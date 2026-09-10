Tingyun Fugue HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Tingyun Fugue, en HSR, es un personaje de apoyo del elemento Fuego y del Camino de la Nihilidad, diseñado íntegramente en torno al efecto «Break» y a una mecánica denominada «Resistencia Exo». Al ser el primer personaje de apoyo con «doble break» del juego, su habilidad única de superponer de forma forzada una barra secundaria de «Toughness» cambia radicalmente la forma en que los jugadores abordan las composiciones de equipo basadas en «Break» y «Super Break».

Esta guía de personaje analiza en detalle el kit de Tingyun Fugue, sus Traces, sus Eidolones, su estado en el banner y si merece la pena intentarla conseguir , para que sepas exactamente qué aporta a un equipo de «Break» y a tu plantilla actual de unidades antes de gastarte ni un solo Jade Estelar.

Tingyun Fugue de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Fuego Camino Nihility Función Apoyo Lanzamiento Versión 2.7 (banner «El largo viaje a casa») Reediciones Versión 3.2 (banner de «Indelible Coterie»)



Versión 3.8 (banner de «El largo viaje de vuelta a casa») Actores de doblaje Anya Floris (EN)



Takada Yuuki (JP)



Jiang Li (CH)



Lee Myeong-ho (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame «Memoria del caos»: EX



«Pure Fiction»: S



«Sombra apocalíptica»: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Tingyun Fugue en Honkai Star Rail?

Fugue es una mujer de Foxian que aparece por primera vez tras haber sido, al parecer, despojada de su nombre, su aspecto y su identidad, y que sobrevive con los días contados tras un encuentro con la muerte. A medida que se desarrolla la historia en torno a ella, queda claro que está relacionada con Tingyun, la diplomática de Xianzhou Luofu a la que muchos jugadores ya conocen de los primeros capítulos de Honkai Star Rail, y que ahora regresa transformada y con un nuevo conjunto de poderes.

La ruta de Tingyun Fugue es «Nihility» y su elemento es el Fuego; además, su kit no se parece en nada al conjunto de habilidades de apoyo centrado en la «Armonía» de la Tingyun original. En cambio, está diseñada para equipos de «Break», y su lanzamiento se vio impulsado por una apuesta más amplia por el contenido de «Super Break» en todo el juego.

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Explicación del kit de Tingyun Fugue

El kit de Fugue se basa en dos ideas relacionadas: otorgar a un aliado un enorme aumento del efecto «Break» y permitir que su propia pasiva convierta a los enemigos con «Weakness Broken» en una segunda fuente de daño.

Su habilidad, «La virtud conduce a la felicidad»», otorga «Foxian Prayer» a un único aliado, lo que aumenta su efecto de «Break» y le permite ignorar el tipo de debilidad del enemigo al infligir daño de «Toughness».

Mientras ese potenciador está activo, Fugue entra en su propio estado «Torrid Scorch», lo que convierte su ataque básico en un golpe de área de efecto y le otorga la posibilidad de reducir la DEF del objetivo cada vez que su aliado potenciado ataque.

Su talento, «La fortuna acompaña a la virtud», es lo que la hace destacar: mientras esté en el campo de batalla, cada enemigo obtiene una segunda barra de resistencia oculta llamada «Brillo de llama nubosa», por lo que pueden sufrir «Rotura de debilidad» dos veces en lugar de una, y los aliados que ataquen a un enemigo «roto» infligen automáticamente daño adicional de «Superrotura».

Su habilidad definitiva, «El esplendor solar brilla sobre todos», es un ataque de fuego de área de efecto fijo que ignora por completo las debilidades enemigas, más útil para completar las barras de Resistencia que como herramienta principal de daño.



En general, su conjunto de habilidades está prácticamente diseñado para potenciar a las unidades de DPS centradas en la ruptura.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Tingyun Fugue

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Tingyun Fugue, seguidas de sus Eidolones.

Rastros de Tingyun Fugue

Ataque básico, «Racha radiante», inflige daño de fuego equivalente a hasta el 100 % del ataque de Fugue a un enemigo. Una vez que ha potenciado a un aliado, se mejora a «Caricia ardiente», un ataque de explosión que inflige hasta el 100 % del ATK al objetivo principal y el 50 % del ATK a los enemigos adyacentes.

La habilidad «Virtud que atrae la felicidad» otorga «Oración de Fox» a un aliado durante tres turnos de Fugue, lo que aumenta hasta un 30 % el efecto de ruptura y le permite ignorar el tipo de debilidad a la hora de reducir la resistencia con la mitad de eficacia. Cada vez que ese aliado potenciado ataque, Fugue tiene un 100 % de probabilidad base de reducir la DEF del objetivo hasta un 18 % durante dos turnos.

La habilidad definitiva, «El esplendor solar brilla sobre todos», inflige daño de fuego equivalente a hasta un 200 % del ataque de Fugue a todos los enemigos en el campo de batalla, ignorando por completo el tipo de debilidad y activando una ruptura de debilidad al fuego en cualquier objetivo que rompa.

El talento, «La fortuna sigue donde se extiende la virtud», está siempre activo mientras Fugue está en el campo de batalla. Los enemigos obtienen una segunda barra de resistencia equivalente al 40 % de su resistencia máxima y, una vez agotada también esta, los aliados que ataquen a un enemigo con la debilidad rota convierten el daño a la resistencia en hasta un 100 % de daño de superrotura.

Técnica de Tingyun Fugue Resplandor perceptivo Inflige aturdimiento a los enemigos cercanos durante 10 segundos. Atacar a un enemigo aturdido al inicio del combate adelanta la acción de Fugue en un 40 % y tiene una probabilidad base del 100 % de reducir la DEF del enemigo, igualando la reducción de DEF propia de su habilidad.

Habilidades adicionales de Tingyun Fugue Phecda Primordia Cuando se rompe la debilidad de un enemigo, aumenta el efecto de ruptura de los compañeros de equipo en un 6 %, o en un 18 % si el propio efecto de ruptura de Fugue es del 220 % o superior, durante dos turnos. Sylvan Enigma Aumenta el efecto de ruptura de la propia Fugue en un 30 % y le devuelve al instante un punto de habilidad la primera vez que utiliza su habilidad en cada combate. Renacimiento de Verdantia Retrasa la acción de un enemigo un 15 % adicional cada vez que un aliado rompe su punto débil.

Bonificaciones de estadísticas de Tingyun Fugue (total) +24,0 % de efecto de ruptura +14 a la velocidad +10,0 % de PV máximos

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Eidolones de Tingyun Fugue

E1, «Antes estaba atado a la tierra, ahora me elevo hacia las nubes»», aumenta en un 50 % la eficacia de la ruptura de debilidades del aliado potenciado por Fugue, lo que permite que su DPS de ruptura potenciado agote las barras de resistencia notablemente más rápido.

E2, «Amanece la bienaventuranza para los dignos», restaura 3 de energía cada vez que se rompe la debilidad de un enemigo y acelera la acción de todos los aliados en un 24 % tras la habilidad definitiva de Fugue; es el punto de parada realista para la mayoría de los que invierten en habilidades.

E3 y E5 solo aumentan sus niveles de «Trace», así que considéralos bonificaciones que puedes aprovechar cuando surja la oportunidad, no algo que debas buscar a propósito. E4, «Sin forma, ¿qué nombre llevar?».», añade un modesto aumento del 20 % al daño de ruptura de su aliado potenciado; es algo que está bien tener, pero no es una prioridad.

El E6, «Clarividencia de estruendo y fatalidad», es el otro auténtico salto de poder: aumenta la Eficacia de ruptura de debilidad de la propia Fugue en un 50 % y permite que «Oración foxiana» se aplique a todo su equipo a la vez, en lugar de a un solo aliado, lo que la convierte de una potenciadora de un solo objetivo en una pieza de apoyo completa.

Evaluación de Tingyun Fugue en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Tingyun Fugue?

Tingyun Fugue es una elección excelente, especialmente para equipos centrados en personajes que infligen daño de Break, como Firefly, Boothill o Rappa. Su mayor ventaja es que libera al Trailblazer de la ranura obligatoria de «Harmony Path» en los equipos de Super Break, lo que te permite equiparle un «Path» diferente si tienes pensado utilizarlo en otra composición.

Clasificación de Tingyun Fugue Valoración general S Clasificaciones en fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Su talento por sí solo proporciona a cualquier equipo una fuente pasiva de daño «Super Break» sin necesidad de preparación previa, y combinarla con unidades existentes centradas en «Break» acelera notablemente la velocidad a la que caen los enemigos. Es menos imprescindible para los equipos que ya cuentan con un «Harmony Trailblazer», ya que ambas funciones se solapan, pero sigue siendo una mejora significativa para cualquiera que quiera recuperar esa ranura de «Path».

Cómo conseguir a Tingyun Fugue en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Tingyun Fugue es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede conseguir en su propio evento de personajes (el banner «El largo viaje a casa») mientras esté activo, y no en el banner estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un pase especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para quienes recarguen, los fragmentos oníricos se canjean 1:1 por jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Tingyun Fugue, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga Oneiric de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Debutó en la versión 2.7 en el banner «El largo viaje de vuelta a casa», que estuvo disponible del 25 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025. Su última reaparición recuperó el mismo nombre de banner durante la versión 3.8, que se extendió del 7 de enero de 2026 al 28 de enero de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Tingyun Fugue en 2026?

Tingyun Fugue se ha ganado su puesto como una de las mejores apoyos de «Break» disponibles actualmente, principalmente porque «Resistencia Exo» permite que tu DPS de «Break» actual duplique el daño de «Weakness Break» sin que tengas que realizar ninguna inversión adicional.

Es una recomendación fácil si ya utilizas a Firefly, Boothill, Rappa o un carry similar centrado en «Break» y quieres liberar a tu «Trailblazer» de la ruta «Harmony».

Es más difícil de incluir en el equipo si aún no tienes una formación dedicada a «Break», ya que su conjunto de habilidades ofrece una utilidad limitada fuera de una composición de «Break».

Ventajas Contras ✅ Permite que tu DPS de «Break» aplique «Weakness Break» a los enemigos dos veces gracias a «Resistencia Exo»



✅ Inflige daño de «Super Break» de forma pasiva sin necesidad de mantener



una rotación ✅ Libera al «Trailblazer» de una ranura



obligatoria de «Harmony Path» ✅ Proporciona una reducción significativa de la DEF para todo el equipo



✅ Añade un retraso adicional en la acción del enemigo además de «Weakness Break»



✅ Es barata de equipar, ya que el equipo de «Break Effect» y «Effect Hit Rate» es fácil de conseguir ❌ La habilidad definitiva consume mucha energía para lo poco que aporta



❌ La reducción de DEF es inconsistente sin una tasa



de acierto de efectos adicional ❌ Solo puede potenciar a un aliado a la vez antes de alcanzar el Eidolón 6

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