistenzdurchdringung aller Typen“ aus „Wo sind die Geschenke geblieben?“ ist zudem so breit gefächert, dass er fast jedem Schadensverursacher hilft – was ein wesentlicher Grund dafür ist, warum sie in jedem Modus so hoch bewertet wird.

So erhältst du Tribbie in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Tribbie ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die aufladen, um zusätzliche Ziehungen zu erhalten, werden Oneiric-Splitter im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Tribbie, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Sie trat erneut unter dem Banner der „Indelible Coterie“ an der Seite von Sunday und Feixiao an, und seitdem wurde offiziell kein weiterer erneuter Start für sie angekündigt.

Fazit: Solltest du in 2026? nach Tribbie ziehen?

Tribbie ist eine der wenigen Unterstützerinnen im Spiel, deren Buff für fast jedes Team funktioniert und nicht nur für einen bestimmten Archetyp, und dank ihrer „Follow-Up ATK“-Schleife verursacht sie auch in Runden, in denen sie nicht am Zug ist, echten Schaden.

Ihre E1- und E6-Varianten verändern beide maßgeblich, wie viel sie in einen Kampf einbringt, aber bereits ihre E0-Variante ist eine „vollständige“, herausragende Unterstützerin, die fast jedes Team tragen kann

Vorteile Nachteile ✅ All-Typ-RES-PEN-Buff, von dem fast jeder Schadensverursacher profitiert, nicht nur eine begrenzte Anzahl von Teamzusammensetzungen



✅ Löst ihren eigenen „Follow-Up ATK“-Effekt konsequent aus, ohne dass zusätzliche Vorbereitungen



erforderlich sind ✅ Leistet zusätzlich zu ihren Unterstützungsaufgaben



echten Schaden ✅ Relativ SP-effizient im Einsatz



✅ Lässt sich in eine Vielzahl bestehender Teamzusammensetzungen integrieren ❌ Erfordert erhebliche Investitionen, bevor ihr Schaden nennenswert



wird ❌ Ist auf Verbündete mit starkem Flächenangriff angewiesen, um den



Energiefluss ihrer Ultimativfähigkeit aufrechtzuerhalten ❌ Entfaltet ihren größten Nutzen in Teams, die bereits auf Flächenangriff ausgelegt sind

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Häufig gestellte Fragen